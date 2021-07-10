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ЧФ приступил к слежению за ракетным катером ВМС Греции в Черном море
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Черноморский флот России приступил к слежению за действиями ракетного катера «Даниолос» ВМС Греции в акватории Черного моря, говорится в сообщении Национального центра управления обороной.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями ракетного катера «Даниолос» ВМС Греции, зашедшего 10 июля 2021 г. в акваторию Черного моря», – приводит текст сообщения ТАСС.
Ранее в субботу командующий военно-морских сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил о завершении международных учений Sea Breeze-2021. Днем ранее коммандер ВМС США Джон Джонс сообщил, что участвующие в Sea Breeze-2021 корабли останутся в Черном море для новых учений в Болгарии.
Военные маневры Sea Breeze-2021 проходили в Черноморском регионе с 28 июня по 10 июля. В них были задействованы до 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов, 32 кораблей от 32 стран, включая Украину, США, Канаду, Британию, Нидерланды, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию и Латвию.
Назван первый штатный носитель гиперзвуковых ракет «Циркон»
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Фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» станет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Планируется, что первым штатным носителем [«Цирконов»] станет фрегат «Адмирал Головко», – приводит слова источника ТАСС.
«Адмирал Головко» – третий по счету и второй в серии фрегат проекта 22350, его планируется отправить на ходовые испытания весной 2022 года. В боевом составе Северного флота сейчас два фрегата этого проекта – «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов». Основное ударное оружие фрегатов – ракетный комплекс «Калибр-НК».
В конце июня президент России Владимир Путин анонсировал поставку на боевое дежурство уникальных систем вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет «Циркон».
Напомним, в мае стал известен срок начала госиспытаний «Цирконов». В апреле глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что испытания планируется завершить в 2021 году. В марте стало известно, что госиспытания начнутся с борта фрегата «Адмирал Горшков».
В феврале также стало известно, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты.
У британского авианосца в Средиземном море заметили российскую подлодку
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Противолодочные морские вертолеты авианосца «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth) британских ВМС во время прохода в Средиземном море сбросили в воду гидроакустические буи, полагая, что за боевым кораблем ведется наблюдение со стороны российской подлодки, сообщила The Daily Telegraph.
По словам источников издания, инцидент произошел 27 июня – спустя четыре дня после захода британского эсминца «Дефендер» (Defender), который числится в составе международной авианосной ударной группы (АУГ) во главе с авианосцем «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth), в территориальные воды России вблизи Крыма, передает ТАСС.
Отмечается, что один из вертолетов был поднят в воздух непосредственно с авианосца, а другой – с вспомогательного судна обеспечения «Форт Виктория» (Fort Victoria). При этом издание не располагает информацией о том, были ли задействованы в операции фрегат Нидерландов «Эвертсен» (Evertsen) и эсминец ВМС США типа DDG-51 «Эрли Берк» «Салливанс» (Sullivans), которые являются частью АУГ.
В Министерстве обороны Великобритании отказались отвечать на вопрос о том, имел ли действительно место подобный инцидент. В то же время в оборонном ведомстве заявили, что принимают «серьезные меры» для защиты ударной группы. Источники издания утверждают, что российская дизель-электрическая подлодка класса «Варшавянка», которая якобы следила за маневрами авианосца, вероятно, относится к Черноморскому флоту ВМФ России.
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца «Дефендер», при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
В четверг британский эсминец «Дефендер» покинул Черное море. При этом Британия пообещала продолжить провокации в Черном море. В МИД предупредили, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Адмирал Комоедов в комментарии газете ВЗГЛЯД пригрозил Британии жесткими мерами за провокации.
Напомним также, в конце июня из видеоматериалов Минобороны стало известно, что истребитель F-35 из состава авиагруппы британского авианосца «Королева Елизавета» вел наблюдение за маневрами российских кораблей и самолетов в Средиземном море.
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Британцы решили, что в России «умрут от смеха» при виде армии США
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Читатели Daily Mail не согласились с выводами Пентагона о риске начала новой ядерной войны из-за Москвы и Пекина, а также заявили, что Россия буквально «умрет от смеха», когда американская армия «предстанет на линии фронта в юбках».
По мнению большинства пользователей, в сложившейся ситуации виновата новая администрация Белого Дома, а не Китай и Россия, передает РИА «Новости».
«У нас сейчас слабейшая администрация в истории!», – считает levis502.
Некоторые комментаторы отметили, что, пока КНР и Россия беспокоятся о своей защите, американская армия занимается другим.
«Когда наша армия и морпехи предстанут на линии фронта в юбках, противник упадет замертво от смеха», – написал один из них.
«В сумасшедшем клоунском мире, где мы живем, Китай и Россия вполне обойдутся без серьезного оружия. Они могут просто обратиться к нашим солдатам «неправильным» местоимением – и этого вполне хватит, чтобы вывести их из строя», –пояснил второй.
Читатель под ником YassieMan напомнил, что при республиканце Дональде Трампе США не воевали несколько лет, а «демократы войну обожают».
Пользователь под ником Man from Kent призвал не вестись «на промывание мозгов»: «Кого мы считаем «врагами»? Я поработал по всему миру с большинством национальностей – в том числе с русскими, китайцами и иранцами. Все дружелюбные и приветливые».
Ранее Министерство обороны США опубликовало документ, согласно которому Россия, Китай и Северная Корея якобы продолжают наращивать ядерные вооружения, тогда как Америка уже более десяти лет ведет переговоры об их сокращении. Также в Пентагоне назвали армию России «экзистенциальной угрозой».
Британия внезапно отказалась оснащать украинские катера
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Британская компания Rolls-Royce отказалась продавать Киеву комплектующие для украинских десантно-штурмовых катеров «Кентавр» за пять дней до поставки, заявил бывший советник экс-президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Бирюков сообщил в Facebook, что ситуация с постройкой «Кентавров» «начинает походить на закрученный детектив».
«Тут и Rolls-Royce, которые должны были поставить водометы на корабли. Вот только они за пять дней до поставки отказались это делать, сославшись на отсутствие разрешения на поставку товаров двойного назначения», – заявил экс-советник.
Кроме того, по его словам, два построенных «Кентавра» не могут принять на вооружение в течение двух последних лет, так как за это время командование не может подписать приказ о создании комиссии по приемке.
«У причальной стенки уже два года стоят пять кораблей. Без движения. Детектив ли? Или саботаж?», – задался вопросом Бирюков.
Катера «Кентавр» производились во времена президентства Порошенко на заводе «Кузница на Рыбальском», передает РИА «Новости».
В начале июля бывший замминистра обороны Украины и глава правления «Кузницы на Рыбальском» стали подозреваемыми по делу поставок для украинской армии техники ненадлежащего качества. Речь идет, в частности, о закупках военных автомобилей, малых бронированных артиллерийских катеров «Гюрза-М» и «Кентавр».
Ранее военный эксперт, руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут заявил, что десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» ВМС Украины не оправдали возложенных на них ожиданий и стали «тяжелой и несбалансированной» техникой.
Талибы начали бой с правительственными войсками в Кандагаре
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Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) вошли в город Кандагар на юге Афганистана и ведут бои с правительственными войсками, есть жертвы среди мирных жителей, сообщил источник.
По его словам, бои шли в районе центральной тюрьмы, а сейчас продолжаются в районе рынка. Несколько мирных жителей были убиты и получили ранения, однако их точное число неизвестно, передает РИА «Новости».
В то же время, согласно заявлению Национального управления безопасности, ночью спецподразделение правительственной армии провело операцию против талибов в ряде районов города, в результате были убиты девять боевиков, еще двое были ранены.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны.
9 июля появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. При этом официальный представитель политофиса «Талибан» Мухаммад Наим заявил, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.
Участвующие в Sea Breeze корабли останутся в Черном море для новых учений
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Участвующие в маневрах Sea Breeze корабли не покинут Черное море в ближайшее время, они также примут участие в учениях в Болгарии, сообщил представитель командования учений коммандер ВМС США Джон Джонс.
«Основная часть кораблей, участвовавших в маневрах Sea Breeze 2021, также примет участие в маневрах Breeze под командованием Болгарии в Черном море. Поэтому они не покинут Черное море в течение некоторого промежутка времени, который, конечно, не превысит норм Конвенции Монтрё», – сообщил он.
Кроме того, по его словам, участники маневров Sea Breeze дважды проводили радиообмен с военными кораблями России. «В ходе учений Sea Breeze было по меньшей мере два случая переговоров с военными кораблями, не участвующими в учениях. Все эти коммуникации осуществлялись в штатном и профессиональном порядке», – сообщил он, отвечая на вопрос о каналах коммуникации военных России и стран НАТО в зоне маневров.
В свою очередь представитель командования учений капитан ВМС США Стюарт Баумен заявил, что учения Sea Breeze не имеют никакого отношения к военной конфронтации на востоке Украины. «Что касается любой украинской конфронтации на востоке, она находится за пределами сферы международных маневров Sea Breeze», – заявил он, передает ТАСС.
Учения Sea Breeze 2021 проходят с 28 июня по 10 июля в Черноморском регионе, в них задействованы пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран.
Британцы оценили перехват американского самолета российскими Су-30
Британский таблоид The Daily Mail опубликовал статью о перехвате российскими истребителями противолодочного самолета Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем. Материал вызвал активный отклик читателей.
«Что же, пусть несколько российских самолетов-разведчиков пролетят у берегов Флориды без американских истребителей, которые бы им мешали. Нет, не думаю, что так выйдет», – написал пользователь SpeakTruly, передает РИА «Новости».
«Это буквально на их заднем дворе, чего вы ожидаете? Что бы сделали американские военные, если бы на их заднем дворе летел российский самолет-разведчик?» – задался вопросом Hawk85.
«Это задний двор России – ожидаемо», – отметил alsocurious.
«Россия окружена американскими базами. И все же мы считаем их агрессорами?» – написал Castor.
«Что такого интересного в Черном море?» – спросил welshwilfy.
«Это не новость... Это происходит с 1950-х годов и будет происходить еще через 50 лет», – выразил мнение Mallory.
В среду Минобороны России сообщило, что два Су-30 поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушение границы американским самолетом. Экипажи истребителей идентифицировали воздушную цель и сопроводили ее, полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Малый ракетный корабль «Ингушетия» начал переход в Средиземное море
Российский малый ракетный корабль «Ингушетия» Черноморского флота приступил к переходу из Черного моря через Босфор и Дарданеллы в Средиземное море, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
«Малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия» Черноморского флота начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. В Средиземном море МРК «Ингушетия» войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота», – цитирует сообщение ТАСС.
В ЧФ пояснили, что «Ингушетия» сменит экипаж малого ракетного корабля «Орехово Зуево», который выполняет спецзадачи с февраля 2021 года.
Напомним, МРК «Орехово-Зуево» сменил аналогичный корабль «Вышний Волочек» в составе постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море в марте.
«Ингушетию» приняли в состав ЧФ в декабре 2019 года.
Танкисты в Крыму отработали стрельбу по вертолетам на фоне учений НАТО
Российские танкисты провели стрельбы на полигоне в Крыму по целям, имитирующим вертолеты, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
«На полигоне Ангарский в республике Крым экипажи танков Т-72Б3 соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения», – передает РИА «Новости» сообщение ЧФ.
Отмечается, что стрельба по внезапно появляющимся мишеням, имитирующими боевые машины, расчеты РПГ и вертолеты условного противника, выполнялась танкистами на расстояниях от 1 до 2 километров. Средняя дальность до целей составляла около 1,7 километра.
«Мишени появлялись в зоне огневого поражения на короткое время, что требовало от танкистов мгновенной реакции. Кроме того, выполнение огневых задач усложнялось поступлением вводных по распределению целей, сосредоточению огня на одной цели, одиночному и групповому маневрированию в ходе учебного боя», – указывается в сообщении.
Всего в стрельбах участвовали около 200 военнослужащих и порядка 10 танков Т-72Б3.
В это же время крупные маневры Sea Breeze проходят в северо-западной части Черного моря. В них до 10 июля будут задействованы 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и членов НАТО.
Ранее военные учения с участием зенитных ракетных систем С-400 состоялись в Краснодарском крае. С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» отправились в позиционные районы и отработали обнаружение и сопровождение воздушных целей условного противника. Пуски ракеты были электронными – то есть отработаны целеуказание, предстартовая подготовка комплексов, а также действия при боевом применении, но без фактического запуска ракет.
Экс-офицер разведки США заявила о неготовности страны к войне с Россией
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Вероятность войны с Россией больше нельзя назвать гипотетической, однако правительство США совсем не готово к ней, заявила бывший офицер американской разведки Ребекка Коффлер.
Коффлер заявила изданию The Hill, комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что западные страны заведомо понимают свой проигрыш в случае третьей мировой войны: «Уверенность российского лидера проистекает из веры Москвы в то, что она может сражаться и выиграть войну с Вашингтоном на своих условиях».
На ее взгляд, Россия обратила внимание на то, что США делают ставку на использование технологий даже с такими плохо вооруженными противниками, как боевики в Афганистане и Ираке, а потом Кремль якобы выбрал полем сражения киберпространство и космос, передает РИА «Новости».
Она признала беззащитность американских IT-сетей и спутников и не исключила возможности России поразить орбитальную систему обороны США.
Коффлер подчеркнула, на данный момент Черноморский регион остается одним из наиболее вероятных очагов возможной войны между Россией и НАТО, в которую также будут вовлечены США.
Уверенность Владимира Путина в том, что Вашингтон не знает, как противостоять России в случае войны, ставит США в еще более сложную ситуацию, заключила экс-сотрудница разведки.
Ранее британцы решили, что в России «умрут от смеха» при виде армии США.
Стратегические бомбардировщики провели пуски ракет по полигону в Арктике
Дальние стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС провели учебные пуски крылатых ракет по полигону в Арктике, сообщают ВКС России.
В рамках летно-тактических учений были проведены пуски ракет по наземным целям на полигоне, пуски прошли штатно, цели были поражены. При этом самолеты вылетели с аэродрома в Саратовской области и пролетели 4 тыс. км. Кроме того, на полигоне в Иркутской области отрабатывались стрельбы из кормовых авиационных пушек. Учениями руководит командующий дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. Они продлятся до 9 июля, передает ТАСС.
Во вторник подразделения Дальней авиации ВКС России в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях были подняты по тревоге в ходе начавшихся учений.
В среду два дальних бомбардировщика Ту-22м3 выполнили полет над нейтральными водами Черного моря, их сопровождали экипажи самолетов Су-30м2 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.
Американский десантный корабль направился в Черное море
Быстроходный транспортно-десантный корабль «Юма» направился в Черное море, сообщает шестой флот ВМС США.
«Юма» движется на север в Черное море для взаимодействия с нашими союзниками и партнерами по НАТО», – сообщил шестой флот в Twitter.
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Напомним, в июне шестой флот сообщил, что в Черное море вошел американский ракетный эсминец «Лабун».
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Производство боеприпасов для «Градов» спустя 40 лет возобновили в Новосибирске
Производство боеприпасов для 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня «Град» возобновили спустя 40 лет на Новосибирском заводе искусственного волокна (НЗИВ), заявил гендиректор предприятия Глеб Вареница.
«Пожалуй, одно из самых важных для наших оборонных цехов событие – возобновлена сборка реактивных снарядов к легендарной реактивной системе залпового огня «Град». Была поставлена задача, и мы в сжатые сроки запустили снаряды в производство. Это изделие на заводе не собиралось с конца 80-х годов», – передает РИА «Новости» слова гендиректора НЗИВ.
Вареница добавил, что в 2021 году на предприятии планируется также развернуть производство двух новых авиационных боеприпасов.
НЗИВ (входит в концерн «Техмаш» под управлением холдинга «Технодинамика») – предприятие, специализирующееся на производстве неуправляемых авиационных ракет, боеприпасов для РСЗО, а также промышленной взрывчатки, которая применяется в сейсморазведке.
Ранее в пятницу Вареница сообщил, что на МАКС-2021 представят новую авиационную ракету «два в одном».
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На МАКС-2021 пообещали показать новую авиационную ракету «два в одном»
Новую авиаракету С-13Б, сочетающую в себе возможности сразу двух ранее разработанных изделий – C-13Т и С-13ОФ, впервые покажут на авиасалоне МАКС-2021, заявил гендиректор предприятия-производителя ракеты – Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ) Глеб Вареница.
«В этом году на Международном авиакосмическом салоне в павильоне «Технодинамики» мы планируем представить новую неуправляемую авиационную ракету С-13Б, которая объединяет в себе характеристики сразу двух неуправляемых ракет C-13Т, С-13ОФ. Основная задача ракеты – поражение как легкоуязвимой техники, так и военной техники в железобетонных укрытиях», – передает РИА «Новости» слова Вареницы.
Ракета, по его словам, способна насквозь пробить до шести метров грунта или один метр железобетона, засыпанный грунтом на толщину два-три метра. С-13Б также способна разрушить до 20 кв. метров взлетно-посадочной полосы.
Среди других авиаракет из линейки НИЗВ, которые вызывают повышенный интерес у потенциальных заказчиков – С-13ДФ с фугасной боевой частью, снаряженной однотактной объемно-детонирующей смесью. Боеприпас калибра 122 мм поражает легкоуязвимую боевую технику, расположенную в складках местности, россыпях камней, пещерах, лесных массивах и фортификационных сооружениях открытого типа.
Напомним, в мае Ростех приступил к испытаниям макетов новой высокоточной ракеты «Монолит».
Польша захотела купить американские танки M1 Abrams
Министерство обороны Польши намерено закупить 250 танков M1 Abrams на замену «устаревшим» советским Т-72 и ПТ-91, пишут СМИ.
Польское издание Gazeta.pl сообщило об этом со ссылкой на источник, указав, что предполагаемая стоимость контракта составляет 3-5 млрд долларов, передает «Царьград».
После этого американское издание Defense News обратилось за комментарием в минобороны Польши и получило подтверждение. Представитель ведомства отметил, что Варшава хочет собирается технику, чтобы та лучше соответствовала реалиям современного боя.
Однако окончательного решения по данному вопросу пока не принято.
В Польше считают, что заключение контракта на приобретение M1 Abrams значительно усилит мощь бронетанковых порядков страны.
Ранее в Сети появилось видео учебного сражения M1 Abrams с польскими Leopard, PT-91 Twardy (основной боевой танк, основанный на лицензии советского Т-72).
Газета ВЗГЛЯД писала, почему даже модернизированный Abrams никогда не догонит российскую «Армату».