Москва стала лидером рейтинга инвестклимата в регионах России за 2020 год

Москва заняла первое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2020 года, столица лидирует третий год подряд, результаты рейтинга представила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в рамках Петербургского международного экономического форума.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России ежегодно готовит АСИ совместно с деловыми объединениями. Рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне, передает РИА «Новости».

Москва сохранила лидерство и по итогам 2020 года заняла первое место в рейтинге. На втором месте – Татарстан, республика также удерживает позицию третий год подряд. В первую тройку рейтинга вернулась Тюменская область, поднявшаяся сразу на девять пунктов, которая еще два года назад возглавляла его. На четвертом месте – Тульская область (минус 1 пункт). Первую пятерку рейтинга замыкает Республика Башкортостан, поднявшаяся на четыре пункта.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что иностранный бизнес сохраняет заинтересованность в работе на российском рынке, несмотря конфликты в отношениях с Европой и США.