Меркель посоветовала преемнику на посту канцлера оставаться в диалоге с Москвой

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что своему приемнику на посту главы правительства посоветовала бы поддерживать диалог с Россией, но при этом вести его с учетом интересов ФРГ.

«Мы ведем переговоры с любой страной всегда на основе наших ценностей и интересов. Я думаю, что мы всегда должны быть заинтересованы в сохранении диалога с Россией», – сказала она на пресс-конференции в Берлине, сообщает ТАСС.

Кроме того, она выразила сожаление по поводу якобы имеющего места ограничения работы НПО в России.По ее словам, это «осложняет контакты по линии гражданских обществ».

«Это, на мой взгляд, серьезный удар по германо-российским отношениям. Но [это] не приведет к тому, что я откажусь разговаривать с российским президентом», – сказал Меркель.

Канцлер Германии подчеркнула, что в отношениях двух стран возникают сложные ситуации, что позиции ФРГ и России расходятся по Украине, но «несмотря на это, [нужно] оставаться в диалоге и пытаться найти решения».

Ранее Меркель заявила, что не нужно оценивать договоренности США и ФРГ по «Северному потоку – 2» как «подарок» президенту России Владимиру Путину.

Напомним, Меркель провела в среду телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили газопровод «Северный поток – 2» и транзит газа через Украину.