|
|
Киев прокомментировал решение США и Германии по «Северному потоку – 2»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
У Киева есть много вопросов по договоренности США и Германии по «Северному потоку – 2», Украина проанализирует экономическую составляющую соглашения и представит выводы позже, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Что касается экономического блока этого заявления (США и ФРГ по «Северному потоку – 2»), то мы изучаем все, что там изложено, те предложения, которые сделаны, и будем готовы представить нашу позицию, когда комплексно и детально проанализируем то, что предложено», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости».
При этом он отметил, что до сих пор не понятна позиция России по этому вопросу. «Нам до сих пор не понятно, готова ли Россия выполнять надлежащим образом свои обязательства и свою часть, когда речь идет об энергетической безопасности Украины и сохранении роли Украины как транзитного государства», – сказал Кулеба.
Он отметил, что запуск российского газопровода для Киева является вопросом безопасности. «У нас сейчас есть много вопросов к тому, как американско-германская договоренность способна снизить риски по безопасности для Украины и стран Центральной Европы, связанные с запуском «Северного потока – 2». Мы будем разговаривать с США и ФРГ по этому поводу», – сказал Кулеба.
Ранее в четверг спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков обратился с открытым письмом к Конгрессу США, попросив продолжить политику санкций, которые бы не допустили достройку «Северного потока – 2».
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Лавров: Поражает обязательство ФРГ продлить транзит газа через Украину после 2024 года
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал проект соглашения Германии и США по газопроводу «Северный поток – 2», в котором заложена увязка обеспечения энергобезопасности Украины с новыми санкциями в отношении России, по его словам, любая угроза санкций «не может быть приемлема».
«Любая угроза санкций – новая, старая или текущая – не может быть приемлема, поскольку их может вводить только Совет Безопасности ООН. Наши западные коллеги, прежде всего США и активно перенимающий эти «вредные привычки» Евросоюз, увлекаются санкциями сплошь и рядом. Культура дипломатии, переговоров их уже не интересует. По сути дела, они ее утрачивают. Они хотят немедленного результата», – рассказал он в интервью изданию «Интерфакс», которое опубликовано на сайте МИД России.
Он отметил, что слышал о том, как завершились американо-германские переговоры в отношении «Северного потока– 2».
«Предпочту дождаться официального объявления. Его грозятся сделать сегодня. Но из того, что «утекло» в средства массовой информации, поражает (если это правда) договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года. Знать, Германия сильна... Посмотрим, как это будет окончательно оформлено», – подчеркнул Лавров.
Он также указал на то, что «никакого удивления у нас не вызвала вторая часть этих слухов... о том, что в случае чего, если Россия «будет плохо себя вести» по «Северному потоку – 2», Германия и Евросоюз гарантированно будут «наказывать» Россию.
«Если все это так, то это печально. Но дождемся результатов. Это пока мои предположения», – заключил глава российского МИД.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осведомлены о достигнутом в ходе контактов канцлера Германии Ангелы Меркель в США понимании по трубопроводу «Северный поток – 2», но подробностей пока нет. По его словам, Москва последовательно отвергает любые попытки обвинить ее в использовании энергоресурсов в качестве орудия политического давления.
Во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США и Германия объявят о достижении договоренности по «Северному потоку – 2» уже в среду. По ее сведениям, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода. Германия, в свою очередь, возьмет на себя обязательство помогать Украине в вопросах энергетических проектов и дипломатии.
Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России.
Власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток – 2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Политолог Борис Межуев сказал газете ВЗГЛЯД, что такие утечки являются рифами для политического курса Джо Байдена, а Украина за свое «молчание» получит компенсацию.
Нуланд: Германия обязалась продлить транзит российского газа через Украину до 2034 года
|
|
Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления на 10 лет соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
«Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться применения эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины», – приводит ее слова РИА «Новости».
Также Нуланд рассказала, что ФРГ будет поддерживать продление соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году. Она уточнила, что Вашингтон и Берлин «будут продавливать, добиваться и использовать все способы давления для продления для Украины этого соглашения на 10 лет».
«Вторым условием этого соглашения является поддержка продления на 10 лет соглашения между Россией и Украиной, которое истекает в 2024 году», – сказала Нуланд на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам.
Она отметила, что соглашение, за которое ряд конгрессменов начали критиковать администрацию президента Джо Байдена еще до его публикации, нацелено на то, чтобы «снизить зависимость Украины... от российского газа».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осведомлены о достигнутом в ходе контактов канцлера Германии Ангелы Меркель в США понимании по трубопроводу «Северный поток – 2», но подробностей пока нет. По его словам, Москва последовательно отвергает любые попытки обвинить ее в использовании энергоресурсов в качестве орудия политического давления.
Во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США и Германия объявят о достижении договоренности по «Северному потоку – 2» уже в среду. По ее сведениям, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода. Германия, в свою очередь, возьмет на себя обязательство помогать Украине в вопросах энергетических проектов и дипломатии.
Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России.
Власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток – 2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Политолог Борис Межуев сказал газете ВЗГЛЯД, что такие утечки являются рифами для политического курса Джо Байдена, а Украина за свое «молчание» получит компенсацию.
На Украине новый российский истребитель сочли «списанным у двоечника»
|
|
На Украине заявили, что первый российский однодвигательный тактический истребитель пятого поколения, модель которого представили на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021), якобы является копией неудачного конкурента американского Lockheed Martin F-35 Lightning II.
Как утверждает обозреватель Defense Express, новый российский самолет якобы очень похож на Boeing X-32, который участвовал в тендере на многофункциональный истребитель пятого поколения для ВВС США, но не смог обойти F-35 Lightning II.
В публикации утверждается, что российский однодвигательный самолет якобы «списан у двоечника». Среди недостатков Boeing X-32, в частности, указаны V-образное оперение, усложняющее управление самолетом, и слишком большой воздухозаборник под кабиной, уменьшающий радиолокационную малозаметность.
Тем временем в ФСВТС заявили, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений.
Новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что новый истребитель России создается с невиданной скоростью.
Байден объяснил сделку с Германией по «Северному потоку – 2»
|
|
Строительство трубопровода «Северный поток – 2» «завершено на 99%», остановить реализацию проекта было уже невозможно, заявил президент США Джо Байден перед вылетом из штата Огайо в Вашингтон.
«Северный поток – 2» завершен на 99%. Идея о том, что [можно было] сказать или сделать что-то с целью его остановки, не является возможной [для реализации на практике]», – приводит слова Байдена ТАСС.
«Как вы знаете, у меня была очень и очень плодотворная дискуссия с [канцлером ФРГ] Ангелой Меркель. Она и правительство ФРГ работают над обязательствами, которые предполагают, что если Россия на самом деле приложит усилия с целью умышленного причинения вреда Украине и другим странам, то они (германские власти) ответят», – добавил Байден.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
В Госдепе США заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Киев и Варшава собрались помешать запуску «Северного потока – 2»
|
|
Украина и Польша вместе с союзниками продолжат противодействие реализации проекта газопровода «Северный поток – 2», говорится в совместном заявлении министров иностранных дел двух государств Дмитрия Кулебы и Збигнева Рау.
«Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску «Северного потока – 2», пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса в сфере безопасности, поддержки стран в их стремлении стать членами западных демократических институтов, минимизации угроз миру и энергетической безопасности», – говорится заявлении, опубликованном на сайте украинского МИД.
Главы МИД Украины и Польши критически оценили сделку Германии и США по «Северному потоку – 2». Кулеба и Рау утверждают, что решение о строительстве трубопровода создало «кризис в сферах политики и безопасности, а также кризис доверия в Европе».
«Сейчас этот кризис значительно углубляет отказ от попыток остановить запуск газопровода. Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом. В то же время оно увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами – членами НАТО и ЕС», – утверждают главы дипломатических ведомств.
Ранее глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко выразил опасение, что Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию после 2024 года.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
В Госдепе США также заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. В Госдепартаменте США признали, что при выработке соглашения с Германией относительно реализации проекта газопровода тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кремль: Меркель проинформировала Путина о соглашении с США по «Северному потоку – 2»
|
|
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре высказали удовлетворение ходом строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщили в пресс-службе Кремля.
«Лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода «Северный поток – 2». Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза», – сообщается на сайте Кремля.
Уточняется, что Меркель проинформировала об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода в ходе недавних переговоров с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, Путин дал соответствующие комментарии.
«В качестве отдельной темы президент России и федеральный канцлер ФРГ затронули возможность продления соглашения между Газпромом и «Нафтогазом Украины» о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года», – отмечается в сообщении.
Телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны.
Ранее представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер сообщила, что канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили газопровод «Северный поток – 2» и транзит газа через Украину.
Напомним, Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления на 10 лет соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году.
Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться применения эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
В Кремле указали на коммерческий характер переговоров о транзите газа
Переговоры о транспортировке газа через Украину после 2024 года носят коммерческий характер, их ведут не президенты стран, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Любые переговоры – это коммерческие переговоры. Их не ведут президенты», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, планируются ли у президента России телефонные контакты с лидером Украины Владимиром Зеленским на тему транзита газа.
Ранее в Кремле сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель проинформировала президента России Владимира Путина об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода «Северный поток – 2» с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.
В среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ФРГ назвали «подарком Меркель Путину» соглашение с США по «Северному потоку – 2»
|
|
Канцлер Ангела Меркель, срок полномочий которой истекает в нынешнем году, сделала прощальный подарок президенту РФ Владимиру Путину, достигнув соглашения с США по «Северному потоку – 2», пишут немецкие СМИ.
«Канцлерство Ангелы Меркель оканчивается прощальным подарком. Не для нее, но от нее: подарок Владимиру Путину. Президент России является бенефициаром компромисса, достигнутого Ангелой Меркель с президентом США Джо Байденом, по балтийскому газопроводу «Северный поток – 2». В отличие от своего предшественника и других европейских политиков, госпожа Меркель не получит финансовой выгоды от своих хороших контактов с Кремлем после истечения срока ее полномочий. Это не соответствует ее стилю и характеру», – приводит заявление германской газеты Die Welt РИА «Новости».
Напомним, Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления на 10 лет соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной, истекающего в 2024 году.
Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне, а также добиваться применения эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит агрессивные акты против Украины.
Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России
|
|
Зафиксированные в заявлении США и Германии по проекту «Северный поток – 2» угрозы санкций и обвинения в адрес России в «злонамеренной» деятельности не имеют под собой оснований, Москва не приемлет такую риторику, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Как подчеркнул дипломат, документ вызывает серьезные вопросы и даже непонимание в части политических выпадов в адрес России. «Враждебная тональность по отношению к нашей стране в корне противоречит духу переговоров двух президентов [России Владимира Путина и США Джо Байдена] 16 июня в Женеве», – говорится в заявлении Антонова, которое опубликовано на странице российского диппредставительства в соцсети Facebook.
«Попытки представить нас в качестве агрессора и страны, проводящей «злонамеренную» деятельность, давно стали визитной карточкой русофобов. Угрозы в наш адрес – беспочвенны и бесполезны, – указал Антонов. – Такую риторику мы не приемлем, как и не можем принять практику нелегитимных односторонних санкций. Мандат на это имеется только у Совета Безопасности ООН».
Дипломат особо отметил, что многолетним честным взаимодействием с Европой и другими потребителями российских углеводородов Москва доказала, что является надежным партнером. «Мы никому никогда не навязывали свои поставки, не использовали энергоресурсы в качестве орудия политического давления и не пытались этим решить какие-либо приписываемые нам узкоконъюнктурные цели, – подчеркнул он. – Любые обвинения на этот счет отвергаем. Видим в таких потугах не что иное, как недобросовестную конкуренцию».
Антонов напомнил, что строительство «Северного потока – 2» и любых других российских экспортных трубопроводов «является предметом коммерческих договоренностей с теми государствами, которые заинтересованы» в газе из России. «Россия готова поставлять ровно столько углеводородов, сколько будет нужно потребителям», – констатировал он.
Ранее в Госдепартаменте США заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе.
Накануне в Кремле сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель проинформировала президента России Владимира Путина об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода «Северный поток – 2» с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.
Как заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
При этом Германия обязалась соблюдать букву и дух Третьего энергопакета Евросоюза в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готова поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он также подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема».
В Госдепартаменте США признали, что при выработке соглашения с Германией по «Северному потоку – 2» тесно консультировались с Украиной и Польшей.
США объявили сроки визита Зеленского в Вашингтон
Американская администрация ожидает визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа, заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
«Сегодня будет публично объявлено о приглашении президенту Зеленскому», – сказала Нуланд в конгрессе, передает РИА «Новости».
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США ожидают визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 30 августа.
«Президент (Джо) Байден с нетерпением ждет возможности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 30 августа 2021 года», – говорится в заявлении Псаки.
Она отметила, что визит призван подтвердить «непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму».
Также Псаки рассказала, что визит Зеленского «подтвердит тесное сотрудничество двух стран в области энергобезопасности и поддержку усилий президента Зеленского в борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях».
До этого пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщал, что встреча президентов Украины и США состоится ориентировочно в последние дни июля или в начале августа.
Ранее советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщал, что Зеленский планирует прояснить позиции США и ФРГ по «Северному потоку – 2» в ходе визита в Вашингтон.
Власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток – 2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Политолог Борис Межуев сказал газете ВЗГЛЯД, что такие утечки являются рифами для политического курса Джо Байдена, а Украина за свое «молчание» получит компенсацию.
Киев захотел прояснить позицию США и ФРГ по «Северному потоку – 2»
|
|
Украина планирует прояснить позиции США и ФРГ по «Северному потоку – 2» в ходе визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон, заявил советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк.
«Мы не можем полагаться на формальные политические обещания. На мой взгляд, все это должно быть действительно прояснено во время актуального визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон», – сказал Подоляк в комментарии интернет-изданию Liga.net.
По его словам, Украина, как и ряд государств Восточной и Центральной Европы, хочет не допустить реализации проекта «Северный поток – 2» в том виде, каким его видит Россия.
Также Подоляк заявил, что Россия заинтересована в проекте «далеко не по экономическим причинам» и «тратит гигантские ресурсы на лоббирование в политических кулуарах, в том числе немецких и американских».
«Политическая реальность всегда намного сложнее, чем фэнтезийные информационные картинки о добре и зле, которые рисуются и отдельными представителями политического сообщества, в том числе американского, и в том числе для других стран, и зачастую в СМИ», – заявил он.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осведомлены о достигнутом в ходе контактов канцлера Германии Ангелы Меркель в США понимании по трубопроводу «Северный поток – 2», но подробностей пока нет. По его словам, Москва последовательно отвергает любые попытки обвинить ее в использовании энергоресурсов в качестве орудия политического давления.
Во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США и Германия объявят о достижении договоренности по «Северному потоку – 2» уже в среду. По ее сведениям, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода. Германия, в свою очередь, возьмет на себя обязательство помогать Украине в вопросах энергетических проектов и дипломатии.
Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России.
Власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток – 2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Политолог Борис Межуев сказал газете ВЗГЛЯД, что такие утечки являются рифами для политического курса Джо Байдена, а Украина за свое «молчание» получит компенсацию.
Украинцев разозлил перевод сериала «Сваты»
|
|
Украинские пользователи Сети раскритиковали телеканал «1+1» после выхода первой серии комедийного сериала «Сваты» на украинском языке. По мнению зрителей, это испортило качество сериала.
«Я ожидала всего, но чтоб «Сватов» перевели на украинский, это уже через край, кто эту чушь будет смотреть?» – написала пользовательница.
«Пропала изюминка и колорит, видно, что делалось наспех», – отметил другой, передает РИА «Новости».
«Это действительно ужас, как так можно испортить хороший сериал … будем искать на просторах интернета на языке оригинала», – возмутился третий.
«Вы еще переведите «Бриллиантовую руку» на украинскую мову», – негодует один комментаторов.
Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу на Украине в 2019 году. Согласно ему, единственным государственным языком в стране считается украинский и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Некоторые статьи закона вступают в силу постепенно: в частности, с 16 июля 2021 года украинский язык стал обязательным в фильмах и телесериалах на телевидении.
Украину предупредили о кислотных дождях после аварии
|
|
После аварии на предприятии «Ровноазот» в Ровенской области Украины возможно выпадение кислотных дождей, сообщила пресс-служба Гидрометцентра Украины.
«Очевидно, что азотистое облако в атмосферу все же попало, постепенно рассеивалось и оседало локально, а не распространялось на большое расстояние от места выброса благодаря погодным условиям в Ровенской области за прошедшие сутки. Однако некоторое количество окиси азота растворялось в атмосферной воде, снижая кислотность осадков на северо-западе страны», – сообщается на странице Гидрометцентра в Facebook.
Отмечается, что в некоторых районах Ровенской области выпадали подкисленные дожди, в связи с этим сегодня стоит воздержаться от нахождения под дождем или обезопасить себя от возможных кислотных дождей зонтом.
Во вторник на украинском предприятии «Ровноазот» в Ровенской области произошел выброс нитрозных газов, никто не пострадал. Полиция возбудила уголовное дело по факту инцидента.
Ранее на территории предприятия «Алхим» в городе Тольятти Самарской области произошла утечка серной кислоты, превышений ПДК вредных веществ в воздухе не выявили.
Германия увязала «Северный поток – 2» с Третьим энергопакетом ЕС
Германия будет соблюдать букву и дух Третьего энергопакета Евросоюза в отношении проекта «Северный поток – 2», а также готова поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России, говорится в совместном заявлении ФРГ и США.
«Мы поддерживаем энергетическую безопасность Украины и Центральной и Восточной Европы, в том числе ключевые принципы, закрепленные в Третьем энергетическом пакете ЕС о разнообразии и безопасности поставок. Германия подчеркивает, что будет соблюдать как букву, так и дух Третьего энергетического пакета в отношении «Северного потока – 2», находящегося под юрисдикцией ФРГ, чтобы обеспечить разделение и доступ третьих сторон», – приводит текст совместного заявления ТАСС.
Вместе с тем указывается, что это включает в себя оценку любых рисков, связанных с сертификацией оператора проекта для безопасности энергоснабжения Евросоюза.
Третий энергопакет предусматривает, во-первых, обязательное отделение производственных активов энергетических компаний от транспортных и передачу транспортной инфраструктуры независимым операторам; во-вторых, резервирование до половины мощностей трубопроводов для перекачки энергоресурсов независимых компаний; в-третьих, в соответствии с требованиями транспарентности предусмотрено детальное информирование Еврокомиссии о работе объектов энергетической инфраструктуры, в том числе о порядке установления тарифов на транспортировку ресурсов.
Ранее в Кремле сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель проинформировала президента России Владимира Путина об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода «Северный поток – 2» с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.
В среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Нафтогаз испугался потери Украиной транзита газа после 2024 года
Руководство «Нафтогаза Украины» полагает, что Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию после 2024 года, сообщило Reuters.
Глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко выступил с утверждением, что Россия якобы «использует газ в качестве геополитического оружия против Украины и всего региона». Витренко также выразил мнение, что для обеспечения энергетической безопасности Украины якобы должна стать членом НАТО, передает ТАСС.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
В Госдепе США также заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать букву и дух Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. При выработке соглашения с ФРГ США тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД