Умер первый президент «Автоваза» Владимир Каданников

В возрасте 79 лет умер первый президент «Автоваза», генеральный директор предприятия с 1988 по 2005 год Владимир Каданников, сообщили в пресс-службе администрации Тольятти.

«Третьего июня на 80-м году жизни скончался Владимир Васильевич Каданников – Герой Социалистического Труда и генеральный директор «Автоваза» с 1988 по 2005 год. Администрация городского округа Тольятти приносит глубокие соболезнования родным и близким Владимира Васильевича. Светлая память», – говорится в сообщении на сайте администрации города.

Каданников начал работать на Волжском автозаводе в 1967 году заместителем начальника цеха крупной штамповки прессового производства, позже он был заместителем директора, а затем директором прессового производства. В 1988 году Каданникова избрали генеральным директором Волжского объединения по производству легковых автомобилей.

В 1994 году был избран первым президентом акционерного общества, позднее возглавил Совет директоров ОАО «АВТОВАЗ», а затем и Совет директоров совместного предприятия «Дженерал-Моторс-Автоваз».

Каданников удостоен звания Героя Социалистического Труда, он кавалер ордена Ленина, ордена Трудового Красного Знамени, ордена Дружбы народов, ордена «Знак Почета», ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей степени, ордена князя Ярослава Мудрого. В 2013 году ему было присвоено звание Почетного гражданина города Тольятти.

«Владимир Васильевич прошел все ступени трудовой карьеры от слесаря до генерального директора одного из крупнейших акционерных обществ страны. В период его руководства в сложных экономических условиях коллектив АО «АВТОВАЗ» всегда продолжал работать стабильно, все результаты достигались без численных сокращений рабочих мест и сохранялись социальные гарантии для работников завода», – добавили в администрации города.

Каданников много сделал для того, чтобы Тольятти был не просто маленькой точкой на карте, а приобрел статус автомобильной столицы России, отметили в пресс-службе.