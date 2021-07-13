В Балтийском море решили возобновить промысел семги

Погребинский: Зеленский получил от Германии две пощечины

«Зеленский получил пощечины от руководства Германии как по теме «Северного потока – 2», так и по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя итоги визита президента Украины в Берлин.

«Перед визитом Меркель в США Зеленский намеревался вновь обозначить свои пожелания. В первую очередь это касалось строительства трубопровода «Северный поток – 2» и Донбасса», – полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Меркель сказала, что понимает его обеспокоенность по поводу транзита газа и пообещала вместе с Байденом подумать об этом. Но не стоит забывать, что Меркель – уходящий политик. Видимо, она надеется, что следующий канцлер тоже будет озабочен этим вопросом, но достоверно это неизвестно», – пояснил он.

Погребинский считает, что Зеленский не получил никакого результата, кроме некоторого раздражения Меркель в части все возрастающих требований Украины. Позиция президента США по «Северному потоку – 2» также известна, напомнил эксперт. «Байден не собирается блокировать трубопровод. По крайней мере, до ввода его в эксплуатацию», – уточнил собеседник.

При этом политолог добавил, что Россия не заинтересована в сохранении транзита газа через Украину. «Если Украина после ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» будет по-прежнему считать, что ведет войну с Россией, то Газпром вряд ли будет рисковать своими поставками в Европу через нее», – объяснил Погребинский.

А что касается Донбасса, то «после встречи Зеленского с Меркель многое остается неясным». «С одной стороны, украинский президент согласился с идеей кластеров (пошаговый план выполнения Минских соглашений по Донбассу), которую предложили совместно Германия и Франция», – уточнил он.

«Но я бы не советовал никому доверять словам Зеленского и членам его команды. Они все время врут», – констатировал Погребинский. Он указал, что «там также содержится требование ввести в украинское законодательство «формулу Штайнмайера», которая призвана определить порядок предоставления особого статуса республикам Донбасса». «Украинские власти «встанут на уши» и не будут этого делать. Если только администрация Байдена не решит перестроить действующую украинскую политическую элиту и не заставит ее выполнять все необходимые договоренности», – убежден политолог.

Но несмотря на отсутствие ощутимых результатов визита в Берлин, Зеленский не мог не поехать в Германию. «Ему важнее сфотографироваться с сильными мира сего, чем сделать свою страну счастливее. Я думаю, что он и не рассчитывал добиться чего-то. В условиях предстоящей смены власти в Германии сложно было чего-то ожидать, – считает Погребинский. – На мой взгляд, он даже получил пощечины по обеим темам. По «Северному потоку – 2» это была мягкая оплеуха, так как Меркель согласилась подумать о сохранении транзита через Украину. А по Донбассу он получил довольно жесткую пощечину, поскольку его призвали к выполнению проекта кластеров».

Кроме того, эксперт напомнил о несостоявшейся встрече украинского лидера с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. «Зеленский хотел встретиться, но, вероятно, получил информацию о том, что никаких договоренностей по поставкам вооружений или включению Украины в НАТО не будет. Поэтому он и не взял с собой министра обороны Андрея Тарана», – предполагает политолог. «Возможно, он надеялся на то, что фрау Крамп-Карренбауэр будет готова хотя бы подумать о поставках вооружений», – добавил собеседник.

Погребинский подчеркнул, что отсутствие конкретных требований украинского лидера по вооружениям «свидетельствует скорее не о намерении получить реальные поставки, а о желании продемонстрировать всему миру, что Европа обещает Украине что-то связанное с оружием». «Но немцы заранее ясно дали понять, что не поставляют оружие в страны, которые ведут военные действия», – заключил он.

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский посетил Берлин с двухдневным рабочим визитом. Он встретился с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель и председателем Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армином Лашетом. Между тем встречу Зеленского и министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отменили.

Президент Украины заявил, что доволен итогами встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. «Я в целом удовлетворен нашей встречей, она была неожиданно долгой, действительно более четырех часов. Она состояла из двух частей. Часть первая – тет-а-тет, мы обсуждали некоторые вопросы важные, а потом уже проговорили в принципе повестку нашей встречи», – сказал он.

Во второй части встречи, которая состоялась после общения с прессой, продолжил Зеленский, стороны уже развернуто поговорили «о важных вещах», передает ТАСС. Он также отметил, что Украина надеется получить гарантии безопасности в связи с реализацией проекта «Северный поток – 2» после встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена, которая состоится 15 июля.

В свою очередь Ангела Меркель отметила, что Германия серьезно относится к тревоге Киева относительно будущего транзита газа и будет добиваться сохранения роли Украины в этой сфере, сообщает ТАСС. Она уточнила, что данная проблематика будет обсуждаться и в ходе ее встречи с президентом США Джо Байденом.

«Для нас Украина является и остается страной-транзитером даже когда «Северный поток – 2» будет достроен», – сказала она. По ее словам, Берлин постоянно будет четко заявлять о том, что «Северный поток – 2» «не является заменой» транзиту.

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