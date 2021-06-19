Певицу МакSим ввели в искусственную кому

Погребинский раскритиковал позицию Запада по вопросу коррупции на Украине

«Кулеба прав, но он такими словами от Запада ничего не добьется и выставляет себя в роли неадеквата», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что западные партнеры используют тему украинской коррупции в качестве предлога, чтобы «чего-то не делать» в части принятия Украины в НАТО.

«Это тот уникальный случай, когда я должен согласиться с нашим министром иностранных дел. Заявления со стороны Запада о том, что они не готовы принять Украину в НАТО из-за высокого уровня коррупции, не выдерживают никакой критики», – убежден директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Эксперт отметил, что «специализированные институты, которые США создавали на Украине, на самом деле не направлены на борьбу с коррупцией». «Они направлены на осуществление контроля над украинской элитой. Запад таким образом «нажимает на определенные клавиши, чтобы принять нужное для них решение. Поэтому Кулеба прав», – констатирует Погребинский.

«Со стороны Запада не сделано ничего реального в направлении борьбы с коррупцией в стране», – сказал собеседник и напомнил о том, что в Болгарии, к примеру, по инициативе Запада проводится расследование тотальной коррупции властных структур.

Погребинский указал на слова американского лидера Джо Байдена о том, что «нужно побороть коррупцию, а дальше многоточие». «Он не имел в виду, что включение в НАТО связано исключительно с коррупцией. Это всего лишь повод, причина для отказа», – отметил эксперт.

«При этом подобные заявления Кулебы никак не мотивируют США принять решение о присоединении Украины к НАТО, – подчеркнул политолог. – Какова цель этих заявлений? Привязать Запад к позорному столбу? Кулеба ничего этим не добьется. Он только выставляет себя в роли неадеквата».

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что западные партнеры используют тему украинской коррупции в качестве предлога, чтобы «чего-то не делать».

Кулеба сказал, что «очень против» такого поведения стран Запада. По его словам, он «откровенно говорит» с западными партнерами, когда те «пытаются тему коррупции и недостаточности реформ использовать как оправдание самих себя, чтобы что-то не делать». «К сожалению, это есть», – сказал он, призвав украинцев стать «чемпионами» в борьбе с коррупцией «ради самих себя, а не ради международных инициатив, в которых нужно быть чемпионами».

Как сообщил министр, Украина и США «вошли в стадию подготовки визита» украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом. «Ключевой» должна стать «тема привлечения США, продолжения привлечения, к процессу мирного урегулирования в Донбассе», это «тема номер один», хотя «будет много других».

Ранее Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД