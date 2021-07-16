Памфилова: ЦИК ответственно подходит к проведению выборов на фоне коронавируса

Центризбирком серьезно относится к эпидемиологической ситуации в стране и придает большое значение вакцинации, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Мы понимаем, что к сентябрю если и станет лучше, то не настолько, чтобы расслабиться. Безопасность наших граждан – для нас приоритет. Поэтому мы приняли решение о проведении трехдневного голосования, чтобы минимизировать риски. Мы накопили уникальный положительный опыт проведения голосования в период пандемии. Об оценке этой работы красноречиво говорят беспрецедентно высокие показатели социологического опроса (ВЦИОМ) по итогам единого дня голосования 2020 года – около 80% респондентов считают, что мы сумели обеспечить безопасность голосования», – заявила Памфилова, слова которого приводятся в Telegram ЦИК.

Она добавила, что огромное значение ЦИК придает вакцинации. «Члены ЦИК России очень ответственно к этому отнеслись, и я, например, уже ревакцинирована. Вакцинацию прошли 74% аппарата ЦИК России», – уточнила она.

«Мы считаем важным, чтобы ответственно к этому вопросу подошли не только члены избиркомов, но и другая, очень многочисленная группа участников избирательного процесса – наблюдатели. В том числе международные наблюдатели, которых мы приглашаем и которые будут контактировать с многими людьми. Их безопасность и безопасность наших граждан очень важна, и сейчас мы совместно с Роспотребнадзором дорабатываем рекомендации для международных наблюдателей», – добавила Памфилова.

В свою очередь руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Центральная избирательная комиссия в 2020 году приняла комплекс мер, которые позволили провести голосование максимально безопасно для здоровья граждан.

«Мы видим, что целый ряд европейских государств придерживается этих принципов и проводит голосование в течение нескольких дней. Мы приняли совместные рекомендации с ЦИК России. Нам нужно защитить участников избирательного процесса. Сегодня для этого есть инструмент – у нас есть вакцина. Нужно активизировать работу, чтобы вакцинация членов комиссий и наблюдателей была стопроцентной. Я подписала письма в партии и общественные организации с тем, чтобы эти рекомендации были выполнены», – сообщила Попова.