Безруков оценил спектакль с Бузовой на сцене МХАТа Госпитализирована звезда «Зимней вишни» Елена Сафронова 11 июня 2021, 13:18

Фото: Михаил Фомичев/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Елена Сафонова в срочном порядке была доставлена в одну из больниц Москвы, сообщают СМИ. Сафроновой предварительно поставлен диагноз «вирусная пневмония», у нее взяли анализы на новую коронавирусную инфекцию, но результат пока не готов, сообщает «Пятый канал». Вместе с тем представитель актрисы заявил, что Сафронова не болеет коронавирусом – «она вакцинирована «Спутником V», передает РИА «Новости». Елена Сафонова начала сниматься в кино в 1974 году. Первую главную роль она исполнила в 1983 году в картине «Возвращение Баттерфляй», однако всесоюзную известность ей принесла роль Ольги в фильме «Зимняя вишня», вышедшего в 1985 году, где ее партнером был Виталий Соломин. Также она снималась в таких известных фильмах, как «Где находится нофелет?», «Очи черные», «Катала», «Такси-блюз», «Принцесса на бобах».

Глава Нафтогаза предсказал войну после запуска «Северного потока – 2» 11 июня 2021, 07:21

Фото: Pavlo_bagmut/Zuma/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Руководитель украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко утверждает, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» якобы может привести к началу полномасштабной войны. Витренко на этой неделе посетил Вашингтон. Он попытался убедить американских законодателей принять новые меры против «Северного потока – 2». По версии главы Нафтогаза, завершение проекта будет «означать, что пророссийская позиция продвигается за счет Запада». «Худшее развитие событий – это не только то, что мы с 2024 года потеряем большую часть ВВП», – передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg слова Витренко. По его версии, «самое худшее то, что это повышает риск полномасштабной войны». «Худшее развитие событий – это когда украинцы, и не только украинцы, но и многие страны Восточной Европы, по сути, увидят, что Запад не подкрепил свои слова делами, это стало бы сильным ударом по прозападному выбору этих стран», – посетовал глава Нафтогаза. Как отмечается в материале, сенатор Джин Шахин и группа других членов верхней палаты Конгресса США от обеих партий заявили, что намерены продолжать добиваться введения санкций в отношении «Северного потока – 2». В пятницу глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что «Северный поток – 2» якобы «угрожает европейской энергобезопасности и в действительности подрывает безопасность некоторых» американских «близких партнеров, включая Украину и другие государства на восточном фланге НАТО». Президент Чехии призвал Европу не делать из Навального героя 10 июня 2021, 14:41

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Европа не должна делать из осужденного блогера Алексея Навального героя, поскольку тот высказывался в поддержку националистов, заявил президент Чехии Милош Земан. «В своих публичных выступлениях Навальный поддерживал русских националистов. <…> Он также довольно толерантно и почти одобрительно высказывался о некоторых моментах прошлой российской политики. Например, о массовых депортациях. Эти факты надо знать и помнить, чтобы избавить фигуру господина Навального от мифа», – передает его слова ТАСС.



Земан также считает, что европейские страны не должны поддерживать Навального, так как ранее он поддержал воссоединение Крыма с Россией. В среду Мосгорсуд признал ФБК*, Фонд защиты прав граждан (оба включены Минюстом в реестр НКО – иностранных агентов) и общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями. ФБК по решению суда ликвидирован. Заседание проходило в закрытом режиме. По оценке прокуратуры, подавшей иск, связанные с блогером Алексеем Навальным структуры «занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». В Москве несколько девушек стали жертвами «лосиноостровского» маньяка 10 июня 2021, 17:05 Текст: Елена Мирошниченко

Еще одна девушка в Москве обратилась в полицию после того, как стала жертвой маньяка в парке «Лосиный Остров», до этого о похожем нападении полиции сообщили две студентки. В ночь на 10 июня на 20-летнюю москвичку напал неизвестный мужчина, он повалил ее на землю, стал раздевать и попытался изнасиловать. Об этом сообщает Рен ТВ. Девушка рассказала правоохранительным органам, что насильник был кавказской внешности, его рост примерно 170 см. В тот день он был одет в черную кепку, серую майку и черные шорты. Уточняется, что описание мужчины, кроме одежды, совпало с тем, что оставили другие девушки, ставшие жертвами маньяка днем ранее в том же парке. 9 июня две студентки были изнасилованы мужчиной по очереди, девушки рассказали полиции, что мужчина угрожал им ножом, а затем убежал. Правоохранительные органы разбираются в произошедшем, пока неизвестно, в парке действует один человек или разные люди. Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина изнасиловал в лесу в Подмосковье девочку-подростка, угрожая ей ножом, возбуждено уголовное дело. В Польше объяснили ненависть к России 11 июня 2021, 08:03

Фото: Jaap Arriens/Zuma/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Член национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский рассказал о причинах русофобских настроений у части польских политиков. По его мнению, таким образом польские политики стараются угодить «великому покровителю» в лице США. Модзелевский убежден, что «стратегический союз» Варшавы и Вашингтона носит антироссийский характер. «Ваша глубокая ненависть ко всему российскому или советскому проистекает из очевидной для вас убежденности в том, что наш всесильный покровитель, единственный защитник свободного мира и чего-то там еще всегда занимал и будет занимать антироссийскую позицию, а вас за вашу решимость в словесных атаках на «империю зла» он может даже похвалить», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Mysl Polska слова Модзелевского. Член президентского совета считает, что Вашингтон может пойти на сближение с Москвой, и при таком сценарии польская русофобия внезапно исчезнет. «И что сделают тогда ненавистники, которые вложили столько сил в борьбу с «российской угрозой»? Ответ прост: они сменят позицию, поскольку прежняя перестанет быть выгодной», – пояснил автор статьи. Модзелевский заключил, что американское руководство уже долгие годы бесцеремонным образом «поддерживает демократию» в Польше путем инвестиций на ее политическом рынке. Напомним, в четверг Агентство внутренней безопасности Польши задержало Януша Недзвецкого по обвинению в шпионаже якобы в пользу России, его арестовали на три месяца. Во время обысков в квартире подозреваемого нашли более 300 тыс. злотых (около 84 тыс. долларов) и большое количество носителей информации. Суд арестовал его на три месяца, Янушу грозит до 10 лет лишения свободы. Свидетель по делу МН17 заявил, что никогда не видел ЗРК «Бук» в Донбассе 10 июня 2021, 15:12

Фото: VOLODYMYR GONTAR/ЕРА/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Экс-командир противовоздушной обороны (ПВО) ДНР Владимир Цемах никогда не видел зенитно-ракетный комплекс «Бук» под населенным пунктом Снежное в Донбассе, заявил нидерландский судья Дагмар Костер, зачитывая досье по делу о крушении Boeing в 2014 году. «Касаясь МН17, Цемах в тот день не находился в районе крушения. Он также никогда не видел ЗРК «Бук» в Снежном», – цитирует Костера ТАСС. Костер пояснил, что Цемаха опрашивали в качестве свидетеля по делу MH17 в августе и сентябре 2014 года, когда он был на Украине по подозрению в преступлениях террористического характера. В четверг в суде в Нидерландах были заслушаны переговоры ополченцев ДНР по телефону о том, что борт MH17 был сбит военным самолетом. Ранее сообщалось, что нидерландский суд не нашел доказательств, подтверждающих, что ЗРК «Бук», из которого в 2014 году сбили рейс MH17 над Донбассом, доставили из России. До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Соединенные Штаты скрывают факты колоссальной важности по авиакатастрофе рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, они не показывают спутниковые снимки с места события. В Нидерландах 7 июня начались слушания по делу о крушении MH17 по существу. Судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна «Алмаз – Антей», а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине. Также в Нидерландах пообещали представить доказательства поражения MH17 «Буком» из ДНР. Между тем окружной суд в Гааге заявил, что так и не получил спутниковые снимки от США с места крушения MH17, расследование дела продолжается. Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. В среду следствие отклонило показания свидетелей по делу MH17 о пуске ракеты из зоны ВСУ. Оператор «Северного потока – 2» объявил старт пусконаладочных работ на первой ветке 10 июня 2021, 18:47

Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

На первой нитке газопровода «Северный поток – 2» уже завтра начнутся пусконаладочные работы, которые займут несколько месяцев, сообщила компания-оператор Nord Stream 2 AG. «Морская часть первой нитки «Северного потока – 2» технически завершена. 4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлест – уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом», – передает сообщение оператора РИА «Новости».



Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются, они проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. Суд вынес приговор ударившему Макрона мужчине 10 июня 2021, 18:14

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency

/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Суд французского Валанса приговорил Дамьена Тареля к четырем месяцам тюрьмы, он ударил президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает телеканал BFMTV. По решению суда, Тарель должен отправиться отбывать наказание сразу же. У защиты Тареля и прокуратуры есть 10 дней на то, чтобы оспорить решение суда, сообщает РИА «Новости». Прокуратура требовала приговорить Дамьена Тареля к 18 месяцам тюрьмы. Напомним, Макрону дали пощечину, когда он общался с гражданами во французском департаменте Дром. После были задержаны два человека. После этого у одного из подозреваемых обнаружили экземпляр книги Адольфа Гитлера Mein Kampf («Моя борьба», книга запрещена в России) и оружие. Нанесший удар Макрону мужчина заявил, что не планировал нападать на президента, он пояснил, что его действия были спонтанными. Германия испугалась возможного сближения ВПК России и Китая 11 июня 2021, 03:29

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Для ответа на сближение ВПК России и Китая потребуются все силы Запада и его союзников, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Говоря о «стратегии в отношении Китая», она призвала «не забывать и о России», так как наблюдается «определенное сближение» двух стран. По ее словам, это грозит «сближением друг с другом двух крупнейших военно-промышленных комплексов». Для ответа на такой «вызов» будут нужны «все силы Запада – Европы, США, но и основных партнеров в регионе Индийского и Тихого океанов, таких как Австралия или Южная Корея», сказала министр. «Региональным вызовом для нас остается, конечно, Россия. Мы наблюдаем за масштабной модернизацией и наращиванием вооружений со стороны России – что касается как обычных вооружений, так и атомного оружия», – приводит ее слова ТАСС. Крамп-Карренбауэр заявила, что на западных границах России находятся «крупные соединения». При этом «Россия на долгосрочную перспективу закрепляется в Белоруссии». «Это серьезный вызов для нас», – сказала глава минобороны Германии. По ее словам, США ожидают, что Европа будет больше делать для собственной обороны. В феврале Крамп-Карренбауэр назвала Россию «стратегическим конкурентом». В ноябре она призвала вести переговоры с Россией о разоружении «с позиции силы». В ответ официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что диалог с Россией «с позиции силы» уже приводил к трагическим последствиям для всего мира и Германии в частности. Захарова не нашла смысла в словах Блинкена о последствиях эксплуатации «Северного потока - 2» 10 июня 2021, 17:50

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Россия не понимает заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о необходимости «поиска путей смягчения последствий» от эксплуатации газопровода «Северный поток – 2», заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. «Не понимаем заявления о необходимости ... поиска путей смягчения негативных последствий от эксплуатации газопровода, это сейчас звучит от госсекретаря США, многих экспертов ... Любые рассуждения на эту тему подразумевают либо недобросовестную конкуренцию, либо попытки политизировать ситуацию. И то, и другое абсолютно лишено какого-либо смысла. Потому что за словами должны идти какие-либо факты», – передает ее слова РИА «Новости». Захарова подчеркнула, что от проекта «Северный поток – 2» нет никаких негативных последствий для Европы и европейского континента нет. «Зачем они вообще затевали противоборство с абсолютно коммерческим, выгодным и прозрачным энергетическим проектом, который их континент никаким образом не касался? Это дело европейцев, нас, это дело тех стран, которые находятся на континенте – как выстраивать свое взаимодействие, мы как-то сами решим. Поэтому если говорилось и говорится о негативных последствиях в связи с окончанием этой жуткой информационной политической кампании, пусть сами и комментируют, что они имеют в виду», – добавила дипломат. Напомним, Блинкен заявил, что Вашингтон добивается от Германии «автоматических» мер против последствий работы «Северного потока – 2». По словам Блинкена, если все ухищрения вокруг «Северного потока – 2», направленные на сохранение прокачки российского раза по территории Украины, не сработают, украинцам компенсируют финансовые потери за утерянные транзитные сборы. «Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – добавил Блинкен. Между тем президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. Эксперт объяснил невозможность отказаться от маркировки «коньяк» в России 10 июня 2021, 19:17

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Слово «коньяк» в русском языке является именем нарицательным, поэтому заменить его в России невозможно, считает профессор кафедры общего и русского языкознания, проректор института имени А.С. Пушкина Михаил Осадчий. «Если бы с такой просьбой обратились бы к России, то, наверное, последовал бы логичный отказ, потому что в русском языке слово «коньяк» является не именем собственным, а именем нарицательным, то есть обозначает не какую-то индивидуальную продукцию, а обозначает группу явлений. И естественно, что слово, которое является именем нарицательным, нельзя ограничивать в употреблении, даже если кто-то заплатит за это большие деньги», – оценил он новость о том, что Армения продаст ЕС наименование «коньяк». Об этом сообщает РИА «Новости». Также Осадчий отметил, что в русском языке уже были случаи, когда названия торговых марок становились нарицательными, например, «памперсы», «ксерокс», а также «мультифора» как аналог слова "файл" в регионах Сибири. «Люди как называли все коньяки «коньяком», так и будут называть, как называли все копиры «ксероксами», так и будут называть, это совершенно невозможно остановить», – высказался эксперт. При этом он отметил, что в армянском языке ситуация может быть другой, а номинация – легко изыматься или иметься альтернатива, на которую можно переключиться. Напомним, правительство Армении одобрило финансовое соглашение с ЕС, предусматривающее предоставление Еревану 3 млн евро в рамках процесса плавного отказа от географического указания «коньяк» для армянской алкогольной продукции. Бундестаг отклонил резолюцию с требованием отказаться от «Северного потока – 2» 10 июня 2021, 23:30

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Предложенная фракцией «Союз-90»/«Зеленые» резолюция о пересмотре курса Германии в отношении России отклонена, сообщила пресс-служба Бундестага. Против проголосовало большинство парламентариев. Предложение отказались поддержать «фракции ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии, «Альтернативы для Германии» и Левой партии». При этом свободные демократы воздержались, так что за резолюцию голосовали только сами «зеленые», передает ТАСС. Документ под названием «Пересмотр курса в политике в отношении России – последовательно защищать права человека, демократию и европейский миропорядок» предлагал признать, что для энергоснабжения Европы «не нужен новый газопровод, такой как «Северный поток – 2». Кроме того, утверждалось, что он якобы «вреден для климата». Берлин призывали «отказаться от проекта». Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. На первой нитке начнутся пусконаладочные работы. Столтенберг отказался участвовать в Московской конференции по международной безопасности 10 июня 2021, 17:15 Текст: Елена Мирошниченко

НАТО отказалась принять участие в Московской конференции по международной безопасности 22-24 июня, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. «На наше приглашение принять участие в Московской конференции по международной безопасности российской стороной получен ответ с отказом от участия в указанном мероприятии. Что может лучше свидетельствовать об истинных намерениях НАТО и ее генсека (Йенса Столтенберга)?», – цитируете ее ТАСС. Ранее заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что сложившаяся на данный момент система взаимоотношений между странами разрушается, новые виды вооружения и распространение противоборства на космос, а также киберпространство, ведут к изменению принципов ведения войны. Все это, как отмечает замминистра, будет обсуждаться в рамках Московской конференции по международной безопасности. Американцы предсказали неутешительный для Байдена итог саммита с Путиным 11 июня 2021, 09:01

Фото: Chris Kleponis,Kremlin Pool/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Читатели Wall Street Journal ответили сенатору Робу Портману, давшему президенту США Джо Байдену совет перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным. Издание опубликовало статью конгрессмена, вернувшегося из турне по Украине, Литве и Грузии, где он встретился с главами этих стран и с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Портман посоветовал Байдену занять на переговорах жесткую позицию, поднять вопросы по ситуации в Белоруссии и «выступить против Путина в вопросе Украины». Кроме того, он призвал содействовать принятию Украины и Грузии в НАТО, а также пересмотреть решение по «Северному потоку – 2». Некоторые из читателей WSJ поспешили объяснить сенатору, что его советы расходятся с объективной реальностью. «Соединенные Штаты больше не в силах служить делу демократии в мире. Этот поезд ушел в ноябре прошлого года. <...> На этой неделе Путин разорвет Байдена на части, как жареного цыпленка, прямо у всех на глазах. <...> Команда Джо Байдена настолько слаба, что Соединенные Штаты предстанут еще большим посмешищем на мировой арене», – передает РИА «Новости» слова читателя с именем William Gianopulos. «Портман как будто живет в каком-то другом времени и месте – в черно-белую эпоху Джимми Стюарта. Путин вряд ли мог бы радоваться сильнее. Это будет как в поединке Майка Тайсона и Майкла Джонсона: 39 секунд – и нокаут», – привел аналогии из спорта Jeffrey Ihnen. «Путин играет в шахматы, а Байден – в шашки. Этим все сказано», – продолжил в том же ключе Marjoy Smith. «Байден скорее играет с шашками. Я сомневаюсь, что он на самом деле способен играть в шашки – если, конечно, рядом с ним нет помощников, нашептывающих ему на ухо», – добавил Robert Hutchings. «Да, несомненно, президент Байден призовет Путина отступить, как это когда-то сделал его бывший босс, президент Обама. И президент Путин обратит на этот призыв ровно столько же внимания, сколько в прошлый раз – нисколько!» – заключил Richard Lindo. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж» возле древнеримских руин в окружении уникальных розариев. Вилла находится на территории одноименного парка на берегу Женевского озера. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД IT-эксперт рассказал о недостатках нового поиска «Яндекса» 10 июня 2021, 19:00

Фото: Евгений БиятовРИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Обновленный поиск «Яндекса» позволит пользователю быстрее получать нужную информацию, но снизит трафик посещения сайтов, а также понизит качество получаемой информации, сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Игорь Ашманов. В российской компании «Яндекс» сообщили, что впервые применили новые генеративные нейросети, которые стоят в основе улучшений алгоритмов. Благодаря этому поисковик теперь умеет находить фрагменты видео по запросу, выдает больше быстрых ответов, а также в нем теперь есть новый формат, позволяющий изучить запрос подробнее. «Прорывом в целом можно назвать то, что произошло с нейронными сетями 7–8 лет назад, когда научились делать, во-первых, глубокие нейронные сети, а, во-вторых, использовать для этого графические карты. Основная идея «Яндекса» сейчас в том, чтобы быстро давать ответы пользователю, даже не отправляя его на сайты, на которых сервис нашел информацию», – говорит Ашманов. Эксперт подчеркивает, что для «Яндекса», безусловно, это хорошо, поскольку поисковик позволит пользователям быстрее найти информацию, но для владельцев сайтов такое решение играет в худшую сторону. «Из-за такой системы на сайты попросту переходить начнут меньше. Например, имеется какой-то информационный сайт, допустим, на котором есть все про фараонов. И тут «Яндекс» начинает самостоятельно отвечать пользователям, которые составляют связанные с этой темой запросы, поскольку он уже выкачал все с этого и других сайтов и научился давать ответы от себя. Соответственно, на сайт про фараонов будет переходить меньше людей», – объясняет собеседник. Кроме того, эксперт видит и вторую проблему – с точностью. К примеру, многие эти Яндекс-ответы формируются на основе российской «Википедии», где зачастую содержится неточная информация, перепутаны годы, имена и фамилии. Соответственно, быстрые ответы имеют невысокое качество. «С моей точки зрения, накладывается еще один слой понижения качества, поскольку все, кто начинают привыкать пользоваться искусственным интеллектом, должны соглашаться со снижением качества самой услуги. Например, когда вы начинаете общаться вместо человека с виртуальным собеседником (ботом), понятно, что качество общения падает кардинально. Та же самая проблема наблюдается с машинным переводом: в онлайн-переводчике нельзя получить хороший качественный перевод, его качество также в целом упало. Думаю, с быстрыми ответами будет та же самая история», – заключил Ашманов. В 2017 году «Яндекс» запустил новую версию поисковика, которая основана на алгоритме «Королев». Отмечается, что благодаря нейронной сети алгоритм сопоставляет смысл запроса и полное содержание веб-страницы. Мишустин прекратил действие меморандума между Россией и США по «открытой суше» 10 июня 2021, 20:27 Текст: Елена Мирошниченко

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия меморандума между Россией и США «О понимании в отношении открытой суши», документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Принять распоряжение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения Меморандума о понимании между правительством РФ и правительством Соединенных Штатов Америки в отношении «открытой суши», подписанного в городе Вашингтоне 17 июня 1992», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Уточняется, что уведомить американскую сторону о принятом решении должен МИД России. Напомним, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок.