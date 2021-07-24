На Украине задумались о производстве истребителей Су-27 и МиГ-29 В России начались испытания новых квадратных парашютов 24 июля 2021, 14:22

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Специалисты холдинга «Технодинамика» (входит в госкорпорацию «Ростех») приступили к испытаниям новых квадратных парашютов, предназначенных для десантирования грузов, сообщил гендиректор холдинга Игорь Насенков в ходе авиасалона МАКС-2021. «Наша новая универсальная грузовая обвязка УПГО-80-500 получила квадратную форму купола. Сейчас она проходит исследовательские испытания для окончательной проработки тактико-технических характеристик», – цитирует РИА «Новости» Насенкова. По его словам, с помощью новой разработки уже были десантированы надувные лодки, плоты, индивидуальный водолазный буксировщик. Руководитель холдинга подчеркнул, что квадратный парашют был создан на тот случай, когда парашютисту при угрозе необходимо сбросить груз. Отмечается, что с помощью квадратного парашюта можно десантировать негабаритный груз, например, спасательные средства как на сушу, так и на воду с летательных аппаратов на скорости до 400 км/ч. Общий полетный вес изделия составляет полтонны. С грузом массой до 130 кг десантирование может выполняться с парашютистом на системе специального назначения «Тандем-400». Парашютная система имеет малый вес и укладочный объем. Для создания купола использована новая опытная ткань с низкой воздухопроницаемостью. При площади 18 квадратных метров средняя вертикальная составляющая скорости снижения 5 м/с при массе груза 100 кг. Насенков отметил, что предварительные испытания новых парашютов для Воздушно-десантных войск (ВДВ) «Кадет-100» завершатся в ближайшее время. Парашютная система является продолжением линейки «Кадет» с круглым куполом, предназначенной как для боевых подразделений ВДВ, массового десантирования, так и для учебно-тренировочных прыжков. Благодаря «Кадету-100» десантники смогут выполнять прыжки с полным табельным вооружением и снаряжением из летательных аппаратов на скорости 140-350 км/ч. «Принято считать, что парашюты с круглыми куполами сложны в управлении, но «Кадет» позволяет развернуться в любую сторону на 360 градусов не более чем за 12 секунд и обладает повышенной стабильностью купола», – отметил гендиректор. Ранее на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в летной программе впервые принял участие уникальный самолет короткого взлета и посадки, способный стартовать с вертолетной площадки.

Путин подписал указ об изменении флагов ВМФ 23 июля 2021, 19:18

Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин подписал указ о Военно-морском флаге России, согласно которому меняется конфигурация некоторых флагов кораблей флота. Изменения коснутся орденских и гвардейских орденских флагов. Если раньше орден размещался в левом верхнем углу флага, то теперь его (или несколько орденов) будут изображать в центре Андреевского креста, причем высота ордена должна составлять треть ширины флага, говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации. В утвержденном положении уточняется, что корабли ВМФ ни при каких обстоятельствах не должны спускать флаг перед противником. Каждый член экипажа корабля обязан «самоотверженно и мужественно, не щадя жизни, защищать Военно-морской флаг в бою». Сбитое полотнище флага должно заменяться на другое. «В исключительных случаях при непосредственной опасности захвата Военно-морского флага противником и отсутствии реальной возможности его защиты и спасения, Военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля», – поясняется в указе. Кроме того, в документе также описывается, что флаг не поднимают на кораблях, находящихся на ремонте, консервации или модернизации, если на нем не проживает экипаж, состоящий из военнослужащих. «В целях сохранения и развития исторических традиций Военно-морские флаги кораблей, отличившихся при защите Отечества и исключенных из состава Военно-морского флота, могут храниться на кораблях как реликвии», – уточняется в указе президента России. Ранее в ВМФ сообщили, что новые суда связи для ВМФ будут заложены на кораблестроительном Зеленодольском заводе в Татарстане. Кроме того, Минобороны открыло на сайте в преддверии Дня Военно-морского флота России новый мультимедийный раздел, посвященный предстоящему главному военно-морскому параду. В Британии испугались «леденящего кровь» российского танка 22 июля 2021, 14:32

Фото: rostec.ru

Текст: Алина Назарова

Новый российский плавающий танк «Спрут» способен погружаться в воду почти полностью и эффективно действовать в прибрежных зонах, что идеально подходит в случае нападения на Украину, пишет The Mirror. Автор статьи Крис Хьюз назвал изображения с новым танком «леденящими кровь» и выразил опасение, что его могут задействовать при военном конфликте Москвы и Киева. По его словам, при таком варианте развития событий потребуется прибрежная атака с применением бронетехники. «Спрут» же, в свою очередь, отличается повышенной маневренностью, поскольку способен почти полностью уходить под воду. Из-за этого его гораздо сложнее взять на прицел. Кроме того, танк идеально подходит для пересечения речных систем Украины, передает РИА «Новости». Журналист сослался на заявление источника в министерстве обороны Великобритании, который подчеркнул, что Россия благодаря своей новой разработке может преследовать не одну цель. «Есть ощущение, что Россия готовит расширение своей потенциальной мощи в Средиземноморье. Или же они могут готовить наступление на Украину, во время которого потребуется применение больших танковых соединений с возможностью десантирования», – отметил он. По его словам, наличие такой техники дает российской армии существенное преимущество с точки зрения транспортировки и быстрого развертывания в прибрежных районах. «Спрут-СДМ1» – боевая бронированная гусеничная плавающая машина с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров. Он может без дозаправки совершать марши на расстояние 500 километров, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту. На прошлой неделе танк успешно прошел первый этап госиспытаний в Черном море. Умер таранивший американский крейсер «Йорктаун» контр-адмирал Богдашин 23 июля 2021, 12:55

Фото: СТВ Севастополь/Youtube

Текст: Дмитрий Зубарев

Контр-адмирал Владимир Богдашин, командовавший в 1988 году сторожевым кораблем «Беззаветный», который тараном вытеснил из территориальных вод СССР американский крейсер «Йорктаун», умер в Москве на 70-м году жизни, сообщили в Клубе адмиралов. «С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера на 70-м году жизни ушел контр-адмирал Владимир Иванович Богдашин», – передает ТАСС сообщение Клуба адмиралов. По информации клуба, Богдашин умер из-за последствий коронавирусной инфекции. Ожидается, что прощание с ним состоится после Дня Военно-морского флота в начале следующей недели. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище. Владимир Иванович Богдашин стал широко известен в феврале 1988 года, когда он, командуя сторожевым кораблем Черноморского флота «Беззаветный», тараном вытеснил из советских территориальных вод американский крейсер УРО «Йорктаун» и сопровождавший его эсминец «Кэрон». Богдашин родился 14 марта 1952 года в Саратовской области. В 1974 году окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова, затем Военно-морскую академию имени адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. В разные годы служил командиром боевой части на большом противолодочном корабле «Николаев», командиром ракетного крейсера «Москва», заместителем начальника Центрального командного пункта ВМФ по боевому управлению. С 2007 года – в запасе. Поляки высмеяли министра обороны после слов об «Абрамсах» в России 24 июля 2021, 10:31

Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Текст: Наталья Ануфриева

Читатели польского издания Gazeta.pl высмеяли министра обороны страны Мариуша Блащака, обещавшего «разместить» американские танки Abrams в России. Публикация Gazeta.pl о словах Блащака о намерении использовать американские танки на брестском и смоленском направлениях для «сдерживания» России от нападения на Польшу вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости». «Что он несет? Оборонять? Стреляя по беспилотникам, которые разнесут их за 30 минут?», – задался вопросом пользователь 0zatkaokakao0. «Без поддержки вертолетов и противовоздушной и противоракетной обороны «Абрамсы» имеют ценность металлолома», – написал suwakwrozporku. «А подводные лодки будут дислоцироваться на «верфи» в Радоме (город в центральной Польше)», – пошутил пользователь polakadam. «Сильные – в болтовне, сплоченные – за столом, готовые – к бегству!», – сыронизировал barab-ara25. «Русские попадали. От смеха», – добавил pocomiwaszekonto. Напомним, глава оборонного ведомства Польши, комментируя закупку страной американских танков Abrams, предложил разместить их в «Смоленских воротах» – на равнине, которая покрывает территорию России и Белоруссии. Министр подчеркнул, что инфраструктура страны от тяжелых американских танков не пострадает, поскольку размещены они будут на равнине. В Совфеде назвали ошибкой обещание Блащака. До этого стало известно, что Варшава объявила о закупке сотен американских танков – свежей модификации M1A2 Abrams SEPv3. Индия решила приобрести палубные истребители МиГ-29К/КУБ 23 июля 2021, 03:55 Текст: Антон Никитин

Россия получила запрос Индии на поставку палубных истребителей МиГ-29К/КУБ, сообщил директор Федеральный службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в ходе авиасалона МАКС-2021. «Российской стороной получен от индийских партнеров предварительный запрос на поставку палубных истребителей МиГ-29К/КУБ. Направлены соответствующие предложения», – приводит слова директора ФСВТС ТАСС. Как уточнил Шугаев, Россия ожидает объявления Индией тендера на модернизацию МиГ-29К/КУБ. «Также Россия начала консультации с Индией по программе модернизации [имеющегося у Индии в наличии] парка самолетов МиГ-29К/КУБ», – добавил глава ФСВТС. Напомним, в среду Россия направила Индии коммерческое предложение по поставке 21 истребителя МиГ-29. В начале февраля замдиректора ФСВТС Владимир Дрожжов сообщал, что Индия решила приобрести у России 21 истребитель МиГ-29. Индии также одобрила модернизацию имеющихся у ВВС страны 59 МиГ-29 на сумму более 984 млн долларов. МиГ-29К/КУБ – это многофункциональные истребители поколения 4++, предназначенные для решения задач ПВО корабельных соединений, завоевания господства в воздухе, поражения надводных и наземных целей управляемым высокоточным оружием в любых погодных условиях. Они способны развивать скорость более 2 тыс. км в час и совершать полеты на расстояние до 1,5 тыс. км. Истребители МиГ-29К/КУБ являются основными палубными самолетами Военно-морских сил Индии. Россия заключила на МАКС-2021 экспортных контрактов на 1 млрд евро 22 июля 2021, 10:24

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Текст: Дмитрий Зубарев

«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») подписал на авиасалоне МАКС-2021 13 экспортных контрактов на поставку оборонной продукции стоимостью 1 млрд евро, сообщил гендиректор компании-спецэкспортера Александр Михеев. «Рособоронэкспорт» максимально использовал потенциал МАКС-2021, подписав на полях салона 13 экспортных контрактов на поставку российской продукции военного назначения на сумму более 1 млрд евро. В портфель заказов компании и производственные планы предприятий российского оборонно-промышленного комплекса по итогам МАКС-2021 вошли самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС «Противник-ГЕ», ПЗРК «Верба», а также современные авиационные средства поражения, ряд образцов бронетанковой и автомобильной техники», – передает ТАСС слова Михеева. По его словам, в ходе выставки «Рособоронэкспорт» провел презентации основных продвигаемых образцов самолетов, вертолетов, средств противовоздушной и радиоэлектронной борьбы для более 30 делегаций из 20 стран. «В ходе переговоров на МАКС-2021 иностранные партнеры компании проявили заинтересованность в приобретении истребителей МиГ-35Д и Су-30СМЭ, военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А(Э), самолетов-заправщиков Ил-78МК-90А, боевых вертолетов Ми-28НЭ, Ка-52, военно-транспортных Ми-171Ш и многоцелевых Ка-226Т, а также средств ПВО, в том числе ЗРПК «Панцирь-С1», – сообщил Михеев. Глава «Рособоронэкспорта» добавил, что в рамках переговоров на полях салона компания обсудила с заказчиками из Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и СНГ вопросы индустриального партнерства в области совместного и лицензионного производства российских боевых самолетов и вертолетов, а также модернизацию ранее поставленной авиационной техники. Как отметил Михеев, партнеров «Рособоронэкспорта» заинтересовал новейший легкий тактический самолет Checkmate, впервые представленный Ростехом на МАКС-2021. «Ряду заказчиков показали его вживую и даже предоставили возможность посидеть в кабине пилота. Они высоко оценили его характеристики», – подытожил глава «Рособоронэкспорта». Ранее Михеев рассказал, что «Рособоронэкспорт» проводит консультации с пятью государствами, заинтересованными в приобретении многофункционального истребителя пятого поколения Су-57. Россия почти перестала продавать оружие за доллары 22 июля 2021, 10:17 Текст: Алина Назарова

Доля контрактов на поставку российских вооружений, оплачиваемых в долларах, стремится к нулю, заявил в ходе авиасалона МАКС-2021 гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. «Большинство контрактов «Рособоронэкспорта» в настоящий момент заключается в рублях или национальных валютах стран-партнеров. Доля долларов в наших контрактах уверенно стремится к нулю. Кроме того, мы активно используем офсетные механизмы и инструменты встречной торговли», – сказал он, передает РИА «Новости». Последние несколько лет Россия последовательно переходит на расчеты по экспортным оружейным контрактам в национальных валютах. Причина «дедолларизации» ВТС – угроза санкций, вводимых США против заказчиков российского оружия в рамках закона «О противодействии противникам Америки через санкции». Кроме того, в июле Минфин завершил конверсионные операции для приведения структуры ФНБ к новым нормативам: доля доллара сократилась до нуля, фунта – до 5%, доли евро и юаня увеличены до 39,7% и 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а безналичного золота – 20,2%. Михеев также сообщил, что иностранцы хотят купить в России самолеты, вертолеты и средства ПВО. «В Жуковском «Рособоронэкспорт» провел презентации основных продвигаемых образцов самолетов, вертолетов, средств ПВО и РЭБ для более 30 делегаций из 20 стран. В ходе переговоров на МАКС-2021 иностранные партнеры компании проявили заинтересованность в приобретении истребителей МиГ-35Д и Су-30СМЭ, военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А(Э), самолетов-заправщиков Ил-78МК-90А, боевых вертолетов Ми-28НЭ, Ка-52, военно-транспортных Ми-171Ш и многоцелевых Ка-226Т, а также средств ПВО, в том числе ЗРПК «Панцирь-С1», – сказал Михеев. Кроме того, отметил он, в рамках переговоров на полях авиасалона «Рособоронэкспорт» обсудил с заказчиками из Азиатско-Тихоокеанского региона, с Ближнего Востока, из Африки и СНГ вопросы индустриального партнерства в области совместного и лицензионного производства российских боевых самолетов и вертолетов, а также модернизацию ранее поставленной авиационной техники. МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Выяснились особенности модернизации вертолета Ка-52М 22 июля 2021, 08:14

Фото: minpromtorg.gov.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Опытный образец модернизированного вертолета Ка-52М выполнил серию успешных стрельб крылатыми ракетами «изделие 305», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе в кулуарах авиасалона МАКС-2021. «На опытном образце Ка-52М выполнена серия стрельб высокоточными крылатыми ракетами «изделие 305» по мишеням, имитирующим объекты условного противника. Пуски проводились на одном из военных полигонов и признаны успешными», – сообщил источник РИА «Новости». Он добавил, что «ракеты «изделие 305» оснащены мультиспектральной головкой самонаведения и имеют возможность перенацеливания в воздухе, что было продемонстрировано в ходе стрельб». Источник не уточнил период проведения испытаний. Модернизированный вертолет Ка-52М разрабатывается по итогам применения базовой версии машины Ка-52А «Аллигатор» в Сирии. Первый полет опытного образца машины состоялся в августе 2020 года. Завершить государственные испытания нового разведывательно-ударного вертолета планируется в 2022 году. Ка-52М получил новый прицельно-навигационный комплекс, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, усиленные стойки шасси, расширенную номенклатуру вооружения. Ранее член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский обратил внимание на уникальные возможности модернизированного боевого вертолета Ка-52М, разработка которого завершится в 2022 году. Разработчик «Цирконов» заявил о проходящих по графику испытаниях 21 июля 2021, 15:55 Текст: Алексей Дегтярев

Испытания комплекса с гиперзвуковой ракетой «Циркон» проводятся по графику, заявил на авиасалоне МАКС-2021 гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов. «Все идет согласно графикам. Надеюсь, то, что запланировано, будет исполнено в срок», – цитирует Обносова РИА «Новости». Напомним, в понедельник фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность составила свыше 350 км. Позже источник сообщал, что очередной испытательный пуск «Циркон» на максимальную дальность планируется в ближайшее время провести с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков». На Украине задумались о производстве истребителей Су-27 и МиГ-29 24 июля 2021, 12:56

Фото: David Tanecek/Zuma/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

На Украине задумались над «локализацией» производства истребителей Су-27 и МиГ-29, сообщают местные СМИ. Издание «Украинский милитарный портал» со ссылкой на специалистов государственного НИИ авиации страны сообщает, что разработанные в 1970-е годы Су-27 и МиГ-29 рассматриваются в качестве кандидатов для производства ввиду наличия на Украине двух авиаремонтных предприятий, которые имеют возможность ремонта некоторых частей планера этих истребителей и замены поврежденных элементов, передает РИА «Новости». В НИИ авиации предложили оснастить изготовленные в стране истребители двигателями, электроникой и вооружением, произведенными украинским военно-промышленным комплексом (ВПК). Однако в обосновании специалистов отсутствуют информация о том, где предполагается осуществлять изготовление новых планеров для истребителей, а также финансовые расчеты. Кроме того, не раскрывается вопрос с системами обнаружения, шасси, бортовым радиоэлектронным оборудованием и другими агрегатами указанных самолетов, которые на Украине не производились. Ранее американская компания Lockheed Martin предложила Украине приобрести у нее партию подержанных истребителей четвертого поколения F-16 в модификации Block 70/72 вместо советских самолетов Су-27. Японцев впечатлил новый российский истребитель 22 июля 2021, 13:07 Текст: Алина Назарова

Читатели портала Yahoo News Japan восхитились новейшим российским тактическим истребителем Checkmate, представленным на Международном авиакосмическом салоне. «Эта машина хорошо пойдет на экспорт. Обратите внимание на видимые в задней части самолета сенсоры. Видимо, она сможет действовать на все 360 градусов. F-35, берегись!» – написал пользователь с ником kum, передает РИА «Новости». «Не знаю, каковы настоящие боевые качества этой машины, но название запоминающееся – Checkmate – «Шах и мат». Здорово придумано!» – отметил Fairy Angel. «Это не фотомонтаж. Это настоящая и опасная машина. Интересно, сколько она стоит? Каковы возможности массового производства?» – поинтересовался tye. «Огромная скорость. Причем в длительном режиме, а не импульсами, как у F-35. Ну и как этот американский «старичок» со своим М = 1,6 (число Маха) будет перехватывать русский Checkmate с его М = 2? Да русский Checkmate F-35 просто уделает!» – выразил мнение ara. «Это серьезная угроза для Японии! Что-то угрожающее звучит и в названии нового русского истребителя Checkmate – «Шах и мат». Думаю, он активно пойдет на внешних рынках. Японии нужен для защиты достойный стелс-истребитель. Но где он? Разве что тоже приобрести Checkmate!» – подытожили читатели. Новый российский легкий истребитель Checkmate, по словам его создателей, сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. В ФСВТС уверены, что ЛТС составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет. «Соколы России» теоретически подготовились к полетам на Су-57 22 июля 2021, 16:02 Текст: Алексей Дегтярев

Пилоты группы «Соколы России» прошли теоретическое обучение управлению истребителей пятого поколения Су-57, сообщил ведущий группы полковник Александр Гостев. «Первые самолеты придут к нам, в Липецкий авиацентр, пока самолетов нет... А так, конечно, хотелось бы летать..., мы и летаем в силу нашей статусности на всем новом, что приходит в войска. Придет Су-57 в достаточном количестве – будем летать на них. Мы уже теоретически на этот самолет переучены», – сказал Гостев на авиасалоне МАКС-2021, передает РИА «Новости». Он добавил, что группа намерена на салоне ознакомиться с представленным там впервые легким тактическим истребителем Checkmate. «Соколы России» покажут на МАКС маневренный воздушный бой и одиночный пилотаж. Группа освоила самолеты Су-27, Су-30, Су-30СМ и Су-35С. На последних они и выступают на авиасалоне в нынешнем году. Ранее «Рособоронэкспорт» сообщил, что ведет консультации с пятью государствами, заинтересованными в приобретении многофункционального истребителя пятого поколения Су-57. Разработчик рассказал о двухместной версии истребителя Checkmate 21 июля 2021, 21:22 Текст: Алексей Дегтярев

У однодвигательного истребителя Checkmate может быть двухместная модификация, заявила директор департамента информационной политики и общественных коммуникаций «Сухого» Анастасия Кравченко. «Это тот самый принцип открытой архитектуры, который позволяет нам сделать как беспилотную, так и пилотируемую версию этого самолета. Также мы можем сделать корабельную и двухместную модификации самолета Checkmate», – пояснила Кравченко в эфире «России 24», передает ТАСС. Она добавила, что на данный момент самолет уже готов к испытаниям. В ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что новый истребитель России создается с невиданной скоростью. Ил-76 доставили первые БМП-2М на российскую военную базу в Таджикистан 22 июля 2021, 09:09 Текст: Дмитрий Зубарев

Самолеты Ил-76 начали доставку БМП-2М на военную базу России в Таджикистан для участия в совместных учениях воинских контингентов России, Узбекистана и Таджикистана, сообщает Центральный военный округ (ЦВО). «Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации прибыли из России на аэродром Гиссар для доставки модернизированных боевых машин пехоты (БМП-2М) в 201-ю российскую военную базу, дислоцированную в Таджикистане», – передает РИА «Новости» сообщение ЦВО. Партия из 17 модернизированных боевых машин поступит на вооружение мотострелковых подразделений до конца июля взамен более ранних модификаций. БМП-2М имеют автоматическую систему управления огня, позволяющую командиру и наводчику действовать как единое целое в дневное и ночное время. Также БМП-2М оснащена приборами панорамного прицеливания и наблюдения, которые имеют функционал ночного видения. Установлена новая радиостанция Р-168 «Акведук», способная устойчиво работать в условиях радиоэлектронного воздействия со стороны противника. БМП-2М предназначена для транспортировки военнослужащих к переднему краю, повышения их мобильности, вооруженности и защищенности. Модернизированные машины пехоты примут участие в совместном учении воинских контингентов России, Узбекистана и Таджикистана в период с 5 по 10 августа на полигоне «Харб-Майдон» в Хатлонской области республики Таджикистан, уточняет ЦВО. Напомним, в среду командующий войсками ЦВО Александр Лапин заявил, что российская военная база в Таджикистане до конца июля получит 17 модернизированных БМП-2. Российских военных на учениях у границы с Афганистаном обеспечили «Ратниками» 22 июля 2021, 16:30 Текст: Алексей Дегтярев

Боевую экипировку «Ратник» получили миротворцы Центрального военного округа, ее опробуют на совместном с Узбекистаном учении у границы с Афганистаном, сообщили в ЦВО. «Военнослужащие миротворческого соединения ЦВО получили более 200 комплектов боевой экипировки «Ратник» для горно-пустынной местности. Миротворцы применят современное боевое снаряжение на совместном учении военнослужащих России и Узбекистана, которое пройдет в начале августа на границе с Афганистаном (полигон «Термез»)», – цитирует сообщение РИА «Новости». На учениях военные выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона. «Ратник» – это модульная система для стрелков, разведчиков, снайперов, пулеметчиков и членов экипажа боевых машин. В него входят транспортный жилет, рейдовый рюкзак, боевой комбинезон, гарнитура с защитой слуха, специальные очки, защита коленных и локтевых суставов, боевой нож, фонарь, фильтр для очистки воды и часы. Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что предприятия Ростеха пытаются решить проблему с обеспечением электропитания экзоскелета для экипировки солдата будущего нового поколения «Сотник» («Ратник-3»), рассматривается возможность закупки необходимой батареи за рубежом.