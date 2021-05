Глава Киргизии поблагодарил Путина за внимание к ситуации на границе с Таджикистаном Стало известно возможное место встречи Путина и Байдена 24 мая 2021, 15:56 Текст: Алина Назарова

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести первую встречу в Швейцарии, пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger со ссылкой на источники. По ее данным, точные время и место встречи пока не известны. Вероятно, пишет издание, встреча состоится в ближайшие две недели в Женеве, передает РИА «Новости». Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Рейкьявике был настроен конструктивно. На прошлой неделе в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Госсекретарь США заявил, что целью его встречи было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что когда Путин примет решение по встрече с американским коллегой, общественность сразу проинформируют. Он добавил, что встреча обсуждается.

Итоги встречи Лаврова и Блинкена назвали кошмаром для Украины 22 мая 2021, 23:55

Фото: Icelandic Ministry for Foreign A/

XinHua/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Совместная пресс-конференция по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова в Рейкьявике стала для Украины кошмаром, говорится в статье американского издания The National Interest. По мнению автора статьи, переговоры Лаврова и Блинкена в столице Исландии не увенчались каким-то прорывным результатом, однако украинские чиновники и эксперты увидели в них «совершенно другой подтекст», передает РИА «Новости». Встрече предшествовали сообщения о том, что администрация Байдена приостановит санкции против «Северного потока – 2» , что вызвало тревогу в Киеве, говорится в статье. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что запуск газопровода будет означать «поражение американской дипломатии». Украинские энергетики предупреждают, что ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» будет стоить стране до 6 млрд долларов в год в виде прямых и косвенных убытков, отмечается в публикации. Как отмечает издание, в Киеве опасаются, что в ходе дальнейших переговоров о нормализации двусторонних отношений Россия и США будут самостоятельно решать вопросы, которые имеют принципиальное значение для Украины, что, в свою очередь, серьезно ослабит геополитические позиции страны. В материале также отмечается, что попытки Киева оказать давление на Россию с помощью Запада не находят поддержки в европейских столицах «от Парижа до Берлина». «Усилия Байдена по стабилизации американо-российских отношений могут стать еще одним ударом по перспективе создания единого западного фронта для противостояния и сдерживания Москвы, что еще больше ослабит геополитические позиции Украины», – заключил автор статьи. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что тема Украины присутствует в диалоге Москвы и Вашингтона. В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи. При этом госсекретарь США заявил, что целью его встречи с главой МИД России было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Китайцев восхитили слова Путина о готовности «выбить зубы» 22 мая 2021, 13:53

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

В Китае оценили слова президента Владимира Путина о готовности России «выбить зубы» тем, кто захочет оторвать кусок ее территории. Читатели китайской газеты «Гуаньча» выразили выразили мнение, что Поднебесной стоит действовать с противниками таким же образом. По словам одного из комментаторов, Пекин должен поучиться у Москвы действовать «беспощадно», передает РИА «Новости». «Если какие-то страны и дальше будут пытаться сдерживать Россию, это потому, что российским оппонентам такая страна, как Россия, не нужна. Прямолинейная нация и прямолинейный характер их президента не дают оппонентам времени думать и непосредственно заставляют их ощущать сдерживающий фактор России», – отметил другой пользователь. «Дерзко! Смело выбейте зубы «американскому псу»!», – написал еще один комментатор. «Меня никто не трогает, и я никого не трогаю. Если вы нападаете на меня, получите по полной» – вот модель, которой Россия следует. Весьма сильно!», – подытожили читатели. Владимир Путин, выступая на заседании организационного комитета «Победа», заявил, что в России самые современные силы ядерного сдерживания, гарантирующие надежную защиту от попыток извне нарушить территориальную целостность страны. «Все нас хотят укусить и чего-то откусить, но они должны знать, что мы им зубы выбьем, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно, и залог этому – развитие наших вооруженных сил», – добавил он. Ранее читатели немецкого издания Die Welt возмутились тем, что Россия обладает самой большой территорией в мире, предложив «поделить» страну «по-братски» с другими государствами. Напомним, в конце июля 2020 года Путин подписал поправку к закону «О противодействии экстремистской деятельности» о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизму. При этом под экстремизм не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы России с сопредельными государствами. Кроме того, обновленная Конституция содержит норму о защите суверенитета и территориальной целостности России и не допускает отчуждения каких-либо территорий. Американский сенатор испугался ролика в TikTok о российской армии 22 мая 2021, 20:14

Фото: кадр из видео

Текст: Ксения Панькова

Сенатор штата Техас Тед Круз обеспокоился за США из-за ролика про российскую армию, отметив, что американская – слишком «политически сознательная» и «свободная от маскулинности» по сравнению с Вооруженными силами России. На своей странице в Twitter он прокомментировал выложенное в TikTok видео. В ролике сравниваются две рекламные кампании, призывающие вступать, с одной стороны, в российские, а с другой – в американские вооруженные силы. Вначале показаны кадры с российскими военными, которые отжимаются, десантируются с парашютом и отрабатывают стрельбу. Затем демонстрируется выпущенный в США мультфильм, в котором главной героиней выступает капрал армии США Эмма Мэлонлорд, воспитанная лесбийской парой, сообщает «ИноСМИ». Holy crap.



Perhaps a woke, emasculated military is not the best idea.... https://t.co/8aVFMW98NM — Ted Cruz (@tedcruz) May 20, 2021 «Черт возьми. Возможно, избавленная от предрассудков, кастрированная армия – не самая лучшая идея» – прокомментировал видео Круз. Как сообщает Insider, сам сенатор не служил, однако он высказывал мнение, что и женщинам в армии, непосредственно в бою, не место. Так, в 2016 году в ходе своей кампании по переизбранию в сенат политик заявил, что женщины на боевых позициях в армии – «безумие» и «вышедшая за всякие рамки политкорректность». Ранее читатели британской газеты Daily Mail обратили внимание на новый рекламный ролик американской армии. В видео есть кадры свадьбы лесбиянок и гей-парада. Британцы высмеяли такой способ привлечения новых военнослужащих. Они стали шутить над американской рекламой, заявив о победе России с Китаем и закате США. США ввели новые санкции против «Северного потока – 2» 21 мая 2021, 23:28

Фото: J.Koehler/imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток – 2», сообщил минфин США. В санкционный список внесены суда «Академик Черский», «Артемис оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч», «Спасатель Карев», «Умка», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев», передает ТАСС. Кроме того, санкции введены против «Морской спасательной службы», «Мортранссервиса», Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда. При этом минфин США разрешил «определенные операции» с «Морспасслужбой», если они не касаются «строительства трубопровода «Северный поток – 2», «Турецкий поток» или других проектов, которые являются их продолжением», передает РИА «Новости». Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Однако в Сенат США был внесен проект закона, который должен привести к введению санкций против Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Кремле объяснили слова Путина о «выбивании зубов» 23 мая 2021, 14:49

Фото: кадр из опубликованного видео

Текст: Елена Мирошниченко

Россия готова дружить со всеми странами, но эта дружба должна быть дружбой, а не диктатом, не обманами, не двойными стандартами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков а эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». «Президент совершенно четко обозначил константу нашего мировоззрения. Мы хотим со всеми дружить, но эта дружба должна быть именно дружбой. Не менторством, не диктатом, не обманами, не двойными стандартами, а дружбой. И мы умеем дружить», – ответил он на вопрос о том, какие страны имел в виду президент Владимир Путин, когда обещал «выбить зубы» желающим «что-то откусить» от страны. Об этом сообщает РИА «Новости». Песков подчеркнул, что «мы никогда никому не позволим претендовать на что-то наше. И мы достаточно сильны и мощны, чтобы никому этого не позволить». Пресс-секретарь также отметил, что стратегические силы России – самые современные в мире. «Наши самые современные в мире стратегические силы – они являются, конечно, залогом стабильности. Ибо являются сдерживающим элементом», – сказал он. В четверг Путин заявил, что «все нас хотят укусить и чего-то откусить, но они должны знать, что мы им зубы выбьем, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно, и залог этому – развитие наших вооруженных сил». Также он отметил, что в России самые современные силы ядерного сдерживания, гарантирующие надежную защиту от попыток извне нарушить территориальную целостность страны. В США назвали главное преимущество Ту-95МС перед американским аналогом 23 мая 2021, 10:39 Текст: Елена Мирошниченко

Российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС значительно новее американского аналога, пишет 19fortyfive. Издание отмечает, что Ту-95 используется уже 60 лет, на данный момент это единственный в мире находящийся на вооружении винтовой бомбардировщик. Об этом сообщает РИА «Новости». Уточняется, что в 1981 году СССР начал перепроизводство этих самолетов, именно поэтому российские модели гораздо новее американских аналогов. Как рассказал изданию военный эксперт Питер Сучиу, именно новизна и способность переносить новейшие крылатые ракеты Х-101 дает возможность Ту-95МС оставаться ключевым элементом авиационной составляющей ядерной триады России. Ранее сообщалось, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России совершили плановый полет над Черным морем. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Полеты самолетов Воздушно-космических сил России проводятся в соответствии с правилами использования воздушного пространства. Захарова упрекнула США в грубой и неуместной риторике 22 мая 2021, 02:54

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Тема Украины присутствует в диалоге Москвы и Вашингтона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Оценивая «публичную сторону» обсуждения, она сказала, что «американская риторика грубая, неуместная», иногда со стороны США присутствуют «элементы фальсификации, причем и в историческом контексте, и на современном этапе», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24». Захарова заявила, что сферы, в которых Москва и Вашингтон «могут взаимодействовать», «давно и хорошо описаны». «Начиная от народов наших стран, которые развивают и гуманитарные связи, и имеют и личные, дружеские контакты, хотят вести бизнес, и заканчивая глобальной мировой повесткой», – сказала она, добавив, что «это и есть суть двухсторонних отношений». Как подчеркнула официальный представитель МИД России, отношения стран «должны быть равноправными, основанными на взаимном уважении и взаимовыгодными». Вопросы, которые поднимались в ходе встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике, пошли на доклад к президентам двух государств, сообщила Захарова. Встреча «проходила в развитие телефонного разговора президентов», который состоялся в апреле. «Соответственно, исходя из тех установок, которые были даны президентами, она и развивалась», – сказала она. В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Госсекретарь США заявил, что целью его встречи было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях. Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантливого человека 22 мая 2021, 11:05 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин заявил, что считает Россию страной уникальных возможностей для современной талантливой молодежи, главное – проявить свой дар и найти свой путь в жизни, сообщает пресс-служба Кремля. Путин сказал, обращаясь к участникам просветительского марафона «Новое знание» с видеоприветствием, что «для активного, талантливого человека Россия – страна уникальных возможностей», говорится в сообщении на сайте Кремля. «Каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное – это проявить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперед», – добавил глава государства. Владимир Путин напомнил, что общество «Знание» было учреждено сразу после Великой Отечественной войны, в 1947 году: «Страна возвращалась тогда к нормальной жизни, восстанавливала разрушенное хозяйство, и везде нужны были молодые, целеустремленные, образованные люди. Общество «Знание» взяло на себя непростую, огромную просветительскую миссию: оно давало молодежи, подросткам ориентиры в выборе жизненного пути, сделало знание, стремление к нему признанной ценностью общества и, по сути, воспитало тысячи блестящих ученых, исследователей, инженеров, рабочих, которые обеспечили технологическое и научное лидерство нашей страны, в том числе в таких сферах, как мирный атом и космос». «Многие десятилетия оно было настоящим флагманом массового просвещения и сыграло важную, во многом уникальную роль в жизни нескольких поколений граждан нашей страны. Именно через доступные программы лекториев общества «Знание» люди в самых отдаленных уголках СССР узнавали об истории, актуальных достижениях и перспективах отечественной и зарубежной науки, культуры, политики, производства», – добавил он. Путин выразил уверенность, в том что «Знание» поможет молодым людям найти себя, встать на свой путь к успеху в учебе, в работе, в жизни, во всех направлениях. При этом президент подчеркнул, что при всех колоссальных ресурсах современных технологий «ничто не заменит живого общения, а наставничество всегда было и остается самым эффективным инструментом передачи знаний и навыков». «В этой связи принципиально важно, чтобы постоянными участниками программы общества «Знание» стали не только ведущие эксперты, но и руководители, первые лица госструктур и крупных компаний, признанные мастера в области науки, искусства. Их опыт и личный пример - лучшая мотивация для молодых людей получать знания, развиваться, расширять кругозор и формировать гражданскую позицию, реализовать себя, свои идеи, планы», – добавил Путин. В заключение президент пожелал удачи всем участникам марафона. Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии). В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Все мероприятия сопровождаются интернет-трансляцией на сайте marathon.znanierussia.ru, что позволит каждому желающему из любой точки мира принять участие в марафоне и получить новые знания. В заключительный день марафона в Москве гостей ждет выступление председателя правительства России Михаила Мишустина, президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа, помощника президента России, заместителя председателя Наблюдательного совета Российского общества «Знание» Максима Орешкина. О будущем высшего образования со студентами и школьниками поговорит министр науки и высшего образования Валерий Фальков, о науке и технологияхв бизнесе расскажет управляющий директор группы компаний «Яндекс». Из студии «Новое знание» в формате открытого диалога со зрителями будет общаться пианист, народный артист России Денис Мацуев, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров даст мастер-класс «Мои уроки спорта». Каждый город представляет свое направление просветительской деятельности. Так, Нижний Новгород раскроет зрителям тему индустрии и промышленности: гостям расскажут о прорывных технологиях в области атомной индустрии, новых областях научных знаний в сфере освоения космоса, промышленном дизайне, Big Data и актуальных темах развития экосистем. В Санкт-Петербурге, который представит тему истории и культуры, соберутся для участия в дискуссиях, публичных интервью и лекциях деятели искусства, литературы, моды и театра. Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, режиссер Дария Да Консейсао, основательницы модного бренда USHATAVA Алиса Ушакова и Нино Шаматава, филолог Леонид Клейн и другие спикеры обсудят роль культуры в повседневной жизни, способы восприятия искусства, порассуждают о том, зачем читать книги, если есть Интернет, и как относиться к современной моде. Новосибирск отвечает за направление науки и технологий. Здесь будут говорить о медицине и борьбе с новыми инфекциями, о новых вызовах для фундаментальной науки, дискутировать о том, нужны ли этические границы для исследователей, и обсуждать, сколько лет можно прожить, если заботиться о своем здоровье. Директор Института ядерной физики Сибирского отделения РАН Павел Логачев, генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, завкафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ им. Ломоносова Александр Веракса и другие приглашенные спикеры будут рады не только представить доклады, но и пообщаться со зрителями. В Сочи тема марафона будет посвящена спорту, причем не только рекордам и достижениям, но и спорту как бизнесу, и воспитанию характера будущих спортсменов, и вопросам дальнейшей карьеры спортсменов после завершения соревновательного этапа жизни. Здесь соберутся звезды самых разных видов спорта и представители бизнеса, связанного со спортом и поддержанием здорового образа жизни, а также спортивные комментаторы и блогеры: чемпионка мира по К-1 Юлия Березикова, вторая ракетка мира в одиночном разряде Даниил Медведев, генеральный директор «Русской Фитнес Группы», сети фитнес-клубов World Class Николай Прянишников, фитнес-блогер, основательница марафона #Могубезсахара Урсула Ким, российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко, многократная чемпионка России и Европы по киберспортивной дисциплине Counter-Strike 1.6 Елена MEG Урусова. Федеральный этап трансляции за два дня марафона уже посмотрело более 12 млн человек. Всего за три дня марафона перед зрителями выступят более 150 спикеров, которые будут читать лекции, участвовать в дискуссиях, проводить мастер-классы и отвечать на вопросы. Лавров ответил на вопрос о возможном союзе с КНР против США 24 мая 2021, 12:45

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Москву на данном этапе устраивает действующий формат двустороннего сотрудничества с Пекином, заявил глава МИД России Сергей Лавров, говоря о возможном союзе с КНР в вопросе противостоянии с США. «На данном этапе как нас, так и китайских партнеров устраивает действующий формат сотрудничества. Он позволяет решать любые, даже самые сложные проблемы в двустороннем диалоге, эффективно отстаивать интересы в многосторонних объединениях, координировать подходы на международной арене», – сказал Лавров в интервью «Аргументам и фактам». Он добавил, что сейчас российско-китайские отношения демонстрируют высокую динамику развития, их состояние характеризуется как лучшее в истории – во многом благодаря тому, что существующая модель двусторонних связей в какой-то степени превосходит уровень взаимодействия между государствами в рамках тех союзов, которые сложились во времена «холодной войны». Базовые принципы отношений между двумя государствами заложены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который июле отмечает 20-летие. «Россия и Китай, работая вместе, оказывают положительное, стабилизирующее влияние на глобальную и региональную обстановку. Конечно, ситуация в мире быстро меняется», – подчеркнул Лавров. Министр напомнил, что ранее его китайский коллега Ван И подчеркнул, что у российско-китайского взаимодействия нет конечной точки, нет запретных зон и нет верхнего предела. «Думаю, нельзя не согласиться с такой оценкой», – отметил Лавров. Говоря об отношениях с США, глава российского МИД заявил, что Москва выступает за развитие отношений с Вашингтоном и готова разобрать «завалы», существующие в этих отношениях. «За последние годы в российско-американских отношениях сложилась нездоровая ситуация. Накопилось немало «раздражителей». Американцы проводят откровенно недружественную линию: вводят санкции, выдвигают в наш адрес бездоказательные обвинения, предпринимают другие враждебные шаги. (…) Все это создает крайне токсичную атмосферу, препятствует налаживанию спокойного, профессионального диалога между нашими странами», – сказал Лавров. Он подчеркнул, что Москва всегда выступала за развитие конструктивного, обоюдовыгодного сотрудничества с Вашингтоном и разбор тех «завалов», которые мешают двигаться вперед. «Как показывает исторический опыт, даже самые глубокие разногласия можно преодолевать при условии, что стремление к этому обоюдно», – заметил министр. Что касается отношений России и Евросоюза, то ни, по словам Лаврова, «сведены к минимуму». «Линия Евросоюза на сдерживание России усиливается. Продолжается неприкрытое вмешательство во внутренние дела нашей страны, как, например, в ситуации вокруг Навального. Расширяются односторонние санкции против российских граждан и юридических лиц. Тиражируются голословные обвинения в наш адрес», – пояснил он. «Последней «новеллой» стало выдвижение Евросоюзом новой триады принципов отношений с Россией. Теперь на первое место поставлены «отпор» и «сдерживание» нашей страны. А третий принцип – «взаимодействие» – ограничен исключительно «интересующими ЕС темами». Возникает вопрос: неужели в Брюсселе всерьез рассчитывают вывести отношения из тупика, применяя подобную заведомо конфронтационную схему? Коллеги должны четко осознавать, что «игры в одни ворота» не будет. Санкциями и угрозами Россию не испугаешь. На любые провокации, недружественные шаги будем и впредь реагировать – если необходимо, жестко, но соразмерно», – пообещал Лавров. При этом, добавил он, Россия сохраняет заинтересованность в сотрудничестве с ЕС и «его странами-членами в духе прагматизма и взаимного уважения, при соблюдении общепризнанных норм международного права». Ранее Лавров заявил, что западные страны в попытках навязать другим свою позицию насаждают тоталитаризм в международных отношениях. МИД уличил США в превышении заложенных в ДСНВ-3 показателей на 101 единицу 24 мая 2021, 14:02 Текст: Елизавета Булкина

Министерство иностранных дел России обнародовало данные о суммарном количестве стратегических наступательных вооружений России и США в рамках Договора о СНВ, который в феврале был продлен на пять лет. «Информация о суммарных количествах СНВ России и США приведена по состоянию на 1 марта 2021 года на основе предусмотренных Договором о СНВ уведомлений, которыми стороны обменялись в марте 2021 года в соответствии с пунктом 2 раздела II главы четвертой протокола к ДСНВ», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства. В категории «развернутые межконтинентальные баллистические ракеты, развернутые баллистические ракеты подводных лодок и развернутые тяжелые бомбардировщики» у России 517 единиц, у США – 651. Отмечается, что на развернутых межконтинентальных баллистических ракетах и на развернутых баллистических ракетах подводных лодок и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками у России 1456 единиц, у США 1357 единиц. В категории «развернутых и неразвернутых пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, а также развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков» у России 767 единиц, у США – 800. В сообщении МИД говорится, что «что «заявленный США показатель 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков достигнут не только благодаря реальным сокращениям американских вооружений, но и путем одностороннего вывода из засчета по договору 56 пусковых установок БРПЛ «Трайдент-II» и 41 тяжелого бомбардировщика В-52Н». «Их переоборудование было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения, как это предусмотрено пунктом 3 раздела I главы третьей протокола к договору. Кроме того, США переименовали четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, в не предусмотренную ДСНВ категорию «учебных шахт» и отказываются включать их в засчет по договору в качестве неразвернутых шахтных пусковых установок МБР. Таким образом, разрешенный в соответствии с подпунктом с) пункта 1 статьи II договора показатель превышен США на 101 единицу», – сказано в сообщении министерства. В 2021 году Москва и Вашингтон договорились о продлении СНВ-3. 3 февраля Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах готовности США продлить ДСНВ. В апреле МИД России заявил, что Вашингтон замалчивает собственные планы по развертыванию новых ядерных вооружений и факты приближения военно-стратегической инфраструктуры НАТО к границам России. Байден отреагировал на слова Обамы об НЛО 22 мая 2021, 13:36

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Текст: Наталья Ануфриева

Президент США Джо Байден отреагировал на слова бывшего американского лидера Барака Обамы о «снимках НЛО». Байден, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать слова Обамы, сказал: «Я бы спросил его снова». Президент также предупредил, что не хотел бы слышать подобные мемам вопросы, которые корреспондент, по словам главы государства, «обычно задает», передает РИА «Новости». Ответ и реакция президента вызвали аплодисменты в зале. Ранее Обама заявил о наличии фотографий НЛО в архивах Петагона и заверил, что в секретных лабораторий с инопланетянами и их кораблями в США нет. Напомним, бывший пилот ВМС США допустил российское происхождение наблюдаемых НЛО. В Госдуме указали на «самую страшную санкцию» России против США 23 мая 2021, 16:52 Текст: Алексей Дегтярев

Достройка «Северного потока – 2» может стать «самой страшной экономической санкцией» России в отношении США, заявил первый заместитель председателя думского комитета по обороне Александр Шерин. «Самая страшная экономическая и геополитическая санкция против США – это когда Россия достроит «Северный поток – 2», когда мы получим альтернативный канал поставки газа в Европу, даже в двойном объеме, чем сегодня через Украину. Таким образом, Украина будет уже внимательно слушать, что скажет Россия, и не будет шантажировать Европу сбоями, перебоями в поставке российского газа», – заявил Шерин в беседе с «Говорит Москва». После достройки газопровода Украина поймет, что «лишится огромных транзитных денег», тогда Москва сможет ставить любые условия Вашингтону. «Тогда Америка будет сама, в одностороннем порядке, свои санкции с Российской Федерации снимать, потому что они тут же будут терять самое страшное – контроль над европейскими странами», – указал он. Депутат добавил, что недружественные меры со стороны американских политиков российским властям нужно «откладывать в копилочку», чтобы позже «воздать должное». «Сегодня надо все усилия направить на то, чтобы достроить «Северный поток – 2», потому что это смерти подобно для США и Украины. Сегодня Украина является основным государством, через которое транзитируется газ в Европу, и США могут влиять на европейские страны, а они далеко не желают постоянно быть вассалами американцев, через Украину, которая может быть нестабильным партнером», – заключил парламентарий. 3 мая немецкая природоохранная неправительственная организация (NABU) подала иск в административный суд Гамбурга против строительства газопровода «Северный поток – 2». При этом в Федеральном морском и гидрографическом агентстве (BSH) сообщили, что иск немецких экологов из Nabu имеет приостанавливающее действие для разрешения регулятора на строительство газопровода «Северный поток – 2», работы могут быть возобновлены с конца мая. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркивала, что проект «Северный поток – 2» остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки МИД: США закрыли генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке без давления извне 21 мая 2021, 19:42 Текст: Вера Басилая

Американская сторона сама приняла решение о «заморозке» работы дипмиссий в Екатеринбурге и Владивостоке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Американская сторона сама, без какого-либо влияния извне приняла суверенное решение о «заморозке» работы этой дипломатической миссии (генерального консульства в Екатеринбурге, - ред.ВЗГЛЯД), а также генерального консульства во Владивостоке, что, безусловно, негативным образом сказалось на оказании консульских услуг не только гражданам России, но и американцам», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой. По ее оценке, «неправомерно искать виноватых, объясняя данный шаг введенным в России запретом на наем местного персонала». Захарова напомнила, что не Москва, а Вашингтон «развязал длительную «визовую войну», незаконно конфисковав российскую дипломатическую собственность в США, закрыв генконсульства России в Сиэтле и Сан-Франциско, что отрезало от получения консульских услуг жителей всего западного побережья США». Ранее американский генконсул сообщила о возвращении в США. Напомним, СМИ сообщали, что США рассматривают вариант закрытия генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. Источник сообщал, что генконсул США в Екатеринбурге Эмили Сторроу выехала на родину, однако ее отъезд не связан с сообщениями о возможном закрытии. 1 апреля американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что консульский округ посольства США в Москве с 1 апреля будет расширен на всю территорию России, работа генконсульства в Екатеринбурге при этом продолжится. 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из аэропорта Шереметьево в Лондон, где после смены самолета направится в Вашингтон. Эксперт: Речь Маска на марафоне «Новое знание» создает новый канал связей между РФ и США 21 мая 2021, 20:47 Текст: Андрей Резчиков,

Андрей Самохин

«Очень хорошо, что Илон Маск ломает те преграды, которые власти США выстроили между нашими странами», – сказала газете ВЗГЛЯД эксперт Наталья Нарочницкая, комментируя появление американского миллиардера Илона Маска в числе участников организованного в Москве марафона «Новое знание». «Для кого-то другого из числа известных американцев выступить на российском форуме, организованном с участием администрации президента России, было бы действительно большой смелостью. Но Илон Маск – это фигура, приучившая мир к своей экстравагантности, он может позволить себе такое. При этом Маск – отнюдь не маргинал, это видная мировая фигура. Его желание и готовность сотрудничать с Москвой – это определенный посыл всему мировому интеллектуальному и предпринимательскому сообществу», – отметила президент Фонда изучения исторической перспективы, историк Наталья Нарочницкая. «Илон Маск участвовал в одном мероприятии с ведущими российскими политиками, – отметила Нарочницкая. – Он откликнулся на приглашение несмотря на то, что в последнее время многие американские профессоры и политологи вежливо отказываются от участия в подобных мероприятиях, связанных с Россией, из-за давления и опасений потерять работу». Нарочницкая отметила смелость Маска и в том, что на форуме бизнесмен выступил за усиление диалога между Россией и США. Это выступление стало знаковым перед предполагаемой встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, отмечает она. Эксперт напомнила, что Илон Маск не раз бывал в России, публично признавался в симпатиях к нашей стране и нынешнее его выступление на марафоне общества «Знание» создает новый перспективный канал связей между нами «поверх барьеров». По ее словам, Маск свободен от политической ангажированности и недавно прямо сказал, что Россия не побежденная страна, в чем в свое время пытался убедить экспертов американский политолог Збигнев Бжезинский, а серьезный игрок и всегда таким будет. «Вместо того чтобы заниматься поиском шпилек, которые можно совать в спину России, лучше налаживать нормальные отношения, которые принесут пользу на личном и государственном уровне. Поэтому такая яркая фигура привлекает к себе внимание», – подчеркнула президент Фонда изучения исторической перспективы. «Маск особенно популярен среди молодых россиян, потому что он экстравагантен, не боится тратить деньги на то, что ему нравится, а не считает каждый доллар на счетах. Молодежи это импонирует. Маск тратит миллиарды долларов на творческие проекты, которые необязательно рационально объяснимы. Он не из породы Рокфеллеров», – отмечает доктор исторических наук. «Во время холодной войны некоторой «отдушиной» в отношениях между нашими странами было научное сотрудничество: ученые продолжали общаться друг с другом, причем делали это с огромным почтением и исключительно доброжелательно. Это создавало благоприятный фон и для изменений в политике, поскольку мнение ученых влияло на общественное мнение в своих странах в целом», – напомнила Нарочницкая. «И сегодня чем больше людей с Запада посетит Россию и увидит разницу между мифами о ней и реальностью, тем лучше» – уверена она. В выступлении Маска на марафоне «Новое знание» Нарочницкой особенно понравились рассуждения основателя компании Tesla о том, каким будет мир через пятьдесят лет. «В отличие, скажем, от Билла Гейтса, Маск сам многое делает для того, чтобы сломать межгосударственные барьеры и привлекать к своим проектам тех, кто готов, невзирая на политику, заниматься перспективными вещами, которые принесут пользу всему человечеству», – говорит эксперт. В пятницу американский миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск участвовал по видеосвязи в марафоне «Новое знание», который стартовал накануне в Москве. Мероприятие также пройдет в Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума, который продлится до субботы, включает многие направления, среди которых история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, всего ходе марафона выступят около 150 спикеров. Во время общения с участниками марафона бизнесмен призвал к расширению диалога Москвы и Вашингтона и анонсировал скорое официальное появление Tesla в России. О том, как прошел первый день марафона, подробно рассказала газета ВЗГЛЯД. В США испугались усиления России на Ближнем Востоке 24 мая 2021, 08:22 Текст: Алина Назарова

Ослабляя военное присутствие США на Ближнем Востоке Вашингтон рискует допустить усиление Москвы и Пекина в регионе, сообщает Associated Pressсо ссылкой на командующего Центрального командования вооруженных сил США генерала Кеннета Ф. Макензи. Американский генерал обратил внимание на стремление Соединенных Штатов сосредоточиться на конкуренции великих держав. «Ближний Восток в целом – это место напряженного противостояния великих держав. И я думаю, что по мере того, как мы корректируем нашу позицию в регионе, Россия и Китай будут стремиться заполнить образовавшийся там вакуум», – заявил Маккензи, передает РИА «Новости». В частности, военачальник допустил расширение российского и китайского влияния в Персидском заливе. «Думаю, что они (Россия и Китай) учитывают, что Соединенные Штаты меняют свою позицию (на Ближнем Востоке) и направляют взор на другие части мира, и они могут увидеть в этом возможность для себя», – подчеркнул он. Также Макензи предположил, что Россия и Китай займутся продажей оружия в регионе. 13 апреля стало известно о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство. 3 мая появилась информация, что США и запрещенное в России террористическое движение «Талибан» обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана уже к началу июля. Между тем, президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны по ухода американских войск.