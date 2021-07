Россия гарантировала золото и серебро ОИ в соревнованиях саблисток Российская саблистка Позднякова получила золото Олимпиады 26 июля 2021, 15:23

Российская саблистка София Позднякова победила в финале индивидуального турнира Софью Великую на Олимпийских играх в Токио и завоевала золотую медаль в копилку сборной России. Великая стала серебряным призером. Позднякова выиграла у Великой со счетом 15:11, передает РИА «Новости». Позднякова заработала второе для России золото на этой Олимпиаде. Сейчас на счету сборной страны 10 медалей: две золотых, пять серебряных и три бронзовых. Позднякова – дочь четырехкратного олимпийского чемпиона, российского саблиста Станислава Позднякова, являющегося руководителем Олимпийского комитета России. Ранее в понедельник саблистка Софья Великая вышла в финал олимпиады, победив венгерку Анну Мартон со счетом 15:8. До этого россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые награды в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на Олимпийских играх.

Губерниев жестко оценил выступление российских пловцов на ОИ 26 июля 2021, 08:23

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев подверг критике выступление мужской сборной России по плаванию в эстафете 4х100 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио. По мнению специалиста, тренерский штаб мог допустить ошибки в подготовке российской четверки к олимпийской эстафете. «Мы вдрызг проиграли кролевую мужскую эстафету 4 по 100 метров! Неужели наши тренеры мастера подготовки к чемпионату Европы в олимпийский год? Эх...», – написал он в своем Telegram-канале. Российская команда в составе Андрея Минакова, Владислава Гринева, Владимира Морозова и Климента Колесникова заняла седьмое место в эстафете 4х100 метров вольным стилем. Золото досталось американцам. Серебро у Италии, бронзовые награды выиграли пловцы из Австралии. Россия после двух дней на Олимпиаде заняла пятое место в медальном зачете 25 июля 2021, 16:44 Текст: Алексей Дегтярев

Российская сборная заняла пятое место в общем медальном зачете после двух дней на Олимпиаде в Токио. За воскресенье российские атлеты смогли завоевать пять медалей, Виталина Бацарашкина завоевала золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, серебряные медали завоевали Инна Дериглазова и тхэквондистка Татьяна Минина. Также серебро завоевали российские лучницы. Бронзу в воскресенье принесла рапиристка Лариса Коробейникова. Всего сборная после двух дней завоевала одно золото, четыре серебра и две бронзы. Лидером в общем зачете остается Китай (шесть золотых, одна серебряная и четыре бронзовые медали). На втором месте японцы (5;1;0), замыкают тройку американцы (4;2;4), передает РИА «Новости». Напомним, президент России Владимир Путин поздравил российскую спортсменку Виталину Бацарашкину завоевавшую золото на Олимпиаде в Токио. Россиянка Галашина завоевала первую медаль для сборной на Олимпиаде 24 июля 2021, 05:30

Россиянка Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки на Олимпийских играх в Токио, сообщают информационные агентства. В стрельбе с 10 м 24-летняя Галашина набрала 251,1 балла. Первое место заняла китаянка Цянь Ян с 251,8 балла, она установила олимпийский рекорд. Третье место досталось Нине Кристен из Швейцарии (230,6 балла). Это первый разыгранный комплект наград и первая медаль россиян на ОИ–2020, передает РИА «Новости». Торжественная церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио на Олимпийском стадионе в столице Японии прошла 23 июля. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда выступать российские спортсмены будут под флагом Олимпийского комитета России и без гимна страны, который на церемониях заменит музыка из Первого концерта Петра Чайковского. Трамп раскритиковал Олимпиаду за участие мужчин в женском спорте 25 июля 2021, 03:53 Текст: Антон Антонов

Олимпиада «испортилась» из-за участия мужчин в женском спорте, заявил бывший президент США Дональд Трамп. Как заявил Трамп, «люди меньше всего хотят, чтобы мужчины соревновались в женском спорте». Он предсказал, что «очень скоро» уже нельзя будет увидеть «соревнующихся женщин». «Они отбирают ваши права! Это движение за права женщин, такого позволять нельзя!» – приводит его слова РИА «Новости». Трамп сказал, что «они это позволили теперь и на Олимпийских играх, Олимпийские игры тоже испортились». Как заявил Трамп, будь он тренером, то «не стал бы разговаривать со слишком большим количеством женщин – такими, какими мы их знаем». Он также обругал баскетболиста Леброна Джеймса, с которым он публично враждовал. Трамп заявил: «Люди задаются вопросом, каким бы был Леброн Джеймс, если бы он сделал себе операцию». Напомним, трансгендер Лорел Хаббард вошла в состав сборной Новой Зеландии по тяжелой атлетике на Олимпийские игры в Токио. Хаббард была мужчиной под именем Гэвин до 35 лет и не выступала на международных соревнованиях по тяжелой атлетике. В 2012 году она стала женщиной, а в 2017 году завоевала серебро на чемпионате мира в категории свыше 90 кг. В американском штате Миссисипи запретили трансгендерам участвовать в соревнованиях среди женщин, которые организуют местные учебные заведения. Во Флориде студентам-трансгендерам также запретили заниматься женскими видами спорта. Россиянка Бацарашкина завоевала первое золото для сборной на Олимпиаде 25 июля 2021, 06:14

Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Олимпийских играх в Токио, сообщают информационные агентства. Для российской сборной это первая золотая медаль на ОИ–2020, передает ТАСС. Бацарашкина набрала 240,3 балла и установила олимпийский рекорд. Серебро получила Антоанета Костадинова из Болгарии (239,4), бронзу – китаянка Цзян Жаньсинь (218), передает РИА «Новости». Напомним, первую медаль на ОИ-2020 России принесла Анастасия Галашина, завоевавшая серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м. Российский тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзовую медаль. На ваш взгляд Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио? Да

Теннисист Рублев сообщил о пожеланиях смерти его семье от фанатов после поражения на Играх 25 июля 2021, 14:08

Российский теннисист Андрей Рублев сообщил, что ему регулярно в соцсетях поступают угрозы и негативные сообщения от болельщиков после его поражения в первом круге олимпийского турнира. «Настроение паршивое. Поддержку из России чувствую, в Instagram писали и пишут. Спасибо большое, это вдвойне приятно, особенно когда нет зрителей», – цитирует теннисиста «Спорт-Экспресс». Он добавил, что ему регулярно пишут гневные сообщения те, кто «поставил на него». «Мне постоянно пишут – «я на тебя поставил, а ты...» Или просто чтобы вся моя семья сдохла. Это вообще что-то нормальное, постоянное. Уверен, что там сейчас сообщений 50 таких. Я уже даже не блокирую», – пояснил атлет. Ранее Рублев уступил японскому теннисисту Кеи Нисикори и выбыл из турнира в одиночном разряде. Посольство России призвало МОК изменить карту с Крымом 24 июля 2021, 07:23

Опубликованная на официальном сайте Олимпиады в Токио карта, где Крым не указан как часть России, является некорректной, заявило российское посольство в Японии. Посольство отметило, что на сайте «содержится некорректное изображение территориальной принадлежности российского полуострова Крым». Российская сторона напомнила организаторам ОИ, что воссоединение России с Крымом произошло после «свободного волеизъявления его жителей на референдуме», который прошел «в полном соответствии с международными стандартами». Как подчеркнули в посольстве, Крым – «неотъемлемая часть» России, а вопрос о его принадлежности закрыт «окончательно и бесповоротно». Посольство полагает, что Международному олимпийскому комитету и оргкомитету Игр следует исправить карту и привести ее «в соответствие с очевидной правовой и объективной реальностью», передает ТАСС. Напомним, министерство иностранных дел Украины поручило посольствам разобраться с ситуацией, почему на официальном сайте Олимпийских игр в Токио Крым показан отдельно от Украины. После этого Международный олимпийский комитет назвал досадной ошибкой провайдера отделение Украины границей от Крыма на официальном сайте игр. Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что МОК исправил карту и «принес извинения за ошибку». Суд вернул олимпийскую аккредитацию главе Федерации тяжелой атлетики России 24 июля 2021, 09:52

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Токио удовлетворила апелляцию президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отзыве личной аккредитации на Олимпийские игры в Токио, сообщил сам президент ФТАР. Агапитов сообщил, что «получил решение суда, который поддержал мою апелляцию, победа одержана», передает ТАСС. «Признаюсь, что я особо не нервничал. Понимал, что правда на моей стороне, хотя был готов к любому развитию событий. Сейчас буду собираться, чтобы прилететь в Токио», – отметил он. Напомним, МОК 16 июля уведомил Агапитова, который временно исполняет обязанности президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF), что он не соответствует критериям аккредитации должностных лиц EWF на Олимпиаду в Токио. Тот подал апелляцию, которую CAS рассмотрел 22 июля. До этого Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила всю сборную России по тяжелой атлетике до участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро на основании доклада комиссии ВАДА. Также от Игр была отстранена российская сборная по легкой атлетике и еще ряд спортсменов из других дисциплин. Летние Олимпийские игры в Токио объявлены открытыми 23 июля 2021, 17:19

Император Японии Нарухито объявил летние Олимпийские игры в Токио открытыми. Церемония открытия XXXII летней Олимпиады проходит на Национальном стадионе без зрителей. «XXXII летние Олимпийские игры объявляю открытыми», – заявил император, передает ТАСС. Ранее японский легкоатлет Рюота Ямагата и участница соревнований по настольному теннису Касуми Исикава зачитали клятву спортсменов во время церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр. Церемония открытия проходила в пятницу на Национальном стадионе в Токио. Участие в церемонии открытия приняли спортсмены из 205 стран, а также олимпийская команда беженцев. Накануне глава оперативного центра оргкомитета «Токио-2020» Хидэмаса Накамура сообщил, что в пятницу на арене будут присутствовать лишь около 950 человек, включая официальных лиц и журналистов. Девизом церемонии стал лозунг «Движение вперед: объединены эмоциями», что означает путь к выходу из пандемии коронавируса. Российская команда вышла на парад спортсменов в рамках церемонии открытия под 77-м номером после спортсменов из Сан-Марино. Знаменосцами команды стали фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. В окончательный состав сборной России на Игры в Токио вошли 335 человек. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда (СAS) выступать российские спортсмены будут под флагом ОКР и без гимна Российской Федерации, который на церемониях заменит музыка из Первого концерта Петра Чайковского. Олимпиада в Токио продлится до 8 августа. Российские волейболистки проиграли итальянкам на Олимпиаде 25 июля 2021, 04:59

Матч волейбольного турнира Олимпийских игр в Токио между россиянками и сборной Италии завершился поражением российской команды, сообщают информационные агентства Сборная Италии выиграла со счетом 3-0 (25:23, 25:19, 25:14). 27 июля российской команде предстоит игра со сборной Аргентины, передает РИА «Новости». В женском олимпийском турнире принимают участие 12 команд, которые разделены на две группы. По четыре лучших коллектива из каждой группы выйдут в плей-офф. Вместе с Россией, Италией и Аргентиной в группу B входят Турция, Китай и США, передает ТАСС. Напомним, первую медаль на ОИ-2020 России принесла Анастасия Галашина, завоевавшая серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Российский тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзовую медаль. В ОКР назвали ожидаемое число золотых медалей у россиян на Олимпиаде 25 июля 2021, 07:41 Текст: Антон Антонов

На Олимпийских играх в Токио российские спортсмены могут завоевать свыше 20 золотых медалей, заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он сказал, что у ОКР «есть прогноз аналитических агентств», который совпадает с прогнозом самого комитета. Поздняков выразил надежду, что в воскресенье россияне смогут завоевать новые золотые медали. Сейчас у российской команды по одной золотой, серебряной и бронзовой награде. Она делит со сборной Австралии четвертое место в медальном зачете. На первом месте находится Китай (три золота две бронзы), на втором – Япония (два золота, одно серебро), на третьем – США (золотая медаль, две серебряных, три бронзовых), передает ТАСС. Напомним, первую медаль на ОИ-2020 России принесла Анастасия Галашина, завоевавшая серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м. Российский тхэквондист Михаил Артамонов завоевал бронзовую медаль. Россиянка Виталина Бацарашкина завоевала для сборной первое золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. На ваш взгляд Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио? Да

Чусовитина объявила об окончании карьеры 25 июля 2021, 14:48 Текст: Алексей Дегтярев

Гимнастка и 46-летняя олимпийская чемпионка 1992 года Оксана Чусовитина, выступающая сейчас за Узбекистан, сообщила, что завершает свою спортивную карьеру. Чусовитина 25 июля не смогла пройти в финал олимпийского турнира на опорном прыжке, она поблагодарила спортсменов и тренеров из разных стран, передает РИА «Новости». «Это точно все. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора наверстывать»,– заявила гимнастка. Чусовитина является единственным в истории гимнастики спортсменом, участвовавшим в восьми летних Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020). Первую российскую медалистку ОИ в Токио представили к госнаграде 24 июля 2021, 12:23 Текст: Вера Басилая

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматической винтовки Анастасия Галашина будет представлена к государственной награде, сообщил министр спорта Олег Матыцин. «Очень рад за Анастасию Галашину, завоевавшую серебряную медаль для российской команды на Олимпиаде в Токио в стрельбе из пневматической винтовки. Россиянка долго лидировала, а в заключительном выстреле совсем чуть-чуть не хватило до золота. Но все равно это большое достижение для молодой спортсменки. Поздравляю Настю и ее тренеров. Уверен в ее дальнейших успехах на самых значимых соревнованиях. Как и все победители и призеры Игр, Анастасия будет представлена к государственной награде. Счет нашим медалям открыт! Желаю всей российской команде уверенно двигаться к намеченным целям и одержать яркие победы», – приводит РИА «Новости» слова Матицына. Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки на Олимпийских играх в Токио. Торжественная церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио на Олимпийском стадионе в столице Японии прошла 23 июля. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда выступать российские спортсмены будут под флагом Олимпийского комитета России и без гимна страны, который на церемониях заменит музыка из Первого концерта Петра Чайковского. Огонь летних Олимпийских игр зажжен на церемонии открытия в Токио 23 июля 2021, 17:53

Торжественная церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио на Олимпийском стадионе в столице Японии завершилась зажжением олимпийского огня. Таким образом Игры можно считать открытыми. Огонь летних Олимпийских игр зажгла победительница четырех турниров Большого шлема японская теннисистка Наоми Осака, передает РИА «Новости». Ранее император Японии Нарухито объявил летние Олимпийские игры в Токио открытыми. Церемония открытия прошла без зрителей. Накануне глава оперативного центра оргкомитета «Токио-2020» Хидэмаса Накамура сообщил, что в пятницу на арене будут присутствовать лишь около 950 человек, включая официальных лиц и журналистов. Девизом церемонии стал лозунг «Движение вперед: объединены эмоциями», что означает путь к выходу из пандемии коронавируса. Участие в церемонии открытия приняли спортсмены из 205 стран, а также олимпийская команда беженцев. Российская команда вышла на парад спортсменов в рамках церемонии открытия под 77-м номером после спортсменов из Сан-Марино. Знаменосцами команды стали фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. В окончательный состав сборной России на Игры в Токио вошли 335 человек. Сборная России из-за санкций СAS будет выступать в Токио без национального флага и гимна, но с символикой и названием Олимпийского комитета России (ОКР). Из-за пандемии коронавируса присутствующие на церемонии были обязаны соблюдать определенные правила поведения. Так, было запрещено громко говорить, кричать, активно приветствовать атлетов и петь. Еду следовало употреблять на своем месте на трибуне, запрещалось есть и пить в зонах передвижения людей. Из-за действующего в Токио режима чрезвычайной ситуации церемонию открытия отказался посещать бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ – тот самый, который появился на церемонии закрытия Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в образе Супер Марио. Абэ счел невозможным свое присутствие на мероприятии, так как этого не могут себе позволить жители Японии. Перед началом церемонии спортсменов обязали находиться на расстоянии двух метров друг от друга, а во время движения по стадиону социальная дистанция составила один метр. Кроме того, все спортсмены на параде и по дороге на арену обязаны были находиться в масках. Представителей делегаций с температурой тела выше 37,5 градуса на церемонию открытия не допустили. Все таблички и мегафоны, которые использовали на параде, будут утилизированы. В церемонии открытия Олимпиады в Токио приняли участие почти шесть тысяч спортсменов 23 июля 2021, 17:32 Текст: Дарья Григоренко

В церемонии открытия Олимпийских игр в Токио участвуют около десяти тысяч человек, сообщили в оргкомитете Игр. В оргкомитете уточнили, что делегация команд, это спортсмены и официальные лица: около шести тыс человек. СМИ: около 3500, вещатели: 1500, пресса: 2000, передает РИА «Новости». Напомним, что церемония открытия Олимпийских игр началась на Национальном стадионе в Токио. В связи с коронавирусными ограничениями на арене присутствуют лишь 950 официальных лиц. Российская команда вышла на парад спортсменов в рамках церемонии открытия под 77-м номером за представителями Сан-Марино. После сборной России на стадионе появились спортсмены из Сьерра-Леоне.