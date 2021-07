Интерпол объявил в розыск бывшего депутата Рады Жеваго Эксперт назвал «топорной» контрабандную поставку нефти на Украину из России 15 июля 2021, 19:37

Фото: REUTERS/Edgar Su

Текст: Наталья Макарова

Контрабандная поставка нефти на Украину из Новороссийска была проведена топорно, но российские правоохранительные органы обратили на нее внимание не случайно, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Так он прокомментировал информацию о незаконной поставке российской нефти на Украину на два млрд рублей. «Пока известно о единичном случае контрабандной поставки российской нефти на Украину с участием танкера, значит это не налаженная схема ухода от налогов. Экономического ущерба России причинено не было, потому что изначально за эту нефть была уплачена экспортная пошлина. Это даже не контрабанда, а скорее несогласованный экспорт – нарушение санкций», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В четверг в Федеральной таможенной службе рассказали о контрабанде 80 тыс. тонн нефти на Украину стоимостью более двух млрд рублей. По предварительным данным, капитан танкера Altai загрузил нефть в порту Новороссийска, указав в качестве пункта назначения итальянский порт Аугуста. Однако после выхода с территории России судно отправилось в украинский порт Южный близ Одессы, где выгрузило нефть. Центральная энергетическая таможня по данному факту возбудила уголовное дело о контрабанде (часть 1 статьи 226.1 УК РФ). Юшков напомнил, что в России нет строгого запрета на экспорт нефти на Украину, но из-за введенных Москвой санкций против Киева подобные поставки нужно согласовывать отдельно. «В данном случае поставка 80 тыс. тонн нефти не была согласована с Министерством экономического развития, которое должно прежде убедиться, что нефть не пойдет на оборонные нужды Украины. Это лицензирование делается для того, чтобы потом Россию не обвиняли в одновременной поддержке территорий Донбасса и поставках нефти, которая идет на заправку военной техники Вооруженных сил Украины», – подчеркнул Юшков. Впрочем, собеседник не исключил, что в данном случае «кто-то кого-то сдал, потому что может идти дележ украинского рынка». «Те, кто хочет поставлять нефть на Украину, скажем, из Азербайджана, могли де-факто сообщить российским властям, что на самом деле танкер Altai пошел не в Италию, а разгрузился в Одессе», – предположил Юшков. В пользу этой версии говорит то, что, как правило, «никто не отслеживает, куда идет танкер после погрузки и уплаты пошлины». «А здесь все было сделано топорно. Судно даже не выключало транспондеры и не производилось перегрузки нефти с танкера на танкер до захода в порт, как это обычно происходит в подобных случаях. При махинациях обычно меняется собственник нефти, которая может быть перепродана во время транспортировки», – пояснил Юшков.

Украина стала лидером по закупкам продукции малого и среднего бизнеса Крыма 14 июля 2021, 21:55

Фото: Юрий Белинский/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Украина в 2021 году стала лидером среди стран, куда экспортируется продукция крымских предприятий малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба Совета министров Республики Крым. «В январе – мае 2021 года общий стоимостной объем экспорта составил 15,1 млн долларов США. Продукция местного малого и среднего бизнеса экспортируется в Украину (39,7% от общего объема экспорта, 6 млн долларов США), Беларусь (28,2% от общего объема экспорта, 4,3 млн долларов США), Китай (11,1% от общего объема экспорта, 1,7 млн долларов США)», – говорится в сообщении на сайте крымского Совета министров. Отмечается, что также товары из Крыма поставляются в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Армению, Таджикистан, Абхазию, Чехию, Израиль, Монголию, Сербию, Турцию, Тайвань (Китай), США. В пресс-службе сообщили, что в Крыму создан Экспортный совет, основными задачами которого стали содействие созданию эффективной системы поддержки и стимулирования экспортной деятельности, разработка рекомендаций по выявлению и уменьшению административных и иных барьеров, разработка предложений по оказанию мер государственной поддержки экспортно ориентированным организациям и предпринимателям региона. В июле состоялось его первое заседание. Новый орган возглавила заместитель председателя Совмина – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что правоохранительные органы собрали информацию о действующем в Крыму бизнесе украинских чиновников. По его словам, недвижимостью на полуострове владеют «многие из тех, кто на Украине декларируют себя борцами с российским государством». Эксперт объяснил цель требований Украины о компенсации за «Турецкий поток» 15 июля 2021, 11:40

Фото: gazprom.ru

Текст: Елена Лексина

«Киев стремится создать механизм, который позволит в любой момент приостанавливать эксплуатацию «Турецкого потока» и «Северного потока – 2», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя звучащие на Украине призывы компенсировать Киеву убытки из-за «Турецкого потока». «За вопросами, которые вызывают эмоции, на самом деле стоят довольно прагматичные вещи. Почему некоторые украинцы говорят о некой компенсации за транзит? Они хотят показать, что газопроводы «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» были построены намеренно, чтобы нанести урон украинской экономике, и в этом случае подразумевается выплата компенсаций», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Получается, что Украина воспринимает оба трубопровода не как экономические проекты, а как политические. «А дальше мы видим предложение со стороны Украины, США и Евросоюза, предполагающее создание нового инструмента управления газотранспортной системой», – пояснил он. При этом Юшков считает, что вопрос регулирования «Турецкого потока» вторичен, а речь в основном идет о «Северном потоке – 2». «Когда началось обсуждение нового механизма регулирования, возник вопрос: почему Украина не просит подобных условий управления «Турецким потоком», который тоже отнимает у нее транзитные объемы. И теперь на Украине опомнились и начали требовать за него компенсаций», – объяснил он. По словам собеседника, сейчас использование газопроводов регулируется либеральными правилами на основе антимонопольного законодательства. «Украина же пытается создать в отношении «Северного потока – 2» и, возможно, «Турецкого потока» обременение. В частности, если Россия будет «неправильно» себя вести на международной арене или нанесет какой-то ущерб Киеву, то их эксплуатация будет приостановлена. В этот список попадают разные вариации: если транзит через Украину снизится до определенного уровня или если Россия не будет выполнять каких-то политических требований», – объяснил Юшков. Эксперт подчеркнул, что смысл этого заключается в том, чтобы создать отдельную систему управления «Северным потоком – 2». «Если такой сценарий будет реализован, то США и их союзники будут каждый день использовать этот инструмент, чтобы приостановить работу газопровода. И в итоге проект не будет нормально работать», – указал собеседник. По его мнению, цель Киева – не только в получении денежных компенсаций. «Все это делается для того, чтобы придать трубопроводам статус политических проектов и создать механизм, который позволит останавливать их эксплуатацию», – заключил эксперт. Ранее директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук в своей статье для «Укринформа» заявила, что Украина должна вести переговоры с Евросоюзом о «компенсации» убытков из-за «Турецкого потока» и потери «южного» газового транзита. «Для нашей страны переориентация транзита топлива в направлении Центральной Европы на «Турецкий поток», согласно предварительно обнародованным оценкам оператора украинской ГТС (ОГТСУ), означает потерю 10-12 млн кубометров транзита газа в год. В деньгах это ориентировочно будет «стоить» Украине 450 млн долларов», – считает эксперт. По ее словам, на данный момент на южном направлении газ через Украину поставляется только в Молдавию. «Динамика объемов транзита свидетельствует, что украинская ГТС при полной загрузке трубопроводов «Ямал – Европа», «Северный поток – 1» и «Турецкий поток» будет выполнять лишь функцию балансирующей мощности в случае колебаний спроса на газ или технических ограничений других трубопроводов», – посетовала автор статьи. Как заметила эксперт, в этих условиях встает вопрос о необходимости дальнейшей оптимизации украинской ГТС в соответствии с реальным спросом после 2024 года. «И если кому-то в ЕС, в частности представителям Германии, кажется, что достаточно выплатить Украине компенсации за ее отказ от блокирования «Северного потока – 2», то оперируя свершившимся фактом уже причиненного ущерба транзита в связи с работой «Турецкого потока», пора вести речь сначала о компенсации за потери транзита по южному направлению», – заявила она, объяснив это тем, что «потери» Киеву наносят «государства-члены ЕС Болгария и Венгрия, а также страна-кандидат – Сербия». Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон выразил мнение, что компенсацией для Украины за запуск «Северного потока – 2» мог бы стать новый долгосрочный контракт на транзит. Напомним, что «Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая и проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Через «Турецкий поток» идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Американский военный предупредил об опасном положении Украины 15 июля 2021, 07:50

Фото: Aleksandr Gusev/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Украина оказалась в тяжелом и опасном положении в условиях отсутствия значимой поддержки со стороны Запада, заявил бывший представитель НАТО в России, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах. «Украина сегодня остается в очень тяжелом положении, более тяжелом, более опасном положении – экономически, в военном (отношении), политически, дипломатически», – передает РИА «Новости» слова Табаха. По его утверждению, внутри Украины происходят «большие подрывные действия», которые подвергают страну опасности. «И ее союзники сегодня не показывают большого желания поддержать Украину в ее борьбе за свободу, независимость и демократию», – указал Табах. При этом он заметил, что лидерам ведущих европейских стран «выгодно», чтобы Украина «пропала с радаров». Ранее Украине посулили превращение в пустыню. На Украине потребовали компенсацию за «Турецкий поток» 15 июля 2021, 07:26

Фото: www.gazprom.ru/press/news/

Текст: Дмитрий Зубарев

Украина должна вести переговоры с Евросоюзом о «компенсации» убытков из-за «Турецкого потока» и потери «южного» газового транзита, заявила в своей статье для «Укринформа» директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук. «Для нашей страны переориентация транзита топлива в направлении Центральной Европы на «Турецкий поток», согласно предварительно обнародованным оценкам оператора украинской ГТС (ОГТСУ), означает потерю 10-12 млн кубометров транзита газа в год. В деньгах это ориентировочно будет «стоить» Украине 450 млн долларов», – передает РИА «Новости» слова эксперта. По ее словам, на данный момент на южном направлении газ через Украину поставляется только в Молдавию. «Динамика объемов транзита свидетельствует, что украинская ГТС при полной загрузке трубопроводов «Ямал – Европа», «Северный поток – 1» и «Турецкий поток» будет выполнять лишь функцию балансирующей мощности в случае колебаний спроса на газ или технических ограничений других трубопроводов», – посетовала автор статьи. Как заметила эксперт, в этих условиях встает вопрос о необходимости дальнейшей оптимизации украинской ГТС в соответствии с реальным спросом после 2024 года. «И если кому-то в ЕС, в частности представителям Германии, кажется, что достаточно выплатить Украине компенсации за ее отказ от блокирования «Северного потока – 2», то оперируя свершившимся фактом уже причиненного ущерба транзита в связи с работой «Турецкого потока», пора вести речь сначала о компенсации за потери транзита по южному направлению», – заявила она, объяснив это тем, что «потери» Киеву наносят «государства-члены ЕС Болгария и Венгрия, а также страна-кандидат – Сербия». Ищук напомнила, что ранее было завершено строительство интерконнектора на сербско-венгерской границе, благодаря которому Венгрия сможет получать российский газ через Сербию и Болгарию в обход Украины – через «Турецкий поток». Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон выразил мнение, что компенсацией для Украины за запуск «Северного потока – 2» мог бы стать новый долгосрочный контракт на транзит. «Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая и проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Через «Турецкий поток» идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины. ФТС вскрыла контрабанду нефти на Украину на 2 млрд рублей 15 июля 2021, 11:20 Текст: Алина Назарова

Российские таможенники выявили контрабанду нефти через Новороссийск на Украину на 2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ФТС. «ФТС России выявила незаконное перемещение на Украину 80 тысяч тонн нефти стоимостью более двух миллиардов рублей», – рассказали в ведомстве, передает РИА «Новости». По предварительным данным, капитан танкера Altai загрузил в порту Новороссийска 80 тыс. тонн нефти, указав в качестве пункта назначения итальянский порт Аугуста. Однако после выхода с территории России отправился в украинский порт Южный близ Одессы, где и выгрузил нефть. «Как удалось установить оперативникам, капитан танкера от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании, заранее получил рейсовое задание на перевозку нефти на Украину, а также указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателе груза», – рассказали таможенники. Центральная энергетическая таможня по данному факту возбудила уголовное дело о контрабанде (часть 1 статьи 226.1 УК РФ). Власти Украины собрались запретить ввоз дизельных и бензиновых автомобилей 14 июля 2021, 22:53

Фото: Nikolay Titov/

Russian Look/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Министерство инфраструктуры Украины (МИУ) подготовило законопроект о введении запрета на ввоз в страну дизельных и бензиновых автомобилей с 2030 года, сообщила пресс-служба ведомства. «Документ разработали в целях реализации отдельных положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и других европейских директив», – приводит текст сообщения ТАСС. Законопроект призван стимулировать использование электромобилей, в связи с чем предусмотрен поэтапный запрет ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых на Украине. Предполагается с 1 января 2027 года запретить ввоз подержанных автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а с 1 января 2030 года – новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также подержанных и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. При этом, согласно проекту закона, запрет не будет распространяться на автомобили для вооруженных сил и других военных формирований, для фермерских хозяйств с целью их использования за пределами автодорог общего пользования. Запрет также не касается машин, которые получают в наследство, и ретро-автомобилей старше 1981 года. Законопроект проходит обсуждение в правительстве Украины, после чего проект документа должна утвердить Верховная рада и подписать президент. Напомним, 23 июня концерн Audi объявил об отказе от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и с 2026 года намерен производить исключительно электромобили, а к 2033-му планирует свернуть производство традиционных авто. О планах свернуть производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания ранее уже объявил ряд других производителей. Шведская компания Volvo намерена сделать это к 2030 году, американский концерн General Motors – с 2035 года. Производитель Mercedes-Benz Daimler планирует полностью перейти на электромобили к 2039 году, а другой немецкий концерн, Volkswagen – с 2040 года. В Греции призвали Киев отказаться от авантюры с «Крымской платформой» 15 июля 2021, 07:44 Текст: Дмитрий Зубарев

Политик и общественный деятель, бывший заместитель министра обороны Греции Костас Исихос призвал власти Украины отказаться от опасной авантюры, связанной с проведением международного саммита «Крымская платформа». «Думаю, что на Украине очень много людей, которые выступают за нормализацию отношений с Россией и с Крымом, чье многонациональное население добровольно приняло решение присоединиться к Российской Федерации в 2014 году. Проект же «Крымская платформа» – это опасная авантюра, которая ведет к тупиковой политике. Надеюсь, рано или поздно здравый смысл, присущий украинскому народу, возобладает и его голос будет услышан политиками Украины», – передает РИА «Новости» слова Исихоса. По его мнению, нынешние власти Украины и украинские элиты являются заложниками и в то же время жертвами гегемонии США, ровно так, как это ранее происходило и с другими странами Восточной Европы. «Стокгольмский синдром, хорошо описанный в психологии, когда жертвы начинают испытывать чувство симпатии к агрессору, сегодня является реальной проблемой для нынешнего украинского политического класса, который чувствует себя якобы «в безопасности», будучи заложником гегемонии США. Но эти отношения не отражают реальной ситуации и настроений большинства украинского народа, имеющего многовековые исторические и духовные связи с русским народом», – подчеркнул политик. Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой. Выводы Москвы в отношении поддержки Западом инициированного Киевом саммита «Крымской платформы» будут жесткими и принципиальными, с такой позицией, по словам источников, российская сторона выступила на заседании Совета министров иностранных дел государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе. Сенцов отказался снимать кино на Украине 15 июля 2021, 12:13

Фото: Katerina Sulova/CTK/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

«Все что я хотел – это честно снимать кино, но я больше не могу это делать. По крайней мере в Украине, и по крайней мере при этой власти», – заявил украинский режиссер Олег Сенцов, комментируя отказ в госфинансировании своего нового проекта «Кай». «Мой следующий проект под названием «Кай», драма о семейных отношениях, которую мы подали на госфинансирование, даже не был допущен к следующему питчингу Госкино. Официальная причина – низкие оценки экспертов... Ноунейм-эксперты, фамилии которых даже не указывают ни в их выводах, ни на сайте Госкино, поставили моему проекту заранее низкие оценки по указанию главы офиса президента. Мелкая месть мелких людей», – написал Сенцов в Facebook. По его словам, неофициально ему сообщили, что это реакция на критику власти, поддержку преследуемых активистов и «отсутствие ожидаемого уровня почитания». Сенцов считает, что его сценарий сняли с конкурса из-за гражданской позиции и за политические взгляды. «Я никогда не молчал, когда происходит несправедливость – и сейчас не буду. Если вы думаете, что я склоню голову, то вы сильно ошибаетесь. Если вы думаете, что сможете продолжить разрушать страну и ее культуру, навязывая свои грязные правила, знайте, что есть человек, который не даст вам это делать. Все что я хотел – это честно снимать кино, но я больше не могу это делать. По крайней мере в Украине, и по крайней мере при этой власти», – добавил режиссер. Напомним, после возвращения из российской тюрьмы режиссер Сенцов отметился несколькими громкими заявлениями, потребовав, в частности, вернуть Украине ядерную бомбу, а также решил создать общественную организацию. Захарова предостерегла конституцию Украины от судьбы декларации Гуляйпольской республики 15 июля 2021, 09:07 Текст: Алина Назарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя недавнее празднование 25-летия основного закона Украины, пожелала конституции этой страны не повторить судьбу «Декларации» Гуляйпольской республики. «Недавно Киев торжественно отметил 25-летие своего основного закона – конституции Украины. Тотальная правовая дегенерация, гуманитарная катастрофа на востоке страны, разгул неонацистских настроений, майданный опыт госпереворотов – всего этого в конституции Украины предусмотрено не было. Но так уж получилось, что произошло... В общем, праздник вышел какой-то неоднозначный… Хочется в очередной раз омолодившейся конституции пожелать стойкости и сил, раз молодость и мудрость у нее уже есть, а также не повторить судьбу «Декларации» Гуляйпольской республики», – написала Захарова в Telegram. При этом она указала, что украинские конституционалисты забывают о международных обязанностях: «например, следовать подтвержденному решением Совета Безопасности ООН (а значит – обязательному для исполнения) минскому комплексу мер». Захарова отметила, что конституция Украины за 25 лет регулярно изменялась. «Как и свойственно классической анократии (или «слабой демократии», если хотите) со склонностью к олигархическому сосредоточению власти, изменялась украинская конституция регулярно – переписывалась под правящие бригады. В основной закон неоднократно вносились изменения в 2000, 2004, 2010, 2014, 2015 и 2019 годах», – добавила Захарова. По ее словам, международные кредиторы (США, МВФ и другие) «все требуют, требуют, требуют реформ, требуют уступок, требуют изменений законов», а в ответ Украина «просит, просит и просит: денег, газу, наказать Россию, а потом сначала». Захарова также упомянула закон о защите русского и других языков национальных меньшинств Украины, который, по ее словам, забывается. «Как-то на фоне торжественных мероприятий забывается и текст статьи 10 конституции Украины: «В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины», – написала дипломат. День конституции празднуется на Украине 28 июня. Китайцы оценили статью Путина об Украине 15 июля 2021, 09:46 Текст: Алина Назарова

Читатели китайского портала «Гуаньча» прокомментировали статью президента России Владимира Путина об историческом единстве русского и украинского народов, с сожалением констатировав разобщенность в отношениях Москвы и Киева. «Президент Путин прав. Украина и Россия сами по себе являются одной цивилизацией (славянской цивилизацией), а Украина даже выступает ее колыбелью. Жалко, что исторические обиды и реальная геополитика не сблизили две страны. Это огромное горе для всей славянской цивилизации. Сколько было потеряно из-за этих глупых споров, потомки будут горестно оплакивать это! Я считаю, что это большая трагедия», – выразил мнение один из комментаторов, передает РИА «Новости». «Украина действительно плохая! Если вы верите в Соединенные Штаты, то просто позволяете играть с собой до полного уничтожения. ... Украина, увы, не понимает этого», – посчитал другой пользователь. «У Зеленского, очевидно, тоже нет времени читать статью, раз он только надергал из нее цитат и все опроверг», – отметил еще один пользователь сайта. «Традиционное искусство англосаксов пришло и на Украину: наносить самому себе увечья, чтобы запугать противника, и провоцировать братьев», – подытожили читатели. Напомним, Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Украина получила первый ударный беспилотник «Байрактар» из Турции 15 июля 2021, 13:17

Фото: Yulii Zozulia/Ukrinform/ZUMA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции поступил на Украину, сообщило украинское военное ведомство. «Первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для военно-морских сил поставлен на Украину. Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования. Получим эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей; возможность поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами», – говорится в сообщении Минобороны в Twitter. Напомним, ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в интервью Anadolu заявил о том, что Киев закупил у Турции ударные беспилотники, чтобы Россия «дважды подумала», прежде чем «атаковать» Украину. «Беспилотники необходимы для сдерживания России, чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину...» – сказал он. Гендиректор Baykar Халук Байрактар утверждал, что российские системы радиоэлектронной борьбы якобы не могут справиться с турецкими БПЛА Bayraktar TB2. Турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB-2 также показали свою эффективность во время войны в Карабахе. Азербайджанцы применяли «большие» БПЛА Bayraktar TB2 и различные виды барражирующих боеприпасов: например, израильские Harop и Skystriker. Рада утвердила отставку Авакова с должности главы МВД Украины 15 июля 2021, 10:28

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Верховная рада Украины уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. Ранее во вторник Аваков написал заявление об отставке. Его заявление об увольнении поддержал 291 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости». Во вторник Аваков написал заявление об отставке. Решение об отставке принимает Верховная рада. Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019-го. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил должность. В декабре 2020 года антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении министра внутренних дел страны Арсена Авакова и бывшего главы Национального банка страны Валерии Гонтаревой по подозрению в незаконном завладении 62 млн евро со счетов CityCommerce Bank, открытых в австрийском банке Meinl Bank Aktiengeselschaft. Дело возбуждено во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда по статье «Злоупотребление полномочиями должностным лицом». Кроме того, расследуются и действия сотрудников CityCommerce Bank. На Украине начнут награждать «легендарных» граждан 15 июля 2021, 08:32 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Зеленский подписал указ об учреждении знака отличия «Национальная легенда Украины». Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины. Награждать планируется «за выдающиеся личные заслуги» в становлении независимой Украины, за укрепление государственности, защиту отечества и служение народу страны. Также награда полагается за весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, за активную благотворительную и общественную деятельность. В Раду внесли представление о назначении нового главы МВД Украины 15 июля 2021, 15:32 Текст: Евгения Шестак

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную раду представление о назначении депутата от фракции партии «Слуга народа», председателя комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского главой МВД страны, сообщила пресс-секретарь спикера парламента Ольга Туний. «Информирую, что в Верховную раду Украины поступило представление от премьер-министра Украины о назначении министром внутренних дел Украины Монастырского Дениса Анатольевича», – цитирует РИА «Новости» Туний. Монастырский родился 12 июня 1980 года в Хмельницком, окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права, а также учился в Институте государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины. Преподавал в Хмельницком университете управления и права, возглавлял отдел по вопросам законотворчества и научных экспертиз. В четверг Верховная рада Украины уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. Во вторник Аваков написал заявление об отставке. Аваков высказался о своей отставке на русско-украинском языке 15 июля 2021, 14:47 Текст: Евгения Шестак

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков прокомментировал свою отставку, допустив ошибку в написании страны в соцсетях. Аваков сперва написал в Facebook: «СлаваУкраїне!» – и опубликовал снимок, на котором он держит руку на сердце. Однако такой вариант написания содержит элементы как украинского, так и русского языка, передает «Страна.ua». Впоследствии запись была исправлена на «СлаваУкраїні!», при этом пробел между словами так и не был поставлен. В четверг Верховная рада Украины уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. Во вторник Аваков написал заявление об отставке. Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019-го. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил должность.