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Украина договорилась с УЕФА о лозунге «Героям слава!» на форме сборной
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Лозунг украинских националистов «Героям слава!» будет размещен на форме национальной сборной Украины, об этом удалось договориться с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщил президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.
«Мы доказали, что «Слава Украине!», «Героям слава!», Большой герб сборной на карте Украины – официальные футбольные символы нашей страны. В УЕФА согласились принять к сведению сегодняшнее решение исполкома УАФ и попросили время на дополнительное изучение этого вопроса после окончания Евро-2020», – написал он в Facebook.
Павелко добавил, что представители УЕФА неоднократно подтверждали, что согласовали лозунг «Героям слава!» на футболках наших игроков еще в декабре прошлого года. Но с учетом нового решения от нас требовали полностью удалить или нарисовать эту надпись на всех игроках чемпионата Евро-2020. Вместо этого нужно было озвучить решительную позицию, которая звучала в эти дни от очень многих болельщиков, включая бойкот Евро-2020. И нам все-таки удалось достичь победного компромисса с УЕФА», – добавил президент УАФ.
По его словам, будет добавлен еще один элемент внутри футболок. «Это утвержденная утром исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, трезубцем и еще одной надписью «Слава Украине». Лозунг «Героям слава!» будет размещен по карте, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что он станет настоящим оберегом для наших ребят», – заключил Павелко.
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
Ранее на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.
Однако исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины.
Глава Нафтогаза предсказал войну после запуска «Северного потока – 2»
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Руководитель украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко утверждает, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» якобы может привести к началу полномасштабной войны.
Витренко на этой неделе посетил Вашингтон. Он попытался убедить американских законодателей принять новые меры против «Северного потока – 2».
По версии главы Нафтогаза, завершение проекта будет «означать, что пророссийская позиция продвигается за счет Запада». «Худшее развитие событий – это не только то, что мы с 2024 года потеряем большую часть ВВП», – передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg слова Витренко.
По его версии, «самое худшее то, что это повышает риск полномасштабной войны». «Худшее развитие событий – это когда украинцы, и не только украинцы, но и многие страны Восточной Европы, по сути, увидят, что Запад не подкрепил свои слова делами, это стало бы сильным ударом по прозападному выбору этих стран», – посетовал глава Нафтогаза.
Как отмечается в материале, сенатор Джин Шахин и группа других членов верхней палаты Конгресса США от обеих партий заявили, что намерены продолжать добиваться введения санкций в отношении «Северного потока – 2».
В пятницу глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что «Северный поток – 2» якобы «угрожает европейской энергобезопасности и в действительности подрывает безопасность некоторых» американских «близких партнеров, включая Украину и другие государства на восточном фланге НАТО».
Лозунг «Героям слава!» стал официальным символом украинского футбола
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Лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» стали официальными футбольными символами Украины, соответствующее решение утвердил исполком Украинской ассоциации футбола, заявил президент ассоциации Андрей Павелко.
«Только что исполком УАФ единогласно – 45 членов «за» – поддержал мое предложение и утвердил футбольные символы Украины... Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине» и «Героям слава», которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков в родной стране и по всему миру. На всех матчах наших сборных», – заявил Павелко в своем Facebook.
Также УАФ утвердил решение, по которому вместе с малым гербом УАФ в виде тризуба с надписью Ukraine на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей ассоциации на международной арене и в матчах национальных сборных сможет использоваться большой герб – карта Украины с трезубцем в центре.
Ранее Павелко заявлял, что украинские футбольные символы, признанные всеми болельщиками и футбольным сообществом, должны быть защищены и увековечены в футбольной традиции страны.
Ранее на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
Шотландские футболисты отказались преклонять колено на Евро-2020
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Футболисты сборной Шотландии не станут преклонять колени в поддержку движения против расового неравенства, сообщает Шотландская футбольная ассоциация.
В заявлении шотландской сборной говорится, что ее футболисты будут стоя выражать свою поддержку борьбе против расизма. «Важно, чтобы мы продолжали заниматься проблемой расизма и повышать осведомленность о необходимости изменить мировоззрение людей, но также и их поведение», – передает газета «Коммерсант» слова капитана шотландцев Энди Робертсона.
Первый матч с участием сборной Шотландии на групповом этапе Евро-2020 пройдет 14 июня, она сыграет с командой Чехии.
Игроки сборной Англии ранее заявили, что будут преклонять колени перед всеми матчами Евро-2020. При этом в начале июня болельщики освистали английских футболистов, которые преклонили колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение») перед товарищеским матчем со сборной Румынии.
В марте бригада российских арбитров под руководством Сергея Карасева отказалась принимать участие в акции в поддержку Black Lives Matter перед началом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между английским «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией».
Пушков оценил заявления Украины о войне из-за «Северного потока – 2»
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«Киев отыгрывает партию угроз и запугивания западных стран «Северным потоком – 2», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление главы украинской компании «Нафтогаз» Юрия Витренко о возможности начала полномасштабной войны после завершения строительства газопровода «Северный поток – 2».
«Украинская сторона ничего не поняла и ничему не научилась. Вместо того, чтобы договариваться с Россией относительно сохранения части украинского транзита, они продолжают отыгрывать партию угроз и запугивания западных стран «Северным потоком – 2», – отметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Из Киева часто звучат неумные и безответственные заявления, нацеленные лишь на нагнетание обстановки. Это одно из таких заявлений, – подчеркнул собеседник. – Это пример характерного для Киева примитивного давления, которое они использовали по вопросу о сооружении «Северного потока – 2».
«Но эту битву Украина уже проиграла, хотя давление с ее стороны было сильным, – отметил Пушков. – Теперь Киев добивается принятия мер против введения в действие уже построенного газопровода».
«Они продолжают линию на конфронтацию с Россией и угрожают войной. Какая война, кто будет ее вести? Украина объявит войну России из-за того, что будет введен в действие «Северный поток – 2», или НАТО будет воевать с Россией? Думаю, что руководитель Нафтогаза не отдает себе отчет в том, что он говорит абсолютно абсурдные вещи», – заключил сенатор.
Напомним, руководитель украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» якобы может привести к началу полномасштабной войны.
По версии главы Нафтогаза, завершение проекта будет «означать, что пророссийская позиция продвигается за счет Запада». «Худшее развитие событий – это не только то, что мы с 2024 года потеряем большую часть ВВП», – сказал Витренко.
По его словам, «самое худшее то, что это повышает риск полномасштабной войны». «Худшее развитие событий – это когда украинцы, и не только украинцы, но и многие страны Восточной Европы, по сути, увидят, что Запад не подкрепил свои слова делами, это стало бы сильным ударом по прозападному выбору этих стран», – посетовал глава Нафтогаза.
В пятницу глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что «Северный поток – 2» якобы «угрожает европейской энергобезопасности и в действительности подрывает безопасность некоторых» американских «близких партнеров, включая Украину и другие государства на восточном фланге НАТО».
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В ЛНР заявили о гибели пяти ополченцев в результате нападения украинских диверсантов
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Украинские диверсанты напали на наблюдательный пост в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), пять ополченцев убиты, сообщили в народной милиции ЛНР.
«11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций «Запад» на наблюдательном посту народной милиции в районе населенного пункта Голубовское Луганской народной республики были хладнокровно убиты пятеро ополченцев. Не исключено, что целью данной провокации является вызов ответного огня со стороны подразделений народной милиции для их последующего обвинения в нарушении Минских договоренностей и активизации боевых действий», – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
«Наши военнослужащие застрелены выстрелами в голову с использованием специального вооружения. При этом один из них убит выстрелом, сделанным из снайперской винтовки иностранного производства. Остальные расстреляны в упор украинской диверсионной группой, проникшей на территорию поста», – добавили в народной милиции ЛНР.
В ведомстве добавили, что у них есть данные о поставках одной из американских компаний минобороны Украины партии снайперских винтовок, а также боеприпасов к ним. «Кроме того, правительством Соединенных Штатов Киеву поставляются приборы ночного видения, что способствует увеличению количества обстрелов позиций народной милиции со стороны ВСУ в темное время суток. Также американские военные специалисты с 13 апреля в тренировочном лагере в районе города Мариуполя осуществляют подготовку снайперов для ВСУ», – сказано в заявлении.
Ранее Филипоненко обвинил украинских силовиков в дистанционном минировании линии соприкосновения в Донбассе, а также в установке новых станций радиоэлектронной борьбы.
Познер счел идиотизмом реакцию россиян на форму сборной Украины
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Журналист, телерадиоведущий и писатель Владимир Познер назвал неправильной реакцию граждан России на скандал с формой сборной Украины.
«Послушайте, украинцы сделали эту форму именно для того, чтобы нас задеть, и мы повелись на это. Вместо того, чтобы просто проигнорировать или поднять на смех, мы всерьез обсуждаем это, возмущаемся. Это такой идиотизм. Они хотели нас задеть – и задели», – передает Sport24 слова Познера.
В ответ на сообщение, что УЕФА объявил, что лозунг «Героям слава!» будет убран с футболки, телеведущий ответил: «Это пускай».
Ранее на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.
На нехватку денег пожаловалась почти половина населения Украины
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Почти 50% жителей Украины сообщили, что им не хватает денег на еду, одежду или что могут позволить себе тратить деньги только на самое необходимое, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
В частности, 7,5% опрошенных сообщили, что им «не хватает денег даже на еду», у 14,6% есть «деньги на ежедневные расходы, но купить одежду уже трудно», а 23,3% «хватает денег только на самые необходимые вещи», передает РИА «Новости».
При этом 33,1% жителей сказали, что им «хватает денег», но приобрести «дорогие вещи, такие как, например, холодильник, телевизор или стиральную машину» они могут только в том случае, если будут «откладывать, брать в долг или получать кредит». 15,1% респондентов могут сделать «дорогие покупки без особых сложностей, но покупка автомобиля все еще вызовет трудности». 2,6% могут без особых сложностей приобрести машину, но не жилье. 1,5% украинцев заявили, что могут купить «все, что захочется». 2,2% затруднились с ответом.
Опрос в форме телефонного интервью проводился с 16 по 22 апреля во всех областях Украины, подконтрольных Киеву. Опрошены 2003 респондента. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.
Напомним, осенью сообщалось, что более четверти населения Украины оказались за чертой бедности, уровень оплаты труда на Украине не позволяет каждому третьему работающему гражданину прожить на одну зарплату, а каждый второй трудоспособный вынужден работать на условиях вторичной занятости.
Украина решила отправить футболистов на Евро-2020 в майках с запрещенным лозунгом
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Футболисты украинской сборной намерены играть на чемпионате Европы с надписью «Героям слава», вопреки запрету УЕФА, заявил пресс-атташе украинской команды Александр Гливинский.
«Эта форма была утверждена УЕФА и сейчас президент УАФ (Украинской ассоциации футбола, Андрей Павелко) находится в Риме и общается по этому поводу с представителями УЕФА. Итак, мы собираемся играть в этой форме на чемпионате Европы», – сказал Гливинский, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Первый матч украинской сборной на Евро-2020 пройдет в воскресенье, команда сыграет со сборной Нидерландов.
Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что лозунги «Героям слава!» и «Слава Украине!» стали официальными символами команды.
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.
Мостовой назвал основные преимущества сборной России в групповом турнире Евро-2020
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В первых двух матчах Евро–2020 российская сборная по футболу имеет явное преимущество, поскольку играет на своей территории с поддержкой болельщиков, заявил газете ВЗГЛЯД бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой.
11 июня стартует чемпионат Европы по футболу – 2020. В матче открытия турнира сыграют сборные Турции и Италии. Сборная России начнет выступление 12 июня встречей с командой Бельгии в Санкт-Петербурге.
«Нужно понимать, что чемпионат Европы будет проводиться в непростое время, в не понятной ни для кого ситуации. Я имею в виду пандемию: больше года люди вроде как готовятся, тренировки существуют, но болельщиков на матчи особо не пускают. Поэтому нюансы будут накапливаться и сыграют свою роль в каком-то матче или команде. Это уравнивает шансы команд, которые ниже классом. Но фавориты, как всегда, Франция, Германия, Испания, Бельгия», – говорит Мостовой.
Он отмечает, что несмотря на то, что первый матч Россия начнет с одной из сильнейших команд, с бельгийцами, у нее все равно есть явное преимущество: игра проходит дома, в Санкт-Петербурге. Соответственно, отечественную команду будут поддерживать 30 тыс. болельщиков, а это, как правило, дает спортсменам невероятную энергетику. На стороне Бельгии же едва наберется десяток поддерживающих сборную граждан.
«Ну и не забываем, что у Бельгии основной полузащитник Кевин Де Брюйне «сломан», Торган Азар непонятно еще готов или не готов, а эти два игрока являются ключевыми фигурами, играют огромную роль в ходе матча. Поэтому как минимум на ничью мы можем рассчитывать», – считает собеседник.
Также в Санкт-Петербурге, только уже 16 июня, отечественная сборная сыграет с командой Финляндии, которая, по словам эксперта, намного ниже российской классом, поэтому здесь можно рассчитывать на победу. Что касается матча с Данией, который состоится 21 июня, то здесь уже Россия теряет преимущество присутствия поддержки в виде болельщиков, поскольку игра пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен». Здесь ход событий зависит от того, как сборная проявит себя в первых двух матчах, считает эксперт.
«Опять же все упирается в то, как будет проводиться турнир. Одни команды играют две–три игры дома, а другие с переездами, перелетами, это, конечно, тоже очень сказывается. Тем более что в какие-то страны вообще не будут пускать болельщиков. И нужно понимать, что сборная России не находится в группе пяти–семи команд, которые могут выиграть. Но я думаю, что именно на этом чемпионате может произойти сюрприз в виде неожиданных побед», – полагает Мостовой.
Он напоминает о прошедшем чемпионате мира по хоккею, куда сборная Канады приехала на игру «десятым составом» и проиграла первые игры. Затем команда «чудом где-то выиграла» и вышла за счет других команд на четвертое место, а в конечном итоге канадцы вообще сумели стать чемпионами мира.
«Никто на их чемпионство не рассчитывал, даже они сами, как мне кажется. Уже в самолете с чемоданами летели, а им подарок такой делают. Говорят: «Выходите, вы, оказывается, попали в плей-офф». Так что не исключено, что и чемпионат Европы, который будет проводиться по той же формуле, будет полон сюрпризов», – рассуждает эксперт.
Тем не менее, он считает, что шанс России вообще не выйти из группы очень мал, поэтому надеется, что отечественная сборная себя покажет. Сильнейшими ее игроками, которые составляют хребет команды, по мнению Мостового, являются защитник Георгий Джикия, полузащитник Александр Головин и нападающий Артем Дзюба.
В начале июня сборная России по хоккею в овертайме проиграла команде Канады в четвертьфинале чемпионата мира в Риге.
В ЛНР назвали убийство пяти ополченцев тщательно спланированным на самом высоком уровне
Диверсия ВСУ, в результате которой были убиты пять военнослужащих Луганской народной республики (ЛНР), была тщательно спланирована и утверждена на самом высоком уровне, заявил глава непризнанной Луганской народной республики Леонид Пасечник.
По его словам, военное и политическое руководство Украины предпринимает целенаправленные деструктивные шаги к дестабилизации военной обстановки в своих политических целях.
«Мы твердо уверены, что данная диверсия была тщательно спланирована и утверждена на самом высоком уровне. Необдуманные попытки украинской стороны способны нарушить шаткое перемирие и привести к эскалации ситуации на линии соприкосновения», – указано в тексте заявления Пасечника, которое размещено на сайте Луганскинформцентра.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские диверсанты напали на наблюдательный пост в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), в результате чего погибли пять ополченцев.
СБУ устроила обыски на предприятии минобороны Украины
На одном из предприятий минобороны Украины в рамках дела о коррупции прошли обыски, сообщила СБУ.
Утверждается, что «военная контрразведка СБУ разоблачила противоправную схему» должностных лиц предприятия – под прикрытием заявлений о борьбе с коррупцией те сами «нанесли ущерб государству более чем на 5 млн гривен (184,4 тыс. долларов)». Речь идет о «хищении государственных средств во время незаконного использования фондов минобороны». СБУ заявила, что руководство предприятия незаконно передавало госимущество в аренду коммерческим структурам по фиктивным соглашениям, передает ТАСС.
Напомним, коррупция распространена в военной сфере Украине. Когда президентом страны был Петр Порошенко, в теневых схемах уличили даже близких к нему и украинскому руководству должностных лиц. При этом сам Порошенко обещал «отрезать руки коррупционерам».
Сдавший сомнительный тест на коронавирус российский футболист пропустит Евро-2020
Футболист сборной России Андрей Мостовой из-за неблагоприятного результата ПЦР-тестирования пропустит чемпионат Европы, его заменит Роман Евгеньев, сообщили в команде.
В заявке сборной России Мостового («Зенит») заменит защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев, который не попал в первоначальную заявку команды, но тренировался с ней до последнего времени, передает РИА «Новости».
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
Сборная России начнет выступление на чемпионате Европы 12 июня встречей с командой Бельгии в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что Мостовой сдал сомнительный тест на коронавирус.
СМИ: Игрок сборной России по футболу сдал сомнительный тест на COVID
Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой сдал сомнительный тест на коронавирус.
В четверг футболист прилетел с национальной командой в Санкт-Петербург. Мостового уже изолировали от команды, сообщает «РБ Спорт».
Примечательно, что Мостовой уже переболел коронавирусом, у него есть антитела. Существует вероятность ошибки. УЕФА в курсе ситуации. 11 июня, футболисту сделают повторный тест. Не исключено, что первая проба показала неверный результат.
Национальная команда России в четверг провела заключительную тренировку на базе в подмосковном Новогорске, после чего вылетела в Санкт-Петербург на первый матч чемпионата Европы. Россияне начнут выступление на турнире 12 июня встречей со сборной Бельгии.
Эксперт назвал убийство ополченцев в ЛНР провокацией Киева накануне саммита Россия – США
Украинская сторона пошла на провокацию в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня, заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя нападение украинских диверсантов на наблюдательный пост в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
«Украинская сторона решилась на провокацию перед саммитом Путин – Байден», – написал он в своем телеграм-канале.
«11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций «Запад» на наблюдательном посту народной милиции в районе населенного пункта Голубовское Луганской народной республики были хладнокровно убиты пятеро ополченцев», – сообщили ранее в народной милиции ЛНР.
Переговоры Путина и Байдена пройдут 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж».
Черчесов раскрыл результаты тестов российских футболистов на COVID-19
У всех игроков российской сборной по футболу, кроме полузащитника Андрея Мостового, отрицательные тесты на коронавирус, заявил главный тренер Станислав Черчесов.
«(Роман) Евгеньев прошел весь сбор. (Защитник Илья) Самошников до сих пор травмирован. Поэтому дозаявлен (вместо Мостового) Евгеньев. Вчера вечером и сегодня утром все делали тесты – все остальные «чистые», – цитирует тренера РИА «Новости».
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
Ранее в сборной сообщили, что Мостовой из-за неблагоприятного результата ПЦР-тестирования пропустит чемпионат Европы.