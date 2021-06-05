Ан-2 вынужденно приземлился на поле в Челябинской области Речной теплоход затонул в Самаре 5 июня 2021, 13:55 Текст: Вера Басилая

При буксировке земснаряда утонул речной теплоход «Барракуда» в Волге возле острова Поджабный, спасена команда из четырех человек, погибших и пострадавших нет. Приволжское следственное управление на транспорте начало проверку. «Поступило сообщение о том, что при буксировке земснаряда произошло затопление речного теплохода «Барракуда» в реке Волга в районе острова Поджабный возле Самары. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Для обследования акватории реки Волга к месту направлены специалисты ГКУ «ПСС Самарской области» и Центра ГИМС Главного управления МЧС Росси по Самарской области. На движение судов данное происшествие не влияет», – говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области. По данным СК, судно «Барракуда» производило буксировку земснаряда и понтона, в процессе буксировки произошло затопление всех объектов. «Команда из четырех человек спасена, пострадавших нет», – говорится в сообщении СК, передает РИА «Новости». В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК России и сотрудники УТ МВД России по ПФО, проводится доследственная проверка. Напомним, 10 июля 2011 года двухпалубный дизель-электроход «Булгария», построенный в 1955 году в Чехословакии, затонул во время грозы на Куйбышевском водохранилище в районе поселка Сюкеево Камско-Устьинского района Татарстана. Из находившихся на борту 208 человек спасти удалось лишь 79, в том числе 10 из 40 детей и подростков. Были найдены тела 122 погибших. Среди пострадавших и погибших были жители Татарстана, Марий Эл, Удмуртии, Ульяновской, Самарской, Челябинской, Волгоградской областей, а также Белоруссии.

Агроном рассказал о способах эффективно вытравить одуванчики на даче 4 июня 2021, 20:50

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Сорняки одуванчик и подорожник легко удаляются механическим способом, а также при помощи гербицидов. Но химикаты не рекомендуется применять на дачных участках, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов. «Нужно понимать, что одуванчик – один из самых злостных сорняков. Его нельзя на газоне удалить скашиванием травы, хотя большинство сорняков не выдерживают такого ухода. Таким же стойким, как и одуванчик, является подорожник, у них розетка листьев расположена горизонтально, а корень уходит глубоко в землю. Поэтому, скосив часть листьев, их не истребить. К тому же у этого растения самое мощное цветение наступает весной и сейчас, в начале лета, как раз полетели по участкам его семена», – говорит Викулов. В огороде или саду данный вид сорняков легко удаляется механическим способом путем вскапывания и обработки территории, поскольку вегетативно они не размножаются и не дают большого количества побегов, продолжает агроном. Тем не менее, у одуванчика образуется большое количество семян, которые легко переносит ветер, засоряя участки садоводов и дачников. Кроме того, семена цветка очень быстро прорастают, давая начало новым растениям. «Одуванчик легко удаляется селективными гербицидами, которые активно используются на спортивных газонах. Но, на мой взгляд, на даче их применять – это самое крайнее дело, поскольку как бы производитель ни заявлял о его безопасности, это не так. Никакой химикат не безвреден. Исследования показывают, что любые гербициды достаточно опасны для человека и других теплокровных, включая домашних животных. И если появляется какая-то информация о «безвредном химикате», то это, как правило, говорит только о недостаточном количестве данных для каких-то выводов. Поэтому всегда нужно исходить из того, что чем меньше химии – тем лучше», – предупреждает эксперт. По мнению специалиста, гораздо проще точечно механически удалить сорняк на газоне, нежели подвергать себя и своих близких опасностью от химии. Тем более что сейчас существуют специальные приспособления, которые помогают его удалять. Для этого достаточно подрезать корень растения наискосок любым острым предметом, после чего вся розетка легко вытащится из земли, как морковь. «Тем более что одуванчик не такой злостный сорняк, как сныть или пырей ползучий, которые при перекапывании участка становятся только гуще. К тому же рядовое название этого желтого сорняка – одуванчик лекарственный. Он используется в лечебных целях, а некоторые применяют его для изготовления меда», – рассказывает Викулов. Также он предупредил, что навсегда избавиться от данного вида сорняка в средней полосе России все равно не получится даже посредством химии, поскольку после цветения у него появляется множество семян, которые так или иначе попадают на новые территории. Чтобы не вырастали новые растения, Викулов рекомендует после удаления корней одуванчиков регулярно скашивать траву: если где-то все-таки появился новый сорняк, то нельзя допускать превращения желтого цветка в белый. Ранее кандидат сельскохозяйственных наук, телеведущая Октябрина Ганичкина в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, как за майские праздники можно совершить на даче целый переворот. Кроме того, она поделилась советом, в какое время следует сажать те или иные овощные культуры. Названо число недостроенных километров «Северного потока – 2» 4 июня 2021, 20:03

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Вторую ветку трубопровода «Северный поток – 2» осталось завершить на более чем 50 км, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «По второй ветке осталось чуть более 50 км», – передает его слова ТАСС.



По словам Зеле для пуска первого газа по первой ветке сначала нужно провести тестовые работы, на это потребуется время. «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Европейские партнеры – Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall – обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 млн евро каждый. Ранее президент Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. При этом он подчеркнул, что с энергетической точки зрения газ, который пойдет по трубопроводу «Северный поток – 2», является лучшим и самым чистым в мире. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом США решили ввести новые санкции против российских организаций и участвующих в строительстве судов. Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что США могут предпринять попытки помешать сертификации газопровода «Северный поток – 2», когда строительство будет завершено, но Москва готова к любому развитию событий. Захарова: Окончание строительства первой нитки «Северного потока – 2» взорвало интернет 4 июня 2021, 18:30

Фото: пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Многие хотели сделать из проекта политический процесс, но право и экономические интересы взяли вверх, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию о завершении строительства первой нитки газопровода «Северный поток – 2». «Достроили как раз на благо нашей страны и всех государств, которые участвуют в этом процессе, проекте. К сожалению, многие хотели из экономического проекта сделать какой-то политический процесс, но на данном этапе, как вы видите, не получается, берет вверх право, законность, экономические интересы, эффективность. Поэтому это потрясающая новость. Она взорвала интернет, и не только российский, но и мировой, с чем мы всех и поздравляем», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой. «Знаете, до сессии спрашивали: «В чем прорыв? Где прорыв-то? Давайте поговорим о прорывах». Вот, пожалуйста, один из них», – добавила она. Ранее Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Европейские партнеры – Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall – обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 млн евро каждый. Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2–5 июня в очном формате. Путин объявил о прокладке первой нитки «Северного потока – 2» 4 июня 2021, 14:46

Фото: РБК/YouTube

Текст: Наталья Ануфриева

Прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2021. «Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2», работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена», – сказал Путин. Президент сообщил также, что компания «Газпром» уже готова к заполнению трубопровода газом. «Россия готова и в дальнейшем реализовывать с зарубежными партнерами проекты, подобные «Северному потоку – 2», – добавил российский лидер. Ранее Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был стать альтернативой «Северному потоку – 2». 30 апреля президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe. Ввести газопровод между Данией и Польшей в эксплуатацию планировалось 1 октября 2022 года. Напомним, против «Северного потока – 2», помимо Польши, активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Россия могла бы прокачивать через Украину в пять раз больше газа 4 июня 2021, 16:44

Фото: РБК/Youtube

Текст: Дарья Григоренко

Россия могла бы до сих пор прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас, заявил президент России Владимир Путин в рамках выступления на ПМЭФ. По его словам, в течение ближайших пяти лет Россия будет прокачивать до 40 млрд кубических метров. «В лучшие годы прокачивали, по-моему, чуть ли не до 200... Вот мы в Европу поставляли газ в 2018 году, мы поставили свыше 200 млрд кубических метров. Ну, если были бы нормальные отношения... значительную часть прокачивали через Украину. Но проблемы же создаются. И начались проблемы даже не в сфере политики, а в сфере экономики», – добавил президент России, передает РИА «Новости». Также президент отметил, что Украина сейчас получает от России за транзит 1,5 млрд долларов, а могла бы получать три, четыре, пять миллиардов. «Сами своими руками все сломали», – уточнил он. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что договор о транзите газа в Европу через Украину будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. Российскую военнослужащую приговорили к восьми годам колонии за госизмену 4 июня 2021, 20:25 Текст: Дарья Григоренко

Южный окружной военный суд приговорил военнослужащую Татьяну Кузьменко к восьми годам колонии общего режима с отсрочкой в два года по обвинению в госизмене, сообщили в пресс-службе суда. Пресс-секретаря суда Алена Катькало заявила, что подсудимой назначили восемь лет колонии общего режима с отсрочкой до достижения ребенком 14-летнего возраста. «Дело было рассмотрено в особом порядке и закрытом режиме из-за материалов, маркированных грифом «совершенно секретно», – отметила она, передает ТАСС. По ее словам, ребенок у осужденной 2009 года рождения. Указывается, что в ходе прений сторон гособвинение просило для Кузьменко 12 лет лишения свободы. Кроме того, Кузьменко лишена воинского звания ефрейтор.



Также уточняется, что приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленные сроки.



21 мая Верховный суд Крыма приговорил жителя республики Ивана Яцкина к 11 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене. Застреливший азербайджанца в Новосибирской области инспектор ДПС освобожден из-под стражи 4 июня 2021, 19:55

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Застреливший при проверке документов мужчину в Новосибирской области инспектор ДПС по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина освобожден из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщила пресс-служба СК. «По поручению председателя СК России следователь изменил меру пресечения в отношении полицейского, избрав подписку о невыезде и надлежащем поведении», – говорится в сообщении на сайте СК. «По данным следствия, 28 мая на автодороге «Сибирь» двое сотрудников ГИБДД начали преследовать автомобиль с тонированными стеклами, водитель которого не выполнил их требование об остановке. Машина была задержана в районе рабочего поселка Мошково, в ее салоне находилось трое мужчин. Для установления личности сотрудники полиции потребовали пройти в служебный автомобиль одного из них, а после отказа стали сопровождать мужчину под руки к служебной машине. Мужчина, препятствуя законным действиям сотрудников и применяя физическую силу, вырывался и нанес сотрудникам полиции удары. После этого, второй пассажир автомобиля ударил полицейских, высказывая в их адрес оскорбления», – сообщили в СК. «Двое подозреваемых в применении насилия в отношении сотрудников правопорядка задержаны. Следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в СК. Расследование обстоятельств инцидента, произошедшего вечером 28 мая 2021 года в Мошковском районе Новосибирской области, в результате которого погиб мужчина, остановленный сотрудниками полиции для проверки документов, продолжается в Главном следственном управлении, сообщили в СК. Напомним, в Новосибирской области 28 мая инспектор ДПС при задержании нарушителя ПДД случайно выстрелил ему в голову, когда тот пытался оказать сопротивление. Пострадавший скончался в реанимации. Позже председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назначил служебные проверки в отношении следователей, принимавших решение о возбуждении дела в отношении полицейского. «Северный поток», ипотека, вакцина. Что сказал Путин в Петербурге 4 июня 2021, 17:50

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Олег Исайченко

Речь Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме произвела сенсацию – президент объявил о том, что утром в пятницу была завершена укладка первой нитки газопровода «Северный поток – 2». В своем выступлении глава государства также объявил о продлении программы льготной ипотеки, новых налоговых послаблениях для малого и среднего бизнеса и рассказал о еще нерешенных проблемах российской экономики. «Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2», работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена», – констатировал президент Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Примерно в течение двух месяцев, скорее всего, будет закончена и вторая нитка газопровода, высказал предположение Путин. Глава государства также подчеркнул, что Газпром уже готов к заполнению газом этого трубопровода, который пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря. Добавим, что в четверг вице-премьер Александр Новак сообщил: Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года. Против строительства газопровода активно выступают страны-транзитеры – Польша и Украина, а также США, продвигающие поставки в страны Евросоюза своего сжиженного природного газа (СПГ). Американский газ добывается варварским способом, а цена на него выше на 25%, отметил Путин в своем выступлении на ПМЭФ-2021. «Или покупать подешевле у нас, и качественнее, и добытый нормальным образом, или покупать, по сути, продукт, который добывается сложным образом, так скажем, с экологической точки зрения», – обратился российский лидер к участникам международного форума. Путин подчеркнул: СП-2 представляет собой чисто экономический, коммерческий проект, который исключает политические риски, и экономически целесообразнее, чем транзит через Украину, Словакию и Австрию. Россия исходит из того, что поставки газа в Европу будут расти, в ближайшие десять лет объемы поставок превысят 50 млрд кубометров, добавил Путин. При этом, отметил российский лидер, Россия могла бы до сих пор прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас.



Восстановление экономики и вакцинация Обращаясь к участникам международного экономического форума, Путин констатировал: кризис на фоне пандемии коронавируса стал самым мощным для мировой экономики со времен Второй мировой войны. Но, несмотря на всю глубину прошлогоднего спада, «уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни». В текущем году ожидается необычно большой рост глобального ВВП, самый масштабный с 1970-х годов, прогнозирует российский лидер. Глава государства напомнил, что эксперты говорят о росте мирового валового внутреннего продукта на 6%. Признаком выхода экономики из кризиса Путин назвал первое с начала пандемии крупное мероприятие с участием бизнеса – ПМЭФ, который принимает Россия. При этом президент напомнил о проблемах, которые вызывает продолжающаяся пандемия. Сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции, а помощь этим нуждающимся странам ничтожна, поскольку «своя рубашка ближе к телу», указал российский лидер. Путин констатировал, что прививку от COVID-19 сделали только около 10% населения мира. «До тех пор, пока мы не обеспечим широкий, повсеместный доступ к вакцинам от коронавируса, причем на всех континентах, опасность эпидемии и ее новых вспышек никуда не уйдет», – добавил российский лидер. Президент поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России. В целом, подчеркнул лидер России, всем странам мира необходимо В целом, подчеркнул лидер России, всем странам мира необходимо объединять усилия перед общими, определяющими будущее вызовами, «которые не зависят от конъюнктуры рынков, от политических споров и раскладов, но в решающей степени определяют будущее всей нашей цивилизации». Одна из таких проблем, которые упомянул президент – изменение климата. «По подсчетам ученых, в результате хозяйственной деятельности человека в атмосфере Земли накопилось свыше двух триллионов тонн парниковых газов. Каждый год их объем увеличивается на 50 млрд тонн, постепенно нагревая планету», – привел данные специалистов глава государства. «Нередко приходилось слышать разговоры о том, что Россия, мол, не очень-то заинтересована в решении глобальных экологических проблем, – заметил президент. – Сразу могу сказать: это чушь, это миф, а то и откровенное передергивание. Как и другие страны, мы ощущаем риски и угрозы в этой сфере, включая опустынивание, эрозию почв, таяние вечной мерзлоты. Многие из присутствующих в зале знают и работают в Арктике: у нас там целые города, в Арктике, построенные на вечной мерзлоте. Если таять все начнет, какие последствия будут для России?». Чтобы решить проблему глобального потепления, только сократить объемы выбросов недостаточно, указал Путин. «Для достижения так называемой углеродной нейтральности важный показатель – это поглощение парниковых газов. Нужно снизить их объем, который уже накопился в атмосфере, и здесь наша главная задача – научиться улавливать, хранить и полезно использовать углекислый газ от всех источников», – обозначил задачу глава государства. Наша страна разработает план действий по снижению парниковых эмиссий до уровня ниже, чем в Европе – такое поручение Путин дал правительству. Еще одно важное направление, которое обозначил президент – сохранение и восстановление российских лесов, что собственно, и также помочь эффективнее улавливать углекислый газ. «На нашу страну приходится пятая часть мировых лесов, которые занимают почти 10 млн квадратных километров. По оценкам специалистов, учёных, уже сейчас они поглощают миллиарды тонн эквивалента углекислого газа ежегодно», – цитировал главу государства сайт Кремля. Занятость и рост цен Оценивая влияние коронавирусного кризиса на Россию, президент отметил: и экономика, и рынок труда уже приближаются к докризисному уровню. При этом Путин обозначил две наиболее актуальные проблемы. «Рынок труда, его нужно восстанавливать как минимум до 4,7%, как было до пандемии, а сейчас 5,2%. И вторая – инфляция», – констатировал президент. «Да, здесь есть проблемы, – указал глава государства. – И безработица увеличилась, и реальные доходы граждан припали. Мы все это знаем. Но не произошло ничего такого, что мы могли констатировать или могли назвать катастрофой, что в принципе в таких условиях, каких мы жили, было вполне возможно. Мы всего этого избежали». У каждого российского региона есть экономический потенциал, и каждый из них должен разработать исчерпывающий механизм для обеспечения деятельности инвесторов, дал указание президент. «Кроме того, в масштабах всей страны поручаю уже в ближайшее время запустить постоянно действующую программу поддержки молодежной занятости, включая меры содействия молодежному предпринимательству», – добавил Путин. Он указал: правительству следует усилить программы содействия занятости в тех регионах, где безработица пока еще высока». «При этом подчеркну – нужно действовать адресно, предлагать решения, которые учитывают специфику экономики каждого конкретного региона», – отметил глава государства.



Льготная ипотека Кроме того, президент предложил еще одну важную меру поддержки граждан – продление программы льготной ипотеки. Ее пролонгируют еще на один год, до 1 июля 2022 года, с повышением ставки до 7% и с единой предельной суммой кредита для всех регионов – 3 млн рублей. Кроме того, глава государства заявил, что программа семейной льготной ипотеки будет распространена и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита в рамках льготной семейной ипотеке в Москве и Санкт-Петербурге составит 12 млн рублей, в остальных регионах – 6 млн. «Уже при рождении первенца семья сможет взять ипотеку по ставке 6%, купить жилье на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит», – сообщил Путин. «Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека в нынешних условиях, в нынешней ситуации, для решения жилищных проблем наших граждан и для развития строительной отрасли, которая, как мы знаем, является локомотивом для смежных отраслей», – отметил президент. Он напомнил, что льготная ипотека была введена как антикризисная мера, но и резко обрывать ее нельзя. Она позволила привлечь в строительство более 2 трлн рублей, такую ипотеку оформили свыше полумиллиона граждан.



Поддержка бизнеса



Путин также объявил о мерах поддержки бизнеса, в частности для предприятий сферы общественного питания. «Сейчас компании, которые работают на упрощенном режиме налогообложения, обязаны перейти на общий налоговый режим, если преодолевают планку по количеству персонала, по объему выручки. Это означает дополнительную фискальную нагрузку. Часто этот фактор сдерживает рост бизнеса и вынуждает идти на разного рода ухищрения, вроде искусственного дробления компаний. Показательный пример – сфера общественного питания. Именно для компаний этой отрасли предлагаю с будущего года запустить пилотный проект. Его смысл – отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому», – сказал глава государства. «Если говорить более детально, то компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает двух миллиардов рублей в год. При этом за ними сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов 15%, даже в том случае, если численность персонала, занятого в компании, вырастет до полутора тысяч человек, сейчас такой порог 250 человек. Посмотрим (...) какой это даст эффект, в том числе для обеления бизнеса и стимулирования развития компании», – уточнил президент. Песков ответил на слова Дерипаски о «самоподрыве» оппозиции 4 июня 2021, 17:11 Текст: Дарья Григоренко

Оппозиция не мешает развитию России, пока действует в правовом поле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Не оппозиция мешает. Наверное, всегда развитию мешает все-таки та часть оппозиции, которой не нужен закон, которая провоцирует ситуацию и выход за рамки закона. Да, это мешает развитию», – отметил Песков, передает РИА «Новости». Так он прокомментировал слова основателя компании «Русал» Олега Дерипаски на ПМЭФ-2021, который заявил, что попытка оппозиции консолидироваться завершилась ее «самоподрывом», после чего началось десятилетие стабильности. Песков также прокомментировал вопрос о возможности ужесточения в России моратория на изменение политических законов, уточнив, что для совершенствования политической системы необходимы постоянные изменения. «Общество не стоит на месте, страна не стоит на месте, она постоянно развивается. И общество, и страна сталкиваются с новыми вызовами», – пояснил он. Ранее миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в России настали хорошие времена, поскольку есть стабильность, достаточно предсказуемые условия, а с осени в страну пойдут иностранные инвестиции. Путин заявил об уверенном движении США по пути СССР 5 июня 2021, 03:57

Фото: РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Соединенные Штаты столкнулись с типичными проблемами империй – уверенные в своем могуществе, они создают себе проблемы, с которыми уже не справятся, как это произошло с СССР. «Мы слышим угрозы, продолжающиеся из Конгресса, еще откуда-то. Все это делается в ходе внутриполитических процессов США. Вот люди, которые это делают, они исходят, видимо, из того, что мощь, экономическая, США, военная мощь, политическая, такова, что это не страшно, что это мы переживем, они думают», – приводит слова Путина ТАСС. «Вы знаете, в чем проблема, я вам расскажу как бывший гражданин бывшего Советского Союза. В чем проблема империй – им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки. Этих купим, этих напугаем, с этими договоримся, этим дадим бусы, этим погрозим военными кораблями. И это решит проблемы. Но количество проблем нарастает. Наступает момент, когда с ними уже не справиться. И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза», – сказал Путин. Накануне Путин поделился ожиданиями от переговоров с Байденом, назвал главную цель встречи с американским президентом и поставил условие нормализации отношений с США. Ранее в Кремле заявили о готовности Путина обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от встречи. Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Метревели объяснил причину подозрений российской теннисистки в умышленном проигрыше 4 июня 2021, 16:43

Фото: instagram.com/yana_sizikova

Текст: Татьяна Косолапова

«Обвиняли многих, но еще нужно доказать», – заявил газете ВЗГЛЯД советский теннисист и спортивный комментатор Александр Метревели, комментируя задержание теннисистки Яны Сизиковой в Париже. Российскую теннисистку Яну Сизикову заподозрили в умышленном проигрыше игры на турнире «Роллан Гаррос», в связи с чем спортсменку задержали в Париже. «Вообще, в мире было довольно много подобных случаев, потому что это индивидуальный вид спорта. Многих обвиняли, но доказать это тяжело. Но насколько я знаю, что за нашей теннисисткой следили еще с прошлого года, на этом же соревновании в прошлом году подозревали ее. Поэтому, возможно, у них действительно есть какие-то доказательства, может какие-то записи. Но это только предположение», – говорит Метревели. Он объясняет, что на ведущих теннисистов в таком случае не обращают внимания, поскольку по отношению к ним не возникает подозрения в мошенничестве. А те участники спорта, которые являются игроками-середняками и практически ничего не зарабатывают спортом, как Сизикова, сразу вызывают подозрения при возникновении несвойственно больших ставок. По словам комментатора, такие спортсмены чаще других идут на «соглашение о проигрыше», поскольку им необходимы деньги, чтобы продолжать ездить на соревнования и и иметь хоть какие-то средства на жизнь. «Не знаю, насколько факт мошенничества был в случае Сизиковой, расследование покажет, думаю. Но если ее вина все-таки будет доказана, то будет дисквалификация либо пожизненная, либо на какой-то определенный срок. Такое поведение в теннисе не приветствуется точно. Но, вообще, просто так не задерживают, как правило. Значит на нее уже есть что-то, досье какое-нибудь. Какой-то повод она, значит, дала», – полагает собеседник. Кроме того, бывший спортсмен отметил, что в подобных случаях Федерация тенниса России всегда поддерживает отечественных спортсменов и не бросает их один на один с проблемой, даже если человек виноват. Поэтому совершенно неудивительно, что президент Федерации Шамиль Тарпищев завил, что будет защищать Сизикову: так принято. К тому же, французским властям еще предстоит доказать вину девушки, если вообще найдутся какие-либо неопровержимые факты. «Не думаю, что этот скандал может как-то отразиться именно на российском теннисе, но на спорте отразится точно. У нас и так за последнее время столько свалилось, особенно то, что касается допинга, что потенциальный коррупционный скандал с нашей теннисисткой может подлить масла в огонь. Тем не менее, обвиняли многих, но еще нужно доказать», – заключил Метревели. В октябре прошлого года французская прокуратура открыла дело о мошенничестве на тотализаторе на турнире «Роллан Гаррос», где Сизикова в паре с американкой Мэдисон Бренгл играла с румынским дуэтом Андреа Миту и Патриции Марии. Румынки выиграли в гейме, на который были поставлены большие суммы, а ставки были размещены в нескольких странах через парижские игорные заведения. Евросоюз официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС 4 июня 2021, 17:30 Текст: Вера Басилая

Европейский союз ввел запрет на пролет воздушного пространства ЕС и доступ в свои аэропорты для всех перевозчиков Белоруссии. «Совет ЕС принял решение усилить существующие ограничительные меры в связи с ситуацией в Белоруссии и ввел запрет на пролет воздушного пространства ЕС, а также доступ в аэропорты ЕС для всех белорусских перевозчиков», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Евросоюза. В ЕС подчеркнули, что решение предусматривает запрет на взлет, посадку на территории Евросоюза, а также на пролет всех самолетов, используемых белорусскими авиаперевозчиками. Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. В Петербурге возбудили дело против сбившего ребенка самокатчика 4 июня 2021, 18:22 Текст: Вера Басилая

Следственными органами СК по Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего студента первого курса одного из городских вузов, случайно наехавшего на мальчика на Московском проспекте города. «По данным следствия, подозреваемый на тротуаре у дома 139, корпус 1, по Московскому проспекту, управляя арендованным электросамокатом, совершил наезд на четырехлетнего мальчика, причинив последнему телесные повреждения различной степени тяжести», – говорится в сообщении СУ СКР по Санкт-Петербургу. Четырехлетний Марк был госпитализирован с травмой головы. Студент после столкновения сам вызвал скорую помощь, дождался ее прибытия и, оставив свой номер телефона, покинул место происшествия, передает «Фонтанка». Теперь СК готовится инкриминировать ему причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, скоро молодому человеку изберут меру пресечения. Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в крупных сервисах аренды самокатов Whoosh, Molnia и других проходят обыски после инцидентов с наездами клиентов на маленьких детей. В частности, 1 июня мужчина на участке аллеи парка культуры и отдыха Колпино на личном электросамокате сбил четырехлетнего мальчика, который в тяжелом состоянии был госпитализирован. Отмечается, что личность мужчины, сбившего ребенка, установлена, в четверг ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. В Невском районе 2 июня неизвестный на электросамокате сбил пятилетнюю девочку и с места происшествия скрылся. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован, правоохранители ищут этого мужчину. Эрдоган заявил об обнаружении крупного газового месторождения в Черном море 4 июня 2021, 20:56 Текст: Вера Басилая

В Черном море найдены новые запасы природного газа на 135 млрд кубометров, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Буровое судно Fatih обнаружило на новом месторождении «Амасра-1» скопление газа объемом более 135 млрд кубометров», – цитирует РИА «Новости» Эрдогана. По его словам, теперь объем обнаруженных Турцией резервов природного газа в Черном море достиг 540 млрд кубометров. К 2023 году власти рассчитывают начать его поставки на внутренний рынок. В ближайшее время, отметил президент, власти решат технические вопросы, касающиеся добычи газа из этого месторождения, и «незамедлительно приступят к бурению», передает ТАСС. Между тем в середине октября прошлого года Эрдоган заявил, что «объем доказанных резервов газа на участке «Дунай-1» месторождения «Сакарья» составил 405 млрд кубометров». Ранее Эрдоган заявил об обнаружении новых запасов природного газа на 85 млрд кубометров в Черном море. В конце августа прошлого года Эрдоган сообщал, что турецкое буровое судно нашло в Черном море крупное месторождение газа на 320 млрд кубометров. Газета ВЗГЛЯД писала, что турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения. Дерипаска объявил о наступлении в России хороших времен 4 июня 2021, 14:04

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в России настали хорошие времена, поскольку есть стабильность, достаточно предсказуемые условия, а с осени в страну пойдут иностранные инвестиции. «В России, я считаю, хорошие времена уже настали. Президент, надо отдать ему должное, победил. И теперь вопрос, что называется в нас. ... Та ситуация, которая сложилась – стабильность, достаточно предсказуемые условия, которые есть у нас в стране. ... Я уверен, что с осени, после всех перипетий этого лета, пойдут иностранные инвестиции. ... Вопрос будет в нас, в предпринимателях, а мы, я думаю, сможем удивить и помочь российскому населению», – передает РИА «Новости» слова Дерипаски на ПМЭФ. По его словам, важно продемонстрировать развитие внутри страны и удивить мир, как это сделали «когда-то Япония, Китай, Катар, Корея». «Международная обстановка не будет стоять на месте, мы видим смену однополярного мира. К 2026-2028 годам уже ни у кого не будет сомнений, что он будет биполярный. В общем, это очевидно, Китай займет свое место», – отметил Дерипаска. Ранее Дерипаска заявил, что Россия получила десять лет стабильности после самоподрыва оппозиции.