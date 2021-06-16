Эксперт: НАТО признал отставание от России в новейших вооружениях

«Соглашаться на ограничение гиперзвукового оружия ни в коем случае нельзя. Для нас этот вид вооружений является главным инструментом обеспечения национальной безопасности на морских рубежах», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя заявление генсека НАТО о необходимости разработать режимы контроля над новыми видами вооружений, включая гиперзвуковые и автономные системы.

«Очевидно, что НАТО серьезно отстает от России как в разработке гиперзвукового оружия, так и в создании боевых роботов. У нас на вооружении имеются масштабная линейка автономного оружия и системы гиперзвукового оружия, в то время как американцы являются лидерами в сфере производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», – отметил доктор военных наук Константин Сивков.

По его мнению, заявление Столтенберга означает, что Североатлантический альянс признает свое отставание в производстве новейших вооружений и понимает, что догнать Россию в ближайшей перспективе не получится.

Сивков указал на схожесть предложения генсека НАТО и сути Вашингтонского соглашения 1922 года по ограничению морских вооружений. «После Первой мировой войны Великобритания понесла гигантские экономические потери. Ее возможности по поддержанию господства на море были утрачены. В результате этого Британия вместе с США, Японией, Францией и Италией пошли на организацию конференции по ограничению морских вооружений, по итогам которой был закреплен предельный тоннаж крупных боевых кораблей. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем сегодня в сфере гиперзвукового оружия и автономных боевых систем», – пояснил эксперт.

Что касается возможной реакции России на заявление Столтенберга, то «в интересах Москвы было бы сделать контрпредложение – заморозить разработку беспилотных летательных аппаратов, где лидируют американцы, и согласиться на ограничение беспилотных боевых средств наземного базирования, где превосходство имеем мы». «Но соглашаться на ограничение гиперзвукового оружия ни в коем случае нельзя. Для нас этот вид вооружений является главным инструментом обеспечения национальной безопасности на морских рубежах», – заключил Сивков.

Ранее генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг призвал Россию, Китай, США и другие ведущие мировые державы к началу выработки режимов контроля над новыми видами вооружений, в том числе гиперзвуковыми и автономными системами.

«Мы, конечно, приветствуем продление Нового ДСНВ. Но нам нужен контроль над вооружениями, который охватывает больше оружейных систем, особенно сейчас, когда у нас больше нет ДРСМД», – сказал Столтенберг.

Он имел в виду продление Москвой и Вашингтоном в феврале двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В России этот договор чаще всего называют в неофициальном порядке СНВ-3. В США он известен как Новый ДСНВ. Упомянутый Столтенбергом российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил существование после того, как Вашингтон вышел из него в августе 2019 года, обвинив Москву в несоблюдении соглашения. Россия такие выводы США категорически отвергала.

По его словам, участники саммита НАТО, состоявшегося в понедельник, «активно поддержали то, что президент [США Джо] Байден и президент [России Владимир] Путин встречаются» в Женеве и «что контроль над вооружениями занимает первые строчки» в их повестке дня.

В прошлую среду начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун обвинил Китай в наращивании гиперзвуковых вооружений. В начале июня в Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты намерены ускорить развертывание гиперзвуковых вооружений. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках США создать гиперзвуковое оружие против России.

В апреле глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. В марте стало известно, что госиспытания ракет «Циркон» начнутся в начале лета с борта фрегата «Адмирал Горшков».

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