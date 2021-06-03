|
|
Военный эксперт раскритиковал данные о первом самовольном убийстве дроном человека
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
«Пока искусственный интеллект неспособен самостоятельно оценивать обстановку на поле боя. А именно это является характерным признаком человеческого мышления», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя сообщения о том, что турецкий квадрокоптер Kargu-2 впервые в истории самовольно убил человека во время вооруженного конфликта в Ливии в 2020 году.
«В докладе специалистов ООН речь идет не о беспилотнике как о частном элементе, а о системе таких вооружений, которые самостоятельно принимают решение о поражении цели. А такие системы уже давным-давно существуют. В их числе можно назвать противокорабельные ракеты и другие виды вооружений авиационного базирования», – отметил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.
По его словам, такие вооружения атакуют не конкретную цель, а запускаются в район боевых действий и на основании заданных алгоритмов поиска и селекции мишеней самостоятельно определяют цель и поражают ее. «По принципам применения – это абсолютный аналог того, что перечислили специалисты ООН, когда обеспокоились самостоятельным выбором целей турецким БПЛА», – добавил Мураховский.
Что касается применения искусственного интеллекта в вооружениях, то здесь наблюдается отсутствие четких определений и рамок самого понятия. «Если под искусственным интеллектом понимать рекурсивные нейросети с глубинным обучением – это одно. А если говорить об алгоритмах обработки информации, которые также давно используются в военном деле – это совсем другое», – объяснил Мураховский.
«Пока искусственный интеллект неспособен самостоятельно оценивать обстановку на поле боя. А именно это является характерным признаком человеческого мышления», – заключил эксперт.
Ранее журнал New Scientist со ссылкой на исследование ООН сообщил, что военный квадрокоптер Kargu-2, находясь в автономном режиме работы, впервые в истории убил человека во время вооруженного конфликта в Ливии в 2020 году.
Уточняется, что дрон был произведен в Турции и работал в «высокоэффективном автономном режиме», то есть был запрограммирован для атаки целей без необходимости команд от оператора. Kargu-2 оснащаются взрывчаткой и могут быть наведены на цель для самоподрыва, сообщал «Коммерсант».
Позже военный эксперт Вадим Козюлин в интервью Business FM заявил, что проведение подобных операций было возможным еще несколько лет назад. «Существуют аппараты, которые в основном используются для охраны границ. Это автоматический пулемет, который может самостоятельно распознавать противника и уничтожить его тоже самостоятельно», – пояснил Козюлин.
В апреле главный конструктор группы компаний ZALA Aero (входит в группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех») Александр Захаров сообщал, что российские специалисты создали первую в мире систему «воздушного минирования» против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Управляемый искусственным интеллектом дрон впервые убил человека
|
|
Военный квадрокоптер Kargu-2, находясь в автономном режиме работы, впервые в истории убил человека во время вооруженного конфликта в Ливии в 2020 году, сообщает журнал New Scientist со ссылкой на исследование ООН.
Инцидент произошел в марте 2020 года, однако об этом стало известно только сейчас из исследования ООН. Дрон был произведен в Турции и работал в «высокоэффективном автономном режиме», то есть был запрограммирован для атаки целей без необходимости команд от оператора. Kargu-2 оснащаются взрывчаткой и могут быть наведены на цель для самоподрыва, сообщает «Коммерсант».
Погибший был участником Ливийской национальной армии, которая воюет против регулярной армии правительства Ливии в Триполи.
В апреле главный конструктор группы компаний ZALA Aero (входит в группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех») Александр Захаров сообщал, что российские специалисты создали первую в мире систему «воздушного минирования» против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Эксперт объяснил решение Судана пересмотреть соглашение о российской базе
|
|
«Власти Судана пытаются выторговать себе наилучшие условия, поэтому маневрируют между интересами разных стран», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Игорь Герасимов, комментируя намерение властей Судана пересмотреть соглашение о российской военной базе в Красном море на фоне заявлений о готовности сотрудничать с США и другими странами Запада.
«Начальник военного штаба вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн озвучил официальную точку зрения по поводу российской базы, но на мой взгляд, это больше тактический ход, нежели реальное намерение руководства страны», – считает востоковед, профессор Восточного факультета Санкт-Петербургского госуниверситета Игорь Герасимов.
По его словам, Судан – богатейшая страна, которая своим урожаем может прокормить большую часть населения Ближнего Востока. При этом страна несколько десятилетий находилась под тяжелейшими санкциями со стороны США. Ей не хватает ни людских ресурсов, ни технологий.
«Можно сказать, что Судан имеет очень большой нереализованный потенциал. Поэтому власти страны пытаются выторговать себе наилучшие условия, чтобы встать на ноги. Это попытка маневрировать между интересами различных внешнеполитических сил. Отсюда – переговоры с США, которые в 2020 году исключили Судан из списка стран-пособников терроризма, тем самым открыв окно для сотрудничества, а также переговоры с Израилем и другими странами», – отметил собеседник.
Кроме того, Герасимов заметил, что Судан находится в стадии формирования многих государственных структур, и этот процесс проходит довольно болезненно. Однако, по мнению собеседника, сейчас нельзя говорить о том, что окончательное решение по российской военной базе уже принято. «Существует большая вероятность того, что обе стороны еще вернутся к этому вопросу», – предположил востоковед.
По мнению Герасимова, наличие пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Красном море имеет много преимуществ для Судана. «Во-первых, любая военная база, находящаяся за пределами нашей страны – это хорошая карантинная зона, потому что пока наши специалисты находятся в Африке, соблюдается режим эпидемиологической безопасности», – уверен он.
Во-вторых, это некая гарантия стабильности для Судана, поскольку исключается возможность вторжения в этот район пиратов или террористов, считает эксперт. Кроме того, база является фактором обеспечения безопасности региона Красного моря. «А в этом заинтересован не только Судан, но и близлежащие страны. В частности, на неофициальном уровне в этом очень заинтересован Йемен. Многие йеменцы до сих пор считают, что присутствие сил Военного-морского флота СССР на острове Сокотра и право захода советских кораблей в Аденский залив способствовало обеспечению безопасности и стабильности в этом регионе», – заметил востоковед.
Но даже если соглашение между Суданом и Россией будет пересмотрено – это не станет катастрофой для Москвы, считает эксперт. «Нам, конечно, важно обозначить свое присутствие в регионе, но если этого не произойдет – мы переживем. Для нас это не вопрос жизни и смерти, а для Судана – вопрос выживания и благополучия. Поэтому я думаю, что нам стоит подождать некоторое время», – резюмировал Герасимов.
Ранее начальник штаба вооруженных сил страны Мухаммад Усман аль-Хусейн заявил, что Судан планирует пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море. По его словам, военное соглашение не было утверждено законодательным советом в эпоху прошлого правительства, подчеркнув, что договоренности «должны быть одобрены законодательным советом Судана, так как он является органом, ратифицирующим международные соглашения».
При этом Аль-Хусейн заявил, что у его страны есть возможность для внесения поправок или изменений в соглашение, хотя оно «может быть продолжено», если власти Судана «найдут пользу и выгоду». Он также отметил, что «в нынешнюю эпоху, после того, как» США убрали страну из списка стран-пособников терроризма, появилась возможность «сотрудничать с США и странами Запада».
Напомним, США внесли Судан в список стран-пособников терроризма в 1993 году. Осенью 2020 года Вашингтон решил, что за предшествующие шесть месяцев Судан не оказывал поддержки террористам.
В начале декабря Россия заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных российских кораблей. В апреле СМИ сообщали, что Судан приостановил соглашение о создании российской морской базы. В ответ представитель министерства иностранных дел Судана Аль Мансур Буляд и российское посольство в Хартуме заявили, что утверждения о приостановке соглашения не соответствуют действительности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Судан захотел пересмотреть соглашение о российской военной базе
|
|
Судан планирует пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море, заявил начальник штаба вооруженных сил страны Мухаммад Усман аль-Хусейн.
По его словам, идет «процесс пересмотра соглашения», которое подписали «бывшее правительство Судана и Россия», о «российском военном проекте на суданском побережье Красного моря». Аль-Хусейн заявил, что у его страны есть возможность для внесения поправок или изменений в соглашение, хотя оно «может быть продолжено», если власти Судана «найдут пользу и выгоду».
Он заявил, что военное соглашение не было утверждено законодательным советом в эпоху прошлого правительства, подчеркнув, что договоренности «должны быть одобрены законодательным советом Судана, так как он является органом, ратифицирующим международные соглашения», передает РИА «Новости» со ссылкой на Blue Nile TV.
Аль-Хусейн отметил, что прежде «Судан ограничивался военным сотрудничеством с Россией и Китаем», но «в нынешнюю эпоху, после того, как» США убрали страну из списка стран-пособников терроризма, появилась возможность «сотрудничать с США и странами Запада».
Напомним, США внесли Судан в список стран-пособников терроризма в 1993 году. Осенью 2020 года Вашингтон решил, что за предшествующие шесть месяцев Судан не оказывал поддержки террористам.
В начале декабря Россия заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных российских кораблей. В апреле СМИ сообщали, что Судан приостановил соглашение о создании российской морской базы. В ответ представитель министерства иностранных дел Судана Аль Мансур Буляд и российское посольство в Хартуме заявили, что утверждения о приостановке соглашения не соответствуют действительности.
Патрушев рассказал о роли ядерного потенциала в новой Стратегии нацбезопасности
|
|
В новой редакции Стратегии национальной безопасности России отражены положения о поддержании ядерного потенциала и готовности ВС к боевому применению, а также уделено внимание подготовке россиян к военной службе, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.
«Изменение военно-политической обстановки, усиление военных опасностей и военных угроз потребовали уточнения задач, реализуемых в рамках стратегического национального приоритета «Оборона страны». Особое внимание уделено поддержанию на достаточном уровне потенциала ядерного сдерживания и готовности Вооруженных сил к боевому применению, сохранению лидерства в разработке и производстве перспективного вооружения», – сказал он в интервью «Российской газете».
Также, по его словам, в обновленной Стратегии также уделено внимание «морально-политическому» и психологическому состоянию военнослужащих и подготовке россиян к военной службе.
Подводя итоги реализации предыдущей редакции Стратегии нацбезопасности, секретарь Совбеза отметил, что Россия надежно защищена от военных угроз, а ее экономика доказала свою устойчивость и способность противостоять внешнему давлению. По его словам, этот документ, принятый в конце 2015 года, способствовал сохранению внутренней стабильности в обществе, наращиванию экономического, политического, военного и духовного потенциалов России.
Как подчеркнул Патрушев, Стратегия нацбезопасности должна корректироваться каждые шесть лет, и подготовка проекта нового документа в этой сфере продолжалась около года.
Новую редакцию Стратегии национальной безопасности страны Совбез по поручению главы государства подготовил в феврале.
Истребитель Су-57 решили научить управлять роем беспилотников «Охотник»
|
|
Летчик истребителя пятого поколения Су-57 сможет одновременно координировать действия четырех новейших тяжелых ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Охотник», сообщил источник в авиастроительной отрасли.
«Сейчас прорабатываются возможности управления из кабины Су-57 несколькими ударными беспилотниками. Предполагается, что истребитель будет вести с собой от двух до четырех «Охотников», – приводит слова источника ТАСС.
Ранее в Военно-промышленной комиссии назвали планируемые сроки начала поставок БПЛА «Охотник» в войска. Летные испытания этого беспилотника начались в августе 2019 года. В сентябре того же года «Охотник» совершил первый совместный полет с истребителем Су-57.
Во второй половине 2021 года «Охотник» в рамках летных испытаний впервые применит оружие по воздушным мишеням. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какая роль отводится БПЛА «Охотник», зачем этим аппаратам искусственный интеллект и как все это будет работать в связке с истребителем Су-57?
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американцам напомнили про «вселяющий ужас» в НАТО ядерный арсенал России
|
|
Россия обладает наибольшим арсеналом тактического ядерного оружия в мире, и это «должно вселять ужас» в участников Североатлантического Альянса (НАТО), говорится в статье американского издания журнала National Interest.
Автор публикации Марк Эпископос обратил внимание на модернизацию российских вооруженных сил. По его словам, сейчас Россия располагает от 3 до 6 тыс. единиц тактического ядерного оружия. Речь идет о боеголовках, унаследованных от Советского Союза, а также новых мощных системах вооружений, разработанных в последние годы, передает РИА «Новости».
«Есть один аспект российского военного планирования, который вряд ли изменится в ближайшее время – это стремление Москвы полагаться на тактическое ядерное оружие в качестве основного сдерживающего фактора против Организации Североатлантического договора (НАТО)», – говорится в материале Эпископоса.
Подчеркивается, что большая часть тактического ядерного оружия России задействована в ВМФ, например, на новейших многоцелевых подлодках проекта 885М «Ясень-М» и фрегате проекта 22350 «Адмирал Горшков». При этом автор статьи подчеркнул, что Москве запасы этого вооружения нужны не для наступательных операций.
«Российская военная доктрина рассматривает тактические ядерные боеголовки как защиту от НАТО – не только средство сдерживания, но и один из способов России играть по общим правилам в случае тотальной войны, которой никто не желает», – пояснил публицист.
Эпископос считает, что с экономической точки зрения для России более выгодно хранить большие запасы тактического ядерного оружия, нежели участвовать в гонке других видов вооружений с НАТО.
Напомним, в апреле президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что процесс совершенствования и укрепления вооруженных сил России идет постоянно. По словам главы государства, к 2024 году доля современной техники в российский армии составит 76%, а в ядерной триаде уже в 2021 году превысит 88%. Также он подчеркнул, что работа над всеми современными военными комплексами России идет в соответствии с планами, включая «Посейдон, «Буревестник» и другие системы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Турция заявила, что не откажется от российских С-400
Турция не может принять предложения других стран об отказе от использования российской системы ПВО С-400, поскольку она будет находиться полностью под контролем местных специалистов, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
«С-400 на 100% будут под нашим контролем. Мы направили многих техников на обучение. Российских военных в Турции не будет», – заявил Чавушоглу в ходе визита в Афины, передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT Haber
«Но при этом мы не можем принять предложение от другой страны о том, чтобы мы не использовали С-400», – добавил министр.
Ранее сообщалось, что Анкара получила от Вашингтона письмо, которое станет началом диалога по решению проблемы с новейшими истребителями F-35, поставки которых были заморожены США из-за приобретения Турцией российских систем ПВО С-400.
В марте посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. Однако глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что вопрос о приобретении Турцией российских комплексов ПВО С-400 окончательно закрыт.
Вандалы осквернили памятник «Матрос и солдат» в Севастополе
Неизвестные разрисовали краской памятник «Матрос и солдат» в Севастополе, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры города.
«Установлено, что из хулиганских побуждений на постамент памятника, расположенного в Хрустальной бухте, красителем белого и розового цвета нанесены изображения и надписи различного содержания», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия).
Памятник матросу и солдату высотой 40 метров находится на мысе Хрустальный. Он построен в память о победе в Великой Отечественной Войне.
Ранее неизвестные разрисовали портреты героев Великой Отечественной войны на стеле в городе Артеме Приморского края.
Шойгу анонсировал массовое применение авиации на российско-белорусских учениях «Запад»
На российско-белорусских учениях «Запад-2021», которые запланированы на сентябрь, будет массово применяться военная авиация, сообщил на селекторном совещании глава Минобороны России Сергей Шойгу.
«В ходе специальных учений по видам обеспечения и совместного российско-белорусского стратегического учения «Запад-2021» планируется массовое применение авиации, будет создана сложная воздушная обстановка», – передает РИА «Новости» слова министра.
Шойгу уточнил, что в этой связи весь авиаперсонал должен быть «в полном объёме готов к действиям в таких условиях».
«Кроме того, необходимо, чтобы аэродромы, вертолётные площадки и авиационная техника, задействованные в учениях, строго соответствовали установленным требованиям безопасности полетов», – добавил он.
Ранее первый замдиректора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов заявил, что пограничники в ходе предстоящего командно-штабного учения «Запад-2021» отработают задачи противодействия попыткам диверсантов и террористов попасть в страну извне.
Американские военные базы признали беззащитными
Американские военные, расквартированные по всему миру, больше не чувствуют себя в безопасности. Аналитики Центра стратегических и бюджетных оценок утверждают, что армейские базы за рубежом крайне уязвимы для атак, поэтому нужны принципиально новые системы вооружений.
У американцев сегодня более 800 военных баз. Большинство с 1945–го считались безопасными и малоуязвимыми. В качестве одной из основных угроз Пентагон привык рассматривать ограниченный удар баллистическими и крылатыми ракетами «государств–изгоев», например, КНДР и Ирана. Однако эксперты CSBA вынуждены констатировать: имеющихся зенитных средств будет недостаточно, чтобы отразить атаку Китая или России, передает РИА «Новости».
«Система обороны наших зарубежных баз не справится с большим количеством ракет или беспилотных летательных аппаратов, – говорится в докладе Центра стратегических и бюджетных оценок. – Сегодня мы полагаемся в основном на комплексы противовоздушной и противоракетной обороны, созданные еще в годы холодной войны, в то время как наши вероятные противники добились серьезного прогресса в модернизации ударных возможностей».
Аналитики отмечают, что в распоряжении КНР 1200 баллистических ракет малой дальности и 200–300 боеприпасов, способных достичь второй островной цепи в Южно–Китайском море. Кроме того, у Пекина есть тысяча крылатых ракет наземного базирования дальностью не менее 1500 километров. Наконец, серьезную угрозу для американских баз представляет флот китайских стратегических бомбардировщиков H–6, а в перспективе - самолетов–«невидимок» H–20, которые смогут наносить удары по территории США.
Москва же – это угроза военным объектам Пентагона в Европе. У России большой арсенал тактического ядерного оружия, баллистических комплексов малой дальности «Искандер–М», широкая номенклатура крылатых ракет наземного, морского и воздушного базирования. Особые опасения в Вашингтоне вызывают новейшие российские гиперзвуковые ударные системы.
Оборона военных баз США основана на зенитно–ракетных комплексах Patriot и противоракетных системах THAAD, поражающих все типы аэродинамических и баллистических целей. Для ближней зоны – норвежские ЗРК NASAMS и артиллерийские комплексы Phalanx. Однако эффективность такой ПВО/ПРО вызывает сомнения.
Вывод таков: чтобы надежно защитить военные базы от атак противника, близкого к США по силе, необходимо разработать и внедрить концепцию многослойной противоракетной обороны с применением перспективных технологий. Десятки объединенных в сеть беспилотных летательных аппаратов с мощными сенсорами будут курсировать в автономном режиме на возможных маршрутах крылатых ракет, а также отслеживать баллистические цели и передавать данные на другие платформы.
Следующий рубеж обороны – истребители и дроны с дальнобойными ракетами–перехватчиками «воздух – воздух». Их задача – перехват баллистических целей на разгонных участках траектории и уничтожение крылатых ракет на дальних подступах к базе. Часть дронов оснастят перспективными твердотопливными лазерами мощностью от 100 до 150 киловатт, которые смогут сбивать летательные аппараты и боеприпасы в условиях прямой видимости.
Как ожидается, именно оружие на новых физических принципах поможет обезопасить американские базы, дополнив имеющиеся комплексы ПВО/ПРО. К 2022–му Пентагон должен получить первые образцы 300–киловаттного лазера наземного базирования.
К 2024–му в армию США поступят микроволновые пушки THOR (Tactical High Power Operational Responder), создающие мощный электромагнитный импульс. Это оружие позволит эффективно бороться со стаями небольших дронов и крылатыми ракетами, выводя из строя их сложную электронику.
Наконец, последний рубеж обороны – артиллерийские установки M109, для которых разрабатывают перспективный гиперзвуковой снаряд HVP (Hyper–Velocity Projectile). Этот универсальный боеприпас можно применять и по воздушным целям, создавая перед ракетами плотные облака металлических осколков.
Напомним, ранее во вторник в статье американского издания журнала National Interest сообщалось, что Россия обладает наибольшим арсеналом тактического ядерного оружия в мире, и это «должно вселять ужас» в участников НАТО.
Названы сроки начала серийного производства новейшей кассетной бомбы «Дрель»
Серийное производство новейшей кассетной бомбы «Дрель» планируется начать в 2023 году, заявил гендиректор холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех (является управляющей компанией разработчика этого оружия – концерна «Техмаш) Игорь Насенков.
«Проект «Дрель», думаю, что будем завершать уже в следующем году. Если мы завершим испытания в следующем году, то в принципе с 2023 года сможем ставить уже на серию», – передает РИА «Новости» слова НАсенкова.
Унифицированная планирующая бомбовая кассета «ПБК-500У СПБЭ-К» (Дрель) с возможностью круглосуточного всепогодного применения (без захода самолета в зону действия объектов ПВО) предназначена для поражения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций и пунктов управления.
«Мы в инициативном порядке за счет собственных средств разрабатываем демонстрационный образец легкой РСЗО калибра 80 мм. При положительных результатах завершение разработки возможно в 2023 году, а уже по итогам государственных испытаний ее серийное производство может быть освоено к концу 2024 года», – добавил Насенков.
Он отметил, что образец новой легкой РСЗО планируется продемонстрировать представителям Минобороны России на военно-техническом форуме «Армия-2021».
Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что вооруженные силы России в 2021 году получат новую планирующую авиационную бомбу «Дрель».
Напомним, авиабомбу «Дрель» представили на форуме «Армия – 2019». Гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин отмечал, что боеприпас работает по принципу «пустил – забыл». Кассета сама выберет и идентифицирует цель, а ее поражающие элементы исключают наведение на гражданские объекты. Дальность планирования бомбы составляет 30 километров.
США собрались ускорить развертывание гиперзвукового оружия
|
|
США намерены ускорить развертывание гиперзвуковых вооружений, проект военного бюджета на 2022 финансовый год (начинается 1 октября 2021 года) отвечает этим целям, заявил замдиректора по гиперзвуковым разработкам в отделе научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Пентагона Майкл Уайт.
«Бюджетный запрос очень важен с точки зрения гиперзвуковых вооружений. Бюджет 2022 финансового года позволит приобрести данные системы в большом количестве, когда они будут разработаны, – мы действительно ускоряем развертывание данного потенциала», – передает ТАСС слова Уайта на видеоконференции вашингтонского Центра стратегических и международных исследований. По его словам, Пентагон отдает приоритет разработке крылатых ракет воздушного базирования. Представитель Пентагона дал понять, что данные вооружения из-за своего размера более совместимы с другими гиперзвуковыми платформами.
Заместитель директора по разработкам обратил внимание то, что ведомство сейчас занимается наступательными и оборонительными системами в данной сфере. «Мы изучаем возможности многосферной платформы, операций, что в итоге требует целую серию гиперзвуковых вооружений. <...> Что касается ВМС и ВВС, то мы обсуждаем, как можно развивать совместимые с истребителями и бомбардировщиками системы, – отметил он. – Мы изучаем различные варианты для крылатых гиперзвуковых ракет».
По сведениям информационно-аналитического центра «Джейнс», Агентство по противоракетной обороне США запросило на 2022 финансовый год 247,9 млн долларов на разработку средств защиты от гиперзвукового оружия.
«Наши противники имеют значительный запас баллистических ракет, они развивают значительный запас гиперзвуковых ракет», – сказал Уайт. Он дал понять, что США отстают в вопросе возможных запусков таких вооружений по оперативным характеристикам. «Мы развиваем гиперзвуковую систему, чтобы гарантировать способность контролировать временные рамки противостояния, что необходимо для сдерживания будущего конфликта», – добавил представитель Пентагона.
«Потенциальные противники за последнее десятилетие приняли решение перейти к гиперзвуковым системам, создают новый потенциал. Это серьезно сжимает временные рамки противостояния, – отметил Уайт. – Мы раньше могли себе позволить не двигаться в данном направлении, теперь у нас нет такой роскоши. (Противники) располагают потенциалом, которого у нас нет».
В феврале 2020 года в вооруженных силах США представили модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW). Армия США ведет проект Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), в переводе – гиперзвуковое оружие большой дальности. В целях экономии денег в программе используется тот же глайдер, что и в программе ВМС. Разница только в ракете. Планируемая дата постройки прототипа – 2023 год. Запуск будет происходить с наземной мобильной пусковой установки. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как США создают гиперзвуковое оружие против России.
Су-27 сопроводил бомбардировщик ВВС США над Балтикой
Российский истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик В-52Н ВВС США, который приближался к границе России над Балтийским морем, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.
Отмечается, что 31 мая российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря воздушную цель, приближающуюся к границе России. «Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
В центре подчеркнули, что летчик Су-27 идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США. Он сопроводил бомбардировщик над акваторией Балтийского моря, после разворота военного самолета США от границы он вернулся на аэродром базирования. Как уточнили в ведомстве, нарушения государственной границы России не допущено.
Сообщения о случаях перехватов ВВС России иностранных самолетов над Балтикой и над Черным морем поступают нередко. Так, 19 мая российский истребитель Су-27 сопроводил стратегический бомбардировщик В-52Н США командования глобальных ударов ВВС США, который приближался к границе России над Балтийским морем. 12 мая над Черным морем истребитель Су-27 ВВС и ПВО Южного военного округа сопроводили два самолета тактической авиации Mirage 2000 и самолет-заправщик С-135 ВВС Франции. За день до этого Су-30 перехватил над Черным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции, приближавшиеся к российской границе.
Стало известно об интересе ряда стран к покупке Су-57
Порядка пяти стран, в том числе государства Юго-Восточной Азии, раздумывают над покупкой новейшего истребителя пятого поколения Су-57, сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
«Конечно, мы ведем переговоры с несколькими странами, запросы есть, интерес проявляется. ... Юго-Восточная Азия... Четыре-пять стран интересуются», – передает РИА «Новости» слова Михеева.
Ранее военный инспектор министерства обороны Ирака Имад аз-Зухайри заявил, что Ирак заинтересован покупкой российских боевых машин пехоты и истребителей Су-57. Также об интересе к истребителю заявляли представители Нигерии.
Кроме того, Россия заявила о готовности к переговорам с Турцией о поставках Су-57 и Су-35.
В ДНР заявили о 13 погибших от обстрелов ВСУ за месяц
Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение месяца 111 раз, погибли 13 человек, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По словам представителя ДНР, с 1 мая по 31 мая 2021 года украинские силовики 111 раз нарушили режим прекращения огня, 53 факта нарушений были с использованием тяжелого вооружения. «Погибли 13 человек, два мирных жителя и 11 военнослужащих. Ранения получил 21 военнослужащий», – уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Ранее украинские силовики обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Золотое-5, повреждены школа и детский сад.