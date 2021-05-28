Минобороны анонсировало показ новейшего бронеавтомобиля спецназа «Тайфун» У границ России за неделю выявили 48 чужих самолетов и беспилотников 28 мая 2021, 01:33 Текст: Антон Никитин

Российские радиолокационные станции (РЛС) за неделю обнаружили у государственной границы страны 48 летательных аппаратов иностранных государств, в том числе 40 самолетов-разведчиков и восемь беспилотных летательных аппаратов, свидетельствуют данные Минобороны. Согласно опубликованным даным, воздушную разведку вдоль границ России за минувшую неделю вели 40 самолетов-разведчиков и восемь беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Все полеты проходили под контролем российских радиолокационных систем, нарушений воздушного пространства России допущено не было, сообщило издание «Красная звезда». Накануне российский истребитель-перехватчик МиГ-31 поднимался для сопровождения норвежского самолета-разведчика над Баренцевым морем. В тот же день в ФСБ заявили об увеличении числа полетов украинских дронов у государственной границы России.

Британский эсминец выдворили из вод России в районе Крыма 27 мая 2021, 07:39

Фото: royalnavy.mod.uk

Текст: Дмитрий Зубарев

Погранслужба ФСБ, ВМФ и ВКС в октябре 2020 года совместно выдворили британский эсминец D35 Dragon из территориальных вод России в районе Крыма, сообщил первый заместитель директора Федеральной службы безопасности – руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов. «13 октября 2020 года, несмотря на поступившее предупреждение о недопустимости захода в территориальные воды России, эсминец УРО D35 Dragon ВМС Великобритании пересек государственную границу Российской Федерации в районе мыса Херсонес в акватории Черного моря, воспользовавшись правом мирного прохода. На требования немедленно покинуть территориальное море России капитан эсминца заявил о плохом приеме сигнала. В результате совместных с ВМФ и ВКС России действий военный корабль был выдворен в нейтральные воды», – передает РИА «Новости» слова Кулишова. Он подчеркнул, что российские пограничники пристально отслеживают «недружественную» деятельность западных партнеров у российских границ, которые направлены, прежде всего, на демонстрацию военной силы в целях сдерживания якобы «агрессивной политики России в регионе», и готовы к различным сценариям развития обстановки, включая предупреждение и пресечение провокаций на море, направленных на подрыв легитимности правовых режимов российских акваторий и демонстрацию пренебрежения суверенитетом Российской Федерации. Ранее в среду корабли ВМС Британии и Украины провели учения в Черном море. Напомним, 16 мая в Черное море зашел патрульный корабль ВМС Британии «Трент». Ранее в мае корабли ЧФ значительно увеличили время пребывания в море из-за активности НАТО. Эксперты объяснили значение базирования Ту-22М3 в Сирии 25 мая 2021, 11:34

Фото: mil.ru

Текст: Наталья Макарова,

Елена Лексина

«Базирование самолетов данного типа в Сирии подтверждает способность российских вооруженных сил работать в любом регионе мира», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя перебазирование трех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. «Данная отработка перебазирования на передовые аэродромы, в том числе самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и дальней авиации, подтверждает, что Россия – великая держава и обладает достаточными силами и средствами, чтобы работать в любом регионе мира», – считает член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский. Собеседник напомнил о том, что «Ту-22М3 уже применялись в Сирии, но тогда они работали с территории России». Кроме того, эксперт не исключил появление на базе Хмеймим ракетоносцев Ту-160, правда – тоже не на постоянной основе. «То, что авиабаза Хмеймим используется в том числе и самолетами стратегической дальней авиации – это не открытие для военных. К примеру, американцы регулярно перебрасывают свои стратегические бомбардировщики на базы в Великобритании, Японии и на остров Гуам», – отметил Мураховский. «Базирование нашей авиации на базе Хмеймим действительно имеет важное политическое и военное значение», – считает доктор военных наук Константин Сивков. «Во-первых, потому что боевой радиус бомбардировщиков Ту-22М3 при полной боевой нагрузке составляет около двух тысяч километров. Если провести этим радиусом площадь воздействия, то в зоне досягаемости наших самолетов окажется Северная Африка, Ближний Восток, Средний Восток и Восточное Средиземноморье. Поэтому освоение этого аэродрома самолетами дальней авиации – серьезный фактор политического и военно-стратегического давления на вероятного противника», – полагает эксперт. «Во-вторых, в случае обострения военно-политической обстановки в Черноморском регионе дальняя авиация в Хмеймиме может стать важным козырем России. Например, при базировании самолетов Ту-22М3 в Крыму для противодействия американской авианосной ударной группе нам потребуется прорывать противовоздушную оборону Турции. А на базе Хмеймим наша дальняя авиация имеет больше свободы для маневра и отражения удара вероятного противника», – отметил собеседник. При этом он уточнил, что в случае противостояния с США основным театром действий будет Восточное Средиземноморье. «Именно оттуда они будут направлять свою авиацию по аэродромам Крыма и другим южным районам России, объектам военной и экономической инфраструктуры. Поэтому теперь, когда база в Хмеймиме осваивается, американцам будет проблематично как-либо угрожать нам. Да и в целом наращивание военного присутствия в Средиземноморье свидетельствует о том, что Россия готова пресекать любые попытки военной агрессии против нее», – заключил Сивков. При этом он уточнил, что в случае противостояния с США основным театром действий будет Восточное Средиземноморье. «Именно оттуда они будут направлять свою авиацию по аэродромам Крыма и другим южным районам России, объектам военной и экономической инфраструктуры. Поэтому теперь, когда база в Хмеймиме осваивается, американцам будет проблематично как-либо угрожать нам. Да и в целом наращивание военного присутствия в Средиземноморье свидетельствует о том, что Россия готова пресекать любые попытки военной агрессии против нее», – заключил Сивков. Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили о том, что совершен перелет трех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. «Базирование самолетов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые. Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря», – говорится в сообщении. Как пояснили в военном ведомстве, после выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования в России. В ведомстве добавили, что на авиабазе завершена реконструкция второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования. Кроме того, благодаря увеличению длины взлетной полосы, были расширены возможности аэродрома по приему и обслуживанию самолетов различных классов. Уточняется, что в настоящее время с авиабазы Хмеймим могут совершать полеты все типы самолетов, стоящих на вооружении Вооруженных сил России, в том числе самолеты тяжелого класса. Напомним, в августе 2020 года сообщалось, что Сирия передаст России в безвозмездное пользование земельный участок 8 га с размещенными на нем объектами и часть акватории такой же площади для расширения авиационной базы Хмеймим. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт объяснил важность создания однодвигательного истребителя пятого поколения 26 мая 2021, 13:44

Фото: Алексей Куденко/РИА «Новости»

Текст: Елена Лексина

«Однодвигательный самолет дешевле в сравнении с двухдвигательным аналогом. При этом он выполняет универсальный круг задач», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя сообщения о начале работы российской компании «Сухой» по созданию однодвигательного истребителя 5-го поколения с использованием наработок по Су-57. «Еще со времен Советского Союза сложилась концепция, когда в вооруженных силах нашей страны одновременно использовались фронтовые истребители двух классов – тяжелые и легкие. И если в четвертом поколении роль легкого истребителя играл двухдвигательный МиГ-29, а тяжелым был соответственно Су-27, то в пятом поколении у нас появился относительно дорогой двухдвигательный Су-57, а самолета из другой весовой категории до недавнего времени у нас не было», – отметил глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. При этом легкие и тяжелые истребители призваны решать различные задачи. «Тяжелые истребители нужны для того, чтобы закрывать большие пространства, то есть они должны иметь возможность пролететь достаточно большое расстояние, прежде чем выполнить свою задачу. Например, чтобы поразить морскую цель, им нужно выйти на рубеж применения средств авиационного вооружения», – объяснил эксперт. «Для легкого истребителя, который берет на борт меньший запас топлива и имеет меньший радиус боевого применения, определены другие задачи. Выражаясь образно, он будет воевать над защищаемым объектом и решать сопоставимый круг задач с точки зрения универсальности, включая воздушный бой и нанесение ударов по наземным и водным целям, но на меньшем удалении от своих баз», – добавил Пантелеев. Эксперт счел правильной идею создания однодвигательного истребителя. «Все-таки здравый смысл возобладал, потому что однодвигательный самолет всегда будет дешевле в сравнении с двухдвигательным аналогом, если мы рассматриваем сопоставимые характеристики», – заметил он. «Да, в случае отказа единственного двигателя воздушное судно с высокой степенью вероятности будет потеряно, в то время как двухдвигательный самолет может продолжать полет на одном двигателе. Но с учетом прогресса, достигнутого в совершенствовании силовых установок и повышении их надежности, считается, что ситуация с отказом двигателя, которая привела бы к потере самолета, является достаточно редкой. Во-вторых, катапультирование сейчас развито достаточно хорошо, чтобы обеспечить спасение летчика», – рассказал Пантелеев. Также он указал, что на этапе создания опытно-экспериментальной машины может использоваться уже отработанный на иностранных истребителях двигатель Ал-31ФН серий 3 и 4. «Существует общемировая практика, когда перспективные летательные аппараты создаются под перспективные авиационные двигатели. И в процессе создания самолета начало летных испытаний может осуществляться на ранее созданных двигателях, чтобы проверить работу систем, независящих от параметров силовой установки. Поэтому, чтобы сэкономить время, используется аналог, который плюс-минус подходит по размерности. Однако он, естественно, не дотягивает по всей совокупности характеристик до того двигателя, который является для самолета целевым», – объяснил эксперт. «Также мы знаем, что Ал-31 и его модификации – это серийно производимый и освоенный в эксплуатации двигатель, имеющий высокую надежность благодаря проведенным модернизациям. Поэтому на этапе испытаний его использование выглядит вполне рационально», – уточнил Пантелеев. При этом собеседник заметил, что в России уже достаточно давно идет создание двигателей, которые могли бы использоваться в легком варианте самолета пятого поколения. «Мы помним, что новый двигатель для Су-57 уже используется и даже был совершен полет самолета Т-50, который является прототипом истребителя Су-57. Так что в этом плане нет никаких сомнений, что задержек с созданием нового двигателя не будет», – считает Пантелеев. Что касается сложностей, которые надо решить при создании легкого истребителя пятого поколения, то эксперт отметил большое количество требований к нему. Зачастую эти требования противоречивы – «низкая заметность и сверхнагруженность, большая продолжительность полета и по возможности совершение сверхзвукового броска; скрытое размещение средств вооружения и увеличение номенклатуры применяемых авиационных средств поражения, включая дальнобойные и относительно крупногабаритные ракеты». «Поэтому главная сложность заключается в том, как добиться оптимальной комбинации требований, учесть все пожелания заказчика в лице Минобороны и при этом остаться конкурентным по цене, чтобы самолет был не слишком обременительным для российского бюджета и был привлекателен при экспортных поставках», – заключил Пантелеев. В среду стало известно, что российская компания «Сухой» в инициативном порядке начала работы по созданию тактического однодвигательного истребителя 5-го поколения, который будет строиться с применением технологий «стелс» и использованием наработок по Су-57. Об этом сообщил источник в авиастроительной отрасли. На сегодня все истребители производства России, включая самый современный Су-57, оснащены двумя двигателями. «В ОКБ Сухого в инициативном порядке ведутся научно-исследовательские работы по созданию легкого многоцелевого однодвигательного истребителя 5-го поколения. При создании самолета планируется широко использовать задел, наработанный в рамках создания Су-57, в том числе новейший двигатель «изделие 30», радиопоглощающие покрытия, бортовое радиоэлектронное оборудование, комплекс вооружения», – сообщил источник РИА «Новости». При этом собеседник уточнил, что на этапе создания опытно-экспериментальной машины может использоваться уже отработанный на иностранных истребителях двигатель Ал-31ФН серий 3 и 4. Напомним, в начале декабря глава Ростеха Сергей Чемезов Ростех заявил, что госпорпорация в инициативном порядке прорабатывает концепцию перспективного однодвигательного самолета в легком и среднем классах, который может быть выполнен в пилотируемом и беспилотном вариантах. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Испытания ЗРК С-500 успешно завершаются 25 мая 2021, 15:51

Фото: Тoparmy/YouTube

Текст: Алина Назарова

Испытания зенитного ракетного комплекса С-500 успешно завершаются, на очереди поставка этой системы в войска, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. «В Воздушно-космических силах более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400. На очереди поставка в войска комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются», – сказал он, передает ТАСС. Как ранее заявлял заместитель министра обороны Алексей Криворучко, Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы дальнего перехвата С-500 в 2021 году, серийная поставка начнется в 2025 году. Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению систем класса «земля-воздух». Она представляет универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты. Радиус поражения С-500 составляет около 600 км. Кроме того, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 км в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3. «Сухой» начал строить однодвигательный истребитель пятого поколения 26 мая 2021, 09:04

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Российская компания «Сухой» в инициативном порядке начала работы по созданию тактического однодвигательного истребителя 5-го поколения, который будет строиться с применением технологий «стелс» и использованием наработок по Су-57, сообщил источник в авиастроительной отрасли. На сегодня все истребители производства России, включая самый современный Су-57, оснащены двумя двигателями. «В ОКБ Сухого в инициативном порядке ведутся научно-исследовательские работы по созданию легкого многоцелевого однодвигательного истребителя 5-го поколения. При создании самолета планируется широко использовать задел, наработанный в рамках создания Су-57, в том числе новейший двигатель «изделие 30», радиопоглощающие покрытия, бортовое радиоэлектронное оборудование, комплекс вооружения», – сообщил источник РИА «Новости». Источник отметил, что новый самолет должен иметь нормальную взлетную массу не более 18 тонн, показатель тяговооруженности (соотношение массы и тяги двигателя) не менее 1, сниженную радиолокационную заметность, максимальную скорость полета более двух скоростей звука, режимы сверхманевренности и укороченный взлет за счет отклоняемого вектора тяги двигателя. Собеседник добавил, что «компоновочно истребитель будет иметь один подфюзеляжный многорежимный воздухозаборник, как это реализовано на многих современных однодвигательных самолетах». Он уточнил, что на этапе создания опытно-экспериментальной машины может использоваться уже отработанный на иностранных истребителях двигатель Ал-31ФН серий 3 и 4. Напомним, в начале декабря глава Ростеха Сергей Чемезов Ростех заявил, что госпорпорация в инициативном порядке прорабатывает концепцию перспективного однодвигательного самолета в легком и среднем классах, который может быть выполнен в пилотируемом и беспилотном вариантах. На базу Хмеймим впервые прилетели Ту-22М3 25 мая 2021, 07:43

Фото: mil.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Перелет трех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 совершен на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, где они базируются впервые, сообщает пресс-служба Минобороны России. «Базирование самолетов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые. Экипажи дальних бомбардировщиков приобретут практические навыки отработки учебных задач в новых географических районах в ходе выполнения полетов в воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря», – передает ТАСС сообщение Минобороны. Как пояснили в военном ведомстве, после выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования в России. В ведомстве добавили, что на авиабазе завершена реконструкция второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования. Кроме того, благодаря увеличению длины взлетной полосы, были расширены возможности аэродрома по приему и обслуживанию самолетов различных классов. Уточняется, что в настоящее время с авиабазы Хмеймим могут совершать полеты все типы самолетов, стоящих на вооружении Вооруженных сил России, в том числе самолеты тяжелого класса. Напомним, в августе 2020 года сообщалось, что Сирия передаст России в безвозмездное пользование земельный участок 8 га с размещенными на нем объектами и часть акватории такой же площади для расширения авиационной базы Хмеймим. Появилось видео испытаний нового секретного оружия России 26 мая 2021, 15:55

Фото: vk.com/kalashnikovgrp

Текст: Наталья Ануфриева

Концерн «Калашников» опубликовал в Сети видео испытаний нового неизвестного российского оружия. Концерн опубликовал видео в соцсети «ВКонтакте». «Когда кадр важнее дрона. Если что, это спойлер к большому релизу. Кто угадает, что анонсируем?» – говорится в подписи к ролику. В Сети предположили, что на кадрах показаны тесты противотанкового ракетного комплекса (ПТРК). Ранее стало известно, что в России создали самостоятельно воюющих боевых роботов. Названы главные конкуренты российского истребителя Су-57 26 мая 2021, 19:35 Текст: Дарья Григоренко

Конкуренцию российскому истребителю пятого поколения Су-57 могут составить американские F-22 и F-35 и китайский J-20, следует из годового отчета предприятия-производителя данных машин – ПАО «Сухой». «Для перспективного многофункционального истребителя Су-57 конкурентами являются F-22, F-35 (оба – производства США), J-20 (Китай), Rafale (Франция) и Typhoon (производитель – консорциум из нескольких стран Евросоюза)», – говорится в документе, передает РИА «Новости».



Как отмечается в отчете, в ближайшие годы основную долю произведенных в мире истребителей составят американские истребители пятого поколения F-35. При этом по прогнозам «Сухого», доля истребителей «Су» составит от 8% до 10%, что позволит компании стабильно удерживаться в первой пятерке мировых производителей боевой авиатехники. Ранее российская компания «Сухой» в инициативном порядке начала работы по созданию тактического однодвигательного истребителя 5-го поколения, который будет строиться с применением технологий «стелс» и использованием наработок по Су-57. На сегодня все истребители производства России, включая самый современный Су-57, оснащены двумя двигателями. Россия поставила партию истребителей Су-35 в одну из зарубежных стран 26 мая 2021, 16:46 Текст: Дарья Григоренко

Россия в 2020 году поставила партию истребителей поколения 4++ Су-35 в одну из зарубежных стран, следует из годового отчета предприятия-производителя данных машин – ПАО «Сухой». Как отмечается в отчете, в рамках военно-технического сотрудничества и в соответствии с обязательствами изготовлена и принята зарубежным заказчиком партия самолетов Су-35, передает РИА «Новости». Информации, о какой именно стране идет речь, в документе нет. Единственный официально подтвержденный иностранный заказчик Су-35 – Китай, купивший у России 24 Су-35 на 2,5 млрд долларов.

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что Москва не исключает подписание контракта на поставку дополнительной партии этих истребителей Пекину. Ранее появление истребителей Су-30СМ и Су-35 позволило пилотам летать на закритических углах атаки, что расширило возможности пилотажа. Су–30СМ и Су–35 сохранили аэродинамику истребителя Су–27, но обрели более мощные двигатели и современную авионику. Также новые машины обладают еще большей маневренностью и стали еще легче в управлении. Кроме того, Су–35 оборудован автономным агрегатом, который позволяет включить кондиционирование и электропитание на борту при выключенных двигателях. Испытания «Адмирала Кузнецова» сдвинули из-за паротурбинных установок 25 мая 2021, 08:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Испытания авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» начнутся позднее графика, но причиной тому не пожар и не затонувший ранее док, сообщил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. «Но на испытания мы выйдем несколько позднее графика из-за ряда технических проблем, связанных с поставкой ремонтного оборудования – паротурбинных установок производства завода «Киров-энергомаш», – цитируют Рахманова «Ведомости». В целом, по его словам, ремонт «Адмирала Кузнецова» идет по графику и в рамках бюджета. Контракт заканчивается в 2023 году, добавил Рахманов, хотя раньше передать авианосец флоту планировалось в 2022-м. Он также заверил, что ОСК сможет построить новый авианосец, если флот решит, что такой корабль нужен, и Минобороны его закажет. В 2019 году на авианесущем крейсере в Мурманске во время ремонтных работ произошел пожар. Причиной оказалась искра от сварки, которая попала в трюм, где находились остатки мазута. Погибли два человека. «Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений в результате пожара. Напомним, в декабре источник сообщал, что в Главном штабе ВМФ России хотят ускорить выход на испытания авианосца «Адмирал Кузнецов», сейчас корабль проходит ремонт и модернизацию. ВМС США подтвердили приверженность диалогу с Россией 26 мая 2021, 03:56 Текст: Антон Антонов

США привержены диалогу с Россией по снижению рисков инцидентов в открытом море, заявили американские ВМС. Во вторник в Минобороны России состоялись российско-американские консультации по выполнению Соглашения между правительством СССР и правительством США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздухе над ним 1972 года, передает РИА «Новости». В ВМС заявили, что консультации, которые проходят каждый год, являются «профессиональной дискуссией, в рамках которой рассматривается выполнение соглашения». США «неизменно привержены диалогу по уменьшению рисков», заверила американская сторона. В Москве обсуждались вопросы перехвата самолетов друг друга в международном воздушном пространстве и взаимодействия кораблей в международных водах за 2020 год. В ноябре Министерство иностранных дел России заявило протест в связи с заходом американского эсминца «Джон Маккейн» в российские территориальные воды в Японском море. США утверждают при этом, что залив Петра Великого – не «территориальное море России». Впервые в истории ВМС Британии звание контр-адмирала решили присвоить женщине 26 мая 2021, 15:58

Фото: royalnavy.mod.uk

Текст: Наталья Ануфриева

Впервые в истории британских военно-морских сил женщине будет присвоено адмиральское звание, сообщила пресс-служба ВМС страны. В сообщении ВМС Великобритании говорится, что «впервые за многовековую историю королевских военно-морских сил женщине-офицеру будет присвоено адмиральское звание», передает РИА «Новости». Звание присвоят капитану первого ранга Джуд Терри, «которая уже полвека служит родине и флоту». Она станет «самой высокопоставленной женщиной в ВМС страны за всю историю флота». Терри будет руководить программами по подготовке, обеспечению и карьерному продвижению военных моряков и морских пехотинцев с момента их прихода в ряды ВМС и до последнего дня службы. Формально она станет контр-адмиралом и станет директором программ по подготовке персонала в 2021 году. В данный момент она служит заместителем директора программ. Ранее капитан Эми Бауэрншмидт была объявлена первой в истории Военно-морских сил США женщиной-командиром атомного авианосца «Авраам Линкольн» (CVN-72) с ядерным оружием. Капитан первого ранга запаса Сергей Ищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил это назначение. Российские бомбардировщики совершили полет над Средиземным морем 26 мая 2021, 07:36 Текст: Дмитрий Зубарев

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, прибывшие накануне на аэродром Хмеймим в Сирии, совершили учебные полеты над акваторией Средиземного моря, сообщает Минобороны России. «Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3, прибывших накануне на российскую авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике, приступили к выполнению задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили учебные полеты над акваторией Средиземного моря», – передает РИА «Новости» сообщение министерства. В военном ведомстве подчеркнули, что летчики получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах. «Базирование самолетов данного типа на аэродроме Хмеймим осуществляется впервые и стало возможным в результате реконструкции второй взлетно-посадочной полосы с полной заменой покрытия и установкой нового светосигнального и радиотехнического оборудования», – добавили в Минобороны. На аэродроме увеличена длина взлетной полосы, что позволило расширить возможности по приему и обслуживанию самолетов различных классов. В настоящее время полеты с авиабазы Хмеймим могут совершать все типы самолетов, стоящих на вооружении ВС России, в том числе самолеты тяжелого класса. После выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря дальние бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования на территории России. Ранее в пресс-службе Минобороны России сообщили о том, что совершен перелет трех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Военный эксперт Виктор Мураховский заявил газете ВЗГЛЯД, что базирование самолетов данного типа в Сирии подтверждает способность российских вооруженных сил работать в любом регионе мира. Газета ВЗГЛЯД писала, что дальние бомбардировщики отправлены в Сирию для выполнения особой задачи. Минобороны анонсировало показ новейшего бронеавтомобиля спецназа «Тайфун» 27 мая 2021, 09:49 Текст: Дмитрий Зубарев

На международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в Забайкальском крае, на главной площадке мероприятия в парке Победы Читы военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) впервые продемонстрируют новейший бронеавтомобиль «Тайфун», поступивший на вооружение подразделения спецназначения, сообщили в Минобороны. В военном ведомстве сообщили, что посетители форума смогут ознакомиться с техническими характеристиками новейшего бронеавтомобиля, а также оценить возможности новейшего образца в ходе динамического показа. «Помимо этого, в рамках демонстрации вооружения и военной техники гости масштабного мероприятия смогут посетить выставки с показом исторической техники и стрелкового оружия, боевой экипировки и современных приборов наблюдения, авиационных средств и беспилотных летательных аппаратов, современных образцов военной техники и технических средств состоящих на вооружении соединений и воинских частей ВВО», – передает официальный сайт Минобороны сообщение пресс-службы. Всего на тематических площадках военно-технического форума будет представлено свыше 100 образцов вооружения, включая авиационную технику и образцы не так давно поступившие в воинские части ВВО, дислоцированные в Забайкальском крае. Напомним, в августе 2020 года российский бронеавтомобиль «Тайфун-ПВО», оснащенный переносными зенитными ракетными комплексами, впервые представили публике на форуме «Армия-2020». Путин освободил часть призывников от обязательной медкомиссии 26 мая 2021, 13:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий не проходить обязательную медкомиссию тем призывникам, у кого есть основания для отсрочки или освобождения от призыва на военную службу, не связанные с состоянием здоровья. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Прежде граждане при призыве на военную службу проходили медицинское освидетельствование для определения их годности к армии, передает РИА «Новости». Данный закон исключил обязанность пройти медкомиссию для тех, у кого есть отсрочка от армии не по состоянию здоровья. Вместе с тем такой призывник сможет пройти медкомиссию по собственному желанию.