«Спутник V» показал высокую эффективность в Аргентине

Результаты проведенного в Аргентине исследования, опубликованные в международном рецензируемом журнале Cell Reports Medicine, подтверждают формирование высокого уровня защиты после прививки вакциной «Спутник V». Так, у 94% людей, ранее не болевших коронавирусом, наблюдался сильный иммунный ответ после введения одной дозы «Спутника V», сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В материале, в частности, говорится, что прививка препаратом вырабатывает высокий уровень IgG- и вируснейтрализующих антител как среди не болевших коронавирусом, так и среди перенесших заболевание медицинских работников в Аргентине.

В ходе исследования проводилась оценка выработки SARS-CoV-2-специфических антител после вакцинации аргентинских медработников, осуществлялся анализ титров IgG-антител и нейтрализующей способности после одного и двух уколов вакциной «Спутник V» лиц уже перенесших заболевание COVID-19 и ранее не болевших.

В числе ключевых результатов исследования авторы статьи указывают, что у 94% людей, ранее не болевших коронавирусом, наблюдался сильный иммунный ответ после введения одной дозы российской вакцины.

«Статья, опубликованная специалистами из Аргентины в журнале Cell Reports Medicine, является еще одним примером позитивных данных, полученных в ходе применения вакцины «Спутник V». Препарат обеспечивает высокий уровень защиты как для не болевших коронавирусом, так и лиц, которые перенесли инфекцию. «Спутник V» является одной из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса в мире, что подтверждается публикацией широкого набора данных регуляторов и научных институтов в Латинской Америке, Европе и на Ближнем Востоке», – заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в официальном Telegram «Спутник V».

Ранее сообщалось, что во время исследований в Сан-Марино российская вакцина показала высокую переносимость пожилыми людьми.

Как сообщал глава Минздрава Михаил Мурашко, эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» превышает 96%. В Сербии результаты исследования «Спутника V» назвали блестящими, оценив эффективность препарата в 97,6%.

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи назвали «Спутник V» самой эффективной вакциной против индийского штамма COVID-19. Минздрав подтвердил эффективность «Спутника V» и «Спутника Лайт» для ревакцинации. Президент Владимир Путин назвал создание «Спутника V» триумфом российской науки.