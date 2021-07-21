Москва приветствовала посредничество ЕС в имплементации соглашений по Карабаху Десятилетний австриец попросил Путина не терять веру в Европу 21 июля 2021, 15:20 Текст: Алина Назарова

Десятилетний австриец Маттиас Брандштеттер через российского посла передал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил не терять веру в Европу, сообщило посольство России в Вене. «Уважаемый господин президент, я очень интересуюсь Россией и начал учить русский язык... Страны Европы и Россия – близкие соседи, которые экономически связаны друг с другом. Думаю, что Россия и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче», – говорится в письме. Мальчик отметил, что в Европе много людей, которые по-доброму настроены к России и хотели бы более тесного партнерства с ней. «Пожалуйста, не теряйте веру в Европу», – говорится в письме, фотографии которого опубликовало посольство в Facebook. Российское диппредставительство поблагодарило автора за интересное и примечательное письмо, отметив, что Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми, кто обоюдно заинтересован в совместной работе ради общего здоровья, благополучия и прогресса. «По просьбе Маттиаса направили ему фото президента России с личным автографом. А также несколько книг о России и Москве, которые в том числе помогут ему расширить знания о нашей стране и совершенствовать русский язык», – отметили в посольстве.

Путину показали модель новейшего однодвигательного истребителя 20 июля 2021, 14:32

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин во время посещения Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021) осмотрел модель нового легкого тактического однодвигательного самолета (ЛТС) в павильоне «Сухого». Модель истребителя представил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Путина сопровождали вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга Денис Мантуров и президент Союза авиастроителей России Борис Алешин, передает ТАСС. Напомним, в мае конструкторское бюро «Сухого» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорация «Ростех») начало строить однодвигательный истребитель пятого поколения. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в свое время ВВС нашей страны отказались от подобных машин и откуда возникла идея возродить их производство. Международный авиационно-космический салон (МАКС) – выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением; сопровождается демонстрационными полетами летательных аппаратов. Проводится регулярно в подмосковном городе Жуковский один раз в два года, по нечетным годам. МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиафорумов, в числе которых Le Bourget и Farnborough, ILA Berlin Air Show, Dubai Airshow, Airshow China и другие. Зеленский заявил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС 20 июля 2021, 20:15 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью французскому журналу Politique Internationale, что НАТО и Евросоюзу следует пригласить Украину в свои ряды. «Мы не должны бесконечно оставаться в прихожей. Настал момент, чтобы эти две организации перешли на более высокую скорость и пригласили нас к ним присоединиться». Зеленский выразил надежду, что «Франция поддержит эти чаяния», – приводит его слова ТАСС. «Если мы принадлежим к одной семье, то мы должны жить вместе», – считает Зеленский. Ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников выразил мнение, что страна вступит в ЕС и НАТО ровно тогда, когда станет равным партнером для участников этих организаций. Путин угостился мороженым на МАКСе 20 июля 2021, 16:00 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин по традиции угостился мороженым во время посещения Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021). В Сети появилось видео, на котором глава государства в окружении представителей различных министерств и глав компаний выбирает мороженое. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией Путин и сопровождавшие его посетители МАКСа выбирали мороженое не у холодильного аппарата, а из коробки, которую носил официант. Как сообщает РИА «Новости» мороженое принесли в розовом кейсе и предложили сначала главе государства, а затем всем, кто смотрел полеты вместе с ним. «Денис, ты заплатил?» – в шутку поинтересовался вице-премьер Юрий Борисов у главы Минпромторга Дениса Мантурова. Путин прежде чем открыть мороженое, изучил упаковку. Напомним, в сентябре 2019 года на авиасалоне МАКС в Подмосковье Путин угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и членов турецкой делегации российским мороженым. Международный авиационно-космический салон (МАКС) – выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением; сопровождается демонстрационными полетами летательных аппаратов. Проводится регулярно в подмосковном городе Жуковский один раз в два года, по нечетным годам. МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиафорумов, в числе которых Le Bourget и Farnborough, ILA Berlin Air Show, Dubai Airshow, Airshow China и другие. Путин: Россия должна стремиться быть глобальным лидером 19 июля 2021, 17:10 Текст: Алексей Дегтярев

России необходимо стремиться к лидерству в мире, а не только отвечать на текущие вызовы, заявил президент Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и проектам. «Наша страна должна не просто отвечать на вызовы, а стремиться быть лидером глобальных изменений. У нас для этого есть все. А нужно при этом ставить и решать текущие вопросы, их много копится каждый день. Но при этом нельзя забывать про системные задачи, в единой логике долгосрочного развития нужно сочетать одно и второе», – приводит слова президента РИА «Новости». В начале июля Путин подписал указ об утверждении Стратегии национальной безопасности России. Новую редакцию Стратегии национальной безопасности страны Совбез по поручению главы государства подготовил в феврале. Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявлял, что в новой редакции Стратегии национальной безопасности отражены положения о поддержании ядерного потенциала и готовности ВС к боевому применению, а также уделено внимание подготовке россиян к военной службе. Путин: Экономика России восстановилась практически до докризисного уровня 19 июля 2021, 20:10 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что экономика страны вышла практически на докризисный уровень, идет дальнейшее развитие. «Конечно, у нас экономика восстановилась практически до докризисного уровня, идет дальнейшее развитие. У нас есть возможности проанализировать то, что сделано, как сделано, и внести соответствующие коррективы и направить на это достаточно серьезные ресурсы», – приводит его слова РИА «Новости». Он также отметил, что все эти национальные программы, цели развития только разрабатывались, «мы под каждую цель искали источники финансирования и в конце концов поняли, где, сколько и что можно взять». «В том числе пошли на рискованные шаги, связанные с возможным повышением инфляции в связи с повышением налогов, в том числе НДС. Но мы понимали, где мы возьмем эти деньги. Особенно это касается длящихся обязательств», – добавил глава государства. Ранее Путин заявил, что все значимые для жителей России сферы должны развиваться с «мощной позитивной динамикой». Путин предложил разрешить продление предельного срока службы высших офицеров 19 июля 2021, 22:35 Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность продления предельного срока службы маршалов, генералов и адмиралов после достижения ими 70 лет, свидетельствует электронная база данных Госдумы. Сейчас для них установлен предельный возраст пребывания на военной службе в 65 лет (закон «О воинской обязанности и военной службе»), после чего с ними могут заключить новый контракт – до достижения ими возраста 70 лет, передает РИА «Новости». Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, иногда есть потребность дальнейшего «продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими». В связи с этим предлагается «установление решением Президента Российской Федерации срока контракта при его продлении». Изменения вносятся в 49 статью закона. В марте Путин подписал федеральный закон о снятии возрастных ограничений для назначенных президентом гражданских госслужащих. Сенатор США заявил, что Байден «полностью сдался Путину» 21 июля 2021, 05:30

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Американский сенатор Тед Круз прокомментировал сообщения о том, что США и Германия смогли преодолеть разногласия по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2». По его словам, «если сообщения и детали сделки верны», она станет «геополитической победой для Путина на поколение вперед». Круз считает ожидаемое соглашение «катастрофой для США и союзников». Он обвинил главу американского государства Джо Байдена в том, что президент США «пренебрегает законами» и «полностью сдался Путину», передает ТАСС. Напомним, СМИ сообщали, что Вашингтон и Берлин в среду объявят о преодолении разногласий по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2». Украине две ведущие западные державы пообещают инвестиции в ее энергетику ради компенсации потери транзита. Круз пытается задержать утверждение кандидатур на ключевые посты в нынешней администрации США. Таким образом Круз добивается введения санкций против газопровода «Северный поток – 2». Путин призвал к «мощному позитивному развитию» в России 19 июля 2021, 17:51 Все значимые для жителей России сферы должны развиваться с «мощной позитивной динамикой», заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. На открытии заседания глава государства упомянул о ситуации в строительстве жилья. Оно сейчас ведется в России опережающими темпами: страна приблизилась к лучшему показателю в этой сфере за всю свою современную историю, указал Путин. «И такая мощная позитивная динамика должна быть во всех значимых для людей сферах», – приводит слова президента ТАСС. Он отметил, что серьезные шаги уже сделаны в образовании. Речь идет о создании новых мест в школах, развитии естественно-научных и инженерных направлений, пояснил глава государства. «За ближайшие пять лет – и мы договорились об этом на недавнем съезде партии «Единая Россия» – нужно провести капитальный ремонт школ, прежде всего, в селах, небольших населенных пунктах. Здесь также предстоит продолжить формирование современной среды для жизни, включая строительство, оборудование сельских клубов и так далее», – напомнил глава государства. Он затронул и тему профессионального образования. Как отметил президент, по мировым стандартам уже оснащены более 1,5 тыс. колледжей и техникумов. «В наших регионах все больше вузов, где качество обучения, исследовательской деятельности признано на международном уровне», – указал он. Подготовка квалифицированных кадров, равно как и ускоренное научное, технологическое развитие, уже стали важнейшей частью национальной повестки, добавил Путин. Так, многие государственные услуги уже можно получить в электронном виде, максимально просто и удобно, заметил он. «Передовые решения, включая искусственный интеллект и анализ больших данных, действительно все шире используются и в повседневной жизни, и в финансовой сфере, и в здравоохранении, уже практически в каждой отрасли нашей экономики. Нужно дополнительно поддержать такое уверенное движение вперед в сфере инноваций, в том числе через стимулирующие меры и донастройку системы регулирования», – резюмировал президент. Путин заявил о проблемах с рождаемостью и убыли населения 19 июля 2021, 18:42 Текст: Алексей Дегтярев

В России сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, связанная с пандемией, заявил президент Владимир Путин в понедельник на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «К сожалению, в последние несколько лет в силу ряда обстоятельств – об этом мы тоже много раз говорили: две ямы демографические, плюс еще и ковид этот несчастный, дают нам такую неблагоприятную картину с точки зрения рождаемости и убытия населения», – цитирует президента ТАСС. В июне на съезде «Единой России» глава государства призывал российские власти сфокусировать усилия по всем направлениям, чтобы переломить сложную ситуацию в демографической сфере. «Мы с вами – был момент – вышли из примерно такой же ситуации, решили ряд задач, но в силу ряда объективных причин, в силу двух исторических провалов, мы сейчас попадаем в демографическую яму», – говорил Путин. Он отмечал, что для перелома негативных тенденций нужно «сфокусировать на этой цели все усилия по развитию экономики и регионов, социальной сферы, здравоохранения, образования, по укреплению традиционных ценностей». Путин заявил о большом потенциале российской авиации 20 июля 2021, 13:55

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Представленные на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) модели демонстрируют, что у российской авиации есть большой потенциал для развития, заявил президент Владимир Путин, открывая мероприятие. «То, что мы видим сегодня в Жуковском, наглядно показывает, что российская авиация обладает большим потенциалом развития. А наше авиастроение продолжает создавать новую конкурентоспособную авиационную технику», – указал он, передает ТАСС. Путин также заявил, что Россия открыта для сотрудничества в авиации и космонавтике со всеми заинтересованными странами. «Повышение безопасности полетов, сокращение негативного влияния авиации на окружающую среду, изучение внеземного пространства – вот сферы, в которых ученые, конструкторы, другие специалисты разных стран должны объединиться для достижения новых прорывных результатов», – сказал президент, передает РИА «Новости». В том числе, отметил президент, Россия намерена наращивать взаимодействие с Казахстаном и другими странами Евразийского экономического союза в области авиастроения. «Особо отмечу, что в качестве страны-партнера России на нынешнем авиасалоне выступает наш сосед и союзник – Республика Казахстан. Мы намерены наращивать взаимодействие с казахстанскими коллегами и другими участниками Евразийского экономического союза в такой высокотехнологичной отрасли, как авиастроение», – сказал Путин. Он добавил, что заключение контрактов на авиакосмическом салоне МАКС-2021 открывает широкие возможности для кооперации и совместных проектов. «Здесь идут оживленные дискуссии о будущем мирового авиастроения, традиционно предлагается увлекательная летная программа, а заключение контрактов открывает широкие возможности для кооперации и реализации взаимовыгодных проектов», – сказал Путин. По его словам, МАКС за все время своего существования стал важной и востребованной площадкой для презентации новейших достижений отечественной и зарубежной авиации. Международный авиационно-космический салон (МАКС) – выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением; сопровождается демонстрационными полетами летательных аппаратов. Проводится регулярно в подмосковном городе Жуковский один раз в два года, по нечетным годам. МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиафорумов, в числе которых Le Bourget и Farnborough, ILA Berlin Air Show, Dubai Airshow, Airshow China и другие. Путин обратил внимание на неудовлетворенность россиян системой здравоохранения 19 июля 2021, 18:17 Текст: Алексей Дегтярев

Уровень удовлетворенности граждан системой здравоохранения не повышается, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «По данным ФСО, Федеральной службы охраны, которая проводит социологические опросы регулярно, как вы знаете, на профессиональном уровне, к сожалению, пока у нас не наблюдается повышения удовлетворенности граждан системой здравоохранения», – заявил глава государства. Видеозапись с выступлением президент опубликована в Telegram-канале RIA Kremlinpool. Путин обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, спросив, знаком ли он с этими данными. Глава ведомства ответил положительно на вопрос. Также в ходе заседания совета глава государства подчеркивал, что все значимые для жителей России сферы должны развиваться с «мощной позитивной динамикой». В Европарламенте потребовали заблокировать средства ЕС для Польши и Венгрии 20 июля 2021, 10:58 Текст: Алина Назарова

Европейскому союзу следует заблокировать выделение средств Венгрии и Польше, но этот шаг должен коснуться правительств, а не населения, заявила замглавы Европарламента, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Катарина Барлей. «Еврокомиссия должна немедленно действовать и заблокировать средства ЕС, особенно для Венгрии, но также и для Польши. Она (Еврокомиссия) действительно больше не может отделываться отговорками», – подчеркнула зампредседателя Европарламента. По ее словам, при этом важно, чтобы данные меры в первую очередь коснулись правительств, а не населения, передает Deutsche Welle. Барлей отдельно упомянула венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Она выразила уверенность, что он и его правительство пошли на столь радикальные изменения, что говорить о «демократических условиях» в Венгрии уже не приходится. Катарина Барлей указала, в частности, на корректировки, связанные с избирательным правом в Венгрии, которые в Брюсселе воспринимают как проявления национализма, на сокращение парламентского контроля, прав меньшинств, а также свобод сотрудников СМИ и деятелей культуры. Замглавы Европарламента также выразила обеспокоенность независимостью судебной системы в Польше. Недовольство Брюсселя, в частности, вызывает вступивший 8 июля в силу спорный закон, ограничивающий информирование несовершеннолетних о гомо- и транссексуальности в Венгрии. Что касается Польши, то Брюссель обеспокоен в том числе мартовским обращением главы правительства этой страны Матеуша Моравецкого к Конституционному суду с требованием вынести решение о главенстве польской конституции над европейским законодательством. В Брюсселе 20 июля будет опубликован ежегодный доклад о состоянии верховенства закона в странах ЕС. В отчете будет указано, в какой степени каждое из 27 государств Евросоюза придерживается единых принципов, таких как независимость судов, разделение властей и равенство всех жителей перед законом. В Кремле прокомментировали сообщения о предложении Путина Байдену по Афганистану 19 июля 2021, 13:51 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг сообщения, согласно которым Владимир Путин в ходе женевского саммита якобы предложил Джо Байдену использовать российские военные базы в Таджикистане и Киргизии для контроля ситуации в Афганистане. Ранее «Коммерсант» сообщил, что в ходе состоявшегося 16 июня саммита в Женеве Владимир Путин предложил Джо Байдену совместную с Россией координацию действий на афганском направлении с возможностью задействования в практических целях российских военных баз в Таджикистане и Киргизии. «Тема Афганистана, тема вывода американских войск и тема растущей нестабильности в этой стране действительно затрагивалась в ходе женевского саммита», – прокомментировал информацию Песков, передает РИА «Новости». На уточняющий вопрос, было ли само предложение, пресс-секретарь президента ответил, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть». Ранее глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. Лавров заявил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере страны, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ. Путин: Более 3,5 млн семей улучшили жилищные условия в 2020 году благодаря льготной ипотеке 19 июля 2021, 17:17

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что более 3,5 млн российских семей смогли улучшить жилищные условия в 2020 году, в том числе и благодаря снижению ипотечных ставок. «В прошлом году свыше 3,5 млн российских семей смогли улучшить свои жилищные условия. И такой результат достигнут во многом благодаря снижению ставки по ипотечным кредитам, в том числе для семей с двумя и более детьми», – приводит его слова ТАСС. Напомним, 4 июня президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Петербургского международного экономического форума предложил продлить программу льготной ипотеки еще на один год, до 1 июля 2022 года, с повышением ставки до 7%. Предельная сумма кредита будет единой для всех регионов – 3 млн рублей. По словам риелторов, в Москве ни одна квартира не подходит под программу льготной ипотеки. В ЕК назвали неприемлемой слежку за политиками через ПО 19 июля 2021, 15:29 Текст: Елена Мирошниченко

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Чехии заявила, что слежка за политиками и журналистами через программное обеспечение совершенно неприемлема. «Это нужно проверить, но если это так, то это совершенно неприемлемо», – приводит ее ответ на вопрос, касающийся слежки и ПО Pegasus, РИА «Новости». В свою очередь официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь назвал шокирующими данные о слежке, в том числе за французскими журналистами, посредством программного обеспечения Pegasus израильской компании NSO Group. «Я узнал об этом из расследования, которые провели ваши коллеги. Естественно, это абсолютно шокирующие вещи. Если они будут доказаны, это очень серьезно», – заявил он в эфире радиостанции France Info. Атталь добавил, что «будет проведено расследование, будут запрошены пояснения». Сообщается, что ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что вредоносная программа Pegasus израильской компании NSO Group в течение многих лет использовалась разведслужбами и правительствами, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц. Также отмечается, что накануне стало известно об использовании программы для слежки за активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру, следует из расследования СМИ, в числе которых газета Washington Post. Отмечается, что некоммерческие организации Forbidden Stories и Amnesty International получили доступ к составленному в 2016 году списку более чем из 50 тыс. телефонных номеров, выбранных клиентами компании NSO для потенциального наблюдения. В перечне номеров не были указаны имена владельцев телефонов, но журналистам удалось идентифицировать более тысячи человек, фигурирующих в списке. Журналисты выяснили, что в список были включены члены арабских королевский семей, 65 бизнесменов, 85 правозащитников, 189 журналистов и более 600 политиков и чиновников, включая министров, дипломатов и военных. Напомним, спецслужбы Дании шпионили по заказу США за канцлером Германии Ангелой Меркель, действующим президентом ФРГ и экс-главой МИД Франком-Вальтером Штайнмайером, кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком и рядом других европейских политиков.