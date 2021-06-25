Состояние певицы МакSим резко ухудшилось

Разъяснилась информация о выявлении в России штамма «дельта плюс»

Образец штамма коронавируса «дельта плюс» выявили в апреле, данных о том, что это было заражение – нет, также ученые не выявили дальнейшего распространения штамма, сообщила замдиректора НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава Дарья Даниленко.

«Мой комментарий на вопрос, есть ли в России «дельта плюс» вариант состоял в том, что в рамках анализа базы данных образцов из России мы обнаружили один такой вариант. Нет никаких данных, что это заражение, есть только данные, что есть такой образец. Но стоит особо подчеркнуть, что этот образец – это образец от апреля, ни в мае, ни в июне ни одного такого больше не нашли, это старый образец. Больше мы его не выявили, никакого распространения мы не видим, ничего нет», – цитирует ее ТАСС.

Между тем Роспотребнадзор проверяет информацию о выявлении «дельта плюс» в России.

«Научные организации Роспотребнадзора проверяют информацию о якобы выявлении в России штамма «дельта плюс». Подобные заявления зачастую не подтверждаются после научной экспертизы», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирусную инфекцию без симптомов стали выявлять в России в два раза чаще.

«Хочу обратить внимание, что у нас возросло выявление бессимптомных форм – также в два раза. Это говорит о необходимости соблюдать все меры и ограничительные меры», – сказала она на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также она отметила, что «в условиях роста числа новых случаев заболевания особое значение приобретает изучение изменчивости вируса».

«Мы видим, что новый штамм несет новые риски. Созданная на базе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Российская национальная база данных геномных исследований продолжает расширяться. На сегодняшний день к ней подключены и зарегистрированы уже 26 научных организаций, из них 14 – это научные организации Роспотребнадзора. За последнюю неделю к программе присоединились также национально-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, научные организации Минздрава России и подключается Сколковский институт науки и технологии», – рассказала Попова.

По ее словам, «это позволит расширить базу и обеспечить анализ биоматериала, который поступает из всех 85 регионов в организации Роспотребнадзора, в том числе и с отдаленных территорий».

Ранее сообщалось, что в России выявлен первый зараженный новым штаммом коронавируса «дельта плюс».

В Индии предупредили о молниеносной заразности нового штамма коронавируса.

Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур. Как отметила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова, на данный момент он получил распространение почти в 90 странах мира. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом, связав это в том числе с появлением нового штамма «дельта».

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