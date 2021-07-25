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В США увидели повод для импичмента Байдена из-за «Северного потока – 2»
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Из-за сделки по газопроводу «Северный поток – 2» глава американского государства Джо Байден заслуживает импичмента, заявили СМИ.
Обозреватель газеты Washington Post Марк Тиссен напомнил, что импичмент против Дональда Трампа был вызван давлением на президента Украины Владимира Зеленского. Теперь же, пословам Тиссена, «администрация Байдена, возможно, выкрутила руки Зеленскому, чтобы тот смирился со сделкой США и Германии», хотя эта сделка невыгодна для Киева, передает РИА «Новости».
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
Как считают политические оппоненты Трампа, он якобы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена – сына своего политического противника Джозефа Байдена – в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Сенат оправдал Трампа.
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Украина сочла неприемлемыми предложения Газпрома о закупках газа
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Предложения Газпрома по сохранению транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для Киева неприемлемы, заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«Во-первых, заявление Алексея Миллера можно совместить с предыдущими заявлениями (президента России Владимира) Путина, фактически в том, что они хотят, чтобы Украина напрямую договаривалась с Россией. Но эти договоренности <...> включали бы и импорт российского газа. И так всегда было, что россияне настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной», – заявил Витренко в эфире «Украина 24».
По его словам, следствием этого стало то, что Украина в среднем платила на 5 млрд долларов больше за российский газ, чем получала за транзит.
Ранее глава правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что транзитные обязательства могут быть увеличены выше текущих в случае новых закупок газа с транзитом через Украину. До этого МИД назвал условие транзита газа через Украину.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
В Киеве назвали «наипростейший сценарий» спасения ГТС Украины
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После достройки трубопровода «Северный поток – 2» Украине необходимо стать «газовым хабом» Европы, чтобы сохранить стабильность своей газотранспортной системы (ГТС), заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук.
Камельчук заявил в эфире телеканала «Наш», что украинская ГТС перестанет функционировать, если там не будет достаточного количества топлива, передает РИА «Новости».
«Один из наипростейших сценариев того, что мы можем сделать, – это стать газовым хабом для Европы, используя другие газопроводы. Например, турецкий, (поставляя) газ, к примеру, из Ирана или Азербайджана, или даже доставляя СПГ (сжиженный природный газ) кораблями, например, из Катара», – сказал он.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
При этом депутат не смог ответить на вопрос, что для этого уже сделано. В то же время он считает, что Украине в решении этой проблемы «вообще ничего не мешает».
Ранее в Кремле оценили возможность переговоров об увеличении транзита через ГТС Украины.
Напомним, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет.
Также Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
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Погребинский: США после сделки по «Северному потоку – 2» заставят Украину выполнять Минские соглашения
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«На столе у России лежит серьезный аргумент: как можно быть уверенными в надежности транзита через Украину, если она считает, что воюет с поставщиком газа?» – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский.
«Представители команды Порошенко, конкурирующей с Зеленским за право быть лучшими националистами и наиболее последовательными врагами России, уже начинают осуждать президента за то, что он не сумел добиться остановки «Северного потока – 2». Тот же Порошенко говорит, что пока он был президентом – строительство газопровода было заблокировано», – напомнил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«На этом фоне МИД Украины говорит, что вместе с польскими коллегами они постараются предпринять меры, которые позволят на каком-то этапе остановить ввод в действие газопровода. То есть они собираются помешать реализации сделки. И позитивных реакций на это я пока не видел», – добавил политолог.
Собеседник напомнил о том, что политика – «это искусство возможного», и в рамках «возможного» соглашение между Берлином и Вашингтоном выглядит «замечательно». «То, что газопровод будет работать – хорошая новость. Вероятность того, что реализация проекта будет остановлена на последних этапах – маленькая», – считает эксперт.
«Далее становится понятно, что команда Джо Байдена заинтересована в успехе этого соглашения, иначе она окажется под ударом конкурентов из Республиканской партии США. Также в тексте соглашения содержатся враждебные формулировки в адрес России, но таким образом Байден отвечает на критику республиканцев. Поэтому Белый дом заинтересован в том, чтобы после того, как «Северный поток – 2» начнет свою работу, каким-то образом решился вопрос транзита газа через Украину», – добавил Погребинский.
«А решиться он может только в том случае, если официальный Киев перестанет рассказывать, что он находится в состоянии войны с Москвой. При этом на столе у России лежит серьезный аргумент: как можно быть уверенными в надежности транзита через Украину, если она считает, что воюет с поставщиком газа? Этот аргумент будет озвучен Москвой в 2024 году в том случае, если военная риторика Киева останется неизменной», – прогнозирует собеседник.
«Поэтому команда Байдена заинтересована в том, чтобы заставить опекаемую страну выполнять Минские соглашения и урегулировать конфликт в Донбассе», – резюмировал Погребинский.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться
продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет.
Кроме того, Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия будет пытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Кремль, в свою очередь, осудил заявления Германии и США об «агрессии России». «Мы категорически не согласны с такой формулировкой. Ни на Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет. Никакими вредоносными действиями Россия не занималась. И не занимается. Это мы не можем никак одобрить», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Также Песков отреагировал русской присказкой на планы Германии повлиять на транзит через Украину. «В этой бумаге идет речь о том, что Германия будет использовать все доступные рычаги влияния для способствования продлению на срок до десяти лет соглашения о транзите газа между Россией и Украиной. Здесь, конечно, никак не упоминается Российская Федерация, а ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и РФ. Поэтому тут слегка такой эффект ... по-русски это «без меня меня женили», – сказал он.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, в чем заключается значение и выгоды для России от сделки Германии и США по «Северному потоку – 2». Между тем в Бундестаге считают, что сделка «пропитана древним страхом англосаксов».
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МИД назвал условие продления транзита газа через Украину после 2024 года
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Это вопрос потребности, будет спрос, будет и транзит российского газа через Украину после 2024 года, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя договоренность США и ФРГ по «Северному потоку – 2».
«По оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться. На самом деле именно этим должны руководствоваться конечные потребители. Поскольку транзит – это не первичный, а вторичный элемент в газовых отношениях. Будет спрос, будет и транзит», – сказал Грушко, отвечая на вопрос о перспективе транзита российского газа после 2024 года, передает РИА «Новости».
При этом он заявил, что не понимает, как «титанические усилия» США по отключению Европы от российского газа и попытка заставить ее покупать американский сочетаются с требованием сохранения газового транзита на Украину после 2024 года.
«Получается, что США должны будут уговаривать европейцев продолжать закупать российский газ, ибо без конечного потребителя не может быть и транзита», – отметил Грушко.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Он также подчеркнул, что это происходит в условиях зеленого курса, объявленного Евросоюзом и поддержанного США, где газ объявлен переходным энергоносителем на пути к полной декарбонизации экономики.
«Это при том, что сам Киев заявляет о необходимости избавиться от всякой газовой зависимости от России. И совсем недавно хвалился способностью использовать украинскую газотранспортную систему в реверсивном режиме, то есть не с востока на запад, а с запада на восток», – добавил Грушко.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться
продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась
соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Украина озвучила условия согласия на достройку «Северного потока – 2»
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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила, на каких условиях Киев согласится на достройку газопровода «Северный поток – 2».
«В первую очередь это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта», – заявила вице-премьер, передает РИА «Новости».
Также, по ее утверждению, Киев должен получить «гарантии, а не договоренности», касающиеся «территориальной целостности и суверенитета». «А также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», – добавила Стефанишина.
Как отметила вице-премьер, запрос в Еврокомиссию по вопросу компенсаций был направлен Киевом более семи месяцев назад. «К сожалению, до сих пор ответа нет. Я надеюсь, что такие обстоятельства станут хорошим основанием, чтобы ЕС подумал над этим предложением», – заключила она.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
Погребинский: Украина ничего не получила за поражение в войне против «Северного потока – 2»
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«Заявления Кулебы и Стефанишиной показывают, что Киев ничего не получил из обещанных ему компенсаций», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя озвученные властями Украины условия, при выполнении которых Киев согласится на достройку газопровода «Северный поток – 2».
«И глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина явно дают понять, что Украина ничего не получила из обещанных компенсаций. Их заявления демонстрируют высокую степень неудовлетворенности от того, что Украина проиграла войну за остановку «Северного потока – 2», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Эксперт напомнил о том, что «Кулеба с польским МИД заявили о планах пытаться зарубить проект газопровода на последних этапах». «Но вряд ли они всерьез в это верят. Думаю, они понимают, что это нереально», – добавил собеседник.
Говоря о возможности создании трехстороннего газотранспортного консорциума с Россией при участии ЕС, Погребинский отметил, что «в данный момент это маловероятно, но то, что сама идея прозвучала – это позитивно».
«Чтобы возврат к этой идее стал возможен, нужен прорыв в переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины. В сегодняшнем статусе отношений между Киевом и Москвой, когда Украина называет Россию «агрессором», трудно представить переговоры о создании консорциума», – считает политолог.
Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила, на каких условиях Киев согласится на достройку газопровода «Северный поток – 2».
«В первую очередь это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта», – заявила вице-премьер.
Также, по ее утверждению, Киев должен получить «гарантии, а не договоренности», касающиеся «территориальной целостности и суверенитета». «А также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», – добавила Стефанишина.
В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение США и Германии по «Северному потоку – 2» не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти».
Кулеба выразил уверенность, что германо-американское соглашение – это еще «не конец истории». По его словам, у Киева есть много вопросов к западным партнерам по поводу имплементации этого договора.
Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук выразил мнение, что «украинская власть вместо бессмысленно агрессивных заявлений о «Северном потоке – 2» должна сосредоточиться на создании трехстороннего газотранспортного консорциума с Россией при участии ЕС».
«Совместное заявление США и Германии по «Северному потоку – 2» стало холодным душем для украинской власти и приговором ее недальновидной и русофобской политике. Этот абсолютный стратегический проигрыш Украины – следствие непродуманного и даже дилетантского подхода официального Киева к построению международных экономических отношений», – сказал Медведчук.
По его мнению, Киеву для защиты своих интересов «стоило реализовать давно разработанный проект трехстороннего газотранспортного консорциума при участии ЕС как потребителя российского газа и России как его поставщика и гаранта заполненности украинской ГТС голубым топливом».
Напомним, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала об условиях Украины на согласие с достройкой «Северного потока – 2».
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Немцы возмутились условиями для Украины в сделке по «Северному потоку – 2»
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Читатели немецкой газеты Die Zeit раскритиковали условия для Украины в рамках сделки, заключенной между США и Германией по газопроводу «Северный поток – 2».
Пользователь с ником Wunder666 указал, что «Украина получит кредит на 50 млн долларов (42,4 млн евро) на «зеленые технологии», однако «на эти деньги она наверняка закажет себе танки и ракеты, окрашенные в зеленый цвет!», передает РИА «Новости».
«19.11.2013. Вновь были прерваны поставки газа из России в Европу. Украина признала, что блокировала транзит газа» (цитата из журнала Focus). Уже тогда Украина начала закручивать кран. Об этом все забыли? Два газопровода лучше, чем один. Русские заинтересованы в продажах, а Украина просто сидит на трубе», – считает verlesen.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
«А что нам даст Украина в свою очередь? Почему мы должны зависеть от Украины, когда речь идет о поставках газа в нашу страну?», – возмутился пользователь Lyaran.
«Представьте себе, Россия грозит санкциями Германии за то, что та осуществляет строительные проекты в США и какое-то время мешает довести эти проекты до конца. Интересно было бы посмотреть на соответствующие заголовки наших газет и сравнить их с заголовками газет наших союзников США!», – отметил Jaundso.
«Дружеская услуга, но не для Украины». А почему, собственно, мы обязаны оказывать дружеские услуги Украине и ее олигархам? Самое лучше, что Европа может сделать для Украины, – это не укреплять ее во мнении, будто соглашение Минск-2 выполнять не надо», – подытожили комментаторы.
Ранее в Кремле оценили возможность переговоров об увеличении транзита через ГТС Украины.
Напомним, Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной.
Также Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении «Северного потокп – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины для защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
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Китайцы о сделке по «Северному потоку – 2»: Украина может только смотреть на себя и плакать
Читатели китайского портала «Гуаньча», комментируя сделку США и Германии по «Северному потоку – 2», пришли к выводу, что теперь Украина «не имеет никакой пользы и полностью брошена».
«Больше всех проиграла Украина – не надо было виснуть на ноге США», – отметил один из читателей, передает РИА «Новости».
«Украина всегда полагалась на деньги за транзит, которые она снимала с России, и на это она жила и неплохо зарабатывала. Так еще все время хотела шантажировать этим Россию, вынуждая ее напрягаться. А теперь плачется и возмущается. Вот уж сброд так сброд», – выразил мнение другой пользователь.
«Америка обрела лицо, Германия получила страховку, а Украина может только смотреть на себя в зеркало и плакать», – сыронизировал еще один комментатор.
«Украина наконец-то не имеет никакой пользы и полностью брошена», – подытожили читатели.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, сделку, заключенную между Вашингтоном и Берлином по газопроводу «Северный поток – 2», раскритиковали, кажется, везде, кроме Германии: в Москве, в Киеве, в Варшаве и даже в Конгрессе США, окрестив соглашение «геополитической победой» России. У всех при этом разные мотивы, но в конечном итоге Москва может считать себя в выигрыше, а позиции Байдена на родине и на Украине теперь проверят на прочность.
На Украине задумались о производстве истребителей Су-27 и МиГ-29
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На Украине задумались над «локализацией» производства истребителей Су-27 и МиГ-29, сообщают местные СМИ.
Издание «Украинский милитарный портал» со ссылкой на специалистов государственного НИИ авиации страны сообщает, что разработанные в 1970-е годы Су-27 и МиГ-29 рассматриваются в качестве кандидатов для производства ввиду наличия на Украине двух авиаремонтных предприятий, которые имеют возможность ремонта некоторых частей планера этих истребителей и замены поврежденных элементов, передает РИА «Новости».
В НИИ авиации предложили оснастить изготовленные в стране истребители двигателями, электроникой и вооружением, произведенными украинским военно-промышленным комплексом (ВПК).
Однако в обосновании специалистов отсутствуют информация о том, где предполагается осуществлять изготовление новых планеров для истребителей, а также финансовые расчеты.
Кроме того, не раскрывается вопрос с системами обнаружения, шасси, бортовым радиоэлектронным оборудованием и другими агрегатами указанных самолетов, которые на Украине не производились.
Ранее американская компания Lockheed Martin предложила Украине приобрести у нее партию подержанных истребителей четвертого поколения F-16 в модификации Block 70/72 вместо советских самолетов Су-27.
Зеленский ввел санкции против Wildberries
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях на три года в отношении ряда физлиц, в том числе россиян, юрлиц, и Wildberries, сообщила пресс-служба главы украинского государства.
«Общество с ограниченной ответственностью Wildberries. Срок действия – три года», – уточнили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в списке юрлиц указаны названия компаний в России, Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстане и Украине.
Кроме того, санкции введены на три года против неприбыльных организаций «Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции», «Ассоциация представительство Донецкой народной республики во Франции», «Ассоциация Франция – Крым».
Также под санкции попали россияне: Татьяна Бакальчук (гендиректор Wildberries), Владислав Бакальчук (совладелец компании), Андрей Ревяшко (директор по IT Wildberries), Алексей Кузменко. В список санкций попали и два француза – Жераль-Юбер Файяр и Кристель Неан (оба «за содействие ДНР»).
Санкции предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.
Ранее Зеленский ввел в действие санкции против российских бизнесменов. А также подписал указ о применении санкций в отношении десятков российских банков, а также против Центрального республиканского банка Донецкой народной республики и Государственного банка Луганской народной республики.
Также украинский президент не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей.
Накануне полпред России Борис Грызлов заявил, что Киев осознанно заводит в тупик урегулирование конфликта в Донбассе и переговорный процесс минской Контактной группы. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не может выполнить Минские соглашения в их нынешнем виде. Он также выступил с утверждением, что получение жителями Донбасса российских паспортов якобы является основанием для пересмотра Минских соглашений.
Миллер заявил о готовности увеличить транзит газа через Украину
Транзитные обязательства могут быть увеличены выше текущих в случае новых закупок газа с транзитом через Украину, заявил глава правления Газпрома Алексей Миллер.
«Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств Газпром готов даже увеличить объемы транзита через Украину», – цитирует РИА «Новости» Миллера.
«Считаем участие немецких партнеров в такой работе полностью обоснованным, учитывая уже обозначенные планы по декарбонизации экономики ЕС», – добавил он.
По словам Миллера, Газпром готов к продолжению транзита газа через Украину, в том числе и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Ранее МИД назвал условие транзита газа через Украину.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
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В Британии испугались «леденящего кровь» российского танка
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Новый российский плавающий танк «Спрут» способен погружаться в воду почти полностью и эффективно действовать в прибрежных зонах, что идеально подходит в случае нападения на Украину, пишет The Mirror.
Автор статьи Крис Хьюз назвал изображения с новым танком «леденящими кровь» и выразил опасение, что его могут задействовать при военном конфликте Москвы и Киева. По его словам, при таком варианте развития событий потребуется прибрежная атака с применением бронетехники. «Спрут» же, в свою очередь, отличается повышенной маневренностью, поскольку способен почти полностью уходить под воду. Из-за этого его гораздо сложнее взять на прицел. Кроме того, танк идеально подходит для пересечения речных систем Украины, передает РИА «Новости».
Журналист сослался на заявление источника в министерстве обороны Великобритании, который подчеркнул, что Россия благодаря своей новой разработке может преследовать не одну цель. «Есть ощущение, что Россия готовит расширение своей потенциальной мощи в Средиземноморье. Или же они могут готовить наступление на Украину, во время которого потребуется применение больших танковых соединений с возможностью десантирования», – отметил он.
По его словам, наличие такой техники дает российской армии существенное преимущество с точки зрения транспортировки и быстрого развертывания в прибрежных районах.
«Спрут-СДМ1» – боевая бронированная гусеничная плавающая машина с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров. Он может без дозаправки совершать марши на расстояние 500 километров, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту. На прошлой неделе танк успешно прошел первый этап госиспытаний в Черном море.
Лавров рассказал о просьбе Байдена к Путину «отстать» от «Радио Свобода»
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Президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве просил «отстать» от «Радио Свобода*» (признано в России иноагентом), заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
По его словам, американцы многие десятилетия не просто имеют закон об иноагентах, но и активно его применяют, в том числе к целому ряду западных стран, передает РИА «Новости».
«Это все было как бы в порядке вещей и никто об этом вообще не вспоминал. А как только мы позаимствовали прогрессивный опыт ведущей демократии мира, на нас сразу посыпались обвинения, что мы начинаем зажимать оппозицию, начинаем искусственно приклеивать ярлыки», – заявил Лавров, передает РИА «Новости».
Глава МИД подчеркнул, что Россия первой никогда не начинает действий, направленных на усиление конфронтационных тенденций. «Но вот Russia Today и Sputnik были объявлены США иностранными агентами. И они, как законопослушные средства массовой информации, когда вещают, обозначают себя как иностранный агент в соответствии с законом Соединенных Штатов», – сказал министр.
Он отметил, что Россия применила абсолютно зеркальный подход к «Радио Свобода*», обозначив их в качестве иностранных агентов, однако они категорически оказываются отмечать свой контент требуемым образом по закону. «А американские коллеги, в том числе устами Джо Байдена, на встрече с Владимиром Путиным в Женеве стали говорить «нехорошо так себя вести, давайте от них все-таки отстаньте», – заявил Лавров.
Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в Конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов.
Байден объяснил сделку с Германией по «Северному потоку – 2»
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Строительство трубопровода «Северный поток – 2» «завершено на 99%», остановить реализацию проекта было уже невозможно, заявил президент США Джо Байден перед вылетом из штата Огайо в Вашингтон.
«Северный поток – 2» завершен на 99%. Идея о том, что [можно было] сказать или сделать что-то с целью его остановки, не является возможной [для реализации на практике]», – приводит слова Байдена ТАСС.
«Как вы знаете, у меня была очень и очень плодотворная дискуссия с [канцлером ФРГ] Ангелой Меркель. Она и правительство ФРГ работают над обязательствами, которые предполагают, что если Россия на самом деле приложит усилия с целью умышленного причинения вреда Украине и другим странам, то они (германские власти) ответят», – добавил Байден.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
В Госдепе США заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Эксперт оценил значение для России сделки Германии и США по «Северному потоку – 2»
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«Главным результатом переговоров Вашингтона и Берлина стало то, что газопровод будет работать на общих основаниях, а на Россию не накладываются конкретные обязательства», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя соглашение между США и ФРГ по поводу «Северного потока – 2».
«На мой взгляд, итоги соглашения выглядят довольно позитивно для «Северного потока – 2», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, немцев можно назвать победителями в этих переговорах, поскольку «США рассчитывали на создание отдельного механизма регулирования работы трубопровода, но Германии удалось отказаться от этого предложения».
Эксперт напомнил, что логика американцев заключалась в том, чтобы доказать, будто бы «проект по своей сути политический и направлен против Украины». «Следовательно, его нельзя регулировать по той же схеме, что и другие газопроводы. Поэтому ставилась задача сделать так, чтобы работа «Северного потока – 2» зависела от политического поведения России на международной арене», – указал Юшков.
«При таком сценарии газопровод никогда нормально не работал бы, но Германии удалось защитить «Северный поток – 2». Главным результатом переговоров стало то, что он будет работать на общих основаниях, как и все и остальные европейские газопроводы», – полагает собеседник.
При этом эксперт обратил внимание на наличие в соглашении ряда обязательств для Германии. «Берлин обязуется начать переговоры с Газпромом о сохранении транзита газа через Украину после 2024 года. Но на Газпром никто никаких обязательств не накладывает. Нет такого пункта, где было сказано: если стороны не договорятся о транзите, то Германия введет санкции против «Северного потока – 2» и остановит его, – объясняет Юшков. – Подписывать контракт или нет, решают не государства, а коммерческие компании. А прецедента в мировой истории, когда вводились бы санкции за то, что две коммерческие компании не подписали контракт – нет».
Единственное требование в отношении Москвы – не использовать «Северный поток – 2» как энергетическое оружие, подчеркивает собеседник. «Но мы и не используем ни его, ни другие газопроводы как оружие. Это чисто экономический проект. Во-первых, новый маршрут доставки газа короче. Во-вторых, Газпром платит за транзит своей же дочерней компании. А если качать газ через Украину, то приходится платить деньги чужому оператору ГТС. Поэтому доказать, что Россия использует газопровод в качестве энергетического оружия нельзя», – объясняет эксперт. Юшков допускает, что
Ангела Меркель вышла на эту сделку с Джо Байденом после переговоров с Владимиром Путиным.
«Возможно, российский лидер неформально заверил канцлера ФРГ в том, что Россия готова пойти на переговоры с Украиной и у нее нет принципиального отказа от сохранения транзита газа через территорию этой страны», – предполагает эксперт. «Пусть предлагают конкурентный тариф и вполне возможно, что Киев может сохранить 10-15 млрд кубометров транзита в Румынию, Молдавию и Приднестровье. Туда действительно проще качать газ через Украину, нежели через «Турецкий поток», – отметил собеседник.
При этом Россия не является проигравшей стороной. «Что мы имеем на сегодняшний день: «Северный поток – 2» будет нормально работать на общих основаниях наряду с другими газопроводами, никаких обязательств в отношении России нет. И я не считаю, что российская сторона фигурирует в этом соглашении в качестве третьей стороны, поскольку никто не обязывает ее к каким-либо действиям», – считает Юшков.
«А фразы из разряда «если Россия попытается сделать то-то или то-то» звучали бы и без этого соглашения. Что означает использование газопровода как оружия? Это если бы мы сказали Украине, что отказываемся поставлять газ, пока она не выведет свои войска из Донбасса. Или если Украина вступит в НАТО – тогда цена топлива для Киева резко возрастет. Но мы же этого не делаем», – утверждает эксперт. «Против нас в любом случае ввели бы санкции вне зависимости от «Северного потока – 2», – добавил он.
«А что касается недовольства Украины американо-германской сделкой, то причина проста – они хотели, чтобы США топнули ногой и заявили, что «Северный поток – 2» не должен заработать, иначе против Германии будут введены санкции, – указывает Юшков. – Их цель заключалась в полной остановке трубопровода. Поэтому итоги переговоров Украину не устраивают». Эксперт также подчеркнул, что
США и Германия, обязуясь обеспечить переход Украины на зеленую энергетику, подложили мину замедленного действия под ее экономику.
«По сути, они предлагают Украине сократить потребление газа. Но по сравнению с генерацией газа, являющегося одним из самых дешевых видов энергии, возобновляемые источники энергии (ВИЭ) – дорогое удовольствие. Кроме того, ВИЭ создают несколько непропорциональный эффект: дают очень мало энергии, но забирают очень много денег из рынка. Поэтому Украине придется еще выше поднимать тарифы для потребителей. В этом плане переход на зеленую энергетику – не самая приятная история для рядовых украинцев», – заключил Юшков.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет.
Кроме того, Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия будет пытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
В Госдепе США заявили, что эти договоренности не означают отказа США от санкций против участников проекта, Вашингтон готов вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема».
Между тем российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что зафиксированные в заявлении США и Германии по проекту «Северный поток – 2» угрозы санкций и обвинения в адрес России в «злонамеренной» деятельности, не имеют под собой оснований, Москва не приемлет такую риторику.
Как подчеркнул дипломат, документ вызывает серьезные вопросы и даже непонимание в части политических выпадов в адрес России. «Враждебная тональность по отношению к нашей стране в корне противоречит духу переговоров двух президентов [России Владимира Путина и США Джо Байдена] 16 июня в Женеве», – говорится в заявлении Антонова, которое опубликовано на странице российского диппредставительства в соцсети Facebook.
Сенатор Алексей Пушков усомнился в востребованности транзита российского газа через Украину у европейских партнеров. Он отметил, что Москва никогда не отвергала украинский транзит как таковой, однако в условиях работы «Южного потока» и после открытия «Северного потока – 2» его объемы могут оказаться незначительными.
«Вопрос в том, кому понадобится в будущем российский газ, идущий через Украину, понадобится ли вообще и, если да, то в каких объемах. «It is the market, stupid»! (Это рынок, глупцы – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил Пушков.
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