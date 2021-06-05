Путин не согласился с мнением о давлении на журналистов в России Россельхознадзор заявил о зависимости России от импорта яиц для вакцин от COVID В России вступил в силу запрет на экспорт гречки 5 июня 2021, 11:19 Текст: Наталья Ануфриева

С 5 июня Россия ввела запрет на экспорт гречихи и гречки, он будет действовать до 31 августа 2021 года. Запрет не распространяется на товары для оказания международной гуманитарной помощи. Временные ограничения также не затронут транзитные товары, поставки для обеспечения деятельности воинских формирований России в других странах и для российских организаций на Байконуре и Шпицбергене, передает РИА «Новости». О запрете стало известно в начале мая. До этого СМИ со ссылкой на представителей ряда торговых сетей и поставщиков сообщили о вероятном подорожании круп на фоне неурожая, нехватка сырья на заводах, повышение стоимости упаковки и логистики. Сообщалось, что дисбаланс на рынок вносят и растущие поставки за границу. Союз экспортеров зерна в конце апреля со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщал, что основными импортерами российской гречихи являются Китай, Латвия и Украина.

Агроном рассказал о способах эффективно вытравить одуванчики на даче 4 июня 2021, 20:50

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Сорняки одуванчик и подорожник легко удаляются механическим способом, а также при помощи гербицидов. Но химикаты не рекомендуется применять на дачных участках, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов. «Нужно понимать, что одуванчик – один из самых злостных сорняков. Его нельзя на газоне удалить скашиванием травы, хотя большинство сорняков не выдерживают такого ухода. Таким же стойким, как и одуванчик, является подорожник, у них розетка листьев расположена горизонтально, а корень уходит глубоко в землю. Поэтому, скосив часть листьев, их не истребить. К тому же у этого растения самое мощное цветение наступает весной и сейчас, в начале лета, как раз полетели по участкам его семена», – говорит Викулов. В огороде или саду данный вид сорняков легко удаляется механическим способом путем вскапывания и обработки территории, поскольку вегетативно они не размножаются и не дают большого количества побегов, продолжает агроном. Тем не менее, у одуванчика образуется большое количество семян, которые легко переносит ветер, засоряя участки садоводов и дачников. Кроме того, семена цветка очень быстро прорастают, давая начало новым растениям. «Одуванчик легко удаляется селективными гербицидами, которые активно используются на спортивных газонах. Но, на мой взгляд, на даче их применять – это самое крайнее дело, поскольку как бы производитель ни заявлял о его безопасности, это не так. Никакой химикат не безвреден. Исследования показывают, что любые гербициды достаточно опасны для человека и других теплокровных, включая домашних животных. И если появляется какая-то информация о «безвредном химикате», то это, как правило, говорит только о недостаточном количестве данных для каких-то выводов. Поэтому всегда нужно исходить из того, что чем меньше химии – тем лучше», – предупреждает эксперт. По мнению специалиста, гораздо проще точечно механически удалить сорняк на газоне, нежели подвергать себя и своих близких опасностью от химии. Тем более что сейчас существуют специальные приспособления, которые помогают его удалять. Для этого достаточно подрезать корень растения наискосок любым острым предметом, после чего вся розетка легко вытащится из земли, как морковь. «Тем более что одуванчик не такой злостный сорняк, как сныть или пырей ползучий, которые при перекапывании участка становятся только гуще. К тому же рядовое название этого желтого сорняка – одуванчик лекарственный. Он используется в лечебных целях, а некоторые применяют его для изготовления меда», – рассказывает Викулов. Также он предупредил, что навсегда избавиться от данного вида сорняка в средней полосе России все равно не получится даже посредством химии, поскольку после цветения у него появляется множество семян, которые так или иначе попадают на новые территории. Чтобы не вырастали новые растения, Викулов рекомендует после удаления корней одуванчиков регулярно скашивать траву: если где-то все-таки появился новый сорняк, то нельзя допускать превращения желтого цветка в белый. Ранее кандидат сельскохозяйственных наук, телеведущая Октябрина Ганичкина в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, как за майские праздники можно совершить на даче целый переворот. Кроме того, она поделилась советом, в какое время следует сажать те или иные овощные культуры. Захарова: Окончание строительства первой нитки «Северного потока – 2» взорвало интернет 4 июня 2021, 18:30

Фото: пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Многие хотели сделать из проекта политический процесс, но право и экономические интересы взяли вверх, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию о завершении строительства первой нитки газопровода «Северный поток – 2». «Достроили как раз на благо нашей страны и всех государств, которые участвуют в этом процессе, проекте. К сожалению, многие хотели из экономического проекта сделать какой-то политический процесс, но на данном этапе, как вы видите, не получается, берет вверх право, законность, экономические интересы, эффективность. Поэтому это потрясающая новость. Она взорвала интернет, и не только российский, но и мировой, с чем мы всех и поздравляем», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой. «Знаете, до сессии спрашивали: «В чем прорыв? Где прорыв-то? Давайте поговорим о прорывах». Вот, пожалуйста, один из них», – добавила она. Ранее Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Европейские партнеры – Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall – обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 млн евро каждый. Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2–5 июня в очном формате. Названо число недостроенных километров «Северного потока – 2» 4 июня 2021, 20:03

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Вторую ветку трубопровода «Северный поток – 2» осталось завершить на более чем 50 км, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «По второй ветке осталось чуть более 50 км», – передает его слова ТАСС.



По словам Зеле для пуска первого газа по первой ветке сначала нужно провести тестовые работы, на это потребуется время. «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Европейские партнеры – Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall – обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 млн евро каждый. Ранее президент Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. При этом он подчеркнул, что с энергетической точки зрения газ, который пойдет по трубопроводу «Северный поток – 2», является лучшим и самым чистым в мире. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом США решили ввести новые санкции против российских организаций и участвующих в строительстве судов. Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что США могут предпринять попытки помешать сертификации газопровода «Северный поток – 2», когда строительство будет завершено, но Москва готова к любому развитию событий. Путин объявил о прокладке первой нитки «Северного потока – 2» 4 июня 2021, 14:46

Фото: РБК/YouTube

Текст: Наталья Ануфриева

Прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2021. «Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2», работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена», – сказал Путин. Президент сообщил также, что компания «Газпром» уже готова к заполнению трубопровода газом. «Россия готова и в дальнейшем реализовывать с зарубежными партнерами проекты, подобные «Северному потоку – 2», – добавил российский лидер. Ранее Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был стать альтернативой «Северному потоку – 2». 30 апреля президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe. Ввести газопровод между Данией и Польшей в эксплуатацию планировалось 1 октября 2022 года. Напомним, против «Северного потока – 2», помимо Польши, активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Россия могла бы прокачивать через Украину в пять раз больше газа 4 июня 2021, 16:44

Фото: РБК/Youtube

Текст: Дарья Григоренко

Россия могла бы до сих пор прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас, заявил президент России Владимир Путин в рамках выступления на ПМЭФ. По его словам, в течение ближайших пяти лет Россия будет прокачивать до 40 млрд кубических метров. «В лучшие годы прокачивали, по-моему, чуть ли не до 200... Вот мы в Европу поставляли газ в 2018 году, мы поставили свыше 200 млрд кубических метров. Ну, если были бы нормальные отношения... значительную часть прокачивали через Украину. Но проблемы же создаются. И начались проблемы даже не в сфере политики, а в сфере экономики», – добавил президент России, передает РИА «Новости». Также президент отметил, что Украина сейчас получает от России за транзит 1,5 млрд долларов, а могла бы получать три, четыре, пять миллиардов. «Сами своими руками все сломали», – уточнил он. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что договор о транзите газа в Европу через Украину будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. Российскую военнослужащую приговорили к восьми годам колонии за госизмену 4 июня 2021, 20:25 Текст: Дарья Григоренко

Южный окружной военный суд приговорил военнослужащую Татьяну Кузьменко к восьми годам колонии общего режима с отсрочкой в два года по обвинению в госизмене, сообщили в пресс-службе суда. Пресс-секретаря суда Алена Катькало заявила, что подсудимой назначили восемь лет колонии общего режима с отсрочкой до достижения ребенком 14-летнего возраста. «Дело было рассмотрено в особом порядке и закрытом режиме из-за материалов, маркированных грифом «совершенно секретно», – отметила она, передает ТАСС. По ее словам, ребенок у осужденной 2009 года рождения. Указывается, что в ходе прений сторон гособвинение просило для Кузьменко 12 лет лишения свободы. Кроме того, Кузьменко лишена воинского звания ефрейтор.



Также уточняется, что приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленные сроки.



21 мая Верховный суд Крыма приговорил жителя республики Ивана Яцкина к 11 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене. Застреливший азербайджанца в Новосибирской области инспектор ДПС освобожден из-под стражи 4 июня 2021, 19:55

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Застреливший при проверке документов мужчину в Новосибирской области инспектор ДПС по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина освобожден из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщила пресс-служба СК. «По поручению председателя СК России следователь изменил меру пресечения в отношении полицейского, избрав подписку о невыезде и надлежащем поведении», – говорится в сообщении на сайте СК. «По данным следствия, 28 мая на автодороге «Сибирь» двое сотрудников ГИБДД начали преследовать автомобиль с тонированными стеклами, водитель которого не выполнил их требование об остановке. Машина была задержана в районе рабочего поселка Мошково, в ее салоне находилось трое мужчин. Для установления личности сотрудники полиции потребовали пройти в служебный автомобиль одного из них, а после отказа стали сопровождать мужчину под руки к служебной машине. Мужчина, препятствуя законным действиям сотрудников и применяя физическую силу, вырывался и нанес сотрудникам полиции удары. После этого, второй пассажир автомобиля ударил полицейских, высказывая в их адрес оскорбления», – сообщили в СК. «Двое подозреваемых в применении насилия в отношении сотрудников правопорядка задержаны. Следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в СК. Расследование обстоятельств инцидента, произошедшего вечером 28 мая 2021 года в Мошковском районе Новосибирской области, в результате которого погиб мужчина, остановленный сотрудниками полиции для проверки документов, продолжается в Главном следственном управлении, сообщили в СК. Напомним, в Новосибирской области 28 мая инспектор ДПС при задержании нарушителя ПДД случайно выстрелил ему в голову, когда тот пытался оказать сопротивление. Пострадавший скончался в реанимации. Позже председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назначил служебные проверки в отношении следователей, принимавших решение о возбуждении дела в отношении полицейского. «Северный поток», ипотека, вакцина. Что сказал Путин в Петербурге 4 июня 2021, 17:50

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Олег Исайченко

Речь Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме произвела сенсацию – президент объявил о том, что утром в пятницу была завершена укладка первой нитки газопровода «Северный поток – 2». В своем выступлении глава государства также объявил о продлении программы льготной ипотеки, новых налоговых послаблениях для малого и среднего бизнеса и рассказал о еще нерешенных проблемах российской экономики. «Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2», работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена», – констатировал президент Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Примерно в течение двух месяцев, скорее всего, будет закончена и вторая нитка газопровода, высказал предположение Путин. Глава государства также подчеркнул, что Газпром уже готов к заполнению газом этого трубопровода, который пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря. Добавим, что в четверг вице-премьер Александр Новак сообщил: Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года. Против строительства газопровода активно выступают страны-транзитеры – Польша и Украина, а также США, продвигающие поставки в страны Евросоюза своего сжиженного природного газа (СПГ). Американский газ добывается варварским способом, а цена на него выше на 25%, отметил Путин в своем выступлении на ПМЭФ-2021. «Или покупать подешевле у нас, и качественнее, и добытый нормальным образом, или покупать, по сути, продукт, который добывается сложным образом, так скажем, с экологической точки зрения», – обратился российский лидер к участникам международного форума. Путин подчеркнул: СП-2 представляет собой чисто экономический, коммерческий проект, который исключает политические риски, и экономически целесообразнее, чем транзит через Украину, Словакию и Австрию. Россия исходит из того, что поставки газа в Европу будут расти, в ближайшие десять лет объемы поставок превысят 50 млрд кубометров, добавил Путин. При этом, отметил российский лидер, Россия могла бы до сих пор прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас.



Восстановление экономики и вакцинация Обращаясь к участникам международного экономического форума, Путин констатировал: кризис на фоне пандемии коронавируса стал самым мощным для мировой экономики со времен Второй мировой войны. Но, несмотря на всю глубину прошлогоднего спада, «уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни». В текущем году ожидается необычно большой рост глобального ВВП, самый масштабный с 1970-х годов, прогнозирует российский лидер. Глава государства напомнил, что эксперты говорят о росте мирового валового внутреннего продукта на 6%. Признаком выхода экономики из кризиса Путин назвал первое с начала пандемии крупное мероприятие с участием бизнеса – ПМЭФ, который принимает Россия. При этом президент напомнил о проблемах, которые вызывает продолжающаяся пандемия. Сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции, а помощь этим нуждающимся странам ничтожна, поскольку «своя рубашка ближе к телу», указал российский лидер. Путин констатировал, что прививку от COVID-19 сделали только около 10% населения мира. «До тех пор, пока мы не обеспечим широкий, повсеместный доступ к вакцинам от коронавируса, причем на всех континентах, опасность эпидемии и ее новых вспышек никуда не уйдет», – добавил российский лидер. Президент поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России. В целом, подчеркнул лидер России, всем странам мира необходимо В целом, подчеркнул лидер России, всем странам мира необходимо объединять усилия перед общими, определяющими будущее вызовами, «которые не зависят от конъюнктуры рынков, от политических споров и раскладов, но в решающей степени определяют будущее всей нашей цивилизации». Одна из таких проблем, которые упомянул президент – изменение климата. «По подсчетам ученых, в результате хозяйственной деятельности человека в атмосфере Земли накопилось свыше двух триллионов тонн парниковых газов. Каждый год их объем увеличивается на 50 млрд тонн, постепенно нагревая планету», – привел данные специалистов глава государства. «Нередко приходилось слышать разговоры о том, что Россия, мол, не очень-то заинтересована в решении глобальных экологических проблем, – заметил президент. – Сразу могу сказать: это чушь, это миф, а то и откровенное передергивание. Как и другие страны, мы ощущаем риски и угрозы в этой сфере, включая опустынивание, эрозию почв, таяние вечной мерзлоты. Многие из присутствующих в зале знают и работают в Арктике: у нас там целые города, в Арктике, построенные на вечной мерзлоте. Если таять все начнет, какие последствия будут для России?». Чтобы решить проблему глобального потепления, только сократить объемы выбросов недостаточно, указал Путин. «Для достижения так называемой углеродной нейтральности важный показатель – это поглощение парниковых газов. Нужно снизить их объем, который уже накопился в атмосфере, и здесь наша главная задача – научиться улавливать, хранить и полезно использовать углекислый газ от всех источников», – обозначил задачу глава государства. Наша страна разработает план действий по снижению парниковых эмиссий до уровня ниже, чем в Европе – такое поручение Путин дал правительству. Еще одно важное направление, которое обозначил президент – сохранение и восстановление российских лесов, что собственно, и также помочь эффективнее улавливать углекислый газ. «На нашу страну приходится пятая часть мировых лесов, которые занимают почти 10 млн квадратных километров. По оценкам специалистов, учёных, уже сейчас они поглощают миллиарды тонн эквивалента углекислого газа ежегодно», – цитировал главу государства сайт Кремля. Занятость и рост цен Оценивая влияние коронавирусного кризиса на Россию, президент отметил: и экономика, и рынок труда уже приближаются к докризисному уровню. При этом Путин обозначил две наиболее актуальные проблемы. «Рынок труда, его нужно восстанавливать как минимум до 4,7%, как было до пандемии, а сейчас 5,2%. И вторая – инфляция», – констатировал президент. «Да, здесь есть проблемы, – указал глава государства. – И безработица увеличилась, и реальные доходы граждан припали. Мы все это знаем. Но не произошло ничего такого, что мы могли констатировать или могли назвать катастрофой, что в принципе в таких условиях, каких мы жили, было вполне возможно. Мы всего этого избежали». У каждого российского региона есть экономический потенциал, и каждый из них должен разработать исчерпывающий механизм для обеспечения деятельности инвесторов, дал указание президент. «Кроме того, в масштабах всей страны поручаю уже в ближайшее время запустить постоянно действующую программу поддержки молодежной занятости, включая меры содействия молодежному предпринимательству», – добавил Путин. Он указал: правительству следует усилить программы содействия занятости в тех регионах, где безработица пока еще высока». «При этом подчеркну – нужно действовать адресно, предлагать решения, которые учитывают специфику экономики каждого конкретного региона», – отметил глава государства.



Льготная ипотека Кроме того, президент предложил еще одну важную меру поддержки граждан – продление программы льготной ипотеки. Ее пролонгируют еще на один год, до 1 июля 2022 года, с повышением ставки до 7% и с единой предельной суммой кредита для всех регионов – 3 млн рублей. Кроме того, глава государства заявил, что программа семейной льготной ипотеки будет распространена и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита в рамках льготной семейной ипотеке в Москве и Санкт-Петербурге составит 12 млн рублей, в остальных регионах – 6 млн. «Уже при рождении первенца семья сможет взять ипотеку по ставке 6%, купить жилье на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит», – сообщил Путин. «Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека в нынешних условиях, в нынешней ситуации, для решения жилищных проблем наших граждан и для развития строительной отрасли, которая, как мы знаем, является локомотивом для смежных отраслей», – отметил президент. Он напомнил, что льготная ипотека была введена как антикризисная мера, но и резко обрывать ее нельзя. Она позволила привлечь в строительство более 2 трлн рублей, такую ипотеку оформили свыше полумиллиона граждан.



Поддержка бизнеса



Путин также объявил о мерах поддержки бизнеса, в частности для предприятий сферы общественного питания. «Сейчас компании, которые работают на упрощенном режиме налогообложения, обязаны перейти на общий налоговый режим, если преодолевают планку по количеству персонала, по объему выручки. Это означает дополнительную фискальную нагрузку. Часто этот фактор сдерживает рост бизнеса и вынуждает идти на разного рода ухищрения, вроде искусственного дробления компаний. Показательный пример – сфера общественного питания. Именно для компаний этой отрасли предлагаю с будущего года запустить пилотный проект. Его смысл – отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому», – сказал глава государства. «Если говорить более детально, то компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает двух миллиардов рублей в год. При этом за ними сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов 15%, даже в том случае, если численность персонала, занятого в компании, вырастет до полутора тысяч человек, сейчас такой порог 250 человек. Посмотрим (...) какой это даст эффект, в том числе для обеления бизнеса и стимулирования развития компании», – уточнил президент. Браудер пообещал за год вытащить Навального из тюрьмы 4 июня 2021, 11:57

Фото: Бабушкинский суд/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Западные политики и общественные деятели поздравили российского блогера Алексея Навального с 45-летие, назвав его своим «союзником». В частности, основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер пообещал к следующему дню рождения освободить Навального из тюрьмы. А экс-посол США в России Майкл Макфол видит в нем «политическое будущее России». Браудер выразил надежду, что в ближайшем будущем Навальный сможет продолжить свою работу. «После того, как ваши друзья покинули Россию, нам стало легче координировать нашу работу, что привело к беспрецедентному уровню давления на Россию. Запомни мои слова, к следующему дню рождения ты будешь свободным человеком», – приводит его слова BuzzFeed. Бывший специальный помощник президента США по вопросам национальной безопасности, экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что внимательно следит за здоровьем Навального и использует все свои связи в администрации президента США Джозефа Байдена, «чтобы оказать дополнительное давление на Россию». «Будьте уверены, что здесь, в США, есть много замечательных людей, которые делают все, чтобы вытащить вас из тюрьмы. Несмотря ни на что, вы-политическое будущее России», - добавил он. По словам президента «Национального фонда за демократию» Карла Гершмана, все, что происходит с Навальным, является бесчеловечным актом запугивания. «Мне больно видеть, в какие нечеловеческие условия поставили вас российские власти, сколько вам пришлось вынести за эти месяцы заключения. Я считаю, что все, что с вами происходит, является бесчеловечным актом запугивания, направленным против честных и порядочных людей вашей страны. Ваше политическое дело-еще одно доказательство того, что вы являетесь лицом российской оппозиции, ее главной движущей силой. И мы не позволим нашим союзникам пережить такое унижение. Будьте уверены, что Кремль ответит за свое безрассудство», – сказал он. Сенатор США от штата Нью-Джерси Роберт Менендес также присоединился к поздравлениям и отметил, что к Навальному обязательно придет политический успех. «И, конечно, мы сделаем все возможное, чтобы это произошло. Но сначала мы освободим вас как можно скорее. Я глубоко убежден, что построение демократии в России невозможно без ваших усилий», – заявил он. Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар добавил, что Навальный является «узником совести». «Мы твердо убеждены, что преследование активистов за гражданские права по политическим мотивам недопустимо. Именно поэтому мы требуем от российского правительства справедливого расследования и немедленного освобождения господина Навального», – заключил он. 19 апреля пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области сообщила, что медики приняли решение о переводе Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Навальному неоднократно проводились медосмотры, было назначено медикаментозное лечение, но он отказался от него. Ранее директор ФСИН Александр Калашников заявил, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет. Жена случайно застрелившего человека инспектора ДПС обратилась к Путину 4 июня 2021, 13:34

Фото: кадр из видео

Текст: Евгения Шестак

Супруга сотрудника ДПС Александра Гусева, случайно выстрелившего в нарушителя при задержании под Новосибирском, попросила о помощи президента России Владимира Путина, а также глав ФСБ Александра Бортникова и Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Видеообращение Натальи Гусевой оказалось в распоряжении портала «Ридус». Так, Гусева сообщила, что в адрес ее семьи регулярно поступают угрозы. «[Прошу], чтобы защитили нас и моего мужа от возможных посягательств на жизнь, здоровье и имущество, а также не допустили оказания давления на следствие», – высказалась она. Адвокат Александра Гусева Юрий Голубицкий подтвердил факты запугиваний, сославшись на слова своего подзащитного, однако уточнил, что лично в его адрес никаких угроз в связи с делом не поступало. По его словам, в телефонной беседе Наталья пожаловалась со слезами, что ее детям кто-то прислал «видео про папу», в котором содержаться негативные высказывания по поводу происшествия с участием Гусева. Между тем, в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что жена новосибирского полицейского не получала угроз. Отмечается, что видеообращение, где она заявила о якобы поступавших угрозах, женщина сделала для привлечения внимания общественности к данной ситуации, передает ТАСС. «Информация не соответствует действительности. При опросе супруги сотрудника установлено, что женщина сделала публичное заявление по совету своего адвоката с целью привлечения к указанной ситуации внимания общественности. В действительности каких-либо угроз в ее адрес и в адрес ее родственников не поступало», – говорится в сообщении. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назначил служебные проверки в отношении следователей, принимавших решение о возбуждении дела в отношении полицейского, который при задержании случайно выстрелил в 19-летнего юношу в Новосибирской области. Напомним, инспектор ДПС в Новосибирской области 28 мая при задержании нарушителя ПДД случайно выстрелил в голову задерживаемому, который пытался оказать сопротивление. Позже пострадавший 19-летний молодой человек умер в реанимации. Следователи в связи с этим переквалифицировали действия полицейского – ему предъявят обвинение в причинении смерти по неосторожности. Эксперт объяснил страхи Польши из-за остановки Baltic Pipe 4 июня 2021, 12:20

Фото: Ritzau Scanpix/REUTERS

Текст: Наталья Макарова

«Польские власти ищут в действиях Дании политическую подоплеку, потому что у них рыльце в пушку», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя заявление властей Польши о попытках со стороны Дании заблокировать строительство газопровода Baltic Pipe. «У Дании нет политических противоречий с Польшей, и она не препятствует строительству трубопровода Baltic Pipe. Датчанам выгодно получать газ по этой трубе на фоне падения собственной добычи», – отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Кроме того, в вопросах энергетики Польша является союзником США, напомнил собеседник. «Она в угоду Вашингтону торпедировала строительство «Северного потока – 2», и продолжает это делать. Поэтому американцы при необходимости смогут надавить на датчан», – полагает эксперт. По словам Юшкова, «датчане исключительно по бюрократической причине отозвали разрешение на строительство Baltic Pipe». «Скорее всего, Дания просто изменила требования к разрешениям на строительство трубопровода. Оператору Baltic Pipe достаточно принести необходимые бумаги датскому регулятору, и проблема будет решена», – предполагает Юшков. «Но дело в том, что поляки сами были инициатором политизации проекта «Северный поток – 2», который проходит в том же регионе. Они вовсю трубили о том, что проект вредит окружающей среде. Теперь, когда появляются претензии к их трубе, они подразумевают, что остальные делают так же, как они, – поясняет эксперт. – Польские власти ищут в действиях Дании политическую подоплеку, потому что у них рыльце в пушку». «Кроме того, поляки нервничают из-за того, что сроки строительства Baltic Pipe синхронизированы с окончанием действующего контракта с Газпромом в мае 2022 года, – отметил собеседник. – Само наличие газопровода не заменит полностью поставки из России, но оно должно укрепить переговорные позиции Польши с Газпромом, чтобы они могли получать газ по более выгодным ценам», – заключил собеседник. Напомним, заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил о том, что власти Польши считают опасными попытки заблокировать строительство газопровода Baltic Pipe. По его словам, правительство Польши получило информацию о том, что датский Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов не подтвердил разрешение, выданное управлением по охране окружающей среды на строительство газопровода Baltic Pipe. Основанием для аннулирования разрешения стала недостаточная изученность вопроса о защите дикой природы во время прокладки трубы. Одобрение экологов проект получил еще в 2019 году, и работы по строительству газопровода идут уже полным ходом. Теперь они будут приостановлены. «Мы постараемся как можно скорее выяснить, в чем дело. Часто за экологической тематикой могут скрываться другие интересы. Попытки заблокировать Baltic Pipe опасны для Польши, Украины и соседних стран», – сказал Пшидач, подчеркнув, что Польша заботится не только о своих интересах, но хочет быть поставщиком для других государств. Ранее в четверг Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был стать альтернативой «Северному потоку – 2». Напомним, 30 апреля нынешнего года президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe. Ввести газопровод между Данией и Польшей в эксплуатацию планировалось 1 октября 2022 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Песков ответил на слова Дерипаски о «самоподрыве» оппозиции 4 июня 2021, 17:11 Текст: Дарья Григоренко

Оппозиция не мешает развитию России, пока действует в правовом поле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Не оппозиция мешает. Наверное, всегда развитию мешает все-таки та часть оппозиции, которой не нужен закон, которая провоцирует ситуацию и выход за рамки закона. Да, это мешает развитию», – отметил Песков, передает РИА «Новости». Так он прокомментировал слова основателя компании «Русал» Олега Дерипаски на ПМЭФ-2021, который заявил, что попытка оппозиции консолидироваться завершилась ее «самоподрывом», после чего началось десятилетие стабильности. Песков также прокомментировал вопрос о возможности ужесточения в России моратория на изменение политических законов, уточнив, что для совершенствования политической системы необходимы постоянные изменения. «Общество не стоит на месте, страна не стоит на месте, она постоянно развивается. И общество, и страна сталкиваются с новыми вызовами», – пояснил он. Ранее миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в России настали хорошие времена, поскольку есть стабильность, достаточно предсказуемые условия, а с осени в страну пойдут иностранные инвестиции. Метревели объяснил причину подозрений российской теннисистки в умышленном проигрыше 4 июня 2021, 16:43

Фото: instagram.com/yana_sizikova

Текст: Татьяна Косолапова

«Обвиняли многих, но еще нужно доказать», – заявил газете ВЗГЛЯД советский теннисист и спортивный комментатор Александр Метревели, комментируя задержание теннисистки Яны Сизиковой в Париже. Российскую теннисистку Яну Сизикову заподозрили в умышленном проигрыше игры на турнире «Роллан Гаррос», в связи с чем спортсменку задержали в Париже. «Вообще, в мире было довольно много подобных случаев, потому что это индивидуальный вид спорта. Многих обвиняли, но доказать это тяжело. Но насколько я знаю, что за нашей теннисисткой следили еще с прошлого года, на этом же соревновании в прошлом году подозревали ее. Поэтому, возможно, у них действительно есть какие-то доказательства, может какие-то записи. Но это только предположение», – говорит Метревели. Он объясняет, что на ведущих теннисистов в таком случае не обращают внимания, поскольку по отношению к ним не возникает подозрения в мошенничестве. А те участники спорта, которые являются игроками-середняками и практически ничего не зарабатывают спортом, как Сизикова, сразу вызывают подозрения при возникновении несвойственно больших ставок. По словам комментатора, такие спортсмены чаще других идут на «соглашение о проигрыше», поскольку им необходимы деньги, чтобы продолжать ездить на соревнования и и иметь хоть какие-то средства на жизнь. «Не знаю, насколько факт мошенничества был в случае Сизиковой, расследование покажет, думаю. Но если ее вина все-таки будет доказана, то будет дисквалификация либо пожизненная, либо на какой-то определенный срок. Такое поведение в теннисе не приветствуется точно. Но, вообще, просто так не задерживают, как правило. Значит на нее уже есть что-то, досье какое-нибудь. Какой-то повод она, значит, дала», – полагает собеседник. Кроме того, бывший спортсмен отметил, что в подобных случаях Федерация тенниса России всегда поддерживает отечественных спортсменов и не бросает их один на один с проблемой, даже если человек виноват. Поэтому совершенно неудивительно, что президент Федерации Шамиль Тарпищев завил, что будет защищать Сизикову: так принято. К тому же, французским властям еще предстоит доказать вину девушки, если вообще найдутся какие-либо неопровержимые факты. «Не думаю, что этот скандал может как-то отразиться именно на российском теннисе, но на спорте отразится точно. У нас и так за последнее время столько свалилось, особенно то, что касается допинга, что потенциальный коррупционный скандал с нашей теннисисткой может подлить масла в огонь. Тем не менее, обвиняли многих, но еще нужно доказать», – заключил Метревели. В октябре прошлого года французская прокуратура открыла дело о мошенничестве на тотализаторе на турнире «Роллан Гаррос», где Сизикова в паре с американкой Мэдисон Бренгл играла с румынским дуэтом Андреа Миту и Патриции Марии. Румынки выиграли в гейме, на который были поставлены большие суммы, а ставки были размещены в нескольких странах через парижские игорные заведения. МВД назвало координаторов обманувших ветерана Пронина аферистов 4 июня 2021, 13:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Работу мошенников, обманувших ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, координировали из-за рубежа, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Задержаны два подозреваемых в мошеннических действиях, которые 29 мая были совершены в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина... По имеющейся информации, координация их действий осуществлялась из-за рубежа», – передает РИА «Новости» слова Волк. У подозреваемых изъяты телефоны, банковские карты и деньги. «Сотрудники МВД России не исключают, что, помимо Василия Пронина, от действий аферистов пострадали и другие граждане, в том числе пожилого возраста. Эта информация проверяется», – добавила представитель ведомства. Само мошенничество было совершено по распространенному сценарию: домой 96-летнему ветерану позвонил мнимый полицейский, который убедил его снять с банковского счета и передать еще одному участнику аферы 400 тыс. рублей – якобы «для поиска мошенника». Василий Гаврилович Пронин родился 25 февраля 1925 года в селе Спешнево Рязанской области. В 1942 году, не достигнув совершеннолетия Василий Гаврилович вступил в ряды Красной Армии, участвовал в боях, в том числе в исторической битве на Курской дуге. Награжден медалью «За отвагу». В 1944 году Пронин был тяжело ранен при форсировании Десны. Напомним, злоумышленники в Москве лишили всех сбережений 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, которого на параде Победы укрыл курткой президент Владимир Путин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «чудовищной ситуацией» кражу у Василия Пронина. Ранее в пятницу Волк сообщила, что полиция задержала подозреваемых в мошенничестве против Пронина. Евросоюз официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС 4 июня 2021, 17:30 Текст: Вера Басилая

Европейский союз ввел запрет на пролет воздушного пространства ЕС и доступ в свои аэропорты для всех перевозчиков Белоруссии. «Совет ЕС принял решение усилить существующие ограничительные меры в связи с ситуацией в Белоруссии и ввел запрет на пролет воздушного пространства ЕС, а также доступ в аэропорты ЕС для всех белорусских перевозчиков», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Евросоюза. В ЕС подчеркнули, что решение предусматривает запрет на взлет, посадку на территории Евросоюза, а также на пролет всех самолетов, используемых белорусскими авиаперевозчиками. Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.