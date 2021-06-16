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Эксперт: НАТО признал отставание от России в новейших вооружениях
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«Соглашаться на ограничение гиперзвукового оружия ни в коем случае нельзя. Для нас этот вид вооружений является главным инструментом обеспечения национальной безопасности на морских рубежах», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя заявление генсека НАТО о необходимости разработать режимы контроля над новыми видами вооружений, включая гиперзвуковые и автономные системы.
«Очевидно, что НАТО серьезно отстает от России как в разработке гиперзвукового оружия, так и в создании боевых роботов. У нас на вооружении имеются масштабная линейка автономного оружия и системы гиперзвукового оружия, в то время как американцы являются лидерами в сфере производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», – отметил доктор военных наук Константин Сивков.
По его мнению, заявление Столтенберга означает, что Североатлантический альянс признает свое отставание в производстве новейших вооружений и понимает, что догнать Россию в ближайшей перспективе не получится.
Сивков указал на схожесть предложения генсека НАТО и сути Вашингтонского соглашения 1922 года по ограничению морских вооружений. «После Первой мировой войны Великобритания понесла гигантские экономические потери. Ее возможности по поддержанию господства на море были утрачены. В результате этого Британия вместе с США, Японией, Францией и Италией пошли на организацию конференции по ограничению морских вооружений, по итогам которой был закреплен предельный тоннаж крупных боевых кораблей. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем сегодня в сфере гиперзвукового оружия и автономных боевых систем», – пояснил эксперт.
Что касается возможной реакции России на заявление Столтенберга, то «в интересах Москвы было бы сделать контрпредложение – заморозить разработку беспилотных летательных аппаратов, где лидируют американцы, и согласиться на ограничение беспилотных боевых средств наземного базирования, где превосходство имеем мы». «Но соглашаться на ограничение гиперзвукового оружия ни в коем случае нельзя. Для нас этот вид вооружений является главным инструментом обеспечения национальной безопасности на морских рубежах», – заключил Сивков.
Ранее генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг призвал Россию, Китай, США и другие ведущие мировые державы к началу выработки режимов контроля над новыми видами вооружений, в том числе гиперзвуковыми и автономными системами.
«Мы, конечно, приветствуем продление Нового ДСНВ. Но нам нужен контроль над вооружениями, который охватывает больше оружейных систем, особенно сейчас, когда у нас больше нет ДРСМД», – сказал Столтенберг.
Он имел в виду продление Москвой и Вашингтоном в феврале двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В России этот договор чаще всего называют в неофициальном порядке СНВ-3. В США он известен как Новый ДСНВ. Упомянутый Столтенбергом российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил существование после того, как Вашингтон вышел из него в августе 2019 года, обвинив Москву в несоблюдении соглашения. Россия такие выводы США категорически отвергала.
По его словам, участники саммита НАТО, состоявшегося в понедельник, «активно поддержали то, что президент [США Джо] Байден и президент [России Владимир] Путин встречаются» в Женеве и «что контроль над вооружениями занимает первые строчки» в их повестке дня.
В прошлую среду начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун обвинил Китай в наращивании гиперзвуковых вооружений. В начале июня в Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты намерены ускорить развертывание гиперзвуковых вооружений. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках США создать гиперзвуковое оружие против России.
В апреле глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. В марте стало известно, что госиспытания ракет «Циркон» начнутся в начале лета с борта фрегата «Адмирал Горшков».
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Киев отказался признавать договоренности Путина и Байдена по Украине
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден вряд ли будут принимать решения по Украине в рамках встречи в Женеве, но если такое произойдет, Киев их не признает, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«На самом деле Украина будет одним из важных вопросов, которые будут обсуждаться. И мы хорошо понимаем позицию президента США. Мы не видим риска, что на этой встрече за нашей спиной была бы достигнута какая-то договоренность касательно Украины. Мы очень четко донесли до наших партнеров, что никакие договоренности касательно Украины, которые будут достигнуты без Украины, нами признаваться не будут. Поэтому давайте подождем завершения встречи», – сказал Кулеба, передает РИА «Новости».
Напомним, Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи Путина и Байдена.
В Кремле оценили слова Байдена о возможности вступления Украины в НАТО
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Москва обратила внимание на слова президента США Джо Байдена о возможности вступления Украины в Североатлантический альянс, при необходимости лидер России Владимир Путин обозначит позицию по этому поводу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.
«Что касается Украины, мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО. Это новый элемент. Ранее таких заявлений не делалось. Конечно, в Москве мы обратили на него внимание в полном объеме. Я не сомневаюсь, что при необходимости президент четко обозначит нашу позицию», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины.
В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что Организация Североатлантического договора на данном этапе не рассматривает вариант предоставления Киеву и Тбилиси плана действий, направленного на прием Украины и Грузии в свои ряды.
Генсек НАТО призвал к контролю над гиперзвуковым и автономным оружием
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Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг призвал Россию, Китай, США и другие ведущие мировые державы к началу выработки режимов контроля над новыми видами вооружений, в том числе гиперзвуковыми и автономными системами.
«Мы, конечно, приветствуем продление Нового ДСНВ. Но нам нужен контроль над вооружениями, который охватывает больше оружейных систем, особенно сейчас, когда у нас больше нет ДРСМД», – приводит слова Столтенберга ТАСС.
Он имел в виду продление Москвой и Вашингтоном в феврале двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В России этот договор чаще всего называют в неофициальном порядке СНВ-3. В США он известен как Новый ДСНВ. Упомянутый Столтенбергом российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил существование после того, как Вашингтон вышел из него в августе 2019 года, обвинив Москву в несоблюдении соглашения. Россия такие выводы США категорически отвергала.
«Нам необходимо также на каком-то этапе начать рассматривать вопрос о том, как осуществлять контроль над вооружениями, касающийся новых разрушительных технологий – гиперзвуковых вооружений или искусственного интеллекта, или автономных систем», – убежден генсек Североатлантического альянса. «Это, – отметил Столтенберг, – открывает новую главу, новое измерение в том, какие шаги мы делаем в сфере контроля над вооружениями».
«Предстоит проделать еще много работы. Но, когда видишь фундаментальные изменения в технологиях, применяемых в военной области, то понимаешь, что нужно заниматься вопросом о том, как сформировать значимые соглашения в сфере контроля над вооружениями, ориентированные на такие новые оружейные системы», – считает генсек НАТО. «На каком-то этапе, – подчеркнул он, – мы должны гарантировать, что Китай является стороной эффективных глобальных договоренностей в сфере контроля над вооружениями».
«Мы надеемся, что возможно добиться прогресса в сфере контроля над вооружениями. Мы приветствуем решение США и России продлить Новый ДСНВ. Но это только первый шаг. Конечно, есть необходимость предпринять подлинные усилия, чтобы заняться всеми иными аспектами контроля над вооружениями и другими измерениями контроля над вооружениями», – сказал Столтенберг. По его словам, участники саммита НАТО, состоявшегося в понедельник, «активно поддержали то, что президент [США Джо] Байден и президент [России Владимир] Путин встречаются» в Женеве и «что контроль над вооружениями занимает первые строчки» в их повестке дня.
В прошлую среду начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун обвинил Китай в наращивании гиперзвуковых вооружений. В начале июня в Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты намерены ускорить развертывание гиперзвуковых вооружений. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках США создать гиперзвуковое оружие против России.
В апреле глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. В марте стало известно, что госиспытания ракет «Циркон» начнутся в начале лета с борта фрегата «Адмирал Горшков».
Станции РЭБ в Крыму переведут в активный режим работы перед встречей Путина и Байдена
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Станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на границе Крыма и Украины будут переведены в активный режим работы, чтобы не допустить возможные провокации Киева в российском воздушном пространстве перед встречей президентов России и США, сообщил источник в силовых структурах полуострова.
«Станции РЭБ в Крыму будут переведены в активный режим, чтобы предотвратить возможные провокации с украинской стороны. Это максимально сдержанный, но необходимый шаг по недопущению инцидентов», – заявил источник РИА «Новости».
По его словам, любое вхождение украинских беспилотников в воздушные границы Крыма будет считаться актом нападения, после чего последует его уничтожение. «Чтобы не допустить возможность подобного инцидента, проводится активизация станций РЭБ. Мы четко будем видеть, куда направляется дрон, и сразу же его «погасим» до захода в наше воздушное пространство или перехватим управление и развернем его в обратную сторону», – отметил источник.
Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что России необходимо не допустить возможность любой провокации со стороны Украины перед саммитом Россия – США, именно поэтому станции РЭБ на границе с Украиной в Крыму являются оптимальным решением.
«Не сомневаюсь, что официальному Киеву нужна любая провокация, чтобы привлечь к себе внимание в период важных российско-американских переговоров, украинской власти любой пограничный инцидент рядом с Крымом нужен, как воздух. Ворваться в повестку переговоров, попытаться потянуть повестку дня на себя – для них это важно. А для нас важно – не допустить этого, поэтому предотвратить возможные провокации, используя станции РЭБ – самое мирное и безболезненное решение проблемы», – сказал Белик.
По его словам, Украина мечтает о том, чтобы на границе спровоцировать инцидент, например, с использованием дронов. «Они хотят, чтобы мы их сбили, а мы этого не сделаем. Мы просто развернем в случае чего этот дрон обратно к хозяевам, возможно, даже с радиоприветом. Мы мирная страна, и даже с таким агрессивным и непредсказуемым соседом предпочитаем улаживать вопросы не ракетами, а радиоэлектронной аппаратурой», – отметил Белик.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Во вторник вечером в Женеве приземлился самолет с российской делегацией. Байден также прибыл в Женеву. Президент России прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами.
В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.
Американский чиновник: «Преломления хлеба» на встрече Путина с Байденом не будет
Переговоры российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена пройдут в расширенном составе с участием пяти должностных лиц с каждой стороны, при этом рабочего обеда не предусмотрено, «преломления хлеба» не будет, заявил американский чиновник.
«Преломления хлеба не будет», – цитирует ТАСС американского чиновника, слова которого приводит пресс-пул Белого дома.
Встреча может длиться четыре-пять часов, Путин и Байден начнут переговоры в узком составе, в присутствии глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Энтони Блинкена и переводчиков.
Переговоры в расширенном составе пройдут с участием еще пяти должностных лиц с каждой стороны.
«Мы не знаем, кто будут остальные участники, но Белый дом говорит, что сообщит об этом завтра», – указал пресс-пул.
Соединенные Штаты рассчитывают, что главы государств после встречи дадут некоторые поручения, но крупных итогов не ожидается, передает ТАСС со ссылкой на неназванного американского чиновника.
При этом пресс-конференция Путина по итогам саммита в Женеве пройдет перед аналогичным мероприятием у Байдена, указал он.
На встрече также планируется обсудить истечение договора СНВ-3 в 2026 году, Алексея Навального и права человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, на среду, 16 июня, запланирована встреча президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом они планируют встретиться в Женеве. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе. Байден уже прибыл в Женеву.
НАТО отказалось предоставить Украине и Грузии план принятия в альянс
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Организация Североатлантического договора (НАТО) на данном этапе не рассматривает вариант предоставления Киеву и Тбилиси плана действий, направленного на прием Украины и Грузии в свои ряды, подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«В центре основного внимания сейчас находится реформа. <…> Реальность заключается в том, что сейчас основное внимание применительно к [потенциальному] членству, когда речь заходит об Украине и Грузии, приковано к тому, отвечают ли они стандартам НАТО. Поэтому мы так поддерживаем усилия по реформированию и продолжению модернизации институтов обороны и безопасности [обеих республик]. И это – главная тема и главный вопрос, когда речь заходит о том, готовы ли эти [две] страны к членству [в альянсе] или нет», – приводит слова Столтенберга ТАСС.
Одновременно он выразил мнение, что голос России, выступающей категорически против присоединения Грузии и Украины к НАТО из-за угроз, которые вступление несет ее безопасности, не может быть решающим при рассмотрении данного вопроса. «Другой сигнал, касающийся Украины и Грузии, сводится к тому, что сами Украина и Грузия, а также 30 государств – членов альянса будут решать, когда данные две страны окажутся готовы присоединиться к НАТО. Это [решает] не Россия», – считает генсек.
«Россия не может заветировать [решение вопроса о том], могут или нет независимые суверенные нации вступать в НАТО, – добавил Столтенберг. – Суверенное право любой страны заключается в определении ею своего пути [развития]».
Генсек напомнил, что НАТО оказывает Украине поддержку, призванную, к примеру, усилить гражданский контроль над вооруженными силами. «Не в последнюю очередь» такая помощь нацелена на «борьбу с коррупцией» в республике, подтвердил Столтенберг. «Нам нужно [от Украины] больше. И мы работаем с ними (властями в Киеве), чтобы гарантировать, что [реформы] полностью реализованы», – пояснил генсек.
«Таким образом, – повторил он, – в центре нашего внимания в настоящее время находятся реформы». Преобразования имеют и самостоятельную ценность, и «будут содействовать продвижению Украины к членству в НАТО», убежден Столтенберг. «Для того, чтобы предоставить План действий по членству или согласовать его, нам нужен консенсус 30 союзников. Это не находилось в центре внимания на нынешнем саммите [альянса]. <…> Наше главное внимание приковано к тому, чтобы поддержать Украину продолжением реформистских усилий», – указал генсек.
Напомним, в понедельник в итоговом заявлении саммита стран – членов НАТО в Брюсселе был вновь подтвержден тезис о том, что Грузия и Украина в будущем смогут стать членами Североатлантического альянса. Конкретные даты вступления Украины и Грузии в альянс в документе не оговаривались.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что НАТО не указало временные рамки процесса вступления страны в альянс. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что его страна «провела достаточно реформ» для получения плана действий по членству в НАТО, а «отрицать это было бы циничным лицемерием». По его мнению, главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это «нежелание посылать такой сигнал» России.
Советник украинской делегации в Контактной группе по Донбассу советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на Украине рассчитывают, что больше конкретики о перспективах членства в НАТО получат после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Между тем президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при вступлении Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут. «Кто-то вообще должен подумать о том, как мы должны реагировать на то, что по сути предлагается и обсуждается», – отметил российский лидер.
«Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит нет», – заявил Путин.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что НАТО создает на Украине плацдарм для давления на Россию.
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В Женеве приземлился самолет с российской делегацией
В Женеве приземлился самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула, лайнеру пришлось кружить в воздухе в ожидании разрешения на посадку, что привело к часовой задержке.
На подлете к Женеве стюардесса объявила, что лайнер поставили в зону ожидания, оно составит около часа. Самолет «Россия» стал кружить в небе над женевским озером, сделав несколько десятков разворотов, через некоторое время экипаж получил разрешение на посадку и приступил к снижению. Об этом сообщает РИА «Новости».
Делегация и журналисты прилетели в Женеву для работы 16 июня на первой встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Предполагается, что задержка связана с прилетом в Швейцарию президента США. Путин прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами.
Как сообщает ТАСС, власти Женевы сделали все для подготовки встречи президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена.
«Вилла Ла-Гранж была выбрана в качестве места встречи американского и российского президентов, которая пройдет в среду 16 июня. Администрация города желает Джо Байдену и Владимиру Путину плодотворных и конструктивных переговоров», – говорится в заявлении исполнительного совета города.
«Получив указания от конфедеральных и кантональных властей, муниципалитет Женевы оперативно направил все необходимые ресурсы на подготовку к встрече и обеспечение наилучших условий для приема делегаций», – сообщили власти города.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден прибыл в Женеву.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.
В Вашингтоне допустили возвращение послов в столицы США и России после саммита в Женеве
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Москва и Вашингтон могут принять решение вернуть своих послов по итогам встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, заявил представитель администрации США высокого ранга в разговоре с журналистами на борту самолета Байдена на пути из Брюсселя в Женеву.
«Это возможно. Я не стану это подтверждать до тех пор, пока два президента не встретятся», – цитирует его пресс-служба Белого дома. Об этом сообщает ТАСС. Он также добавил, что оба посла будут находиться в Женеве во время переговоров.
Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет.
Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.
16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.
Самолет президента России вылетел в Женеву
Самолет президента России Владимира Путина вылетел из Сочи в Женеву, сообщил журналист телеканала «Россия 1» Евгений Попов.
Вылет состоялся около 10.30, сообщает Попов в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Во вторник вечером в Женеве приземлился самолет с российской делегацией. Байден также прибыл в Женеву. Президент России прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами.
В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.
В России разработают двухместный вариант Су-57
Министерство обороны России и КБ «Сухого» планируют разработать двухместный вариант истребителя Су-57 для экспорта, сообщил вице-премьер Юрий Борисов во время рабочей поездки в Приморский край.
По его словам, такая модификация расширит спрос за рубежом. «Интерес к этой машине есть, и он, на мой взгляд, будет возрастать год от года, по мере того, как будет наша российская армия насыщаться этой моделью. Иностранные заказчики сначала смотрят, как ведет себя тот или иной вид оружия Вооруженных сил России», – добавил Борисов, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что порядка пяти стран, в том числе государства Юго-Восточной Азии, раздумывают над покупкой новейшего истребителя пятого поколения Су-57.
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) – российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет совершил в 2010 году. Самолет считается высокоманевренным, обладает новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология «стелс»). Первую серийную машину для военных поставили в 2020 году.
NYT: Байден в Женеве проявит уважение к Путину
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Президент США Джо Байден в ходе встречи в Женеве проявит уважение к российскому лидеру Владимиру Путину, которого считает «достойным противником».
«Российский лидер, который встретится со своим пятым президентом США с момента прихода к власти в 1999 году, давно добивается уважения Запада. Когда Путин встретится с Байденом в среду в Женеве, у него будет редкая возможность получить это», – пишет New York Times.
К такому выводу издание пришло после заявления Байдена в штаб-квартире НАТО в понедельник. Тогда президент США назвал Путина «достойным противником».
«Москва все еще залечивает раны, нанесенные предыдущей администрацией США, когда надежды на потепление в отношениях между Москвой и Вашингтоном, проистекающие из дружественного подхода президента Дональда Трампа, были разбиты усилением санкций и ростом напряженности. Теперь российские официальные лица слышат, что Байден делает упор на предсказуемость и стабильность, и видят новую возможность изменить курс отношений, которые стали хуже, чем во времена холодной войны», – пишет издание.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.
МИД показал подготовку Женевы к саммиту Путина и Байдена
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Министерство иностранных дел России опубликовало фото подготовки Женевы к первой встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
В частности, в своем Telegram ведомство опубликовало фото моста Монблан, увешанного флагами России и США, и женевский фонтан Же-До, который в преддверии саммита окрасился в цвета национальных флагов России и США.
«Переговоры президентов Владимира Путина и Джо Байдена пройдут на вилле Ла Гранж. Рядом с ней организован медиа-центр для работы журналистов, всего на саммит аккредитованы 500 представителей СМИ. Во встрече также примут участие глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен», – добавили в ведомстве.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Во вторник вечером в Женеве приземлился самолет с российской делегацией. Байден также прибыл в Женеву. Президент России прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами.
В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.
Сторонники Трампа на Женевском озере устроили акцию к визиту Байдена
На Женевском озере сторонники 45-го президента США Дональда Трампа устроили акцию в связи с визитом в Женеву действующего американского лидера Джо Байдена в Женеву.
Несколько членов организации Republicans Overseas повесили на яхте транспарант «Трамп победил» и начали размахивать флагами «Сделаем Америку снова великой», передает ТАСС.
На яхте несколько членов организации республиканцев в Швейцарии Republicans Overseas («Репабликанс оверсиз») вывесили транспарант с надписью «Trump won» («Трамп победил») и размахивают флагами «Make America Great Again» («Сделаем Америку снова великой»).
«Его (Байдена) первый зарубежный визит вообще ничего не приносит Соединенным Штатам», – сказал активист Джеймс Фоли изданию «Тагесблат».
Между тем Байден уже прибыл в Женеву.
Напомним, на среду, 16 июня, запланирована встреча президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом они планируют встретиться в Женеве. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
В Европе захотели наладить «предсказуемые отношения» с Россией
Европейский союз и Соединенные Штаты хотят наладить более предсказуемые отношения с Россией, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы едины в нашем подходе в отношении России. Отношения между ЕС и Россией сейчас в негативной спирали. И мы хотели бы превратить эту негативную спираль в более предсказуемые отношения», – цитирует главу ЕК ТАСС.
Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что Евросоюз и США «едины в своем подходе» к отношениям с Россией.
Напомним, на среду, 16 июня, запланирована встреча президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом они планируют встретиться в Женеве. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Байден уже вылетел в Женеву.
В Конгрессе США перед саммитом в Женеве напутствовали Байдена о России
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Группа американских конгрессменов в преддверии саммита в Женеве призвала президента США Джо Байдена взаимодействовать с российским лидером Владимиром Путиным в ряде сфер, касающихся безопасности, экономики и экологии.
В адресованном Байдену письме, опубликованном на сайте члена Палаты представителей Конгресса США Прамилы Джаяпал, американские законодатели отметили, что поддерживают предстоящую встречу лидеров России и США, передает ТАСС.
«Каждый американский президент с Франклина Рузвельта встречался лично с лидерами Советского Союза или России. Мы поддерживаем ваше решение продолжить эту традицию и сделать стабильными и предсказуемыми отношения между США и РФ в целях поддержания стратегической стабильности в Европе и во всем мире», – подчеркнули конгрессмены.
«Мы надеемся, что во время этих консультаций для вас будет приоритетом возможность взаимодействия между США и Россией с целью снижения напряженности в спорных сферах и сотрудничества в представляющих важность для всего мира областях, таких как контроль над вооружениями и предотвращение новой ядерной гонки, противодействие изменению климата, борьба против экстремизма, уменьшение угроз в киберпространстве для экономик и инфраструктуры стран, а также сокращение экономического неравенства в мире», – отмечается в письме.
Законодатели констатировали, что «США и Россия вместе располагают более чем 90% всех ядерных боеголовок в мире». Они подчеркнули необходимость «дипломатического взаимодействия» между Вашингтоном и Москвой для предотвращения «кошмарного ядерного конфликта». Кроме того, конгрессмены призвали к «пересмотру и отмене имеющихся предложений по увеличению расходов на ядерные вооружения». Они выразили надежду на то, что саммит в Женеве позволит «добиться мирного разрешения конфликта в таких регионах, как восточная Украина».
«Мы считаем, что конфликт между Россией и США стал бы катастрофой для обеих стран, для Европы, наших союзников и всего мира», – говорится в письме. Его авторы подчеркнули, что поддерживают установление стабильных и предсказуемых отношений между Москвой и Вашингтоном. «Мы надеемся, что этот саммит станет важным шагом вперед на этом направлении», – добавили они. Документ подписали 15 членов нижней палаты Конгресса США. Все они входят в объединение, которое добивается принятия в США законов, поддерживаемых прогрессивным крылом Демократической партии.
Президент России Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Во вторник вечером в Женеве приземлился самолет с российской делегацией. Байден также прибыл в Женеву. Президент России прибудет в Женеву непосредственно перед переговорами.
В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов.