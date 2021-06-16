НАТО отказалось предоставить Украине и Грузии план принятия в альянс Генсек НАТО призвал поставить гиперзвуковое оружие под контроль 16 июня 2021, 05:58 Текст: Антон Никитин

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг призвал Россию, Китай, США и другие ведущие мировые державы к началу выработки режимов контроля над новыми видами вооружений, в том числе гиперзвуковыми и автономными системами. «Мы, конечно, приветствуем продление Нового ДСНВ. Но нам нужен контроль над вооружениями, который охватывает больше оружейных систем, особенно сейчас, когда у нас больше нет ДРСМД», – приводит слова Столтенберга ТАСС. Он имел в виду продление Москвой и Вашингтоном в феврале двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В России этот договор чаще всего называют в неофициальном порядке СНВ-3. В США он известен как Новый ДСНВ. Упомянутый Столтенбергом российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил существование после того, как Вашингтон вышел из него в августе 2019 года, обвинив Москву в несоблюдении соглашения. Россия такие выводы США категорически отвергала. «Нам необходимо также на каком-то этапе начать рассматривать вопрос о том, как осуществлять контроль над вооружениями, касающийся новых разрушительных технологий – гиперзвуковых вооружений или искусственного интеллекта, или автономных систем», – убежден генсек Североатлантического альянса. «Это, – отметил Столтенберг, – открывает новую главу, новое измерение в том, какие шаги мы делаем в сфере контроля над вооружениями». «Предстоит проделать еще много работы. Но, когда видишь фундаментальные изменения в технологиях, применяемых в военной области, то понимаешь, что нужно заниматься вопросом о том, как сформировать значимые соглашения в сфере контроля над вооружениями, ориентированные на такие новые оружейные системы», – считает генсек НАТО. «На каком-то этапе, – подчеркнул он, – мы должны гарантировать, что Китай является стороной эффективных глобальных договоренностей в сфере контроля над вооружениями». «Мы надеемся, что возможно добиться прогресса в сфере контроля над вооружениями. Мы приветствуем решение США и России продлить Новый ДСНВ. Но это только первый шаг. Конечно, есть необходимость предпринять подлинные усилия, чтобы заняться всеми иными аспектами контроля над вооружениями и другими измерениями контроля над вооружениями», – сказал Столтенберг. По его словам, участники саммита НАТО, состоявшегося в понедельник, «активно поддержали то, что президент [США Джо] Байден и президент [России Владимир] Путин встречаются» в Женеве и «что контроль над вооружениями занимает первые строчки» в их повестке дня. В прошлую среду начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун обвинил Китай в наращивании гиперзвуковых вооружений. В начале июня в Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты намерены ускорить развертывание гиперзвуковых вооружений. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках США создать гиперзвуковое оружие против России. В апреле глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. В марте стало известно, что госиспытания ракет «Циркон» начнутся в начале лета с борта фрегата «Адмирал Горшков».

НАТО решило пересмотреть стратегическую концепцию из-за России 13 июня 2021, 22:50

Фото: Jaap Arriens/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В связи с политикой России и Китая НАТО пересмотрит свою стратегическую концепцию, заявил Белый дом. Администрация США заявила, что члены НАТО согласятся пересмотреть «основу, которая будет определять подход» альянса к «меняющейся стратегической среде». В частности, речь идет о реакции на «агрессивную политику и действия России», а также «вызовы, которые ставит перед коллективной безопасностью» Китай. Новая концепция будет подготовлена для принятия на саммите НАТО в 2022 году. При этом государства НАТО «возьмут на себя обязательства по реализации новых военных концепций и стратегий, которые укрепят потенциал сдерживания и обороны» для «противодействия угрозам со стороны России и других стран». Кроме того, указывается, что альянс «продолжит отслеживать российские развертывания в и вокруг Украины», передает РИА «Новости». Президент США Джо Байден на предстоящем саммите НАТО подтвердит «прочную трансатлантическую связь через НАТО и нерушимую приверженность» Вашингтона принципу «атака на одного – это атака на всех», которая «встретит коллективный ответ». Сообщается, что лидеры НАТО выступят с набором амбициозных инициатив, чтобы гарантировать безопасность своих граждан до 2030 года и далее. Также НАТО «одобрит новую политику киберзащиты» от действий, совершаемых «государственными и негосударственными субъектами, включая разрушительные атаки программ-вымогателей на критически важную инфраструктуру». «Лидеры подтвердят свою приверженность политике открытых дверей НАТО, которая обеспечивает путь к членству для любой европейской страны, разделяющей наши ценности и выполняющей необходимые обязанности и обязательства», – говорится в заявлении Белого дома. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что «последняя стратегическая концепция была написана в 2010 году, среди прочего она определяет Россию в качестве «конструктивного партнера», и едва ли говорит о Китае вовсе». По его словам, пришло «время обновить стратегическую концепцию НАТО». Как сообщил глава бельгийского правительства Александер Де Кроо, Байден прибыл в воскресенье в Бельгию, где 14 июня примет участие в очном саммите НАТО и 15 июня в саммите ЕС – США. Напомним, СМИ сообщали, что в черновом варианте коммюнике, которое будет опубликовано по итогам саммита НАТО в Брюсселе, содержится пункт, согласно которому «союзники по НАТО готовятся официально выступить против развертывания альянсом ядерных ракет наземного базирования в Европе». Эксперты объяснили отказ НАТО обозначить Украине сроки вступления в альянс 15 июня 2021, 12:38

Фото: Markiian Lyseiko/Ukrinform/ZUMA/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Украина всегда будет говорить, что она когда-нибудь вступит в НАТО. А Запад будет бесконечно повторять, что вопрос вступления Украины в НАТО по-прежнему актуален. Но в реальности этого не будет», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя разочарование властей Украины в том, что НАТО не указало временные рамки процесса вступления страны в альянс. «Если у кого-то были иллюзии по поводу полноценного участия Украины в жизни западного сообщества, то это странно. С такими иллюзиями надо расставаться пораньше, чтобы потом не встретиться с реальностью в самой жесткой ее форме», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, в 2014 году, еще до формирования нового украинского правительства, в романтических мечтах официального представителя Госдепа Виктории Нуланд была идея построить образцово-показательное либеральное славянское государство. Но в итоге дальше безвизового режима с ЕС, пустых обещаний и похлопывания по плечу Запад не пошел. Дробницкий указал на две главные причины того, почему НАТО не примет в свой состав Украину. «Во-первых, Россия ясно дала понять, что дальнейшее расширение инфраструктуры НАТО на ее границах неприемлемо. Более того, на Украине проживает большое количество пророссийски настроенных людей. В 2014 году Украина пыталась решить процедурные вопросы для интеграции с Западом, но в результате потеряла свою территориальную целостность и в довесок приобрела длительный конфликт на своей территории. Сейчас такого рода страну невозможно втянуть в НАТО. Это российская зона влияния», – пояснил политолог. Во-вторых, по мнению эксперта, чем дальше НАТО расширяется на восток, тем очевиднее спад заинтересованности альянса в присоединении новых членов. «Пик интереса к Восточной Европе был в 2003 году, когда Западная Европа воспротивилась вторжению США в Ирак. Тогда Джордж Буш – младший сделал так, чтобы новая Европа поддержала его решение. И стало понятно, что позиции стран Старой Европы и новой часто не сходятся. А Украина в этом плане отстает еще сильнее. Поэтому как бы она ни старалась угодить «начальству», к ней не будут относиться как к полноценному члену западного мира. Включение Украины в НАТО со всеми ее желаниями и недоделанной элитой станет катастрофой для самого альянса, который принимает решения на основе консенсуса», – убежден Дробницкий. При этом собеседник предположил, что формально Украина может не являться членом НАТО, но на ее территории будет размещена инфраструктура альянса. «Насколько я понимаю, Владимир Путин дал четко понять, что это и есть красная линия, которую Россия не даст перейти. Поэтому то, что Украину в очередной раз оставили в подвешенном состоянии – это бремя страны, прогнувшейся под «глобальное начальство», – подчеркнул политолог. А что касается заявления Джо Байдена о том, что война в Донбассе не является непреодолимым препятствием для вступления Украины в НАТО, то «это хорошо знакомая риторика подбадривания и похлопывания по плечу». «Запад хорошо умеет давать пустые обещания и обменивать их на реальное влияние. Нам стоит этому поучиться», – считает Дробницкий. К тому же у НАТО есть два неравноценных управленческих слоя, отмечает эксперт. «Главный слой – это абсолютно наднациональная бюрократия по примеру ЕС. Это люди, которые ассоциируют себя с «глобальным начальством». Второй слой – это национальные государства со своими интересами и настроениями. Поэтому время от времени в НАТО возникают разногласия», – полагает Дробницкий. «С одной стороны, в отношении России действует политика сдерживания. С другой – у определенных стран есть экономические интересы с Россией. И в этом вопросе нет единства. Втянуть в эту картину киевский бардак не получится», – уточнил политолог. Дробницкий сомневается в том, что после саммита Путина и Байдена тема Украины получит развитие. «Такого рода заявления я слышал много раз накануне крупных политических событий. Этот вопрос уже снят с повестки дня. Но риторика останется. Украина всегда будет говорить, что она когда-нибудь вступит в НАТО. А Запад будет бесконечно повторять, что вопрос вступления Украины в НАТО по-прежнему актуален. Публичная дипломатия устроена так, что некоторые вещи живут только в пространстве риторики. Политики их будут говорить до тех пор, пока об этих идеях не забудут», – отметил эксперт. «Мне кажется, что и на Украине не верят в сказку о том, что страна вот-вот войдет в НАТО. Это часть риторики. Они не могут действовать иначе, поскольку эти вопросы прописаны даже в конституции», – считает Дробницкий. Политолог-американист Борис Межуев также предполагает, что в ходе саммита Путина и Байдена ситуация для Украины едва ли поменяется. «Сейчас у многих экспертов возникло ощущение, что в США идет сильное давление на Байдена с целью предложить Путину «молчаливую сделку» о так называемой серой зоне. Данный термин ввел в оборот еще Джон Болтон. Речь идет о части постсоветского пространства, которое предлагается разделить между Россией и НАТО. Под этим подразумевается молчаливый уход Белоруссии в сферу влияния Москвы и такой же молчаливый прием Украины в НАТО», – считает эксперт. «Однако Путин четко сказал, что для России вступление Украины в НАТО неприемлемо, это «красная линия» и такой шаг будет чреват дестабилизацией Украины. Потому, учитывая позицию Москвы, «молчаливая сделка» не будет реализована. Итог переговоров по этой теме понятен заранее», – заключил Межуев. В понедельник в итоговом заявлении саммита стран – членов НАТО в Брюсселе был вновь подтвержден тезис о том, что Грузия и Украина в будущем смогут стать членами Североатлантического альянса. Конкретные даты вступления Украины и Грузии в альянс в документе не оговаривались. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что НАТО не указало временные рамки процесса вступления страны в альянс. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что его страна «провела достаточно реформ» для получения плана действий по членству в НАТО, а «отрицать это было бы циничным лицемерием». По его мнению, главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это «нежелание посылать такой сигнал» России. Советник украинской делегации в Контактной группе по Донбассу советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на Украине рассчитывают, что больше конкретики о перспективах членства в НАТО получат после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Между тем президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при вступлении Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут. «Кто-то вообще должен подумать о том, как мы должны реагировать на то, что по сути предлагается и обсуждается», – отметил российский лидер. «Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит нет», – заявил Путин. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что НАТО создает на Украине плацдарм для давления на Россию. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин прокомментировал учения НАТО у границы с Россией 14 июня 2021, 15:45 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин в интервью NBC отметил, что учения Североатлантического альянса и США проходят в непосредственной близости от российских границ, и задал вопрос, что было бы, если бы Россия сделала то же самое. Когда главу государства спросили о недавних передвижениях войск России близ украинской границы, которые вызвали страх вторжения, Путин напомнил, что Россия осуществляет военные учения на собственной территории. При этом он указал, что НАТО на рутинной основе осуществляет военные учения вблизи российской границы, и упомянул об учениях США на Аляске, которая, «находится вблизи российской границы», сообщает телеканал, передает РИА «Новости». «Представьте, если бы мы послали свои войска непосредственно к вашим границам. Каков бы был ваш ответ?» – заявил Путин. Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит стремиться к диалогу с Россией, не усматривая в этом проявление слабости, и приветствует предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Помощник Горбачева прокомментировал слова Путина об обмане НАТО 15 июня 2021, 12:37 Текст: Алина Назарова

Помощник первого президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что последний советский лидер позволил Североатлантическому альянсу себя обмануть и не выполнить обещание не расширять НАТО на восток. Палажченко заявил, что во время «перестроечных» переговоров о послевоенной Европе речи о расширении НАТО на территории бывшей ОВД не было – такие обещания не давались ни письменно, ни устно. «Речь идет о подготовке Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, когда обсуждалась территория ГДР в контексте объединения Германии. Западные партнеры обещали СССР не размещать инфраструктуру НАТО и стратегические вооружения именно в восточной Германии. Возможное вступление в НАТО Польши, Венгрии и других соседних стран не упоминалось», – заявил «Ридусу» помощник экс-президента СССР. Ранее Владимир Путин в интервью телекомпании NBC заявил, что на очередных переговорах с Западом Горбачев получил устное обещание, что НАТО не станет включать в свой состав страны бывшей Организации Варшавского договора. «В период СССР еще Горбачеву – он, слава богу, жив-здоров, спросите у него – устно, но все-таки было обещано, что не будет расширения НАТО на восток. Ну, и где эти обещания? ... Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка – у нас так в народе говорят. Надо все закреплять на бумаге», – сказал российский лидер. Ранее научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что у экс-президента СССР Михаила Горбачева после распада Организации Варшавского договора (ОВД) был шанс заключить соглашение о том, что Североатлантический блок не будет расширяться на Восток, но он этого не сделал, проявив излишнюю доверчивость к западным лидерам. США назвали страны Прибалтики «ярким примером демократии» 14 июня 2021, 06:57 Текст: Антон Антонов

Глава американского государства Джо Байден в рамках саммита НАТО обсудит со странами Прибалтики «вызовы и угрозы» со стороны России, заявил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан. Салливан сказал, что страны Прибалтики – это «яркий пример демократического правления на восточном фланге НАТО». Байден планирует обсудить с ними «угрозы», которые, по версии США, «представляет Россия в связи с кибербезопасностью», а также «новые технологии, где они лидируют». Кроме того, Вашингтон намерен поговорить «о Китае и об увеличении числа проблем», о «недавнем акте воздушного пиратства в Белоруссии», передает РИА «Новости». Напомним, Литва призвала к усилению НАТО на восточном фланге. Обсуждение предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет на саммите НАТО за закрытыми дверями. Страны НАТО отказались считать себя угрозой для России 14 июня 2021, 20:37 Текст: Евгения Шестак

Страны НАТО не стремятся к конфронтации и не представляют собой угрозы для России, говорится в итоговом заявлении альянса на саммите в Брюсселе. «Мы остаемся открыты регулярному, сфокусированному и значимому диалогу с Россией, желая взаимодействовать на основе взаимности в Совете Россия–НАТО, с целью избежать непонимания, просчетов и ненамеренной эскалации и увеличить транспарентность и предсказуемость», – сказано в документе. При этом отмечается, что первым пунктом в повестке возможных переговоров будет ситуация вокруг Украины, а также сокращение существующих военных рисков. Также в документе указано, что система противоракетной обороны (ПРО) НАТО не направлена против России, поэтому не будет подрывать российскую систему стратегического сдерживания. Кроме того, лидеры стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе призвали Россию к прозрачности при проведении военных учений и перемещении войск. «Мы обращаемся к России с конкретным призывом проявлять открытость и транспарентность относительно проводимых ею без уведомления внезапных учений, широкомасштабных учений и широкомасштабных перебросок войск, в соответствии с ее обязательствами в рамках Венского документа, особенно в свете ее недавнего неспровоцированного и неоправданного масштабного наращивания военной мощи на Украине и вокруг нее», – говорится в заявлении. Саммит НАТО прошел в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах обсуждались новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит стремиться к диалогу с Россией, не усматривая в этом проявление слабости, и приветствует предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Также он заявил, что НАТО ответит «широкой комбинацией средств» на усиление военного потенциала России. Напомним, НАТО решило пересмотреть стратегическую концепцию, в которой, как заявил Вашингтон, «определяет Россию в качестве «конструктивного партнера». При этом государства НАТО «возьмут на себя обязательства по реализации новых военных концепций и стратегий, которые укрепят потенциал сдерживания и обороны» для «противодействия угрозам со стороны России и других стран». НАТО обещало «разными способами» ответить на укрепление мощи России 14 июня 2021, 03:41 Текст: Антон Антонов

НАТО ответит «широкой комбинацией средств» на усиление военного потенциала России, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он отметил, что «двойной подход» НАТО по отношению к России сочетает оборону и диалог. По его словам, НАТО реализовано «самое большое усиление коллективной обороны со времен окончания холодной войны». При этом альянс продолжает укреплять оборону, но не будет «копировать то, как действует Россия». В НАТО собираются использовать «широкую комбинацию разных средств, что демонстрировали за предыдущие годы», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNBC. Комментируя ситуацию с ядерным оружием, генсек сказал, что НАТО не планирует размещать новые ракеты наземного базирования, это «последовательная позиция» после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Однако альянс собирается «ответить на новое наращивание Россией военной мощи, в том числе в области ядерного оружия», причем «сделает это разными способами». В частности, планируется укрепить средства наземной и воздушной обороны и контроль над вооружениями. Столтенберг заявил, что санкции в отношении России должны действовать и дальше. НАТО, по его словам, продолжит оказывать еще больше поддержки «близким партнерам – Украине и Грузии». «Возможно, самое важное, что мы сделали – это то, что впервые в истории НАТО мы располагаем боеспособными войсками в восточной части Альянса. Новые боевые группы развернуты в странах Балтии и Польше, мы утроили силы быстрого реагирования НАТО», – сказал он. Напомним, НАТО решило пересмотреть стратегическую концепцию, в которой, как заявил Вашингтон, «определяет Россию в качестве «конструктивного партнера». При этом государства НАТО «возьмут на себя обязательства по реализации новых военных концепций и стратегий, которые укрепят потенциал сдерживания и обороны» для «противодействия угрозам со стороны России и других стран». Столтенберг заявил о стремлении НАТО к диалогу с Россией 14 июня 2021, 10:50 Текст: Алина Назарова

Североатлантический альянс продолжит стремиться к диалогу с Россией, не усматривая в этом проявление слабости, и приветствует предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед открытием саммита альянса. «НАТО продолжит стремиться к диалогу с Россией. Это не признак слабости, напротив, это признак силы, и я приветствую предстоящую встречу президентов Байдена и Путина», – сказал он, подчеркнув, что лидеры 30 государств альянса проведут консультации в преддверии встречи Россия – США в Женеве, передает ТАСС. Также Столтенберг отметил, что альянс подтвердит свою политику в отношении России, основанную на «диалоге и сдерживании». Он также заявил, что саммит НАТО направит всем сигнал, что альянс един, силен и готов к работе в эпоху глобальной конкуренции. Ранее Столтенберг заявил, что НАТО ответит «широкой комбинацией средств» на усиление военного потенциала России. Напомним, НАТО решило пересмотреть стратегическую концепцию, в которой, как заявил Вашингтон, «определяет Россию в качестве «конструктивного партнера». При этом государства НАТО «возьмут на себя обязательства по реализации новых военных концепций и стратегий, которые укрепят потенциал сдерживания и обороны» для «противодействия угрозам со стороны России и других стран». Литва призвала к усилению НАТО на восточном фланге 14 июня 2021, 05:57 Текст: Антон Антонов

На встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Литвы Гитанас Науседа призвал координировать действия в рамках НАТО, так как «Россия присутствует не только в регионе Балтийского моря, но и в регионе Черного моря». Науседа призвал к мерам по «реагированию на быстро изменяющуюся ситуацию на восточном фланге НАТО». Его страна «выступает за укрепление сил сдерживания и оборонных средств». Как заявил президент Литвы, «Россия присутствует не только в регионе Балтийского моря, но и в регионе Черного моря, поэтому союзники должны координировать свои действия». В частности, он заявил, что в 2019 году договоренности НАТО и Турции позволили разработать «обновленные планы обороны для стран Балтии и Польши», что стало значимым «шагом по укреплению безопасности не только в регионе, но и для альянса в целом», передает ТАСС. В июне состоялись крупные военные учения НАТО и США Baltops в регионе Балтийского моря, участие принимают около четырех тысяч военнослужащих из 18 стран, 40 военных кораблей, 60 самолетов. Учения завершились Два корабля НАТО зашли в Черное море 14 июня 2021, 13:40 Текст: Алина Назарова

Силы Черноморского флота России следят за двумя боевыми кораблями Североатлантического альянса, которые вошли в понедельник в Черное море, сообщили в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны России). «Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (управляемое ракетное оружие) «Дефендер» ВМС Великобритании и фрегата УРО «Эвертон» ВМС Нидерландов, зашедших 14 июня 2021 года в акваторию Черного моря», – сказали в Центре, передает РИА «Новости». Эсминец УРО (управляемого ракетного оружия) «Дефендер» ВМС Великобритании был спущен на воду в 2009 году. Имеет скорость хода около 30 узлов. Обладает разнообразным вооружением, в том числе противокорабельными ракетами «Гарпун» и системой ПВО ближнего и среднего радиуса действия, передает ТАСС. Фрегат УРО «Эвертон» ВМС Нидерландов имеет скорость около 28 узлов и вооружение схожее с британским кораблем. На прошлой неделе сообщалось, что Черноморский флот наблюдает за эсминецем с управляемым ракетным оружием (УРО) военно-морских сил США, который зашел в акваторию Черного моря. Лидеры НАТО впервые согласуют общую позицию по Китаю 14 июня 2021, 11:31 Текст: Алина Назарова

Лидеры стран Североатлантического альянса на встрече в верхах впервые подробно согласуют общую позицию по Китаю, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита в Брюсселе. Саммит НАТО пройдет в понедельник в Брюсселе с физическим участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах будет обсуждаться новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе. «Мы рассмотрим Китай. Есть возможности взаимодействия по таким вопросам, как изменение климата и контроль над вооружениями. Но наращивание военной мощи Китая, его растущее влияние представляют вызовы для безопасности. Мы должны рассмотреть эти вызовы совместно как союз. Ранее эта тема в нашей стратегии никогда не значилась», – сказал он, передает РИА «Новости». «Ни одна страна НАТО не может в одиночестве противостоять вызовам безопасности со стороны Китая, поэтому альянс впервые объявит о единой позиции в отношении Пекина», – подчеркнул он. При этом Столтенберг добавил, что альянс «не намерен начинать холодную войну против КНР, передает ТАСС. Напомним, НАТО решило пересмотреть свою стратегическую концепцию. В преддверии саммита, намеченного на 14 июня в Брюсселе, Белый дом распространил релиз, сообщающий, что члены альянса согласятся пересмотреть «основу, которая будет определять подход» НАТО к «меняющейся стратегической среде». На такой шаг, как заявили в США, альянс решил пойти из-за «агрессивных политики и действий России», а также «вызовов, которые ставит перед коллективной безопасностью» Китай. Эстонский депутат сочла Байдена «вполне дружелюбным» по отношению к России 15 июня 2021, 04:58 Текст: Антон Антонов

Глава эстонской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Оудекки Лооне выразила надежду на улучшение отношений между альянсом и Россией. По ее словам, есть «очень большая надежда на то, что отношения изменятся». Как полагает Лооне, «очень позитивным моментом является то, что пройдет встреча президентов» России и США, что «само по себе может стать шагом вперед». Депутат при этом не ожидает, что встреча принесет прорыв в отношениях, вероятно, «результатом во многих вопросах может быть тупик». Однако, по ее словам, «можно надеяться, что не станет хуже». Как заявила Лооне, «какая бы риторика ни была», президент США Джо Байден «остается вполне дружелюбным по отношению к России». «США по-прежнему выводят войска из Афганистана, я не вижу никаких изменений в их политике в Сирии и т. д.», – приводит ее слова ТАСС. Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Как ожидается, лидеры России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. На ваш взгляд Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена? Россия

США

Обе в равной степени

Пекин призвал НАТО не раздувать теории о «китайской угрозе» 15 июня 2021, 08:29 Текст: Наталья Ануфриева

КНР призывает НАТО прекратить раздувать различные теории о «китайской угрозе»: Пекин не намерен создавать для других «системные вызовы», однако если кто-то бросит вызов ему, безучастным Китай не останется, говорится в заявлении миссии КНР при Евросоюзе (ЕС). В заявлении обратили внимание на касающееся Китая содержание заявления по итогам брюссельского саммита НАТО, где Альянс заявляет, что Китай якобы «представляет так называемый системный вызов», передает РИА «Новости». «Это клевета на мирное развитие Китая, неправильная оценка международной ситуации и собственной роли (организации), главным образом – это продолжение менталитета холодной войны и психология блоковой политики», – указала китайская сторона. Отмечается, что КНР неуклонно придерживается оборонного характера своей военной доктрины, а достижения страны в области национальной обороны и модернизации армии являются рациональными, законными, открытыми и прозрачными. В 2021 году, подчеркивается в заявлении, оборонный бюджет Китая достигнет 1,35 трлн юаней (примерно 209 млрд долларов США), составив около 1,3% ВВП, что меньше двухпроцентного «порога» НАТО. «Общие же военные расходы 30 стран НАТО в 2021 году, как ожидается, составят 1,17 трлн долларов США, что составляет более половины от общемировых военных расходов, а также в 5,6 раза превышает расходы Китая. В конечном счете, люди во всем мире ясно видят, чьи военные базы расположены по всей планете и чьи авианосцы повсюду демонстрируют свою силу», –указано в заявлении. В миссии подчеркнули, что Китай не намерен создавать для других «системные вызовы», но если кто-то захочет бросить «системный вызов» КНР, «мы не останемся безучастными». «Китай рекомендует НАТО рационально относиться к развитию КНР, прекратить раздувать разного рода «теории китайской угрозы», не стоит использовать законные интересы и права Китая в качестве предлога для манипулирования блоковой политикой, искусственного создания противостояния и стимулирования геополитической конкуренции», – заявили в китайской миссии. Вместе с тем Пекин призвал НАТО тратить больше сил на продвижение диалога и сотрудничества, а также предпринимать действия, способствующие поддержанию международной и региональной безопасности и стабильности. В МИД Китая ранее заявляли, что планы НАТО по обновлению своей стратегической концепции в связи с КНР являются проявлением мышления холодной войны, у которого в современном мире нет дальнейшего пути. Власти Китая заявляли, что Пекин всегда придерживался пути мирного развития. Ранее лидеры НАТО впервые решили согласовать общую позицию по Китаю. В Москве оценили саммит НАТО 15 июня 2021, 14:12 Текст: Ксения Панькова

Состоявшейся в Брюсселе саммит НАТО показал, что альянс не может существовать без «большого противника», заявил замглавы МИД Александр Грушко. «Саммит в Брюсселе вновь проявил генетический код НАТО: альянс не может существовать без «большого противника», – цитирует ТАСС дипломата. Как отметил Грушко, «к российской угрозе добавлен китайский вызов». Саммит НАТО прошел в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц 14 июня. На встрече в верхах обсуждались новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит стремиться к диалогу с Россией, не усматривая в этом проявление слабости, и приветствует предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Также он заявил, что НАТО ответит «широкой комбинацией средств» на усиление военного потенциала России. Напомним, НАТО решило пересмотреть стратегическую концепцию, в которой, как заявил Вашингтон, «определяет Россию в качестве «конструктивного партнера». При этом государства НАТО «возьмут на себя обязательства по реализации новых военных концепций и стратегий, которые укрепят потенциал сдерживания и обороны» для «противодействия угрозам со стороны России и других стран». Эксперт указал на дестабилизирующую роль США в разных регионах планеты 15 июня 2021, 13:30 Текст: Анастасия Куликова

«Количество военных учений, проводимых НАТО на границе с Россией, превосходит все предшествующие годы. Это не может не тревожить, учитывая дестабилизирующую роль США в других регионах планеты», – заявил газете ВЗГЛЯД Герой России Вячеслав Сивко. Так он отреагировал на слова Владимира Путина о том, что внешняя политика США не отличается стабильностью и предсказуемостью. «Активность вооруженных сил иностранных государств у наших границ действительно очень настораживает. Количество военных учений, проводимых НАТО на границе с Россией, превосходит все предшествующие годы. Мы понимаем, какое время у нас остается на развертывание наших сил в случае необходимости. И когда НАТО все ближе и ближе подвигается к нашим границам, это не может не тревожить», – указал Герой России, президент общественного Фонда поддержки героев имени Е.Н. Кочешкова Вячеслав Сивко. При этом западные страны привыкли обвинять Россию в «наращивании сил» с целью захватить, например, Украину. «Поэтому «миролюбивый» Запад якобы вынужден отвечать на «агрессию» России. Ведь военные учения вблизи российской границы, осуществляемые НАТО на рутинной основе, о чем говорит президент, считаются абсолютно нормальными в западной картине мира», – иронично подчеркивает собеседник. Впрочем, отмечает Сивко, «Минобороны РФ не дремлет и наша военная наука не стоит на месте». «Мы видим, что у нас появляются новые образцы вооружений. И этот фактор, конечно, сдерживает НАТО», – считает собеседник. Что касается событий в Афганистане, то США вели и продолжают вести себя в этом регионе как захватчики. «Они пришли со своим пониманием, как должен жить Афганистан. И пытаются это понимание навязать. Но за этими намерениями следует хаос и разруха. В частности, я не исключаю, что американцы не то что не пресекают сбыт наркотиков, но и способствуют тому, чтобы наркотрафик там расширялся», – отмечает собеседник. «При этом по Сирии раньше со стороны США высказывались претензии в сторону России, а сейчас их не слышно. Уже всем очевидно, кому и как помогали американцы. Их главной задачей было дестабилизировать обстановку с тем, чтобы нынешний руководитель Асад не был у власти. А к власти пришли те, кто устраивал бы США. И страшно представить, что было бы с Сирией, если бы был реализован американский план, учитывая угрозу терроризма», – заключил Сивко. Ранее Владимир Путин в интервью американской телекомпании NBC заявил, что Россия не видит со стороны США «стабильности и предсказуемости». «Какая же стабильность и предсказуемость, если мы вспомним события в Ливии в 2011 году, когда страну разрушили? Все время говорили о том, что войска в Афганистане будут оставаться. Потом раз, вдруг – бум, войска из Афганистана выводятся. Это что стабильность, предсказуемость? События на Ближнем Востоке – это что, стабильность и предсказуемость? К чему это все приведет? Или в Сирии? Что здесь стабильного и предсказуемого?» – риторически поинтересовался Путин. «Я спрашивал у своих коллег американских: вот вы хотите, чтобы Асад ушел, а кто на его место придет, что будет дальше? Ответ странный: не знаю. Ну если не знаешь, что будет дальше, зачем менять то, что есть? Ведь это может быть вторая Ливия или второй Афганистан. Мы этого хотим? Нет. Давайте вместе сядем, будем разговаривать, искать решения, искать компромиссы, приемлемые для всех сторон, – вот так достигается стабильность. Она не может быть достигнута навязыванием одной точки зрения, «правильной» точки зрения, все остальные – «неправильные». Так же стабильность не достигается», – добавил президент. В свою очередь политолог Тимофей Бордачев, комментируя 20-летие запуска американского проекта «Большой Ближний Восток», напомнил о том, что военные интервенции США в страны Ближнего и Среднего Востока только ухудшили положение в этих государствах. Наглядным примером этого стали Афганистан и Ливия, и только Сирии удалось сохранить свою государственность благодаря поддержке России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД