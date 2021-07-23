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Погребинский: Украина ничего не получила за поражение в войне против «Северного потока – 2»
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«Заявления Кулебы и Стефанишиной показывают, что Киев ничего не получил из обещанных ему компенсаций», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя озвученные властями Украины условия, при выполнении которых Киев согласится на достройку газопровода «Северный поток – 2».
«И глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина явно дают понять, что Украина ничего не получила из обещанных компенсаций. Их заявления демонстрируют высокую степень неудовлетворенности от того, что Украина проиграла войну за остановку «Северного потока – 2», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Эксперт напомнил о том, что «Кулеба с польским МИД заявили о планах пытаться зарубить проект газопровода на последних этапах». «Но вряд ли они всерьез в это верят. Думаю, они понимают, что это нереально», – добавил собеседник.
Говоря о возможности создании трехстороннего газотранспортного консорциума с Россией при участии ЕС, Погребинский отметил, что «в данный момент это маловероятно, но то, что сама идея прозвучала – это позитивно».
«Чтобы возврат к этой идее стал возможен, нужен прорыв в переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины. В сегодняшнем статусе отношений между Киевом и Москвой, когда Украина называет Россию «агрессором», трудно представить переговоры о создании консорциума», – считает политолог.
Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила, на каких условиях Киев согласится на достройку газопровода «Северный поток – 2».
«В первую очередь это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта», – заявила вице-премьер.
Также, по ее утверждению, Киев должен получить «гарантии, а не договоренности», касающиеся «территориальной целостности и суверенитета». «А также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», – добавила Стефанишина.
В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение США и Германии по «Северному потоку – 2» не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти».
Кулеба выразил уверенность, что германо-американское соглашение – это еще «не конец истории». По его словам, у Киева есть много вопросов к западным партнерам по поводу имплементации этого договора.
Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук выразил мнение, что «украинская власть вместо бессмысленно агрессивных заявлений о «Северном потоке – 2» должна сосредоточиться на создании трехстороннего газотранспортного консорциума с Россией при участии ЕС».
«Совместное заявление США и Германии по «Северному потоку – 2» стало холодным душем для украинской власти и приговором ее недальновидной и русофобской политике. Этот абсолютный стратегический проигрыш Украины – следствие непродуманного и даже дилетантского подхода официального Киева к построению международных экономических отношений», – сказал Медведчук.
По его мнению, Киеву для защиты своих интересов «стоило реализовать давно разработанный проект трехстороннего газотранспортного консорциума при участии ЕС как потребителя российского газа и России как его поставщика и гаранта заполненности украинской ГТС голубым топливом».
Напомним, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала об условиях Украины на согласие с достройкой «Северного потока – 2».
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Погребинский: США после сделки по «Северному потоку – 2» заставят Украину выполнять Минские соглашения
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«На столе у России лежит серьезный аргумент: как можно быть уверенными в надежности транзита через Украину, если она считает, что воюет с поставщиком газа?» – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский.
«Представители команды Порошенко, конкурирующей с Зеленским за право быть лучшими националистами и наиболее последовательными врагами России, уже начинают осуждать президента за то, что он не сумел добиться остановки «Северного потока – 2». Тот же Порошенко говорит, что пока он был президентом – строительство газопровода было заблокировано», – напомнил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«На этом фоне МИД Украины говорит, что вместе с польскими коллегами они постараются предпринять меры, которые позволят на каком-то этапе остановить ввод в действие газопровода. То есть они собираются помешать реализации сделки. И позитивных реакций на это я пока не видел», – добавил политолог.
Собеседник напомнил о том, что политика – «это искусство возможного», и в рамках «возможного» соглашение между Берлином и Вашингтоном выглядит «замечательно». «То, что газопровод будет работать – хорошая новость. Вероятность того, что реализация проекта будет остановлена на последних этапах – маленькая», – считает эксперт.
«Далее становится понятно, что команда Джо Байдена заинтересована в успехе этого соглашения, иначе она окажется под ударом конкурентов из Республиканской партии США. Также в тексте соглашения содержатся враждебные формулировки в адрес России, но таким образом Байден отвечает на критику республиканцев. Поэтому Белый дом заинтересован в том, чтобы после того, как «Северный поток – 2» начнет свою работу, каким-то образом решился вопрос транзита газа через Украину», – добавил Погребинский.
«А решиться он может только в том случае, если официальный Киев перестанет рассказывать, что он находится в состоянии войны с Москвой. При этом на столе у России лежит серьезный аргумент: как можно быть уверенными в надежности транзита через Украину, если она считает, что воюет с поставщиком газа? Этот аргумент будет озвучен Москвой в 2024 году в том случае, если военная риторика Киева останется неизменной», – прогнозирует собеседник.
«Поэтому команда Байдена заинтересована в том, чтобы заставить опекаемую страну выполнять Минские соглашения и урегулировать конфликт в Донбассе», – резюмировал Погребинский.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться
продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет.
Кроме того, Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия будет пытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Кремль, в свою очередь, осудил заявления Германии и США об «агрессии России». «Мы категорически не согласны с такой формулировкой. Ни на Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет. Никакими вредоносными действиями Россия не занималась. И не занимается. Это мы не можем никак одобрить», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Также Песков отреагировал русской присказкой на планы Германии повлиять на транзит через Украину. «В этой бумаге идет речь о том, что Германия будет использовать все доступные рычаги влияния для способствования продлению на срок до десяти лет соглашения о транзите газа между Россией и Украиной. Здесь, конечно, никак не упоминается Российская Федерация, а ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и РФ. Поэтому тут слегка такой эффект ... по-русски это «без меня меня женили», – сказал он.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, в чем заключается значение и выгоды для России от сделки Германии и США по «Северному потоку – 2». Между тем в Бундестаге считают, что сделка «пропитана древним страхом англосаксов».
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МИД назвал условие продления транзита газа через Украину после 2024 года
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Это вопрос потребности, будет спрос, будет и транзит российского газа через Украину после 2024 года, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя договоренность США и ФРГ по «Северному потоку – 2».
«По оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться. На самом деле именно этим должны руководствоваться конечные потребители. Поскольку транзит – это не первичный, а вторичный элемент в газовых отношениях. Будет спрос, будет и транзит», – сказал Грушко, отвечая на вопрос о перспективе транзита российского газа после 2024 года, передает РИА «Новости».
При этом он заявил, что не понимает, как «титанические усилия» США по отключению Европы от российского газа и попытка заставить ее покупать американский сочетаются с требованием сохранения газового транзита на Украину после 2024 года.
«Получается, что США должны будут уговаривать европейцев продолжать закупать российский газ, ибо без конечного потребителя не может быть и транзита», – отметил Грушко.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Он также подчеркнул, что это происходит в условиях зеленого курса, объявленного Евросоюзом и поддержанного США, где газ объявлен переходным энергоносителем на пути к полной декарбонизации экономики.
«Это при том, что сам Киев заявляет о необходимости избавиться от всякой газовой зависимости от России. И совсем недавно хвалился способностью использовать украинскую газотранспортную систему в реверсивном режиме, то есть не с востока на запад, а с запада на восток», – добавил Грушко.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться
продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась
соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Украина озвучила условия согласия на достройку «Северного потока – 2»
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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила, на каких условиях Киев согласится на достройку газопровода «Северный поток – 2».
«В первую очередь это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта», – заявила вице-премьер, передает РИА «Новости».
Также, по ее утверждению, Киев должен получить «гарантии, а не договоренности», касающиеся «территориальной целостности и суверенитета». «А также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», – добавила Стефанишина.
Как отметила вице-премьер, запрос в Еврокомиссию по вопросу компенсаций был направлен Киевом более семи месяцев назад. «К сожалению, до сих пор ответа нет. Я надеюсь, что такие обстоятельства станут хорошим основанием, чтобы ЕС подумал над этим предложением», – заключила она.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
Миллер заявил о готовности увеличить транзит газа через Украину
Транзитные обязательства могут быть увеличены выше текущих в случае новых закупок газа с транзитом через Украину, заявил глава правления Газпрома Алексей Миллер.
«Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств Газпром готов даже увеличить объемы транзита через Украину», – цитирует РИА «Новости» Миллера.
«Считаем участие немецких партнеров в такой работе полностью обоснованным, учитывая уже обозначенные планы по декарбонизации экономики ЕС», – добавил он.
По словам Миллера, Газпром готов к продолжению транзита газа через Украину, в том числе и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Ранее МИД назвал условие транзита газа через Украину.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
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В Британии испугались «леденящего кровь» российского танка
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Новый российский плавающий танк «Спрут» способен погружаться в воду почти полностью и эффективно действовать в прибрежных зонах, что идеально подходит в случае нападения на Украину, пишет The Mirror.
Автор статьи Крис Хьюз назвал изображения с новым танком «леденящими кровь» и выразил опасение, что его могут задействовать при военном конфликте Москвы и Киева. По его словам, при таком варианте развития событий потребуется прибрежная атака с применением бронетехники. «Спрут» же, в свою очередь, отличается повышенной маневренностью, поскольку способен почти полностью уходить под воду. Из-за этого его гораздо сложнее взять на прицел. Кроме того, танк идеально подходит для пересечения речных систем Украины, передает РИА «Новости».
Журналист сослался на заявление источника в министерстве обороны Великобритании, который подчеркнул, что Россия благодаря своей новой разработке может преследовать не одну цель. «Есть ощущение, что Россия готовит расширение своей потенциальной мощи в Средиземноморье. Или же они могут готовить наступление на Украину, во время которого потребуется применение больших танковых соединений с возможностью десантирования», – отметил он.
По его словам, наличие такой техники дает российской армии существенное преимущество с точки зрения транспортировки и быстрого развертывания в прибрежных районах.
«Спрут-СДМ1» – боевая бронированная гусеничная плавающая машина с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров. Он может без дозаправки совершать марши на расстояние 500 километров, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту. На прошлой неделе танк успешно прошел первый этап госиспытаний в Черном море.
Украина пообещала «серию пенальти» в игре за «Северный поток – 2»
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение США и Германии по «Северному потоку – 2» не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти».
«Игра не завершилась, она была переведена в овертайм. У нас есть еще два тайма и серия пенальти, для того, чтобы максимально защитить Украину», – приводит слова министра РИА «Новости».
Кулеба выразил уверенность, что германо-американское соглашение – это еще «не конец истории». По его словам, у Киева есть много вопросов к западным партнерам по поводу имплементации этого договора.
Ранее Кулеба заявил, что сделка США и Германии о по газопроводу «Северный поток – 2» не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины. Глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко выразил опасение, что Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию после 2024 года. Украина и Польши договорились о продолжении противодействия проекту с целью помешать запуску газопровода.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готова поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
В Госдепе США заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
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ФСБ пресекла контрабанду российского вооружения на Украину
Военный пенсионер из Владимира устроил контрабанду российского вооружения на Украину: он продавал гранатометные прицелы и другие части оружия, канал перекрыла УФСБ по Западному военному округу.
«УФСБ по Владимирской области, в результате реализации совместно с управлениями ФСБ по Западному военному округу, Ростовской и Белгородской областям комплекса оперативно-разыскных мероприятий, выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Владимира Ковальчука В. Г., причастного к контрабанде составных частей российского вооружения», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Следователи установили, что пенсионер поставлял составные части вооружения, включая гранатометные оптические комбинированные прицелы ГОК-9 на сумму более 500 тыс. рублей.
Его задержали еще в августе 2019 года, в ходе обысков у него нашли изделия и предметы военного назначения, подготовленные для отправки на Украину через Белгородскую и Ростовскую области.
В 2021 году его признали виновным по статье «Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей» и приговорили к году и 11 месяцам лишения свободы с в колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.
В конце мая ФСБ России пресекла деятельность почти 100 подпольных оружейников в разных регионах страны и изъяла 385 единиц оружия.
Сайт Олимпиады в Токио опубликовал карту Украины без Крыма
Министерство иностранных дел Украины поручило посольствам разобраться с ситуацией, почему на официальном сайте Олимпийских игр в Токио Крым показан отдельно от Украины, сообщил пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
«МИД поручил посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации», – сказал он в комментарии РБК-Украина.
В настоящее время на сайте Олимпиады в разделе «Расписание и результаты» размещена карта, где Украина и Крым разделены границей. На карте болельщикам предлагается поддержать свою сборную «аплодисментами».
Напомним, на летние Олимпийские игры в Токио решили не допускать местных зрителей на мероприятия. Университет Кансай подсчитал, что убытки от проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио без зрителей составят 2,42 трлн иен (21,8 млрд долларов).
Захарова призвала главу Минюста Украины уважать ЕСПЧ
Министр юстиции Украины Денис Малюська должен уважать Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), а не заниматься предвосхищением его решений, завила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так Захарова прокомментировала в Telegram заявление главы украинского Минюста о том, что Россию ждет «неминуемое поражение» в ЕСПЧ после подачи межгосударственной жалобы на Украину.
«Сильное заявление от главы министерства юстиции, который должен по логике уважать мнение суда, а не предвосхищать его решения, даже не ознакомившись с исковыми материалами», – написала она.
Напомним, в четверг Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ – против Украины. Как пояснили в Генпрокуратуре, она «относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года».
Также Москва попросила ЕСПЧ обязать Украину прекратить водную блокаду Крыма и возложила ответственность за гибель Boeing MH17 на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва вправе ожидать от ЕСПЧ соответствующей реакции на негативные процессы, которые происходят на Украине.
В МИД заявили, что подача Генпрокуратурой России жалобы назрела давно, сложившаяся обстановка не оставила Москве выбора.
Сенатор Андрей Климов заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «мы должны приучать европейцев к тому, что Россия будет защищать свои интересы, в том числе и посредством международных судебных институтов».
Украине посоветовали вернуться к идее газотранспортного консорциума
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Украинская власть вместо бессмысленно агрессивных заявлений о «Северном потоке – 2» должна сосредоточиться на создании трехстороннего газотранспортного консорциума с Россией при участии ЕС, выразил мнение глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.
«Совместное заявление США и Германии по «Северному потоку – 2» стало холодным душем для украинской власти и приговором ее недальновидной и русофобской политике. Этот абсолютный стратегический проигрыш Украины – следствие непродуманного и даже дилетантского подхода официального Киева к построению международных экономических отношений», – приводит ТАСС заявление Медведчука, сделанное в интервью изданию «Стена» и опубликованное на сайте ОПЗЖ.
По мнению Медведчука, Киеву для защиты своих интересов «стоило реализовать давно разработанный проект трехстороннего газотранспортного консорциума при участии ЕС как потребителя российского газа и России как его поставщика и гаранта заполненности украинской ГТС голубым топливом».
«Поскольку только Россия способна выступить гарантом поставок и обеспечить бесперебойную прокачку голубого топлива через территорию Украины, необходимость безотлагательного создания трехстороннего газотранспортного консорциума выходит на первый план», – пояснил политик и добавил, что таким образом можно было бы также привлечь средства партнеров для модернизации ГТС Украины. Кроме того, по мнению Медведчука, создание трехстороннего газотранспортного консорциума «могло бы стать драйвером «перезагрузки» отношений между Украиной и Россией».
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Однако, отметил политик, в решении важнейшего вопроса сохранения транзита газа высшее руководство Украины «продемонстрировало полный инфантилизм и оторванность от реальности». «Вместо того чтобы поставить на первое место экономические интересы своей страны и учитывать потребности экономик других стран, вовлеченных в кооперацию, взять на вооружение тактику сотрудничества с основным партнером в газовой сфере – Российской Федерацией, украинская власть не оставляла попыток подменить рациональные решения бессмысленно агрессивными заявлениями о «Северном потоке – 2» и сомнительными договоренностями с западными партнерами», – заключил он.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сделка США и Германии не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины. По его словам, соглашение США и Германии не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти».
Глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в свою очередь выразил опасение, что Россия прекратит транзит газа через Украину после 2024 года. Киев и Варшава договорились продолжить противодействие проекту с целью помешать запуску газопровода.
Напомним, в среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
В Госдепе США заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Позже руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не намерены отказываться ни от каких ограничительных и других подобных инструментов в отношении «Северного потока – 2», несмотря на сделку с Германией, направленную на урегулирование разногласий по этому проекту.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». На неприемлемость риторики США и Германии для России указал и посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. В МИД обвинили США в попытках навязать другим странам жесткие рамки для реализации суверенных интересов, а заявление Берлина и Вашингтона по «Северному потоку –2» в Москве расценили как неоколониальные отношения.
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Пушков оценил угрозы Киева о «пенальти» по «Северному потоку – 2»
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о «серии пенальти» в игре за «Северный поток – 2».
«Кулеба намерен сражаться с «Северным потоком – 2» в «овертайме и с помощью серии пенальти». Видно, не понял, что борьбу против проекта Украина уже проиграла», – написал сенатор в своем Twitter.
По его словам, теперь Киев может лишь «клянчить» компенсацию у сильных игроков. «А настаивать на своем – все равно, что бить пенальти в свои ворота», – добавил сенатор.
Накануне Кулеба заявил, что соглашение между США и Германией по газопроводу не остановит Киев в борьбе против него. При этом он выразил мнение, что соглашение – это еще «не конец истории», а у Украины «есть еще два тайма и серия пенальти». Он также заявил, что сделка США и Германии по газопроводу «Северный поток – 2» не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в свою очередь выразил опасение, что Россия прекратит транзит газа через Украину после 2024 года. Киев и Варшава договорились продолжить противодействие проекту с целью помешать запуску газопровода.
Между тем глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук посоветовал украинским властям вместо бессмысленно агрессивных заявлений о «Северном потоке – 2» сосредоточиться на создании трехстороннего газотранспортного консорциума с Россией при участии Евросоюза.
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Захарова призвала ЕСПЧ заняться прямыми обязанностями
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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в связи с подачей Генпрокуратурой России жалобы в Европейский суд по правам человека против Украины призвала ЕСПЧ заняться своими прямыми обязанностями.
«Пусть они (...) займутся своими прямыми обязанностями, пусть они обратят свои взоры «правочеловеческие» в тот регион, где погибают дети. Понимаете? Дети гибнут от разрывов снарядов, от шальных пуль. Где люди, которые всю жизнь проработали, не могут получить социальные пособия, пенсии, потому что они отрезаны, они заблокированы. С ними обращаются [так], как будто это не люди, не граждане [Украины], а просто биомасса», – заявила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Поэтому пусть эти самые структуры, которые финансируются, которые постоянно о себе заявляют как о моральной истине в последней инстанции, попробуют не увидеть весь массив материалов, который был направлен [Россией в ЕСПЧ]. (...) Это колоссальный массив фактуры», – заявила дипломат.
Ранее Захарова отметила, что Россия на протяжении многих лет публично «била в набат» о вопиющих нарушениях прав человека на Украине, но Запад был нем. Она также указала главе Минюста Украины на необходимость уважать мнение ЕСПЧ.
Напомним, в четверг Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ – против Украины. Как пояснили в Генпрокуратуре, она «относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года».
В иске Москва призвала ЕСПЧ обязать Украину прекратить водную блокаду Крыма и возложила ответственность за гибель Boeing MH17 на Киев. В Кремле подчеркнули, что Москва вправе ожидать от ЕСПЧ реакции на негативные процессы на Украине. МИД уверен, что подача жалобы назрела давно, сложившаяся обстановка не оставила Москве выбора.
Сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что факты, которые приводятся в иске, опровергнуть невозможно, поэтому у ЕСПЧ не будет возможности проигнорировать обращение России. Еще один сенатор Андрей Климов призвал «приучать европейцев к тому, что Россия будет защищать свои интересы, в том числе и посредством международных судебных институтов».
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил уверенность, что сам факт подачи такой подробной и обоснованной жалобы в ЕСПЧ приведет в чувство многих руководителей и военных на Украине, как и их европейских покровителей.
Между тем ЕСПЧ не смог подтвердить получение жалобы России против Украины.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему иск России в ЕСПЧ был подан именно сейчас, хотя силовой захват власти на Украине, террор на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, развязывание гражданской войны произошли еще в 2014 году.
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Танк из бригады имени Мазепы случайно обстрелял украинское село
Прокуратура Николаевской области возбудила уголовное дело после обстрела танком села в ходе учений Cossack Mace 2021 («Казацкая булава – 2021»).
«В ходе стрельб, которые выполняли военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы из танков Т-64, зафиксированы снаряды, которые разорвались недалеко от населенного пункта и на территории частного домохозяйства», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
В результате инцидента никто не пострадал. «По факту халатного отношения к военной службе во время учений начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. Назначена проверка, в ходе которой виновные будут установлены и привлечены к ответственности», – подчеркнули в пресс-службе.
В июне истребитель МиГ-29 ВВС Польши во время учений по ошибке обстрелял летевший с ним в паре такой же самолет.
Китайцы о сделке по «Северному потоку – 2»: Украина может только смотреть на себя и плакать
Читатели китайского портала «Гуаньча», комментируя сделку США и Германии по «Северному потоку – 2», пришли к выводу, что теперь Украина «не имеет никакой пользы и полностью брошена».
«Больше всех проиграла Украина – не надо было виснуть на ноге США», – отметил один из читателей, передает РИА «Новости».
«Украина всегда полагалась на деньги за транзит, которые она снимала с России, и на это она жила и неплохо зарабатывала. Так еще все время хотела шантажировать этим Россию, вынуждая ее напрягаться. А теперь плачется и возмущается. Вот уж сброд так сброд», – выразил мнение другой пользователь.
«Америка обрела лицо, Германия получила страховку, а Украина может только смотреть на себя в зеркало и плакать», – сыронизировал еще один комментатор.
«Украина наконец-то не имеет никакой пользы и полностью брошена», – подытожили читатели.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, сделку, заключенную между Вашингтоном и Берлином по газопроводу «Северный поток – 2», раскритиковали, кажется, везде, кроме Германии: в Москве, в Киеве, в Варшаве и даже в Конгрессе США, окрестив соглашение «геополитической победой» России. У всех при этом разные мотивы, но в конечном итоге Москва может считать себя в выигрыше, а позиции Байдена на родине и на Украине теперь проверят на прочность.
Эксперт оценил условия Украины на согласие с достройкой «Северного потока – 2»
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«Если Киев хочет сохранить транзит, ему нужно не требования выдвигать, а делать конкретные предложения, которые будут привлекательными с точки зрения рынка», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович, комментируя список условий, на которых Украина согласится с достройкой газопровода «Северный поток – 2».
«Украина находится не в том положении, чтобы диктовать какие-либо условия России или Евросоюзу», – считает старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
По его словам, если Киев хочет обеспечить себе новый долгосрочный контракт по сохранению транзита после 2024 года, ему нужно приспосабливаться к сложившимся обстоятельствам. При этом эксперт допускает, что речь может идти и о краткосрочном контракте. По его мнению, этот вариант вполне мог бы отвечать экономическим интересам двух стран.
«Но чтобы сохранить возможность продлить хоть какой-то контракт, Украина должна предложить такие условия транзита, которые будут лучше, чем транзит через Польшу, – поясняет Митрахович. – Сейчас транзит через Украину – самый дорогой. Однако если она предложит вариант дешевле, то Россия могла бы сохранить часть транзита через ее территорию».
Эксперт подчеркивает, что Киев должен «не просто ходить и диктовать какие-то условия, а выходить на переговоры с конкретными предложениями». В таких условиях у него даже есть шанс что-то получить, поскольку в Европе сократится собственная добыча газа и, соответственно, будет расти спрос на импортный газ. Но одно дело предлагать что-то конкретное, другое дело – корчить рожи и выдвигать условия игрокам, которые по определению сильнее», – пояснил Митрахович, добавив, что «Украина всего-навсего страна-транзитер и никто не будет воспринимать всерьез ее требования».
А что касается интеграции рынков газа и электроэнергии Украины с ЕС, то этот процесс и так идет. «Киев принял ряд законов о реформировании своего рынка газа в соответствии с принципами ЕС. Это уже привело к росту стоимости газа и электричества в стране. Теоретически считается, что в дальнейшем это должно привести к увеличению инвестиций в этой сфере. Так что можно рассматривать этот фактор как позитивный для Украины», – отметил Митрахович.
«Непонятно, какого типа интеграция им еще нужна. Чтобы электроэнергетическую сеть Украины соединили с европейской? Но для этого Украина должна сама потратить деньги и присоединиться к этой сети, а не ждать у моря погоды», – указывает эксперт. «Поэтому вместо пафосных заявлений им лучше делать больше конкретных предложений. Тогда у них даже есть какие-то шансы удовлетворить часть своих желаний», – заключил Митрахович.
Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила, на каких условиях Киев согласится на достройку газопровода «Северный поток – 2».
«В первую очередь это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта», – заявила вице-премьер.
Также, по ее утверждению, Киев должен получить «гарантии, а не договоренности», касающиеся «территориальной целостности и суверенитета». «А также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», – добавила Стефанишина.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение США и Германии по «Северному потоку – 2» не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти». Ранее Кулеба заявил, что сделка США и Германии по газопроводу «Северный поток – 2» не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины.
Напомним, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
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