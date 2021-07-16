Роспотребнадзор рекомендовал вакцинировать членов ИК и наблюдателей на выборах

Роспотребнадзор разработал рекомендации по выборам, среди них – вакцинация всех, кто будет на участке в течение продолжительного периода – членов избирательных комиссий и наблюдателей, сообщила глава ведомства Анна Попова на заседании ЦИК.

«Нами разработан целый ряд рекомендаций в рамках того соглашения, которое у нас заключено с Центральной избирательной комиссией, эти рекомендации подписаны Эллой Александровной (Памфиловой) и мной, там две подписи. И они, безусловно, сегодня должны неукоснительно соблюдаться. Новым в этих рекомендациях является рекомендация вакцинировать всех, кто будет на избирательном участке находиться в течение рабочего дня или в течение продолжительного периода в течение рабочего дня», – сказала Попова, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что это очень важно, так как эти люди будут находиться в помещении целый день, и избиратели будут с ними контактировать. «Нам нужно защитить тех, кто будет находиться на избирательных участках, и тех, кто придет голосовать. Сегодня, в отличие от прошлого года, такой инструмент защиты у нас есть, у нас есть вакцина. И поэтому наша настоятельная рекомендация для всех, кто будет находиться на избирательных участках, еще раз хочу акцентировать внимание, и членов избирательных комиссий, и наблюдателей, она должна быть 100%. Мы очень этого просим», – сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что рекомендация о вакцинации против коронавируса касается всех на избирательных участках осенних выборов, в том числе международных наблюдателей.

Она напомнила, что в прошлом году был наработан значимый перечень инструментов противодействия эпидемии для проведения избирательной кампании. «Но вместе с тем, мы в прошлом году наработали значимый перечень инструментов противодействия (эпидемии), значимый перечень в целом в стране и для избирательной кампании в частности», – сказала Попова.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком серьезно относится к эпидемиологической ситуации в стране и придает большое значение вакцинации.