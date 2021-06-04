Песков заявил о защите интересов России законом об иноагентах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что считает оправданным закон об иноагентах для защиты интересов России в условиях, когда на мировой арене нарушаются нормы дипломатии.

Песков заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что «сейчас, когда действительно во многом перестали даже пытаться как-то прикрываться нормами дипломатии, когда речь идет об иностранном вмешательстве в дела другой страны, то, конечно, здесь методы защиты национальных интересов оправданы», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что российский закон, по которому СМИ с иностранным финансированием могут признаваться иноагентами, направлен на «защиту национальных интересов». При этом данный документ не является копией аналогичных законов в других странах, но скопирован сам принцип.

«В нынешних условиях этот принцип абсолютно правильный, и здесь не нужно ничего усложнять», – резюмировал представитель Кремля.

Песков также прокомментировал закрытие признанного иноагентом издания VTimes: «СМИ, особенно наши новые средства массовой информации, быстро открываются и быстро закрываются. Это постоянных процесс».

Он отметил, что не сомневается – «журналисты найдут себе место в других журналистских коллективах», передает РИА «Новости».

Напомним, в феврале 2020 года в России вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо.

По закону «О средствах массовой информации» (ст. 25.1), материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.