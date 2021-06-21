Глава МИД Украины раскритиковал итоги саммита НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал Североатлантический альянс за то, что НАТО «не дало ни единого намека» на сроки принятия Киева в организацию.

«Недавний саммит НАТО подтвердил, что Украина будет членом НАТО. Президент США Джо Байден в своих многочисленных комментариях повторил, что видит в Украине полноправного члена альянса. Это хорошая сторона. Плохая сторона состоит в том, что НАТО не дала ни единого намека на сроки этого процесса», – приводит ТАСС слова министра иностранных дел Украины в интервью Anadolu.

Кулеба также посетовал на то, что с 2008 года, когда НАТО впервые официально подтвердила курс на принятие страны в альянс, Украина предприняла массу усилий, чтобы соответствовать предъявляемым требованиям. «Но если вы спросите меня, что было сделано НАТО для достижения этого, для реализации этого решения, то я отвечу честно: «Ничего». С 2008 года НАТО не предприняло ни одного шага для выполнения этого решения», – заяви глава МИД Украины.

«Когда мы говорим о реформах, то это может быть бесконечная история, – продолжал он. – Итак, мой вопрос к НАТО: «Сколько именно реформ вы хотите?» Дайте нам четкий список. Потому что, чем больше реформ мы проводим, тем больше ожиданий от вас».

В минувшую пятницу Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев перестать спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс.

В прошлую среду генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Организация Североатлантического договора (НАТО) на данном этапе не рассматривает предоставление Киеву и Тбилиси плана действий, направленного на прием Украины и Грузии в организацию.

В прошлый понедельник в итоговом заявлении саммита стран НАТО в Брюсселе был вновь подтвержден тезис о том, что Грузия и Украина в будущем смогут стать членами альянса. Однако сроки вступления Украины и Грузии в альянс в документе не оговаривались.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что НАТО не указало временные рамки процесса вступления страны в альянс. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что его страна «провела достаточно реформ» для получения плана действий по членству в НАТО, а «отрицать это было бы циничным лицемерием». По его мнению, главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это «нежелание посылать такой сигнал» России.

Советник украинской делегации в Контактной группе по Донбассу советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на Украине рассчитывают, что больше конкретики о перспективах членства в НАТО получат после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Между тем президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при вступлении Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут. «Кто-то вообще должен подумать о том, как мы должны реагировать на то, что по сути предлагается и обсуждается», – отметил российский лидер.

«Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит нет», – заявил Путин. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что НАТО создает на Украине плацдарм для давления на Россию.

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