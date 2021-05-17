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Турция обогнала Италию по экспорту газа из России

17 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 19:02  |  vz.ru
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    Китай попал в демографическую западню

    Стариков в Китае становится все больше    17 мая 2021, 18:10
    Фото: Connie Bransilver/Danita Delimont/
    Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян

    Стремительный рост экономики Китая, похоже, близок к финалу. По крайней мере, такие прогнозы звучат, исходя из фундаментальных изменений, происходящих прямо сейчас в китайском обществе. Речь идет о снижении рождаемости и повышении доли старшего поколения. Почему это настолько важно и какие еще тяжелые последствия угрожают Китаю?

    «А теперь о событиях на китайско-финской границе...», «Китайцы взломали сайт Пентагона методом подбора – каждый попробовал один пароль». Эти и многие другие российские анекдоты отражали и отражают страх россиян (да и не только россиян) перед Китаем, растущим во всех отношениях – в том числе и демографическом.

    Еще до недавнего времени считалось, что официально китайцев в мире почти 1,4 млрд человек (то есть примерно 20% населения Земли). И предполагалось, что в среднесрочной перспективе КНР, опираясь на свое население и создаваемую им экономическую мощь, захватит весь мир. Ну или заселит его.

    Однако реальность, как это обычно бывает, оказалась несколько иной. В Китае опубликовали результаты переписи населения, проведенной в ноябре – декабре 2020 года. По итогам которого стало ясно, что Китай состарится до того, как разбогатеет. А состарившись, не сможет уже разбогатеть.

    Не рожают

    Согласно официальным данным, население Китая выросло до 1,41 млрд человек – и эту цифру уже считают притянутой за уши. Некоторые эксперты еще в 2019 году говорили, что в Китае не 1,4 млрд, на 115 млн людей меньше. Все остальное – это приписки, сделанные как на муниципальном, так и на провинциальном уровне (не раз и не два в КНР гремели скандалы из-за того, что власти завышали число учащихся в школах, чтобы получить на них дополнительное финансирование).

    В реальности же уровень рождаемости в Китае упал ниже 2,1 (минимально необходимого для поддержания уровня населения) еще в 1991 году. В период с 1994 по 2018 год он, по некоторым данным, в среднем составлял 1,36 (хотя официально превышал 1,6). В 2020 году он составил 1,3 – для сравнения, в США в 2020 году было 1,65).

    «В долгосрочной перспективе низкий уровень рождаемости неизбежно приведет ко множеству негативных последствий для развития страны», – говорит один из китайских депутатов. И ключевым словом тут является «неизбежно». Некоторые эксперты считают, что к 2100 году китайское население сократится наполовину от нынешнего числа, и по этому показателю КНР окажется позади не только Индии, но и Нигерии.

    Ни молодых, ни женщин

    Да, даже если Китай сможет сохранить уровень рождаемости на показателе 1,2, то к 2050 году его население все равно будет в разы превышать американское. Однако главная проблема для КНР тут даже не в сокращении населения, а увеличении среднего возраста этого населения.

    Принятая в конце 1970-х годов политика «Одна семья – один ребенок» привела к резкому изменению демографического состава китайцев. Так, если в 1990 году доля молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет составляла в Китае 31%, то в 2021 году она упала до 17%, а средний возраст составил 42 года (в 1989 году, для примера, он был 25 лет). А чем старше население, тем меньше его вклад в ВВП страны.

    Для сравнения, самое старое население сейчас в северо-восточных провинциях страны (на границе с Россией, откуда, по мнению отечественных синофобов, толпы китайцев, которым не хватает места дома, в скором времени отправятся колонизировать Сибирь). Именно в этих провинциях сейчас наибольшие темпы сокращения населения – и неудивительно, что и роста экономики в этих регионах Китая практически нет.

    В обозримом будущем эти тенденции распространятся на всю страну. Если до введения политики «одна семья – один ребенок» в 1979 году доля людей старше 65 лет составляла считаные проценты, то к 2040 году она, по некоторым расчетам, не только превысит 25% населения страны, но и не будет снижаться. В 2050 году в КНР ожидается более 330 млн человек в возрасте за 65 лет (или 480 млн старше 60).

    Теоретически в этом нет ничего страшного с точки зрения производства (численность необходимой рабочей силы будет сокращаться пропорционально росту технологического оснащения предприятий), однако что делать с пенсионной системой?

    Она успешно функционирует лишь в случае, если на каждого пенсионера придется по несколько работающих людей или же если этого пожилого человека будут содержать его дети. Однако в данном случае не будет ни того, ни другого. Низкий уровень рождаемости приведет к тому, что один работающий китаец должен содержать двух родителей и четырех бабушек и дедушек (если они доживут до преклонного возраста – а они доживут, ведь в КНР пожилые помешаны на здоровом образе жизни). Эгоизм воспитанных одними-единственными любимыми чадами в семье уже привел к тому, что в Шанхае принят закон, обязывающий детей навещать своих родителей в домах престарелых. Так что государству, по некоторым оценкам, нужно будет вкладывать в пенсионный фонд более 1,5 трлн долларов в год.

    И это еще не вся беда с населением. Помимо сокращения и старения, в Китае наблюдается банальная нехватка женщин. И это опять следствие политики «одна семья – один ребенок» – в семьях предпочитали рожать кормильцев, поэтому делали аборты в случае, если плод был женского пола. Да, власти пытались с этим бороться (например, разрешая в деревнях – где нужда в кормильце выше – заводить второго ребенка в случае, если первой рождалась девочка), однако даже несмотря на это в Китае сейчас мужчин в стране на 30–40 млн больше, чем женщин.

    И этот отрыв будет лишь увеличиваться. Один из китайских университетов подсчитал, что из 100 мальчиков, родившихся после 2015 года, 18 не смогут найти жену. Влиять это будет не только на репродуктивные показатели – в стране вырастет уровень преступности (прежде всего на сексуальной почве) и исчезнут такие понятия, как семейные ценности.

    Заставят – не своих, так чужих

    Как верно отмечает колумнист Washington Post Генри Олсен, у КНР есть лишь два выхода из этой ситуации. Условно говоря, внутренний и внешний.

    Внутренний – добиваться резкого повышения уровня рождаемости. Премьер-министр Ли Кецян говорит о необходимости принятия на государственном уровне «нужных» показателей (а значит, вероятно, и пересмотра принципа «одна семья – два ребенка»). Некоторые политики вообще предлагают отменить все лимиты для северо-восточных провинций, где численность населения падает быстрее всего.

    Однако опыт показывает, что стимулировать китайцев больше рожать будет непросто.

    В 2016 году власти отменили политику «одна семья – один ребенок» и разрешили гражданам иметь двух детей. Рождаемость сразу же резко выросла – с 45,6 ребенка на 1000 женщин до 49,9, однако уже в 2018 году этот показатель упал до 43,9. В 2020 году количество рожденных детей сократилось по сравнению с 2019 аж на 18%. Оказалось, что демография является не только пленницей наказов партии и правительства, но и ловушки среднего класса, когда женщины по разным причинам ставили карьеру на первое место, а рождение детей – на второе. Так, опросы показывают, что семь из десяти матерей работают, а женщины в целом создают 41% китайского ВВП (самый большой показатель в мире).

    Ловушка среднего класса вкупе с психологической спецификой воспитания одного-единственного ребенка привела к специфическому пониманию семейных ценностей у этого ребенка после его взросления. Количество браков в Китае падает с 2013 года (с 2013 по 2019 год оно сократилось аж на 41%), а разводов – растет с 2006-го. 11 ноября страна празднует День холостяков (11.11 – по две единички), что позиционируется чуть ли не как контр-Валентинов день.

    Поэтому построить китайцев в ряд, переженить их и получить от каждой семьи по два ребенка за два года вряд ли получится.

    Остается второй путь – внешний. Китай должен за оставшиеся до взрыва демографической бомбы годы взять под контроль максимальное количество стран и регионов для того, чтобы за счет них сохранять на плаву свою экономику. Тянуть оттуда ресурсы (для содержания пенсионеров), выносить производства (чтобы получить дешевую рабочую силу) либо, если надо, привозить трудовых мигрантов на территорию КНР.

    Не исключено, что именно пониманием этой необходимости объясняется резкий рост внешнеполитической активности Китая в последние годы – активности, которую списывали на усиление американского давления. В Китае осознали, что стране нужно стать сильной и богатой до того, как она станет старой. Но вот успеют ли?


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