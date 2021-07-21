Глава ФСВТС перечислил методы борьбы с санкциями на рынке оружия В России указали на некомпетентность начальника штаба ВВС Британии Американская военная техника прибыла в Грузию на учения НАТО Agile Spirit 21 июля 2021, 12:13 Текст: Дмитрий Зубарев

Американская военная техника уже доставлена в Грузию для участия в многонациональных учениях НАТО Agile Spirit – 2021, которые состоятся в пяти точках страны с 26 июля по 6 августа, сказано в заявлении пресс-службы министерства обороны республики. «Перед официальным открытием учений личный состав разных стран и военная техника прибывают в Грузию воздушным и морскими путями. В порт Поти из Румынии, из порта Констанцы на грузовом судне OBIRIX уже прибыли бронированные хаммеры (HMMWV), принадлежащие 173-й пехотной бригаде и 18-й бригаде военной полиции США, а также различные виды оборудования материально-технического обеспечения», – передает РИА «Новости» заявление минобороны. По данным ведомства, для участия в активной фазе обучения американское оборудование уже передано на полигоны Орфоло и Вазиани. Впервые учения Agile Spirit были проведены в Грузии в 2011 году. Главная цель учений – повышение оперативной совместимости между вооруженными силами участвующих стран и укрепление регионального сотрудничества в области безопасности.

Путину показали модель новейшего однодвигательного истребителя 20 июля 2021, 14:32

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин во время посещения Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021) осмотрел модель нового легкого тактического однодвигательного самолета (ЛТС) в павильоне «Сухого». Модель истребителя представил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Путина сопровождали вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга Денис Мантуров и президент Союза авиастроителей России Борис Алешин, передает ТАСС. Напомним, в мае конструкторское бюро «Сухого» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорация «Ростех») начало строить однодвигательный истребитель пятого поколения. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в свое время ВВС нашей страны отказались от подобных машин и откуда возникла идея возродить их производство. Международный авиационно-космический салон (МАКС) – выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением; сопровождается демонстрационными полетами летательных аппаратов. Проводится регулярно в подмосковном городе Жуковский один раз в два года, по нечетным годам. МАКС входит в десятку крупнейших мировых авиафорумов, в числе которых Le Bourget и Farnborough, ILA Berlin Air Show, Dubai Airshow, Airshow China и другие. ОАК: На создание российского истребителя Checkmate ушло чуть больше года 20 июля 2021, 20:41

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Новейший российский легкий тактический истребитель Checkmate был спроектирован на компьютере в рекордно короткие сроки, заявил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на презентации на авиасалоне МАКС-2021, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД. «Проект рекордный еще с точки зрения сроков – проекту всего чуть больше года», – сказал Слюсарь. Он отметил, что добиться этого получилось благодаря «супер компьютерному моделированию цифровым методом и виртуальным испытаниям». По мнению Слюсаря, Checkmate должен заинтересовать Воздушно-космические силы России. «Безусловно, сверхзвуковой беспилотный истребитель, на наш взгляд, вызовет интерес у потенциального заказчика, в том числе нашего родного ВКС», – сказал он. По словам гендиректора ОАК, «самолет полетит в 2023 году». Слюсарь подчеркнул, что «это образец, это не просто макет, не просто демонстратор. Вот он в воздух и поднимется». Статические испытания завершат меньше чем через год. В свою очередь генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил РИА «Новости», что Checkmate сможет нести во внутрифюзеляжных отсеках до пяти ракет класса «воздух – воздух» и других боеприпасов. «Легкий тактический самолет Checkmate способен нести в малозаметной конфигурации до пяти ракет воздух-воздух различной дальности и другие авиационные средства поражения», – рассказал Чемезов. Он сообщил, что «самолет оборудован совершенной авионикой и самыми вместительными в своем классе внутренними отсеками вооружений». По его словам, что самолет получил уникальное сочетание летных характеристик, боевой эффективности при доступной цене и низкой стоимости летного часа. «Например, максимальная боевая нагрузка составляет 7400 килограммов, дальность полета без подвесных топливных баков – 2900 километров. Это очень высокие показатели для условно «легких» однодвигательных машин», – объяснил Чемезов. Ранее Чемезов на авиасалоне МАКС-2021 рассказал, что новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Он добавил, что «машина отличается тем, что есть возможность максимальное количество полезного груза взять – более 7 тонн она может нести. Это и различные виды вооружения – ракеты, управляемые ракеты, авиабомбы, и стрелковое вооружение – пушка будет установлена». Checkmate будет использовать тот же двигатель, что и Су-57. Стало известно, что первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет. Газета ВЗГЛЯД писала, что новый истребитель России создается с невиданной скоростью. Лондон испугался, что Россия устроит Британии новый Перл-Харбор 21 июля 2021, 01:30

Фото: x99/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон рассказал об опасениях Великобритании в связи с возможностью развертывания Россией крылатых ракет в Калининградской области. Он отметил, что в этом случае Великобритания «будет находиться в радиусе» поражения, в связи с чем необходимо «учиться рассредоточению» авиации. В частности, планируются учения, на которых будут отрабатывать приземление самолетов на гражданские аэродромы и участки автомобильных трасс. Уигстон заявил, что такие маневры отрабатывались еще во времена холодной войны, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph. Он объявил о предстоящих учениях Exercise Agile Stance, когда посещал базу ВМС США Перл-Харбор. Уигстон заявил, что неспособность авиации к рассредоточению может привести к повторению трагедии 7 декабря 1941 года, когда Перл-Харбор атаковала Япония. Он признал, что его слова «звучат немного в духе холодной войны». Уигстон считает, что сейчас требуется «вспоминать, как действовать в таких условиях». Уигстон сказал, что переброска современных вооружений в Калининградскую область стала бы «шагом наверх по лестнице эскалации». Он заявил, что у России есть «очень изощренные системы» ПВО. «Они наблюдали за нами в Ираке и Афганистане и увидели, насколько решающим фактором была мощь в воздухе», – сказал Уигстон. «Мы отстали с точки зрения противовоздушной обороны. У нас не было необходимости в наличии наземной системы ПВО в связи с нашими стратегическими особенностями и тем фактом, что мы находились под американским зонтиком», – заявил он, пояснив, что прежде «не было нужды инвестировать в это», но «теперь подход меняется». Напомним, в западной прессе все чаще появляются заявления о «милитаризации Калининградской области». В журнале National Interest сообщалось, что у Пентагона есть план действий по устранению наиболее вооруженного военного форпоста России – Калининграда. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Сирия отразила ракетные удары Израиля с помощью российских комплексов ПВО 20 июля 2021, 21:25

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Семь выпущенных Израилем по Сирии ракет F-16 были уничтожены комплексами «Панцирь-С» и «Бук-М2» сирийских ПВО, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, контр-адмирал Вадим Кулить. «Девятнадцатого июля в период с 23.39 по 23.51 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля, войдя в воздушное пространство Сирии через подконтрольную вооруженным силам США зону Эт-Танф, нанесли удар восемью управляемыми ракетами по объектам юго-восточнее города Алеппо. Семь ракет были уничтожены дежурными силами сирийских ПВО комплексами российского производства «Панцирь-С» и «Бук-М2», – приводит его слова РИА «Новости». По его словам, одна ракета повредила здание научно-исследовательского центра в населенном пункте Сфира провинции Алеппо. Ранее сообщалось, что Израиль предпринял воздушную атаку на город ас-Сафира к югу от Алеппо. Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. Опасения Израиля связаны с тем, что Тегеран устанавливает в Сирии свои ракеты, которые способны с территории САР достичь израильских городов. Практически каждый авиарейс или наземный конвой из Ирана в Сирию сопровождается ракетной атакой Израиля. Командующий ВМС США в Европе сравнил «угрозы» со стороны России и СССР 21 июля 2021, 02:59

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Антон Антонов

В целом перехваты самолетов и кораблей США и НАТО российскими Вооруженными силами являются безопасными, сообщил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк, добавив, что российское правительство представляет угрозу для США. По его словам, «в общем и целом эти взаимодействия являются безопасными и профессиональными», хотя и «нацелены на устрашение». Он отметил, что в Черном море силы США и их союзников «постоянно сопровождаются российскими кораблями». При этом Берк считает, что в таких случаях все равно есть «тактический риск» возникновения инцидентов, который «может обернуться стратегической проблемой». «Когда ударный самолет пролетает прямо над эсминцем на высоте 100 футов (30 м), командир на свой страх и риск решает, готовится тот атаковать или нет», – приводит его слова ТАСС. Как считает Берк, «можно утверждать», что россияне «поддевают» американцев, подталкивая их «выстрелить первыми», но военные США «этого не будут делать, если не имеет место провокация». Однако Берк не собирается «просить своих офицеров, чтобы они принимали первый удар в челюсть». Берк полагает, что Россия сейчас представляет для США такую же угрозу, какая исходила от СССР в годы холодной войны, «российское правительство все еще является экзистенциальной угрозой для США». «Уточняю: российское правительство», – заявил он. По его словам, россияне «наблюдали за кампаниями» в Ираке и Афганистане, «усваивали уроки». «Им на обучение требуется намного меньше времени, чем нам. И они действуют совершенно иным образом», – сказал Берк, добавив, что российские силы «не являются какими-то великанами». Берк заявил: «Они понимают и уважают потенциал США и НАТО. И они понимают, что мы способны защитить себя». На прошлой неделе Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем. Днем ранее перехват совершил Су-30. Также перехват самолета радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E «Арес» и самолета-разведчика CL-600 «Челленджер» ВВС США над Черным морем проводился 11 июля. Эксперт объяснил угрозу размещения гиперзвукового оружия США в Европе 20 июля 2021, 14:06

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Россия вынуждена делать ставку на гиперзвуковое оружие, чтобы ответить на исходящие от США угрозы в Европе», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Так он прокомментировал заявление Пентагона о том, что российские гиперзвуковые системы, в отличие от американских, являются потенциально дестабилизирующим фактором из-за якобы совместимости с ядерным оружием. «Россия и США – лидеры в развитии гиперзвукового оружия. По каким-то параметрам Москва обгоняет Вашингтон, по каким-то – отстает. Но то, что эти технологии потенциально могут дестабилизировать обстановку в мире – это факт», – уверен гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, гиперзвуковое оружие предполагает ускорение доставки боезаряда в пункт назначения, что существенно сокращает подлетное время ракет и время на принятие решения политическом руководством той или иной страны. «А чем меньше времени, тем выше вероятность ошибки», – добавил он. При этом из-за действий США Россия оказалась в уязвимом положении. «В случае размещения Вашингтоном ракет средней дальности нового поколения в Европе, Россия оказывается в непростом положении. Поэтому для Москвы этот вопрос представляет куда большую проблему, чем для Вашингтона», – констатировал эксперт. «Географические асимметрии привели к тому, что нам сложнее дотянуться до территории США, а стратегическое ядерное оружие, на которое мы делали ставку, нужно запускать с большого расстояния, что дает американцам гораздо больше времени на принятие решения. Отсюда вытекает противоречие, поскольку США в отсутствие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) развивают новое поколение вооружений на основе гиперзвука. Если они разместят их на восточном фланге НАТО, то это создает серьезную угрозу для России», – объяснил политолог. «Наше стратегическое положение серьезно ухудшается, потому что подлетное время ракет к нашей территории резко сокращается», – добавил он. При этом под ударом также окажутся все европейские союзники Вашингтона. «А США, ввиду отдаленности своей территории, могут ощущать себя гораздо в большей безопасности», – отметил Кортунов. По его мнению, если после встречи президентов обеих стран в Женеве начнутся серьезные разговоры о следующем этапе контроля над вооружениями, то было бы полезно для обеих сторон, чтобы гиперзвуковое оружие стало их частью. «США оказывают давление на Россию, манипулируя этим вопросом. Хотелось бы надеяться, что потенциальные российско-американские переговоры пройдут в позитивном ключе для обеих сторон», – считает политолог. «Если же договориться не удастся, то Россия будет делать ставку на гиперзвуковое оружие, чтобы создать для США такую же угрозу, какую они создают для нас в Европе», – заключил Кортунов. Напомним, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что российские гиперзвуковые системы, в отличие от американских, являются потенциально дестабилизирующим фактором, «потому что эти системы совместимы с ядерными». Он подчеркнул, что американские гиперзвуковые ударные системы разрабатываются исключительно в неядерном оснащении. В Кремле не согласны с мнением США о том, что новые разработки России в области гиперзвукового оружия могут нарушить паритет в сфере стратегической стабильности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Если вы помните, президент неоднократно говорил на эти темы, говорил о том, что мы, к сожалению, за последние десятилетия или даже более продолжительный срок, сталкивались с поэтапным сломом всей документальной системы стратегической безопасности и, кроме того, сталкивались также с определенными шагами со стороны Соединенных Штатов Америки и НАТО, которые фактически наносили ущерб существующему паритету», – сказал Песков. Он отметил, что эти действия – это и создание позиционных районов ПРО, развертывание систем для запуска антиракет в Румынии, и в других странах в непосредственной близости к границам России, и те установки, которые, помимо антиракетных, способны быть еще и средствами запуска ударных ракет. «То есть, все это шло на слом существующего паритета», – подчеркнул Песков. «Это требовало принятие мер, которые: а) были способны обезопасить Россию на фоне вот этих действий, которые я перечислил; б) которые гарантированно обеспечивали бы продолжение существующего паритета», – дополнил пресс-секретарь президента. В понедельник сообщалось, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели. В ходе испытаний подтвердились тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета составила около семи Махов. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты указали на «ничтожные манипуляции» Пентагона в отношении «Циркона». Названы сроки поставок нового российского истребителя Checkmate 20 июля 2021, 15:15 Текст: Алина Назарова

Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет, говорится в презентации самолета, которую представили на авиасалоне МАКС-2021. «Максимальная масса боевой нагрузки – 7400 кг, практический потолок – 16,5 км, максимальная скорость – 1,8-2 Маха, максимальная эксплуатационная перегрузка – 8 единиц», – указывается в презентации, передает РИА «Новости». Кроме того, новый военный истребитель может быть не только одноместным, но и двухместным или беспилотным. Также из слайдов следует, что самолет будет иметь станцию с активной фазированной антенной решеткой, круговую оптическую и радиотехническую разведку, широкодиапазонную связь. «Пять с половиной лет до начала поставок», – указывается в презентации самолета. Ранее президент Владимир Путин во время посещения МАКС-2021 осмотрел модель нового легкого тактического однодвигательного самолета (ЛТС), который в мае начало строить конструкторское бюро «Сухого». ЛТС «Сухой» имеет прорывные характеристики, включая высокие летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, сниженную радиолокационную заметность. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в свое время ВВС нашей страны отказались от подобных машин и откуда возникла идея возродить их производство. Глава ФСВТС назвал новый однодвигательный истребитель конкурентом Rafale 21 июля 2021, 09:28

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

Новый легкий тактический самолет (ЛТС) разработки Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. «ЛТС – это машина, прежде всего предназначенная для экспорта. Понимая ее летные характеристики, ударные и разведывательные возможности, низкую радиолокационную уязвимость, мы ожидаем, что она составит серьезную конкуренцию аналогам. Мы видим в ней перспективы именно как конкурента ведущим западным производителям так называемых легких однодвигательных истребителей пятого поколения», – заявил Шугаев, передает ТАСС. По его словам, ЛТС позволит России занять новую нишу на мировом рынке военной авиации. «С помощью этого продукта мы надеемся занять определенную перспективную нишу на рынке этих самолетов (ЛТС)», – добавил Шугаев, отметив, что самолет будет отличаться высоким показателем соотношения стоимости и эффективности. «Так как самолет предназначен на экспорт, цена будет являться одним из показателей и наших преимуществ», – заявил он. Как отметил глава ФСВТС, конкурентами новому российскому ЛТС на мировом рынке выступают французский истребитель Rafale и шведский JAS-39 Gripen. В числе потенциальных заказчиков новой машины он упомянул страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Северной Африки. Новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет. Шугаев также сообщил, что потенциальные заказчики из-за рубежа проявляют интерес к вертолету Ми-28НМ. Кроме того, Россия ведет переговоры о возможной поставке истребителей Су-57Э, а пять стран заинтересовались российским бомбардировщиком Су-34. Шугаев также заявил, что Россия готова делиться новыми авиационными технологиями с партнерами. «Мы – одна из тех стран, которые делятся своими технологиями. Наш индийский партнер – один из хороших примеров, где мы делимся технологиями, чего тем же индийцам не предлагает никто другой. В этой связи мы понимаем, что рынок очень емкий, и мы не можем уповать только на готовую продукцию», – проинформировал Шугаев. По его словам, передача технологий может выполняться в том случае, если это не противоречит интересам России. «Передача технологий – вопрос безопасности. Передача технологий не в ущерб безопасности – в наших интересах. Россия соблюдает все международные договоренности и, сотрудничая с большим количеством партнеров, не дружит против кого-то, и в приоритете всегда национальная безопасность», – добавил Шугаев. Глава ФСВТС также уточнил, что около 50% российского портфолио экспортных заказов приходится на авиацию. «Авиация у нас всегда была в приоритете – порядка 50% по 2020 году. Предыдущие года были чуть меньше – 48% или 47%. А по портфелю заказов, который составляет более 50 млрд долларов, мы констатируем, что авиационная составляющая приближается к 50%», – проинформировал Шугаев. По его словам, новые контракты на поставку военной авиации могут быть подписаны в текущем году. «Надеюсь, контракты будут заключены и в этом году, возможно, и на МАКС-2021. Все усилия применительно к авиации будут предприняты для того, чтобы эту нишу не потерять», – добавил он. МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля. Выставка входит в тройку крупнейших авиасалонов мира. «МиГ» показал на МАКС модели беспилотника-дозаправщика и легкого истребителя 20 июля 2021, 14:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Конструкторское бюро «МиГ» продемонстрировало на авиасалоне МАКС-2021 модели беспилотника-дозаправщика и легкого однодвигательного истребителя. Беспилотник сделан по принципу «летающее крыло» и может летать в связке с перспективным истребителем также разработки «МиГ». Предполагается, что беспилотник сможет выполнять различные задачи – от ударных, до дозаправки в воздухе других воздушных судов. Система носит название «Перспективный комплекс палубной авиации», передает ТАСС. Также «МиГ» представил модель перспективного однодвигательного истребителя. Ранее во вторник на МАКС впервые представили беспилотник БАС-200. Конструктор рассказал о возможном серийном названии новейшего истребителя Checkmate 20 июля 2021, 21:21 Текст: Елена Мирошниченко

Новейший российский легкий тактический истребитель Checkmate может получить имя Су-75 на российском рынке, рассказал на авиасалоне МАКС-2021 заместитель главного конструктора самолета Алексей Булатов. «Цифра 75 на борту – это 57 наоборот. Это счастливая цифра ... это дополнение к этому самолету ... пока это номер, ему надо время», – приводит его слова РИА «Новости». Ранее стало известно, что новейший российский легкий тактический истребитель Checkmate был спроектирован на компьютере в рекордно короткие сроки. Новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Он добавил, что «машина отличается тем, что есть возможность максимальное количество полезного груза взять – более 7 тонн она может нести. Это и различные виды вооружения – ракеты, управляемые ракеты, авиабомбы, и стрелковое вооружение – пушка будет установлена». Checkmate будет использовать тот же двигатель, что и Су-57. Напомним, первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет. Россия вывела на мировой рынок новейший самолет Ил-112ВЭ 21 июля 2021, 11:11 Текст: Алина Назарова

Россия вывела на международный рынок авиации новейший военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ, сообщил директор Федеральный службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. «За последние два года российскими производителями авиатехники на мировой рынок вооружения выведены многофункциональный истребитель Су-57Э, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), самолет-заправщик Ил-78МК-90А, легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ», – сказал он, передает ТАСС. Ранее Шугаев также сообщил, что потенциальные заказчики из-за рубежа проявляют интерес к вертолету Ми-28НМ. Кроме того, Россия ведет переговоры о возможной поставке истребителей Су-57Э, а пять стран заинтересовались российским бомбардировщиком Су-34. Минобороны раскрыло подробности главного военно-морского парада 21 июля 2021, 08:00 Текст: Дмитрий Зубарев

В преддверии Дня Военно-морского флота России Минобороны открыло на сайте новый мультимедийный раздел, посвященный предстоящему главному военно-морскому параду. Посетители официального сайта военного ведомства смогут ознакомиться с замыслом проведения и особенностями парада на Неве и на Кронштадтском рейде, схемами построения кораблей и особенностями воздушной составляющей торжественного мероприятия. «Всего в военно-морском празднике 25 июля в Санкт-Петербурге будет задействовано более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, в числе которых ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал флота Касатонов» корвет «Стойкий», атомные подводные ракетные крейсеры «Князь Владимир» и «Орел», большие десантные корабли «Минск» и «Петр Моргунов». Также в параде будут задействованы корабли ВМС Индии, Пакистана и Ирана. Историческую часть торжественного мероприятия возглавит 54-пушечный линейный корабль «Полтава», воссозданный на исторической верфи», – сообщили в Минобороны. В парадном строю над городом пролетят более 40 единиц авиационной техники. Среди них истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, противолодочные самолеты

Ту-142 и Ил-38, самолеты-амфибии Бе-12, пары палубных истребителей Су-33, а также вертолеты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М. Также в новом разделе будет представлена информация о проведении 25 июля военно-морских парадов на базах ВМФ России: в Балтийске, Владивостоке, Каспийске, Североморске и Севастополе . «Особый интерес интернет-пользователей также вызовет представленная в разделе информация по тактико-техническим характеристикам техники, в том числе исторической, задействованной в Главном военно-морском параде», – добавили в военном ведомстве. Напомним, 13 июля министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в главном военно-морском параде, который пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге, примут участие 54 корабля не только из России, но и из других стран, он станет самым масштабным по сравнению с предыдущими. Российскую военную базу в Таджикистане усилили 17 БМП-2 на фоне ситуации в Афганистане 21 июля 2021, 10:19 Текст: Дмитрий Зубарев

Российская военная база в Таджикистане до конца июля получит 17 модернизированных БМП-2, сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин. «До конца июля этого года мотострелковые подразделения 201-й военной базы получат 17 современных боевых машин пехоты, что позволит существенно увеличить их боевые возможности при выполнении задач в любой обстановке», – передает РИА «Новости» слова Лапина. В пресс-службе ЦВО уточнили, что новые боевые машины предназначены для замены устаревших образцов техники мотострелковых подразделений. БМП-2М будут доставлены в Таджикистан авиационным транспортом Воздушно-космических сил России. БМП-2М имеют автоматическую систему управления огнем, позволяющую командиру и наводчику действовать как единое целое в дневное и ночное время суток. Также БМП-2М оснащена приборами панорамного прицеливания и наблюдения и новой радиостанцией Р-168 «Акведук», способной устойчиво работать даже в условиях радиоэлектронного воздействия. БМП-2М предназначена для транспортировки военнослужащих к переднему краю, повышения их мобильности, вооруженности и защищенности. Ранее Россия, Узбекистан и Таджикистан решили провести учения у границы с Афганистаном. Движение «Талибан» (запрещено в России) в начале июля с боем вошло в Кандагар, второй по значению город Афганистана. Талибы утверждают, что не планируют вторгаться в Таджикистан или Узбекистан. Напомним, во вторник российские танкисты в Таджикистане в рамках учений совершили марш на приграничный с Афганистаном полигон Харб-Майдон. Глава ФСВТС перечислил методы борьбы с санкциями на рынке оружия 21 июля 2021, 11:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Отказ от доллара и гибкий подход к заказчикам оружия являются главными контрмерами России против санкций Запада, заявил в ходе авиасалона МАКС-2021 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Так он пояснил свое заявление, озвученное во время международного Военно-морского салона в минувшем июне, согласно которому Россия нашла контрмеры против санкций «коллективного Запада». «Российские контрмеры против санкций состоят в индивидуальном подходе к каждому из заказчиков, предложении привлекательных условий при заключении контрактов, корректировке форм расчетов и предоставлении более гибких их схем, отказ от доллара и переход на другие валюты, в том числе национальные», – передает РИА «Новости» слова Шугаева. Директор ФСВТС отметил, что, в отличие от западных стран, Россия не выдвигает партнерам «политических» условий при реализации военно-технического сотрудничества. «Россия – надежный партнер, предлагающий качественную технику по реальной цене. Поэтому на мировом рынке вооружений сохраняется устойчивый спрос на российскую продукцию военного назначения», – подчеркнул он. Ранее глава ФСВТС назвал новый однодвигательный истребитель конкурентом Rafale. В России указали на некомпетентность начальника штаба ВВС Британии 21 июля 2021, 13:05

Фото: instagram.com/britisharmy

Текст: Елена Лексина

«Некомпетентным специалистам из ВВС Британии стоит ознакомиться с военной доктриной России, которая носит оборонительный характер», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал заявление начальника штаба британских ВВС Майкла Уигстона о возможности развертывания Россией крылатых ракет в Калининградской области. По словам эксперта, Россия не собирается размещать крылатые ракеты в Калининградской области до тех пор, пока «наши вероятные противники не разместят свои ракеты средней дальности в Европе». «В результате этого Британия действительно окажется в радиусе поражения. Но это лишь гипотетическая возможность, а не руководство к действию», – отметил Леонков. «Однако если британские ВВС захотят сунуться в Калининградскую область, то наши войска устроят им что-то пострашнее Перл-Харбора, о котором говорил Уигстон. С другой стороны, жалобы Уигстона на российские «изощренные системы ПВО» и вовсе не имеют под собой оснований, потому что это оборонительные средства вооружения, не предназначенные для нападения», – пояснил Леонков. «Я всегда таким некомпетентным специалистам советую почитать нашу военную доктрину, которая носит оборонительный характер», – объяснил собеседник. Что касается заявлений Уигстона об отставании Британии от России с точки зрения развития систем ПВО, «то здесь Лондон может лишь «поблагодарить» своих коллег из Вашингтона». «В результате деятельности военно-промышленного комплекса США ключевыми средствами ПВО стали только американские комплексы «Patriot», которые могут работать на дистанции до 120 км. Британцы считали, что этого достаточно», – указал эксперт. По словам Леонкова, появление американского проекта затормозило все разработки, которые вела Британия. «В результате у них остались только комплексы малой дальности. Вся эшелонированная система обороны Европы строилась вокруг комплекса «Patriot». Но времена меняются и появляются новые комплексы ПВО. А поскольку британцы долгое время не занимались этим вопросом, почивали на лаврах и считали, что их система ПВО непроницаема, то теперь им приходится менять концепцию», – пояснил собеседник. «Кроме того, наши комплексы ПВО как по высоте, так и по дальности перехвата кратно превышают комплекс «Patriot», – утверждает он. Поэтому сейчас британцы пытаются выйти из военной зависимости США. «Ко всему прочему, британцы были зависимы от американцев и по противокорабельным ракетам, а также по баллистическим ракетам с ядерными боеголовками. Постепенно они полностью утратили технологию ракетного производства. А создавать что-то самим теперь сложно. Я думаю, все закончится тем, что они будут проводить совместные проекты с американцами и создавать ракеты для стран НАТО», – подытожил собеседник. Ранее начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон рассказал об опасениях Великобритании в связи с возможностью развертывания Россией крылатых ракет в Калининградской области. Он отметил, что в этом случае Великобритания «будет находиться в радиусе» поражения, в связи с чем необходимо «учиться рассредоточению» авиации. В частности, планируются учения, на которых будут отрабатывать приземление самолетов на гражданские аэродромы и участки автомобильных трасс. Уигстон заявил, что такие маневры отрабатывались еще во времена холодной войны, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph. Он объявил о предстоящих учениях Exercise Agile Stance, когда посещал базу ВМС США Перл-Харбор. Уигстон заявил, что неспособность авиации к рассредоточению может привести к повторению трагедии 7 декабря 1941 года, когда Перл-Харбор атаковала Япония. Он признал, что его слова «звучат немного в духе холодной войны». Уигстон считает, что сейчас требуется «вспоминать, как действовать в таких условиях». Также Уигстон указал, что Британия «отстала с точки зрения противовоздушной обороны». «У нас не было необходимости в наличии наземной системы ПВО в связи с нашими стратегическими особенностями и тем фактом, что мы находились под американским зонтиком», – заявил он, пояснив, что прежде «не было нужды инвестировать в это», но «теперь подход меняется». Напомним, в западной прессе все чаще появляются заявления о «милитаризации Калининградской области». В журнале National Interest сообщалось, что у Пентагона есть план действий по устранению наиболее вооруженного военного форпоста России – Калининграда. В свою очередь Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия подтверждает свою приверженность мораторию на развертывание ракет средней и малой дальности наземного базирования, пока «в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД