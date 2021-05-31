Семьям в Китае разрешили иметь троих детей

Власти Китая приняли решение разрешить семьям иметь троих детей. Предполагается, что это поможет решить проблему старения населения.

Решение было принято по итогам заседания Политбюро ЦК КПК. Как следует из распространенного заявления, дальнейшее ослабление политики контроля за рождаемостью в Китае, в том числе разрешение семейным парам иметь третьего ребенка, поможет решить проблему старения населения.

«ЦК КПК по мере изменений в демографии нашей страны последовательно принимал различные меры: сначала единственным в семье детям разрешили иметь двух детей, далее это политика была распространена на остальных, достигнуты положительные результаты. Вместе с тем общая численность населения нашей страны огромна, процесс старения населения в последние годы ускорился. Дальнейшая оптимизация политики в области деторождения и реализация политики, согласно которой одна пара может иметь троих детей, помогут улучшить структуру населения страны, активно реализовать стратегию по реагированию на старение населения и сохранить преимущества Китая в области человеческих ресурсов», – передает РИА «Новости» текст заявления.

В конце 1970-х годов Китай внедрил политику «Одна семья – один ребенок», чтобы контролировать рост населения, разрешив семьям в городах иметь только одного ребенка, а в деревнях – двух, если первый ребенок – девочка. Однако со временем эта политика привела к демографическим проблемам, таким как гендерный дисбаланс и старение населения. В 2013 году власти пошли на ослабление политики, чтобы решить возникшие проблемы. Второго ребенка разрешили иметь парам, где хотя бы один из супругов – единственный ребенок в своей семье.

Между тем эксперты газеты ВЗГЛЯД говорили, что запреты китайцы часто и просто обходили. «Если вы богатый, то вы и раньше могли иметь столько детей, сколько хочется. Путем выплаты либо штрафов, либо взяток. Но если денег нет, есть много препятствий и помимо административных запретов, например, высокая стоимость недвижимости, медицинских услуг», – рассказал старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Китай попал в демографическую западню.