В РПЦ призвали запретить охоту

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что охоту на диких животных следует запретить, а ограничение оборота оружия могло бы предотвратить такие трагедии, как в Казани.

«Мне кажется, что охота в качестве развлечения или в качестве хобби вообще должна быть запрещена. Если охота необходима, допустим, в целях уменьшения популяции тех или иных животных, тогда этим должны заниматься профессионалы, которые на это специально назначены, которые получают специальную лицензию», – приводит ТАСС слова митрополита.

Иерарх отметил, что оборот охотничьего оружия следует ограничить и тщательно проконтролировать. По его словам, это могло бы предотвратить трагедии, подобные стрельбе в казанской гимназии №175, где у бывшего ученика было охотничье оружие.

«Если говорить в целом о предотвращении таких случаев, то нужно больше внимания уделять духовно-нравственному воспитанию учащихся», – добавил митрополит.

Ранее после нападения на школу в Татарстане изъяли 40 единиц огнестрельного оружия.

Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента колледжа при университете ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.

После случившегося президент Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия.