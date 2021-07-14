Путин потребовал учесть озабоченности России в связи с «военным освоением» Украины Путин и Керри обсудили перспективы природоохранного сотрудничества в Арктике Путин указал на пользу для Европы от развития отношений России и Франции 14 июля 2021, 13:03 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме президенту Франции Эммануэлю Макрону по случаю национального праздника Французской Республики – Дня взятия Бастилии – отметил, что развитие отношений с Парижем способствовало бы укреплению стабильности и взаимопонимания в Европе, сообщает пресс-служба Кремля. Путин подчеркнул в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, что «отношения между нашими странами имеют богатую историю и большие перспективы, традиционно играют важную роль в решении актуальных вопросов международной и региональной повестки дня». Российский лидер выразил уверенность, что «развитие конструктивного двустороннего диалога, партнерского взаимодействия в противостоянии угрозам и вызовам современности в полной мере отвечало бы интересам народов России и Франции, способствовало бы укреплению стабильности и взаимопонимания на европейском континенте». Отметим, что ранее США и Франция увидели «вызовы со стороны России в Европе».

Путин назвал заложенную под СССР «мину замедленного действия» 14 июля 2021, 01:34

Фото: общественное достояние

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин указал на серьезные противоречия советских лидеров Иосифа Сталина и Владимира Ленина относительно национально-территориального устройства Советского Союза и назвал право свободного выхода республик из единой страны самой опасной «миной замедленного действия» под СССР. «Я там (в статье «Об историческом единстве русских и украинцев») прямо сказал о том, что самая опасная «мина замедленного действия» – это право свободного выхода республик Советского Союза из единой страны. <…> Вот это право выхода, оно, конечно, было одной из «мин замедленного действия». А вторая «мина», я о ней тоже сказал, – это ведущая роль КПСС, направляющая, ведущая, основная. Почему? Потому что оказалось, что это единственное, что сдерживало всю страну в рамках единого государства. И как только изнутри, как я в этом материале отметил, партия начала разваливаться, за ней посыпалась и вся страна», – приводит слова Путина ТАСС. По словам президента, когда Советский Союз «рождался после Первой мировой войны», то даже в руководстве большевиков были разные точки зрения на счет права свободного выхода республик из единого государства. «У Сталина <…> были серьезные противоречия с Лениным. Сталин настаивал на автономизации, принципе автономизации при строительстве Советского Союза и считал, что все остальные республики советские, которые образовались на пространстве бывшей империи, они должны входить – именно входить – в состав РСФСР. У Ленина была другая точка зрения, он говорил о равенстве всех республик, которые не входят в состав Российской Федерации (РСФСР), а создают вместе с ней на равных условиях новые государства», – сказал Путин. Он отметил, что Сталин называл точку зрения Ленина национальным либерализмом и открыто с ним спорил. При этом, по словам главы государства, позиция Ленина заключалась в том, что Сталин в принципе прав, но «рановато об этом говорить». «И [Ленин] пошел, как говорил тот же Сталин, на уступки националам. А сам Сталин говорил о том, что российский федерализм – это переходный этап к социалистическому централизму», – указал Путин, обратив внимание, что в действительности большевики поступили именно таким образом, поскольку, хотя формально СССР «был федеративным государством, если даже не конфедеративным – с учетом права выхода», – по сути он оставался «в высшей степени унитарным централизованным государством». Напомним, в декабре 2019 года президент России Владимир Путин раскритиковал Ленина за заложенную «мину под российскую государственность, которая складывалась тысячу лет». Позже глава государства назвал Ленина «не государственным деятелем, а революционером». Путин потребовал учесть озабоченности России в связи с «военным освоением» Украины 14 июля 2021, 06:34

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Россия рассчитывает, что озабоченности Москвы будут восприняты всерьез силами, которые начали военное освоение территории Украины, заявил президент Владимир Путин. «Мы видим, что начинается военное освоение этой (украинской) территории. Вот, что нас беспокоит. Я уже об этом высказывался. И я думаю, что наши озабоченности в конце концов будут услышаны теми, кто это делает. Это не Украина же делает. А это территорию Украины эти люди используют таким образом», – приводит слова Путина ТАСС. По словам президента, для России важно не то, как соседнее государство, в данном случае Украина, будет выстраивать свою внешнеполитическую жизнь и ориентиры. «Для нас важно, чтобы не создавались проблемы для нас, чтобы не создавались угрозы для нас», – отметил Путин. «Очень рассчитываю на то, что наши озабоченности будут восприняты всерьез», – подчеркнул глава российского государства. Напомним, в понедельник в Николаевской области Украины начались международные военные учения «Казацкая булава – 2021», в которых задействованы подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также США, Великобритании, Канады, Швеции. Кроме того, с 28 июня по 10 июля в Черноморском регионе проходили военные маневры Sea Breeze-2021, в которых были задействованы до 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов, 32 кораблей от 32 стран, включая Украину, США, Канаду, Британию, Нидерланды, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию и Латвию. Путин дал совет руководству «сегодняшней Украины» 14 июля 2021, 02:59

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин посоветовал политическому руководству «сегодняшней Украины» взять паузу, внимательно прочитать и проанализировать его статью «Об историческом единстве русских и украинцев». «Спорить с этой статьей довольно сложно, потому что она честная, она реально основана на исторических документах», – приводит слова Путина ТАСС. Он повторил, что в основе статьи – «именно исторические документы, которые лежат в архивах». «Если есть желание подискутировать, я думаю, что им нужно взять паузу, внимательно прочитать сначала эту статью, проанализировать, поднять документы», – сказал Путин, комментируя высказывание президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсудить эту статью при личной встрече с российским лидером. Путин выразил уверенность, что украинские власти «так и сделают». «Они найдут, о чем здесь поговорить. Когда я говорю «они», я имею в виду политическое руководство сегодняшней Украины», – уточнил президент России. Накануне Зеленский заявил, что из-за отсутствия времени пока не прочитал всю статью российского лидера Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», но обязательно сделает это и подумает над ответом. При этом Зеленский заявил, что мог бы обсудить статью Путина при личной встрече с президентом России. Напомним, президент Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» подчеркнул, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала статью российского лидера. Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки Белоруссии 13 июля 2021, 19:45

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Договорились также об объемах кредитной поддержки в связи с налоговым маневром в России», – приводит его слова РИА «Новости». Встреча Путина и Лукашенко прошла в Петербурге. Также Песков рассказал, что лидеры государств решили, что цена на газ для Минска в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года. «Было решено, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года», – сказал Песков. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что переговоры президентов двух государств продолжались более пяти часов. Ранее Лукашенко заявил, что на встрече с Путиным в Сочи была достигнута принципиальная договоренность по минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в России с 1 января 2022 года. Путин заявил о готовности России к глубокой кооперации с соседями 14 июля 2021, 04:55

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Москва готова к глубокой кооперации с соседними и дружественными государствами по примеру отношений с Минском и Нур-Султаном, заявил президент Владимир Путин. «Если у нас, как с Казахстаном, с другими республиками Советского Союза, складываются союзнические дружеские отношения. С кем-то мы работаем на двусторонней основе в абсолютно дружественном ключе. С кем-то мы создаем экономические союзы, оборонительные союзы, такие как ОДКБ или ЕАЭС. Но мы никого туда не затягиваем. Мы ищем компромиссные пути, которые приводят к такому состоянию, которое удовлетворяет наших партнеров», – приводит слова Путина ТАСС. «Это сложный процесс согласования, но мы набрались терпения и ищем эти приемлемые для всех нас решения. Это идеально», – добавил президент. «Если [же] у нас [с каким-то из государств] складываются такие отношения, как с Казахстаном или с Белоруссией, с которой мы строим Союзное государство, то это еще лучше. Мы готовы и к такой глубокой кооперации. <…> Если отношения будут развиваться в таком ключе, мы, конечно, будем всячески поддерживать отношения подобного рода. Мы за это и будем по-партнерски работать со всеми нашими соседями и друзьями», – сказал Путин. По его словам, Россию вполне устроит поддержание дружеских и стабильных отношений с соседями в двустороннем формате, не только в интеграционных объединениях, с учетом сложившихся геополитических реалий последнего времени. Ранее Путин сравнил уровень интеграции России и Белоруссии с Евросоюзом. Путин: Миллионы людей на Украине хотят восстановления отношений с Россией 13 июля 2021, 23:21 Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин выразил уверенность, что миллионы людей на Украине хотели бы восстановления отношений с Россией. «Ведь на Украине очень много, миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией. Я уверен, это миллионы людей», – приводит слова российского лидера ТАСС. При этом он подчеркнул, что также есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. «Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены. Кого-то просто убивают на улице, и после этого никто преступников не ищет, или сжигают людей заживо, как это было в ходе трагических событий в Одессе», – заявил Путин. Глава государства также отметил, что выступающим за нормализацию отношений с Россией на Украине не дают никаких шансов на легальную политическую работу. «Закрывают общенациональные средства массовой информации, сажают под домашний арест, как сейчас происходит с [Виктором] Медведчуком. При этом органы власти на Украине принимают абсолютно неправовые решения даже вне рамок своей компетенции, то есть этим силам не дают никаких шансов на легальную политическую работу», – заявил Путин. Напомним, Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала статью Путина. Самолет с переносимыми из России останками наполеоновского генерала Гюдена приземлился во Франции 13 июля 2021, 18:19 Текст: Евгения Шестак

Гроб с останками одного из ближайших соратников Наполеона генерала Сезара Шарля-Этьена Гюдена прибыл на самолете во Францию для перезахоронения, сообщили в российском посольстве в Париже. Останки доставили самолетом из Москвы в аэропорт Ле Бурже под Парижем, где пройдет почетная церемония, сообщает РИА «Новости». «Как мне сказали организаторы, самолет приземлился», – сказала руководитель отдела культуры посольства России в Париже Наталья Ханцевич. По словам министр-делегат при министре вооруженных сил Женевьевы Даррьессек, Франция проведет торжественную церемонию в память генерала Гюдена, сообщает ТАСС. «Франция воздаст почести генералу Гюдену в Доме Инвалидов 2 декабря», – отметила она. Генерал Сезар Шарль-Этьен Гюден был смертельно ранен в августе 1812 года под Смоленском: пушечное ядро оторвало ему одну ногу, серьезно повредив вторую. По свидетельствам очевидцев, Наполеон лично ухаживал за ним, однако помочь Гюдену было невозможно, и он скончался. Поиском захоронения занялись несколько лет назад. Это стало одной из целей совместной археологической экспедиции, в которую вошли российские и французские историки. Останки генерала Гюдена были обнаружены летом 2019 года во время раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду. Церемония перезахоронения должна была пройти в сентябре прошлого года, однако была перенесена. О дате перезахоронения останков генерала во Франции пока не сообщалось. Эксперт: Статья Путина – предупреждение тем, кто хочет посеять раздор между русскими и украинцами 13 июля 2021, 16:40 Текст: Елена Мирошниченко

Статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» — важный сигнал тем силам, которые надеются посеять рознь между братскими народами, считает глава Комиссии ОП России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин. «Статья Владимира Путина посылает несколько сигналов мировому сообществу, братским народам Украины и Республики Беларусь. Адресован этот посыл в будущее, которое возможно только в единстве трех братских народов», – приводятся его слова в Telegram-канале ОП России.

По его словам, президент «говорит о том, что, по сути, украинские элиты решили обосновать независимость своей страны через отрицание ее прошлого. Стали мифологизировать и переписывать историю, вымарывать из нее все, что нас объединяет, говорить о периоде пребывания Украины в составе Российской империи и СССР, как об оккупации».



«Исторический опыт показывает, что это есть путь в никуда, он разрушителен, прежде всего, для самого украинского государства. Нельзя не согласиться с тем, что курс на насильственную ассимиляцию, на формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением против нас оружия массового поражения», – подчеркнул Зорин.



Он также отметил, что «важный сигнал состоит в предупреждении тех сил, которые надеются посеять раздор между нашими народами. Мы никогда не допустим, подчеркивается в статье, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России».



«Думаю, подавляющее большинство простых русских и украинцев понимают, что нашим странам нельзя идти по пути конфронтации, вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Это и есть историческая правда, какие бы планы не строили наши недоброжелатели», – заключил глава комиссии. Текст статьи российского президента «Об историческом единстве русских и украинцев» был опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин заявил, что убежден в единстве российского и украинского народов, с уважением относится к украинскому языку и традициям. Он отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно, а возникшая между Россией и Украиной стена – большая общая беда и трагедия. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока детально не ознакомился со статьей, отметив, что готов некоторые моменты обсудить в ходе личной встречи. Путин заявил о сохранении триединства народа России, Украины и Белоруссии 13 июля 2021, 23:43 Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин выразил уверенность, что триединство народа России, Украины и Белоруссии никуда не исчезло и не исчезнет, «как бы кто ни старался». Таким образом российский лидер прокомментировал свою статью, в которой упоминал триединый народ из великороссов, малороссов и белорусов. «Нет, конечно», – приводит ТАСС ответ президента России на вопрос о том, остался ли триединый народ в истории. Путин рассказал, что разговаривал на этот счет с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, и тот обратил внимание, что даже во время игры в хоккей белорусы, когда ошибаются или не понимают друг друга, в сердцах кричат: «Ты что, не русский?». «Это идет на автомате, от души, от сердца, – подчеркнул российский лидер. – И на Украине много таких людей, миллионы». «Поэтому никуда это не делось и никуда не денется», – выразил уверенность глава государства. Он провел аналогию с религиозным сознанием, которое никуда не исчезло, несмотря на попытки советской власти его выкорчевать. «Как только Великая Отечественная война началась, [председатель Совета народных комиссаров СССР, министр иностранных дел СССР Вячеслав] Молотов, выступая по радио, сказал «граждане и гражданке», а Сталин, когда выступал, когда осознали всю надвигающуюся катастрофу начатой фашисткой Германией войны, он сказал уже «братья и сестры», это почти церковное обращение», – напомнил Путин, отметив, что затем советские власти восстановили патриаршество, и теперь «церковь заняла свое достойное место в жизни общества». «И вот это триединство нашего народа тоже никуда не делось и никуда не денется, как бы кто ни старался и как бы кто ни пытался реализовывать эти планы по лекалам еще XVII–XVIII веков», – подчеркнул Путин. Отвечая на вопрос о том, когда начался проект «анти-Россия» по разделению единого русского народа и связан ли он только с Украиной, Путин сказал: «Конечно, нет. Я об этом достаточно подробно пишу [в статье]. Он начался еще в XVII–XVIII веке, в Речи Посполитой». Затем, заметил президент России, этот проект использовался польским национальным движением, а перед Первой мировой – и Австро-Венгрией, причем цель у такой политики была простой: «разделять и властвовать», ослабить Россию. «Скажем, перед Первой мировой войной стояла простая цель у потенциальных противников России – просто ослабить страну. Они этого и добивались активно, продвигая эту идею, отделяя часть единого народа от общего целого, для того чтобы противник был послабее», – отметил Путин. Напомним, президент Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала статью Путина. Путин сравнил уровень интеграции России и Белоруссии с ЕС 14 июля 2021, 03:57

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

В Европейском союзе достигнут куда более глубокий уровень интеграции, нежели в Союзном государстве России и Белоруссии, заметил президент Владимир Путин. «Там (в Европейском союзе – прим. ВЗГЛЯД) единая валюта есть и фактически очень мощный таможенный союз, и так далее, и так далее. И единое пространство передвижения. Там все есть такое, чего мы [в Союзном государстве России и Белоруссии] пока не достигли», – приводит слова Путина ТАСС. Как отметил российский лидер, Союзное государство России и Белоруссии представляет из себя разновидность интеграции при полном сохранении суверенитета. «В прямом смысле слова это не государство. Это просто определенный уровень интеграции <…>. И при полном сохранении суверенитета. Но тем не менее это облегчает людям жизнь, создает определенные условия для экономического развития, повышает нашу общую конкурентоспособность», – сказал Путин. Накануне президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Константиновском дворце Петербурга предложил подвести итоги работы правительств и определить направления дальнейшего движения. Позже в Кремле сообщили, что Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки Белоруссии в связи с налоговым маневром России. Также лидеры государств решили, что цена на газ для Минска в 2022 году сохранится на уровне 2021 года. Кроме того, по словам Лукашенко, никаких проблем с поставками российской нефти в Белоруссию на фоне санкций Запада не будет, как и с поставками нефтепродуктов на рынок России и на внешний рынок, поставки будут осуществляться в запланированных объемах. Напомним, 4 июля глава правительства Белоруссии Роман Головченко заявлял, что в ближайшие месяцы будет сформирован весь пакет союзных программ с Россией. 1 июля Лукашенко предложил разработать долгосрочную стратегию союза России и Белоруссии. Путин предложил Лукашенко подвести итоги работы правительств 13 июля 2021, 13:57 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко предложил подвести итоги наработок правительств и определить направления дальнейшего движения. «Александр Григорьевич, мы можем подвести с вами сегодня в ходе встречи некоторые итоги того, что было наработано правительством. Мне правительство, как я уже говорил, докладывало и вчера, и сегодня с утра еще, справки читал. Ну и посмотреть, по каким направлениям, как мы должны двигаться дальше», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что Белоруссия остается для России большим и надежным партнером в сфере экономики. В свою очередь Лукашенко заявил, что Белоруссия выдержит санкции, введенные против республики странами Запада, и будет выполнять обязательства по кредитам, представленным республике Россией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник утром прибыл в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры президентов стартовали в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Лукашенко пообещал, что Белоруссия выдержит санкции Запада 13 июля 2021, 13:42 Текст: Алина Назарова

Белоруссия выдержит санкции, введенные против республики странами Запада, и будет выполнять обязательства по кредитам, представленным республике Россией, заявил президент Белоруссии на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. «Благодаря этому, что мы не порвали эти связи (с Россией), нам удается в это очень сложное время как-то карабкаться в экономике. Дело даже не только в этих, как вы очень точно сказали, «вирусах извне», этих санкциях, дело в том, что ведь мировая экономика здорово припала… И все эти накаты, которые идут, и по ценообразованию… Конечно, все страны подвержены этому влиянию, даже в Китае инфляция небывалая, с их точки зрения. Поэтому мы выдержим», – заявил Лукашенко. Он добавил, что Белоруссия будет выполнять обязательства по кредитам, представленным Россией, чего бы ей это ни стоило. «Да, в финансовом отношении нам всегда было непросто, вы же понимаете, почему. Здесь поддержка была очень серьезная со стороны России (оказана Белоруссии). Но мы свято стараемся выполнять свои обязательства по кредитам, которые выданы, и будем их выполнять, чего бы нам это ни стоило», – заявил Лукашенко. При этом он заявил, что внешние силы перешли к «индивидуальному террору» в отношении тех, кто поддерживает белорусскую власть, передает РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что Белоруссия остается для России большим и надежным партнером в сфере экономики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник утром прибыл в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры президентов стартовали в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Google оштрафовали во Франции на 500 млн евро 13 июля 2021, 13:51 Текст: Наталья Ануфриева

Французский антимонопольный регулятор оштрафовал Google на 500 млн евро за недолжное выполнение требований закона о соблюдении «смежного права в интересах информагентств и редакторов СМИ». В заявлении регулятора указывается, что Google не выполнил вынесенное в апреле 2020 года решение о том, что он должен заключить соглашения со СМИ о выплатах за использование их новостного контента, чтобы на законных основания продолжать его размещение в сервисе Google News, передает «Коммерсант». Изначально Google дали три месяца на проведение переговоров с издателями, однако, по словам главы ведомства Изабель де Сильва, действия компании не соответствовали духу и букве закона. Регулятор обязал Google устранить проблему в ближайшие два месяца. В ином случае компании грозят штрафы в размере до 900 тыс. евро в день. Google, со своей стороны, выразил разочарование решением, отметив, что этот штраф «игнорирует наши усилия по достижению соглашения и реальность того, как работают новости на нашей платформе». «На данный момент Google – единственная компания, которая объявила о заключении соглашений по смежным правам», – говорится в заявлении компании, которое цитирует Reuters. Ранее Франция оштрафовала Google на 220 млн евро. До этого Google оштрафовали в Италии более чем на 100 млн евро. Напомним, в декабре Еврокомиссия подготовила два законопроекта – Акт о цифровых сервисах и Акт о цифровых рынках. В них прописана ответственность интернет-платформ за нарушение конкуренции и дискриминацию в Сети: штрафы до 10% от годового мирового оборота компании и структурное разделение бизнеса через принуждение компании к продаже активов, интеллектуальной собственности или брендов. Законопроекты стали ответом на совместное письмо 165 компаний и отраслевых предприятий зампреду Еврокомиссии, еврокомиссару по вопросам конкуренции и развития цифровой экономики Маргрете Вестагер с призывом наказать Google за недобросовестную конкуренцию на рынке онлайн-поиска. Путин назвал Белоруссию надежным партнером России 13 июля 2021, 13:34 Текст: Алина Назарова

Белоруссия остается для России большим и надежным партнером в сфере экономики, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. «Хотел бы отметить, что Республика Белоруссия в целом остается для нас большим и надежным партнером в сфере экономики. Обращаю внимание на то, что товарооборот в прошлом году, мы с вами это уже обсуждали, немного припал из-за коронавирусной инфекции, где-то на 17%. В этом году за первые 4-5 месяцев он (товарооборот) значительно вырос, на 37 с лишним процентов», – сказал Путин, передает ТАСС. Он также добавил, что несмотря на коронавирус и вызовы, связанные с санкциями, внешний долг Белоруссии сократился на 2,5%, передает РИА «Новости». «Несмотря на коронавирус, на другие ситуации, в том числе связанные с внешними вызовами, я имею в виду санкционные всякие события, республика обслуживает все кредиты. Более того, на 2,5% сократился внешний долг Республики Белоруссия, на 0,5 млрд. В этом смысле Белоруссия – надежный и стабильный партнер, золотовалютные резервы значительно превышают необходимый уровень для обслуживания внешнеторговых операций», – сказал Путин. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник утром прибыл в Санкт-Петербург для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры президентов стартовали в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Путин направил президенту Ирака соболезнования в связи с пожаром в больнице 13 июля 2021, 14:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин направил президенту Ирака Бархаму Салеху соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в больнице города Насирия. «Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования по поводу трагических последствий пожара в больнице города Насирия. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре в больнице для инфицированных COVID-19 в городе Насирия в провинции Ди-Кар на юге Ирака достигло 64. Напомним, по предварительной информации, пожар в больнице «Имам Хусейн» начался из-за взрыва баллона с кислородом. Ранее во вторник СМИ сообщили, что жертвами пожара стали 60 человек.