Врач рассказал о последствиях длительной медикаментозной комы для певицы МакSим

Пандемия привела к падению рейтингов мировых политиков

Полтора года пандемии коронавируса привели к снижению рейтингов политиков в большинстве стран мира. При этом значительный удар был нанесен по популярности как власти, так и оппозиции, говорится в докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Пандемия и доверие – о мировой динамике политических рейтингов и волн COVID-19».

Как отмечается в документе, который имеется в распоряжении газеты ВЗГЛЯД, для первых месяцев 2020 года был характерен общественный запрос на жесткие меры, призванные предотвратить распространение COVID-19. Однако за полтора года жизни в условиях ограничений ситуация претерпела изменения. «Общественная мобилизация сменилась усталостью как от локдаунов, так и от того, что жесткость ограничительных мер слабо коррелирует с заболеваемостью, и их усиление не обязательно повлечет сокращение числа заболевших COVID-19», – отмечается в документе.

Еще одним фактором стала усталость от самой пандемии и потока однообразных «плохих новостей». «Рост заболеваемости провоцирует увеличение числа негативных сообщений в СМИ и поддерживает чувство тревоги среди граждан, а также становится источником протестных настроений и недовольства властями, которые, по мнению одних избирателей, демонстрируют свою неспособность справиться с проблемой, а по мнению других – «нагнетают», «манипулируют» и «преувеличивают опасность», – следует из доклада.

«В результате после почти полутора лет пандемии, власть оказывается под шквалом критики как со стороны ковид-скептиков, отрицающих саму необходимость ограничений, так и со стороны ковид-лоялистов, для которых любые ограничения оказываются недостаточными. Это приводит к повсеместному падению популярности политиков и общему снижению доверия к ним. Снижение доверия населения касается не только властей, но и оппозиции. Граждане понимают, что оппозиционные политические силы имеют еще меньше ресурсов для противостояния пандемии и ее последствиям, а смена власти в период кризиса может привести к усилению нестабильности в обществе», – отмечают эксперты.

При этом практика показывает, что социальный протест в большей степени связан с уровнем заболеваемости. Первые месяцы пандемии отличались общественной мобилизацией и сплочением вокруг действующих политических лидеров на фоне ожиданий массовой вакцинации и снижения заражения COVID-19. Однако вакцинация в странах Западной Европы и США не предотвратила распространение вируса, поставив под сомнение скорое окончание пандемии.

«Этот фактор, в сочетании с новой волной заболеваемости, приводит к разочарованию в действиях политиков и их способности предотвратить эпидемическую угрозу. При этом можно с уверенностью прогнозировать восстановление рейтингов при снижении количества заболевших и – соответственно – общественной тревожности, а также градуса ковид-истерии СМИ», – указывается докладе.

Так, заметные изменения произошли в Германии, где в апреле рейтинг правящего блока ХДС/ХСС упал до рекордных 23%1, что совпало с новой волной заболеваемости и введением дополнительных мер безопасности. Во Франции период повышенной заболеваемости в апреле, когда средний прирост превышал 30 тыс. человек, также привел к снижению популярности президента Эммануэля Макрона. Уровень одобрения его деятельности с 40% в январе снизился до 33%, а неодобрения – вырос с 58% до 63%.

В Греции наблюдается схожая картина. Правящая партия «Новая демократия» переживала взрыв популярности весной-летом 2020 года, когда ее рейтинг превышал 52% на фоне первых ограничительных мер и минимальной заболеваемости, которая, казалось, стала успехом властей. Но резкий рост числа заболевших в октябре снизил поддержку партии: к середине июля 2021 года ее популярность упала до 41,7%.

В Нидерландах рейтинг «Народной партии за свободу и демократию», набравшей на последних выборах большинство мест в парламенте, значительно снизился в апреле во время затяжной волны COVID-19, которая к тому времени длилась более полугода. В начале апреля рейтинг партии составлял 28% – это худший результат за весь предыдущий год, в течение которого он не опускался ниже 30%, а в июне 2020 года деятельность партии поддерживали 45% респондентов.

В Великобритании уровень одобрения деятельности премьера Бориса Джонсона в мае 2021 года составлял 48% – самый высокий результат с апреля-мая 2020 года. Однако в июне прирост случаев коронавируса резко увеличился, и одновременно с этим упала поддержка Джонсона среди избирателей, достигнув 34% к середине июля.

Примечательно, что снижение доверия населения касается не только властей, но и оппозиции. Население, уставшее от постоянного страха, приходит к пониманию, что ни одна из политических сил не имеет готового рецепта спасения от пандемии, а смена власти в период кризиса может привести к усилению нестабильности в обществе. Так, в Португалии, поддержка премьера за последние четыре месяца упала на 20%, при этом оппозиция за то же время растеряла 11% своего рейтинга. Также к весне 2021 года, менее чем за полгода, рейтинг правящей венгерской партии «Фидес» упал с 56% до 44%, но и популярность объединенной оппозиции страны снизилась на 12%.

«Поддержка президента Турции Эрдогана в мае 2021 года упала до 36,7%, хотя в январе составляла 48,2%. То же относится и к оппозиционным деятелям. Поддержка «Хорошей партии» снизилась с 13,7% до 8% за тот же период, а Кылычдароглу и Имамоглу, двух основных кандидатов Республиканской народной партии, – с 12,6% и 14,6% в январе до 6,5% и 7,7% в мае», – указывается в докладе.