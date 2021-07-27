Врач российских фехтовальщиц рассказал о проблемах со сдачей допинг-проб на Олимпиаде

Серебряный призер Олимпийских игр по фехтованию на саблях Софья Великая не спала сутки в день личного первенства из-за затянувшегося процесса допинг-контроля, сообщил физиотерапевт команды Александр Буров.

«Сдача допинг-теста Поздняковой прошла благополучно, тест Великой, который она сдала на основной арене, допинг-офицеров не устроил в связи с недостаточной плотностью пробы. Это неудивительно, она практически не ела, плюс такие серьезные физические нагрузки – все с потом выходит, а увеличить плотность за счет бананов и яблок за такой короткий срок практически невозможно. В итоге второй тест также допинг-офицерам не понравился, и Соня просидела на тестировании почти до двух ночи», – передает РИА «Новости» слова Бурова.

«В олимпийскую деревню Великая добралась уже к трем ночи, после чего сдача допинг-проб продолжилась, – продолжил Буров. – Сейчас я даже не могу точно сказать, когда она завершилась. Таким образом, Соня, которая в день турнира встала в пять утра, не спала практически сутки. И праздник от завоеванной медали был омрачен крайне неприятной процедурой допинг-теста».

Буров также сообщил, что проблемы с логистикой после допинг-теста были и у команды рапиристок.

«Подобная ситуация случилась двумя днями ранее и с рапиристками, однако задержка была связана уже с транспортным вопросом. Серебряный призер Олимпиады Инна Дериглазова и бронзовый призер Игр Лариса Коробейникова сдали свои тесты в 00:10 по японскому времени, последний автобус уехал в 23:45. Такси смогло приехать лишь в два часа ночи, в результате спортсменки оказались в олимпийской деревне также к трем часам», – подчеркнул врач сборной.

В финале индивидуального турнира саблисток в понедельник россиянка София Позднякова взяла верх над Великой со счетом 15:11.