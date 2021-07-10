Украине предрекли депопуляцию из-за деиндустриализации и продажи земли На Украине захотели получить от России и Германии «репарации» 10 июля 2021, 07:57 Текст: Антон Никитин

Более половины жителей Украины выступают за требование от Германии и России «репараций», свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива. Согласно результатам опроса, 61% опрошенных (34,5% полностью и 26,6% частично) поддержали требование компенсаций от Германии за преступления нацистов во время Великой Отечественной войны, при этом 31,5% респондентов выступили против подобной инициативы, передает РИА «Новости». Кроме того, 55,3% опрошенных жителей Украины (36,2% полностью и 19,1% частично) одобрили идею потребовать «репарации» от России за депортацию крымских татар и украинцев в сталинские времена. Больше всего сторонников этой идеи оказалось в западных областях Украины (66,7%). Не поддержали инициавтиву 35,7% опрошенных. Опрос проводился в мае-июне методом телефонного интервью, в исследовании приняли участие 2 тыс. респондентов. Напомним, в конце мая посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от России выплаты «репараций». В ответ сенатор Алексей Пушков предложил Украине выплатить России компенсацию за переданные русские земли – Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области. В июне прошлого года президент России Владимир Путин напомнил, как республики «тащили» из СССР «подарки» от русского народа». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Премьер Украины: «Северный поток – 2» не будет завершен 8 июля 2021, 20:19

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Газопровод «Северный поток – 2» достроен не будет, заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль после международной конференции по реформам Украины в Вильнюсе. «Слышны утверждения, что проект «Северный поток – 2» будет завершен. По моему мнению, оснований для таких утверждений нет», – цитирует ТАСС Шмыгаля. Он подчеркнул, что проект газопровода является «неэкономическим», и Украина пострадает из-за снижения объемов транзита газа. При этом Шмыгаль добавил, что с проектом вырастет влияние России в Европе. Несмотря на то, что, по мнению премьера, газопровод достроен не будет, он призвал Литву «присоединиться к нашим усилиям по противодействию «Северному потоку – 2» и противиться такой возможности». «Очень многое зависит от наших партнеров в ЕС», – сказал Шмыгаль. В свою очередь премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Вильнюс готов поддержать Киев. «Литва вместе с другими единомышленниками приложит все усилия к тому, чтобы негативное воздействие этого проекта, если он будет завершен, было снижено до минимума», – сказала она. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке. Зеленский захотел обсудить с Меркель «Северный поток – 2» 7 июля 2021, 11:35

Фото: Christian Thiel/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель 12 июля планирует обсудить вопросы проекта «Северный поток – 2» и безопасности. «Вопрос «Северного потока – 2» – это вопрос глобальный. <...> Что ожидаю от встречи с Ангелой Меркель? Разделять вопросы «Северного потока – 2» и безопасности мы не будем. Мы не продаем украинцев и не продаем жизни наших людей», – цитирует ТАСС Зеленского. Ранее Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке. На Украине предсказали сроки «нападения» со стороны России 7 июля 2021, 15:10

Фото: Александр Максименко/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Украинский генерал-лейтенант, бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Россия якобы обостряет конфликт вокруг Украины и может на нее «напасть» в конце лета или в начале осени. По его словам, беспокойство вызывает ситуация на любой из сторон: на юге Москва параллельно с учениями НАТО совершает собственные маневры, якобы устраивая провокации, а на севере стало потенциально опасно из-за действий президента Белоруссии Александра Лукашенко, который распорядился закрыть границу с Украиной, передает издание «Телеграф». «Осуществляется постоянное военно-политическое давление с востока. И продолжается процесс паспортизации. Тем самым готовится вариант, когда при необходимости Россия сможет «защищать своих граждан» на этой территории», – заявил Романенко. Он предположил, что Россия вряд ли станет нападать на Украину в июле, поскольку ожидаются встречи Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом, после которых могут принять решение о встрече с Владимиром Путиным. Также Романенко отметил, что именно переговоры между украинским и российским лидером или их отсутствие могут стать причиной эскалации конфликта вплоть до уровня локальной войны. По его мнению, Россия может напасть на Украину в конце лета или в начале осени на фоне совместных учений с Белоруссией, «под видом которых Россия может нарастить силы дополнительно». Ранее экс-депутат Верховной рады, генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян призвал не обманывать украинский народ заявлениями о способности Украины противостоять России в случае войны. Тем временем генерал-майор СБУ Василий Вовк заявил, что Киеву в случае вооруженного конфликта с Россией не стоит ждать военной помощи от Североатлантического альянса. В Киеве рассказали об «истерике» Зеленского из-за НАТО 8 июля 2021, 08:58 Текст: Евгения Шестак

Регулярные заявления Киева по вопросу членства страны в НАТО и ЕС являются свидетельством истерики властей Украины и президента страны Владимира Зеленского, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев. «Это истерика. На самом деле офис президента, МИД и Зеленский, потерпели, на мой взгляд, сокрушительное поражение в международных отношениях. У нас когда-то были достаточно теплые отношения с Венгрией, Германией, Францией, сегодня это наши оппоненты», – заявил Мураев в эфире телеканала «Наш». Как напомнил Мураев, жители Нидерландов на «консультативном» референдуме по ассоциации между ЕС и Украиной выступили против договора, а Венгрия блокирует евроатлантические стремления Киева из-за нарушения прав этнических венгров, проживающих в Закарпатье. Экс-депутат выразил уверенность, что Зеленский сделал все, чтобы Германия и Франция не уважали Украину как страну. При канцлере Ангеле Меркель украинский лидер обращался к кандидатам на должность канцлера, напомнил Мураев. Такие действия подчеркивают политическую незрелость киевского руководства и непонимание им геополитических процессов. Ранее спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. В июне Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО. При этом посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Киев не станет членом НАТО в ближайшее время. В Крыму оценили условия Киева для возобновления поставок воды 7 июля 2021, 08:48

Фото: Наталия Назарук/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Условия, озвученные украинской стороной по возобновлению поставок воды в Крым, комичны, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов. «Строго говоря, мистера Умерова никто, в том числе, на самой Украине, не уполномочивал выдвигать какие-либо условия нашей стране. В этой связи его попытки раздуть собственную значимость выглядят весьма комично», – сказал РИА «Новости» Молохов. По его словам, любой шантаж Киева относительно поставок воды в Крым выглядит весьма нелепо, глупо и топорно. Он отметил, что водохранилища пополнились за счет выпавших за последние месяцы обильных садков, а также из-за собственных усилий России по ликвидации последствий водной блокады полуострова. «Перефразируя известный роман <...> сообщаем: «Никогда и ничего мы просить не будем. Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто слабее нас. Сами предложат и сами все дадут», – подчеркнул Молохов. Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии «Голос» Рустем Умеров заявил, что Украина не будет поставлять воду до момента «деоккупации» полуострова. Накануне сообщалось, что уровень заполнения водохранилищ в Крыму, где прошли сильные ливни, превысил 50% от общего объема. Также ливни в Севастополе пополнили годовой запас водохранилища. Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 54 человека, один мужчина погиб. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Киев назвал «Люблинский треугольник» альтернативой «русскому миру» 7 июля 2021, 10:43

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Алина Назарова

«Люблинский треугольник» является альтернативой «русскому миру», к нему должна присоединиться «демократическая Белоруссия», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Люблинский треугольник» – это, по сути, альтернатива «русскому миру» в этой части Европы», – сказал Кулеба в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook. Он добавил, что хотел бы присоединения к этому формату «демократической Белоруссии». «Но пока ее нет, мы будем работать втроем, но будем работать так, чтобы приближать тот момент, когда и Белоруссия вместо «русского мира» выберет «Люблинский треугольник», выберет пространство демократии, свободы и общего европейского будущего», – заявил министр, передает РИА «Новости». Ранее в России оценили перспективы присоединения Белоруссии к «Люблинскому треугольнику». Формат «Люблинского треугольника» был создан совместной декларацией министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины летом 2020 года в польском городе Люблин. Стороны намерены в рамках этого формата обсуждать такие вопросы, как безопасность, экономика, торговля, инвестиции, туризм и инфраструктура. НАТО разъяснило Украине процесс вступления в альянс 8 июля 2021, 06:48

Фото: Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО, заявил спецпредставитель генсека альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины. В ответ на предложение предоставить Киеву определенный список критериев для членства в НАТО, как в свое время – для безвизового режима с ЕС, Аппатурай пояснил, что «это так не работает». Он подчеркнул, что «нет четкого перечня критериев», после которого страна получает План действий по членству в альянсе или само членство. Аппатурай указал, что речь идет о «политических решениях», а не о выполнении «сугубо технических критериев». «Я не говорю, что нету связи между реформами и политическим решением – конечно, они связаны. Но выполнения перечня условий самого по себе недостаточно», – приводит его слова «Европейская правда». Аппатурай заявил, что и сам альянс должен быть готов к расширению, а соответствующее решение принимают страны-члены, «но без участия третьих сторон, в данном случае России». В июне Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО. При этом посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Киев не станет членом НАТО в ближайшее время. На учениях НАТО на Украине уничтожили «квазиреспублику» 9 июля 2021, 03:53

Фото: ВМС ЗС України/Facebook

Текст: Антон Антонов

В рамках учений Sea Breeze–2021 в Одесской области Украины украинские военные, военные стран НАТО и их союзников отработали «операцию по стабилизации кризисного региона», сообщают ВМС Украины. В соответствии с «легендой учений», «незаконные вооруженные формирования захватили госорганы и обустроили ряд лагерей, блокпостов», чтобы установить контроль над транспортными путями, аэродромами и объектами инфраструктуры «для создания квазиреспублики», сообщается на странице ВМС в Facebook. Для противодействия им произвели высадку морского и воздушного десантов, украинские силы действовали четырьмя тактическими группами и группой огневого поражения, передает ТАСС. Первая группа, поддержанная спецназом СБУ, взяла под контроль порт и объекты инфраструктуры, удерживая их до прибытия нацгвардии, после чего «выдвинулась на определенный участок государственной границы». Во второй группе действовали украинские морские пехотинцы и пограничники, а также военные Грузии и Молдавии. Они высадились с вертолетов, захватив аэродром. Третья группа использовалась сначала для деблокирования подразделений, которые попадали в засады, а затем выдвинулась в сторону границы. Кроме того, проводилась отработка взаимодействия украинской и американских рот морских пехотинцев, которые совместно вели рейдовые операции. Украинские и американские военные высадились на двух участках побережья, атаковав противника. Они «обнаружили лагерь террористов», который позднее «уничтожили». «Учения были спланированы с учетом опыта боевых действий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», – пояснили в пресс-службе ВМС. Напомним, украинские и американские военные провели тактические тренировки в рамках учений Sea Breeze 2021, которые состоялись на полигоне Олешковские пески вблизи Крыма. В Госдуме сочли маразмом прогноз Киева по развалу России 9 июля 2021, 12:05 Текст: Евгения Шестак

Киевские власти своим прогнозом по «развалу России» упражняются в маразме, заявил депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет. «Киевские политики продолжают упражняться в маразме. Им невдомек, что сила России именно в ее многонациональности, уважении между народами и способности сплотиться в любую трудную минуту и перед любыми вызовами», – сказал РИА «Новости» Шеремета. По его словам, националистическое руководство Украины «выжигает любое разнообразие и богатство культур», в связи с этим государство продолжает слабеть и деградировать. «Сплав национальностей, культур, языков делают Россию жизнеспособной, сильной и самобытной. Именно это и позволило Крыму вернуться на свою историческую родину», – подчеркнул депутат. Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что многонациональная Россия не сможет сохраниться в нынешнем виде – «она развалится», поскольку «все народы должны жить отдельно друг от друга». Украина купит у Британии подержанный ледокол 9 июля 2021, 14:31 Текст: Алина Назарова

Украина намерена приобрести у Великобритании подержанный ледокол, который планируется использовать для экспедиций к Антарктиде, сообщил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий. Украинский кабмин 7 июля объявил о выделении средств на закупку ледокола для антарктических экспедиций и исследований Мирового океана. Речь идет о бывшем флагмане британской антарктической службы «Джеймс Кларк Росс». Лондон согласился продать его Киеву за 5 млн долларов при начальной цене 10 миллионов. Теперь соответствующее решение должно быть утверждено Верховной радой и окончательно принято правительством страны. Судно эксплуатируется уже более 30 лет, его спуск на воду состоялся в 1990 году. Однако, как отмечает Дикий, ледокол может прослужить еще пару десятков лет. «По оценке экспертов Николаевского морского технического университета, судно пригодно к эксплуатации в течение следующих 20-25 лет. Этого хватит для целого поколения украинских ученых. … Корабль сможет отправиться в Антарктиду уже до конца этого года», – заявил Дикий. Между тем издание Defense Express отмечает, что цена в 5 млн долларов – лишь «вершина айсберга». «Кроме собственно небольшой выплаты, которая составляет фактическую стоимость судна, также необходимы средства на его доставку на Украину, дооснащение научным оборудованием и, вероятно, ремонт», – указывает издание. Зеленский назначил нового пресс-секретаря 9 июля 2021, 16:52

Фото: sergii.nykyforov/Instagram

Текст: Алексей Дегтярев

Украинский президент Владимир Зеленский выбрал своим пресс-секретарем телеведущего Сергея Никифорова. «Назначить Никифорова Сергея Сергеевича пресс-секретарем президента Украины», – говорится в опубликованном на сайте офиса президента Украины указе. Никифорову 35 лет, он работал ведущим на телеканале «Украина 24», до этого – в Euronews. Об увольнении Мендель СМИ сообщали еще в конце апреля. До этого в прессе говорили, что Мендель писала заявление об увольнении уже в третий раз, два из них ей не подписали. Мендель стала пресс-секретарем украинского лидера после его победы на выборах, при этом у журналистского сообщества были к ней претензии. Журналист программы «Схемы» Михаил Ткач отмечал, что Мендель мешала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос президенту, она якобы толкала журналиста локтями. Мендель поясняла, что пыталась остановить сотрудника СМИ, нарушавшего «личное пространство» Зеленского. Национальный союз журналистов Украины просил офис президента пересмотреть отношение к сотрудникам СМИ после этого. Премьер Украины назвал сроки вступления страны в ЕС и НАТО 8 июля 2021, 16:05

Фото: Artur Widak/Zuma/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Украина может стать членом Евросоюза и НАТО в течение ближайших 5-10 лет, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью литовскому радио LRT. «Украина стремится вступить в ЕС и НАТО в ближайшее время. Надеемся на членство [в этих структурах] через пять-десять лет», – цитирует ТАСС Шмыгаля. По его словам, Украина проводит все необходимые для этого реформы, однако вступление в ЕС зависит не только от Киева, но и от 27 стран – членов сообщества. При этом Шмыгаль отметил, что усилия Украины в процессе реформ по достоинству оценены ЕС. «Украина на пути реформ демонстрирует очевидный прогресс, что зафиксировано в ежегодном отчете ЕС о реализации нашей страной соглашения об ассоциации с сообществом», – заявил премьер. Также глава кабмина добавил, что очередной целью Киева является получение доступа на внутренний рынок ЕС, а также либерализация торговали с сообществом и обновление части договора об ассоциации, посвященной торговле. Ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что регулярные заявления Киева по вопросу членства страны в НАТО и ЕС являются свидетельством истерики властей Украины и президента страны Владимира Зеленского. До этого спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. В июне Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО. При этом посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Киев не станет членом НАТО в ближайшее время. Глава МИД Украины упрекнул НАТО из-за России 9 июля 2021, 08:41 Текст: Евгения Шестак

Североатлантический альянс прислушивается к мнению России в вопросе членства Киева в организации, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «С одной стороны, мы слышим заявления, что Россия не имеет права голоса во взаимоотношениях Украины и НАТО, но в то же время мы слышим за закрытыми дверями и выключенными микрофонами, что это не лучшее время для евроатлантической интеграции Украины, поскольку «мы должны считаться с Россией», – цитирует РИА «Новости» Кулебу. По его словам, украинская сторона осознает, что «так функционирует политика». Дипломат также заявил, что Украину не надо упрекать в недостатке реформ. Он отметил, что страна провела «достаточно» преобразований в сфере обороны, чтобы соответствовать стандартам НАТО. «Мы готовы продолжать, и мы продолжим реформы не только из-за НАТО, но и из-за наших личных интересов безопасности. Но взамен нам нужен честный ответ на вопрос «когда?». Мы понимаем, что членство в НАТО – это не дата в календаре, которую можно выделить красным. Но мы сделали достаточно, чтобы заслужить следующий шаг в нашей евроатлантической интеграции», – заключил министр. Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Украина может стать членом Евросоюза и НАТО в течение ближайших 5-10 лет. При этом экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что регулярные заявления Киева по вопросу членства страны в НАТО и ЕС являются свидетельством истерики властей Украины и президента страны Владимира Зеленского. Напомним, спецпредставитель генсека Североатлантического альянса Джеймс Аппатурай, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что технического достижения определенных критериев недостаточно для вступления в НАТО. Меркель обсудит с Зеленским тему «Северного потока – 2» 9 июля 2021, 13:16 Текст: Алина Назарова

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский наверняка обсудят на встрече в Берлине 12 июля тему «Северного потока – 2», заявил официальный представитель германского кабмина Штеффен Зайберт. «Для нас центральное значение, сформулируем так, имеет вопрос сохранения Украиной статуса страны-транзитера газа и с запуском «Северного потока – 2». Договор (о транзите газа) остается в силе, мы ожидаем, что обе стороны будут его соблюдать», – сказал он, передает ТАСС. Зайберт добавил, что Берлин надеется на продление соглашения. «Канцлер наверняка обсудит эту тему с украинским президентом», – подчеркнул представитель кабмина ФРГ. Он также указал, что переговоры Германии и США по «Северному потоку – 2» продолжаются. «Германия и США ведут с определенного времени переговоры по этой теме. Был обмен мнениями между советниками (канцлера ФРГ и президента США), эти переговоры продолжаются», – сказал он. Тем временем глава правительства Украины Денис Шмыгаль после международной конференции по реформам Украины в Вильнюсе заявил, что газопровод «Северный поток – 2» якобы достроен не будет. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке. Мэрия Киева решила снести памятный знак в честь дружбы с Москвой 8 июля 2021, 14:15

Фото: VladDonskoy/wikimapia.org

Текст: Дмитрий Зубарев

Депутаты Киевского горсовета проголосовали за демонтаж памятного знака в честь дружбы Киева и Москвы, который установлен в украинской столице, решение поддержали 80 из 120 депутатов, сообщила пресс-служба горсовета. «По многочисленным обращениям граждан в Киеве демонтируют памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы, который установлен в сквере на улице Маршала Якубовского. Такое решение поддержали 80 депутатов Киевского городского совета», – передает РИА «Новости» сообщение мэрии Киева. В горсовете отметили, что памятный знак будет передан на хранение Голосеевской районной администрации до создания музея тоталитаризма в Киеве. «Тот, кто гуляет по улице Якубовского, тот знает, какая есть проблематика с данным знаком. Наши люди уже обрисовывают его, набрасывают на него разные накидки, чтоб его не было видно. Существует четкое напряжение», – заявил во время сессии депутат от фракции «Батькивщина» Игорь Галайчук. В январе в селе Старые Трояны Одесской области снесли последний памятник Владимиру Ленину на Украине. Тем временем в Одессе прошла акция протеста с требованием снести памятник российской императрице Екатерине II на Екатерининской площади. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД