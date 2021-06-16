Козак после саммита России и США выразил надежду на урегулирование в Донбассе

Замглавы администрации президента Дмитрий Козак после саммита президентов России и США заявил, что есть «некоторая надежда» на изменение ситуации на юго-востоке Украины, если США удастся оказать воздействие на позицию Киева по Донбассу.

Отвечая на вопрос, есть ли надежда, что после переговоров Владимира Путина и Джо Байдена что-то изменится, Козак сказал: «Честно? Надежда не стопроцентная. Не уверенность, а некоторая надежда есть, что что-то изменится», передает РИА «Новости».

По его словам, в Москве рассчитывают, что «американцы используют свое влияние для того, чтобы не только декларировалась приверженность, но и последовательно выполнялась».

Тогда, как отметил Козак, возможны изменения ситуации к лучшему.

Ранее Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом прошли хорошо.

Вечером в Женеве завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.

В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.