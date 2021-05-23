Мишустин назвал Путина своим наставником В Кремле рассказали об обсуждении встречи Путина с Байденом 23 мая 2021, 14:30 Текст: Ксения Панькова

Когда президент России Владимир Путин примет решение по встрече с американским коллегой Джо Байденом, общественность сразу проинформируют, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков отметив, что встреча обсуждается. «Встреча обсуждается. Министр [иностранных дел Сергей] Лавров подробно доложил президенту результаты своих переговоров с господином [госсекретарем Энтони] Блинкеном и президент будет принимать решение. И как только он это сделает, мы проинформируем общественность», – сказал Песков на телеканале «Россия», передает РИА «Новости». По его словам, Выбор города, где могла бы пройти встреча Путина и Байдена – это, скорее, техническое решение, главное – факт самой встречи, поскольку она достаточно важна для вывода двусторонних отношений из того печального положения, в котором они сейчас находятся. «Что касается стратегической стабильности, то это неотъемлемая часть российско-американских переговоров, и вопросы стратегической стабильности в любом случае должны и будут обсуждаться на самых различных уровнях», – добавил представитель Кремля. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров также подтвердил, что встреча президентов России и США на данный момент обсуждается. «Предложение нам сделано. Изучаем его. В целом относимся позитивно», – добавил он. В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Госсекретарь США заявил, что целью его встречи было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях. В то же время Лавров, отвечая на вопрос о том, согласилась ли Москва на встречу Путина и Байдена, заметил, что «мы же не таможня, чтобы давать добро».

Путин о желающих откусить часть России: Мы им зубы выбьем 20 мая 2021, 15:30

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин заявил, что в России самые современные силы ядерного сдерживания, гарантирующие надежную защиту от попыток извне нарушить территориальную целостность страны. «Конечно, возникает вопрос, каково же состояние и каковы перспективы развития вооруженных сил. Для многих это звучит странно, но у нас более чем все в порядке... Из всех ядерных держав у нас самые современные силы ядерного сдерживания», – цитирует президента ТАСС. По словам Путина, имеющийся ядерный потенциал гарантирует отражение любых внешних угроз, в частности, попыток нарушить территориальную целостность страны. «Все нас хотят укусить и чего-то откусить, но они должны знать, что мы им зубы выбьем, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно, и залог этому – развитие наших вооруженных сил», – сказал Путин. Также глава государства рассказал о том, что в России появятся новые авиакомплексы, которым нет аналогов в мире. «У нас появляются новые авиационные комплексы, которым нет аналогов в мире. Боевые надводные и подводные корабли. Самые современные. Беспилотные аппараты. За счет чего? За счет рачительного отношения к тем средствам, которые государство выделяет на оборону. За счет сохранения и развития научных школ. Подготовки инженерных кадров. За счет концентрации административных и финансовых ресурсов на самых актуальных, значимых направлениях развития вооруженных сил. И за счет способности определить эти направления нашими специалистами», – цитирует Путина РИА «Новости». Уточняется, что именно «за счет всех этих факторов ... нам удается поддерживать наши вооруженные силы, не милитаризируя бюджет, на должном уровне. Мы будем действовать так и дальше». Ранее читатели немецкого издания Die Welt выразили возмущение в связи с тем, что российский народ обладает самой большой территорией в мире, предложив «поделить» Россию «по-братски» с другими странами. Напомним, Евросоюз предлагает России возродить двусторонний диалог по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия. Китайцев восхитили слова Путина о готовности «выбить зубы» 22 мая 2021, 13:53

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

В Китае оценили слова президента Владимира Путина о готовности России «выбить зубы» тем, кто захочет оторвать кусок ее территории. Читатели китайской газеты «Гуаньча» выразили выразили мнение, что Поднебесной стоит действовать с противниками таким же образом. По словам одного из комментаторов, Пекин должен поучиться у Москвы действовать «беспощадно», передает РИА «Новости». «Если какие-то страны и дальше будут пытаться сдерживать Россию, это потому, что российским оппонентам такая страна, как Россия, не нужна. Прямолинейная нация и прямолинейный характер их президента не дают оппонентам времени думать и непосредственно заставляют их ощущать сдерживающий фактор России», – отметил другой пользователь. «Дерзко! Смело выбейте зубы «американскому псу»!», – написал еще один комментатор. «Меня никто не трогает, и я никого не трогаю. Если вы нападаете на меня, получите по полной» – вот модель, которой Россия следует. Весьма сильно!», – подытожили читатели. Владимир Путин, выступая на заседании организационного комитета «Победа», заявил, что в России самые современные силы ядерного сдерживания, гарантирующие надежную защиту от попыток извне нарушить территориальную целостность страны. «Все нас хотят укусить и чего-то откусить, но они должны знать, что мы им зубы выбьем, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно, и залог этому – развитие наших вооруженных сил», – добавил он. Ранее читатели немецкого издания Die Welt возмутились тем, что Россия обладает самой большой территорией в мире, предложив «поделить» страну «по-братски» с другими государствами. Напомним, в конце июля 2020 года Путин подписал поправку к закону «О противодействии экстремистской деятельности» о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизму. При этом под экстремизм не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы России с сопредельными государствами. Кроме того, обновленная Конституция содержит норму о защите суверенитета и территориальной целостности России и не допускает отчуждения каких-либо территорий. Путин присвоил 12 российским городам звание «Город трудовой доблести» 20 мая 2021, 20:18

Фото: Олег Богданов/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 12 городам звания «Город трудовой доблести» за вклад горожан в Победу в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля. «За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» г.Барнаулу, г.Каменску-Уральскому, г.Кирову, г.Коломне, г.Комсомольску-на-Амуре, г.Красноярску, г.Магадану, г.Пензе, г.Рыбинску, г.Северодвинску, г.Тюмени, г.Чебоксары», – говорится в сообщении на сайте Кремля. В четверг Путин поддержал предложение «Единой России» присвоить звание «Город трудовой доблести» 11 городам: Красноярску, Северодвинску, Пензе, Кирову, Коломне, Барнаулу, Магадану, Тюмени, Рыбинску, Каменску-Уральскому и Комсомольску-на-Амуре. Президент РАН Александр Сергеев позднее уточнил, что к списку будут добавлены также Чебоксары. Руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич предложил расширить перечень «Городов трудовой доблести». Он отметил, что в этот список также достоин войти Воронеж. Президент учредил звание «Город трудовой доблести» в прошлом году. Его тогда получили Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль. Зеленский увидел в возможной встрече Путина и Байдена риски для Украины 20 мая 2021, 15:08 Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, но предположил, что для Украины она может вылиться в нежелательное снятие санкций США с «Северного потока – 2». «Во-первых, я считаю, что такая встреча нужна. Это им решать, но тем не менее. Во-вторых, президент Байден знает мою позицию, мы ее обсуждали с госсекретарем США (Энтони Блинкеном), что украинские вопросы они (президенты) будут обсуждать только в пространстве и повестке дня, которую будут согласовывать с нами. Есть ли риски, что они будут поднимать некоторые вопросы, несмотря на наши договоренности? Уверен, такие риски есть. Какие риски главные? Например, сейчас большой риск того... что они, Россия, могут надавить на США или будут какие-то договоренности и снять санкции с «Северного потока». Я считаю, это будет проигрыш США, лично президента Байдена», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости». Накануне в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи, раскрыв некоторые аспекты переговоров. Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантливого человека 22 мая 2021, 11:05 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин заявил, что считает Россию страной уникальных возможностей для современной талантливой молодежи, главное – проявить свой дар и найти свой путь в жизни, сообщает пресс-служба Кремля. Путин сказал, обращаясь к участникам просветительского марафона «Новое знание» с видеоприветствием, что «для активного, талантливого человека Россия – страна уникальных возможностей», говорится в сообщении на сайте Кремля. «Каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное – это проявить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперед», – добавил глава государства. Владимир Путин напомнил, что общество «Знание» было учреждено сразу после Великой Отечественной войны, в 1947 году: «Страна возвращалась тогда к нормальной жизни, восстанавливала разрушенное хозяйство, и везде нужны были молодые, целеустремленные, образованные люди. Общество «Знание» взяло на себя непростую, огромную просветительскую миссию: оно давало молодежи, подросткам ориентиры в выборе жизненного пути, сделало знание, стремление к нему признанной ценностью общества и, по сути, воспитало тысячи блестящих ученых, исследователей, инженеров, рабочих, которые обеспечили технологическое и научное лидерство нашей страны, в том числе в таких сферах, как мирный атом и космос». «Многие десятилетия оно было настоящим флагманом массового просвещения и сыграло важную, во многом уникальную роль в жизни нескольких поколений граждан нашей страны. Именно через доступные программы лекториев общества «Знание» люди в самых отдаленных уголках СССР узнавали об истории, актуальных достижениях и перспективах отечественной и зарубежной науки, культуры, политики, производства», – добавил он. Путин выразил уверенность, в том что «Знание» поможет молодым людям найти себя, встать на свой путь к успеху в учебе, в работе, в жизни, во всех направлениях. При этом президент подчеркнул, что при всех колоссальных ресурсах современных технологий «ничто не заменит живого общения, а наставничество всегда было и остается самым эффективным инструментом передачи знаний и навыков». «В этой связи принципиально важно, чтобы постоянными участниками программы общества «Знание» стали не только ведущие эксперты, но и руководители, первые лица госструктур и крупных компаний, признанные мастера в области науки, искусства. Их опыт и личный пример - лучшая мотивация для молодых людей получать знания, развиваться, расширять кругозор и формировать гражданскую позицию, реализовать себя, свои идеи, планы», – добавил Путин. В заключение президент пожелал удачи всем участникам марафона. Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии). В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Все мероприятия сопровождаются интернет-трансляцией на сайте marathon.znanierussia.ru, что позволит каждому желающему из любой точки мира принять участие в марафоне и получить новые знания. В заключительный день марафона в Москве гостей ждет выступление председателя правительства России Михаила Мишустина, президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа, помощника президента России, заместителя председателя Наблюдательного совета Российского общества «Знание» Максима Орешкина. О будущем высшего образования со студентами и школьниками поговорит министр науки и высшего образования Валерий Фальков, о науке и технологияхв бизнесе расскажет управляющий директор группы компаний «Яндекс». Из студии «Новое знание» в формате открытого диалога со зрителями будет общаться пианист, народный артист России Денис Мацуев, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров даст мастер-класс «Мои уроки спорта». Каждый город представляет свое направление просветительской деятельности. Так, Нижний Новгород раскроет зрителям тему индустрии и промышленности: гостям расскажут о прорывных технологиях в области атомной индустрии, новых областях научных знаний в сфере освоения космоса, промышленном дизайне, Big Data и актуальных темах развития экосистем. В Санкт-Петербурге, который представит тему истории и культуры, соберутся для участия в дискуссиях, публичных интервью и лекциях деятели искусства, литературы, моды и театра. Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, режиссер Дария Да Консейсао, основательницы модного бренда USHATAVA Алиса Ушакова и Нино Шаматава, филолог Леонид Клейн и другие спикеры обсудят роль культуры в повседневной жизни, способы восприятия искусства, порассуждают о том, зачем читать книги, если есть Интернет, и как относиться к современной моде. Новосибирск отвечает за направление науки и технологий. Здесь будут говорить о медицине и борьбе с новыми инфекциями, о новых вызовах для фундаментальной науки, дискутировать о том, нужны ли этические границы для исследователей, и обсуждать, сколько лет можно прожить, если заботиться о своем здоровье. Директор Института ядерной физики Сибирского отделения РАН Павел Логачев, генеральный директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, завкафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ им. Ломоносова Александр Веракса и другие приглашенные спикеры будут рады не только представить доклады, но и пообщаться со зрителями. В Сочи тема марафона будет посвящена спорту, причем не только рекордам и достижениям, но и спорту как бизнесу, и воспитанию характера будущих спортсменов, и вопросам дальнейшей карьеры спортсменов после завершения соревновательного этапа жизни. Здесь соберутся звезды самых разных видов спорта и представители бизнеса, связанного со спортом и поддержанием здорового образа жизни, а также спортивные комментаторы и блогеры: чемпионка мира по К-1 Юлия Березикова, вторая ракетка мира в одиночном разряде Даниил Медведев, генеральный директор «Русской Фитнес Группы», сети фитнес-клубов World Class Николай Прянишников, фитнес-блогер, основательница марафона #Могубезсахара Урсула Ким, российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко, многократная чемпионка России и Европы по киберспортивной дисциплине Counter-Strike 1.6 Елена MEG Урусова. Федеральный этап трансляции за два дня марафона уже посмотрело более 12 млн человек. Всего за три дня марафона перед зрителями выступят более 150 спикеров, которые будут читать лекции, участвовать в дискуссиях, проводить мастер-классы и отвечать на вопросы. Путин объяснил обострение ситуации с ценами на продукты 21 мая 2021, 13:54

Фото: kremlin.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты, обостряются на фоне нестабильной мировой конъюнктуры, заявил президент Владимир Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходит в формате видеоконференции. «Сейчас на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты», – передает ТАСС слова Путина. Он добавил, что Россия признательна партнерам за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой сфере. Ранее в Кремле оценили меры по сдерживанию роста цен на продукты. Байден отреагировал на слова Обамы об НЛО 22 мая 2021, 13:36

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Текст: Наталья Ануфриева

Президент США Джо Байден отреагировал на слова бывшего американского лидера Барака Обамы о «снимках НЛО». Байден, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать слова Обамы, сказал: «Я бы спросил его снова». Президент также предупредил, что не хотел бы слышать подобные мемам вопросы, которые корреспондент, по словам главы государства, «обычно задает», передает РИА «Новости». Ответ и реакция президента вызвали аплодисменты в зале. Ранее Обама заявил о наличии фотографий НЛО в архивах Петагона и заверил, что в секретных лабораторий с инопланетянами и их кораблями в США нет. Напомним, бывший пилот ВМС США допустил российское происхождение наблюдаемых НЛО. В Киеве увязали ситуацию в Донбассе со встречами Путина и учениями «Запад» 21 мая 2021, 01:57 Текст: Антон Антонов

Советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе и главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, с какими событиями в мире связана ситуация в Донбассе. По его словам, «много что решит» встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Также «может многое решить или не решить» возможная встреча российского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, свою роль могут сыграть смена канцлера Германии и выборы в российскую Госдуму. Арестович считает, что «первого октября станет понятно, куда и что дальше с мирным процессом». Он пояснил, что в сентябре близ украинских границ пройдут учения «Запад–2021», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24». Напомним, Зеленский заявил, что украинские власти намерены предложить провести «через некоторое время» всеукраинский референдум для решения конфликта в Донбассе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин издал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Канта 20 мая 2021, 22:18 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил правительству в трехмесячный срок создать организационный комитет по подготовке и проведению в 2024 году празднования 300-летия со дня рождения Иммануила Канта, а также разработать план мероприятий к празднику. «Образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 300-летия со дня рождения Иммануила Канта и утвердить его состав», — говорится в тексте указа на официальном портале правовой информации. Также правительству совместно с РАН поручено разработать план основных мероприятий по проведению празднования, а органам госвласти рекомендовано принять участие в подготовке к празднику. Иммануил Кант, родоначальник немецкой классической философии, родился 22 апреля 1724 года в Кенигсберге (ныне Калининград). Там он учился в университете Альбертина, был его профессором и почти никогда не покидал город. Написал ставший важнейшим, и в то же время одним из самых трудных для понимания философских трудов — «Критика чистого разума». Идейный вдохновитель философской школы неокантианства. Выдвинул гипотезы о существовании других галактик, образовании Солнечной системы из газового облака, естественном развитии человеческих рас, доказал замедление суточного вращения Земли. Автор трудов «Критика практического разума», «Критика способности суждения» и других. Умер Кант 12 февраля 1804 года, был похоронен у Кафедрального собора в Кенигсберге. Путин призвал действовать жестко при защите памятников советским воинам за рубежом 20 мая 2021, 15:15 Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо жестко и последовательно действовать при защите мемориалов советских воинов за рубежом, заявил президент России Владимир Путин. «Эти воинские захоронения – скорбная и зримая память об освободительной миссии Красной армии. И эту память в некоторых странах, к сожалению, пытаются варварски стереть, надругаться над могилами, над памятью павших – оскверняют, сносят мемориалы. Не всегда это им удается сделать, не всегда. Нередко на защиту памятников встают сами местные жители», – цитирует президента РИА «Новости». На учете Минобороны России сейчас числятся 43 тыс. 866 воинских захоронений той эпохи, более 12 тысяч из них – на территории 56 иностранных государств, пояснил глава государства. В этих могилах покоится свыше 4 млн 150 тыс. воинов, почти столько же, сколько и в России, указал он. «Здесь многое зависит от российских дипломатических миссий за рубежом. Их сотрудникам следует постоянно заботиться о состоянии и защите советских мемориалов, действуя здесь принципиально жестко, последовательно, опираясь на силу международного права», – подчеркнул Путин. Между тем заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов отметил, что отношение зарубежных стран к советским мемориалам может дать повод для признания страны недружественной. «Считаем возможным рассмотреть отношение иностранных государств к российскому, советскому мемориальному наследию и исторической памяти в качестве одного из критериев для их включения в перечень недружественных стран, к которым применяются меры воздействия, противодействия, предусмотренные российским законодательством», – сказал он. В начале апреля в шестом районе Праги демонтировали памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973). Следственный комитет России возбудил дело об осквернении символов воинской славы России. В Польше в конце июля 2020 года неизвестные преступники украли и обезглавили скульптуру маршала Константина Рокоссовского. Посольство России в Польше выразило возмущение по этому факту и направило письмо с протестом в польский МИД. Путин предложил расширить сотрудничество ЕАЭС по свободной торговле 21 мая 2021, 13:58 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин предложил изучить вопросы о заключении Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) соглашений о свободной торговле с Индонезией и Монголией. «Мы выступаем за увеличение числа преференциальных договоров с крупнейшими нашими торговыми партнерами», – сказал Путин, напомнив, что такие документы уже подписаны между ЕАЭС и Вьетнамом, Сербией, Ираном, Сингапуром. «Считаем важным активизировать переговоры по аналогичным документам с Израилем и – вот Александр Григорьевич (Лукашенко, президент Белоруссии) предложил с Египтом, мы тоже это поддерживаем. Скорее начать переговорный процесс с нашим крупным партнером – Индией, внимательно изучить вопрос о целесообразности заключения соглашения о свободной торговле с другой большой страной – Индонезией, с нашим соседом – Монголией», – подчеркнул российский лидер, передает ТАСС. «Мы с вами неоднократно говорили о сопряжении интеграционных процессов в ЕврАзЭс (прежнее название ЕАЭС) с реализуемой Китаем инициативой «Один пояс – один путь». Я согласен с коллегами, шагом к этому стало заключение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским союзом и КНР, и нужно, конечно, двигаться дальше, уже этот документ последовательно выполняется», – отметил президент. По его мнению, «тем самым создается хорошая основа для практического осуществления выдвинутой идеи формирования Большого евразийского партнерства в сфере безопасности, экономической и гуманитарной областях». «В целом мы удовлетворены тем, как развивается взаимодействие в ЕврАзЭс, и, главное, что оно приносит реальные экономические выгоды, которые ощущает население наших стран», – заявил Путин. В качестве подтверждения президент упомянул рост товарооборота. По его оценке, «это очень хороший признак того, что ЕАЭС действует в правильном направлении, усилия приносят конкретный результат». Глава российского государства обратил внимание и на то, что развивающиеся интеграционные процессы в рамках союза привлекают внимание целого ряда зарубежных государств, «последовательно расширяются и диверсифицируются внешние связи объединения, разработана и успешно применяется гибкая система взаимодействия с государствами, интеграционными структурами и международными организациями». По его словам, «эта система позволяет поддерживать, развивать торгово-экономические связи с партнерами на разных курсах и уровнях, учитывая при этом их настрой и их готовность к выстраиванию интеграционного сотрудничества на основе взаимной выгоды и уважения». Кроме того, Путин призвал создать в Евразийском экономическом союзе банк климатических данных и цифровых инициатив, в том числе касающихся углеродного следа. «Предлагаем подумать над тем, чтобы сформировать в Союзе банк климатических данных и цифровых инициатив, в том числе касающихся учета углеродного следа. Пользоваться этим банком могли бы все компании наших стран-участниц, работающие над проектами, нацеленными на улучшение экологической обстановки», – сказал он. Путин отметил, все страны ЕАЭС проявляют большой интерес к разработке и внедрению зеленых технологий, реализовывают собственные инновационные проекты в этой сфере. «Но, конечно, нельзя допустить, чтобы эта тема использовалась как еще один инструмент каких-то ограничений», – подчеркнул он, передает РИА «Новости». Евразийский экономический союз – международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза – Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Путин поддержал предложение ЕР о присвоении звания «Город трудовой доблести» 11 городам 20 мая 2021, 16:40 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» присвоить звание «Город трудовой доблести» Красноярску, Северодвинску, Пензе, Кирову, Коломне, Барнаулу, Магадану, Тюмени, Рыбинску, Каменску-Уральскому и Комсомольску-на-Амуре. Президент РАН Александр Сергеев уточнил, что к списку из 11 городов добавлены также Чебоксары, передает РИА «Новости». «Займемся тем, чтобы реализовывать предложенную сегодня повестку – это касается и присвоения почетных званий», – сказал глава государства в ходе оргкомитета «Победа». С инициативой о присвоении почетного звания к главе государства обратился секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, эти города достойны звания не только из-за колоссальной поддержки людей – вклад жителей этих городов подтверждается экспертным заключением Российской академии наук, говорится в сообщении на сайте ЕР. Он также напомнил, что год назад Путин поддержал предложение партии о присвоении 20 городам почетного звания «Город трудовой доблести» – в большинстве из них партия вместе с жителями и при участии Российского военно-исторического общества определила места расположения памятных стел. «В настоящий момент в городах идет процесс их установки», – отметил он и подчеркнул, что кампания по присвоению звания «Город трудовой доблести» побудила людей больше интересоваться историей своих родных городов, в целом историей военного времени, подвигами тех, кто трудился в те годы тылу. Путин, в свою очередь, сообщил, что знает о проработке этого вопроса с общественными организациями и с людьми на местах. «Поэтому так и будем действовать дальше», – подчеркнул президент. Кроме того, в «Единой России» предложили к сентябрю расширить список городов-претендентов на почетное звание. Турчак сообщил, что партия со своей стороны готова провести всю необходимую работу летом для того, чтобы эта инициатива была реализована. «В прошлом году Вашим решением число городов, удостоенных почетного звания, было увеличено с 11-ти до 20-ти. В этом году также люди возлагают большие надежды, что таких городов будет не меньше», – обратился Турчак к президенту. Напомним, в 2020 году «Единая Россия» единогласно поддержала инициативу Путина об установлении в стране звания «Город трудовой доблести». Турчак тогда обратился к главе государства с предложением расширить список городов с 11 до 20. Почетное звание получили Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль. Байден выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном 22 мая 2021, 03:57 Текст: Антон Антонов

Глава американского государства Джо Байден заявил, что на определенных условиях готов к личной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам Байдена, Ким Чен Ын должен «взять на себя обязательство», которое «заключается в том, что идет обсуждение его ядерного арсенала». Также Госдеп и другие ведомства должны понимать, как стороны «будут продвигаться» в процессе возможных переговоров. Байден сказал, что хочет «знать конкретику». При этом Байден «не стал бы делать того, что было сделано в недавнем прошлом». По его словам, он бы «не стал предоставлять» лидеру КНДР «всего того, чего тот добивается – международного признания». «Предоставлять то, что позволило ему двигаться в направлении того, чтобы казаться более серьезным применительно к тому, насчет чего он вовсе не был настроен серьезно», – приводит слова Байдена РИА «Новости». В ответ на вопрос, выполнит ли Пхеньян, с точки зрения Вашингтона, такие предварительные условия, президент США заявил: «Увидим». Напомним, Байден заявлял, что главный внешнеполитический приоритет США – проблема Северной Кореи и денуклеаризации Корейского полуострова. Псаки назвала поддержку Израиля со стороны Байдена непоколебимой 22 мая 2021, 02:25 Текст: Антон Антонов

США и Израиль не заключали каких-либо «сделок» для прекращения огня в секторе Газа, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Псаки спросили, было ли обещание главы американского государства Джо Байдена помочь восстановить израильскую систему ПВО «Железный купол» частью «некой сделки», по которой Израиль обязался прекратить боевые действия против Палестины. Псаки ответила отрицательно. Как она заявила, Байден принял соответствующее решение, «поскольку считает, что эффективность «Железного купола» помогает спасать сотни жизней». По ее словам, Байден «непоколебим в том, что касается поддержки Израиля и его права на самозащиту», передает РИА «Новости». Госдеп сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал главе Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу гуманитарную помощь для сектора Газа, который пострадал от военных действий между Израилем и радикальным движением ХАМАС. Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 10 мая. 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Политолог: Путин дал Западу сигнал о готовности России отстоять память о ВОВ 21 мая 2021, 13:44 Заявление президента Владимира Путина на заседании Российского организационного комитета «Победа» является сигналом Западу и оппозиции о том, что Россия готова отстоять истинную память о Великой Отечественной войне, заявил газете ВЗГЛЯД победитель всероссийского «Конкурса политологов», член Молодежного отделения Российского общества политологов (МолРОП) Илья Гераскин. «Слова президента России – сигнал коллективному Западу и оппозиции о том, что наша страна в эпоху войн памяти готова отстоять истинную память о войне», – заявил Гераскин. По его мнению, «противодействие фальсификации истории в информационном пространстве является первостепенной задачей для России с точки зрения ее национальной безопасности». Политолог уверен, что «использование исторических фейков в политических целях лишь подтверждает двуличие и беспринципность тех политиков, которые строят свою карьеру на народной крови». «Поддержка курса президента по защите исторической памяти внутри страны и за ее пределами – симптом здорового гражданского общества, помнящего великий подвиг великого советского народа», – считает Гераскин. Говоря о мотивах действий оппонентов России, он отметил: «К сожалению, они так и не поняли, что настоящая сила – в правде. Советую так называемым партнерам учить матчасть и смотреть российские фильмы». В четверг президент России Владимир Путин заявил об участившихся попытках исказить историю Великой Отечественной войны. Глава государства выразил уверенность, что такие действия направлены сдерживание России.