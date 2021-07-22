Киев прокомментировал решение США и Германии по «Северному потоку – 2»

У Киева есть много вопросов по договоренности США и Германии по «Северному потоку – 2», Украина проанализирует экономическую составляющую соглашения и представит выводы позже, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Что касается экономического блока этого заявления (США и ФРГ по «Северному потоку – 2»), то мы изучаем все, что там изложено, те предложения, которые сделаны, и будем готовы представить нашу позицию, когда комплексно и детально проанализируем то, что предложено», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что до сих пор не понятна позиция России по этому вопросу. «Нам до сих пор не понятно, готова ли Россия выполнять надлежащим образом свои обязательства и свою часть, когда речь идет об энергетической безопасности Украины и сохранении роли Украины как транзитного государства», – сказал Кулеба.

Он отметил, что запуск российского газопровода для Киева является вопросом безопасности. «У нас сейчас есть много вопросов к тому, как американско-германская договоренность способна снизить риски по безопасности для Украины и стран Центральной Европы, связанные с запуском «Северного потока – 2». Мы будем разговаривать с США и ФРГ по этому поводу», – сказал Кулеба.

Ранее в четверг спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков обратился с открытым письмом к Конгрессу США, попросив продолжить политику санкций, которые бы не допустили достройку «Северного потока – 2».

Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.