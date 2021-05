YouTube заблокировал интервью Sputnik с критикой карантина во Франции Пушков: Россия должна прекратить произвол зарубежных интернет-компаний 22 мая 2021, 17:09

Фото: flickr.com/sf_press

Текст: Андрей Резчиков

Международные IT-гиганты должны действовать на территории России в установленных нами законных рамках, сейчас эти компании работают по принципу флибустьеров, навязывают свои подходы, цензуру, используют блокировки, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Политик является одним из соавторов внесенного накануне в Госдуму законопроекта о «приземлении» иностранных IT-компаний в российской юрисдикции. «В последнее время в Госдуме и Совете Федерации идет активная работа по регулированию деятельности глобальных интернет-компаний на территории России. На сегодняшний момент действует уже четыре федеральных закона (530-й, 482-й, 511-й от 2020 года и 19-й от 2021 года), специально направленных на то, чтобы побудить иностранные сетевые компании соблюдать российское законодательство. Внесенный в пятницу документ является ключевым в этой серии законопроектов. Его цель заключается в том, чтобы на территории РФ глобальные интернет-гиганты исходили не из собственных внутрикорпоративных решений, которые они потом будут навязывать нашим пользователям и государству, а из установленных нами законодательных рамок», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. «В настоящий момент эти компании работают по принципу флибустьеров. То есть на нашей информационной территории они исповедуют свои подходы, вводят блокировки наших интернет-ресурсов, размещают запрещенный у нас контент и говорят, что не подчиняются российской юрисдикции, потому что находятся за пределами Российской Федерации. Внесенный закон призван изменить это абсолютно недопустимое положение. Всем этим интернет-компаниям будет предписано зарегистрироваться на территории России», – пояснил политик. Регистрация подразумевает открытие офисов, появление юридических лиц, которые будут представлять интересы Google, Facebook, Twitter в России. Они станут подотчетными прежде всего Роскомнадзору. «До недавнего времени мы отправляли им письма куда-то в Калифорнию, связывались с некими людьми, которые представляют их интересы и находятся в Лондоне или в Праге... Это никуда не годится. В 2018 году Google заработал в России 45 млрд рублей, а в 2019 – доход составил 75 млрд рублей. При таких оборотах компания может позволить и обязана открыть офис в России. И закон обяжет их сделать это. На случай отказа предусмотрена целая серия санкционных мер, вплоть до блокировки этой компании на территории Российской Федерации», – предупредил соавтор законопроекта. Пушков предлагает рассматривать будущий новый закон как часть комплекса законодательных мер, «с помощью которых мы хотим прекратить произвол зарубежных интернет-компаний». «Эти компании не являются нашими информационными партнерами, они исходят из других идеологических и политических установок. Они блокируют не нравящиеся им российские интернет-ресурсы, приоритезируют антивластные ресурсы, с большой неохотой устраняют противоправный контент, делая это лишь под нашим большим давлением. Тот же Twitter сделал это под угрозой полной блокировки с 15 мая. Столкнувшись с такой перспективой, Twitter за два дня до критического срока прислал Роскомнадзору письмо, в котором сообщил об удалении 91% запрещенного контента и попросил время на удаление оставшихся противозаконных материалов», – напомнил сенатор. Политик добавил, что зарубежные IT-гиганты должны вести себя так, как «мы будем им предписывать», в противном случае «они будут заниматься произволом и навязыванием своих собственных решений и представлений». «Мы знаем это по цензуре, которую вводят Facebook, Google, YouTube, Twitter. Мы должны рассматривать эти компании прежде всего как объекты нашего законодательного воздействия. Мы должны принудить их работать в наших законодательных рамках. Они должны знать, что в противном случае они потеряют важный сегмент своего глобального рынка», – пояснил собеседник. Политик напомнил о недавнем противостоянии Google и Facebook с правительством Австралии, на территории которой живет всего 25 млн человек. Если сначала эти IT-гиганты попытались в ответ на требования исполнять местное законодательство пугать шантажом и угрозами уйти с австралийского интернет-рынка, то в итоге резко смягчили позицию и приняли предписания местных властей. «В борьбе с национальным государством, если оно настроено принципиально и последовательно, глобальные корпорации всегда проиграют, как они проиграли в Китае. Мы показываем, что не ставим перед собой задачу их выживания с территории РФ, но они должны действовать по нашим правилам и законам, а не по своим», – уверен Пушков. Что касается опасений насчет того, что в случае вступления закона в силу IT-гиганты могут отказаться от работы с отечественными трансграничными компаниями, такими как «Яндекс», Mail.ru Group, то сенатор подчеркивает, что Россия должна ориентироваться прежде всего на свои интересы, подходы и конституционные принципы. «Наш бизнес тоже регулируется российскими законами. В данном случае это законодательство призвано создать такую информационную среду, которую мы считаем правильной и необходимой. В такой среде внешние игроки не должны навязывать нам свои решения, блокировать наши информационные ресурсы, использовать социальные сети для нагнетания политической напряженности», – уверен председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ. Если же международные IT-гиганты попробуют заняться дискриминацией российских интернет-платформ, «то уже существующая законодательная база позволит найти средства воздействия на них». «IT-гиганты должны учитывать, что, если они начнут мстить через ухудшение условий работы для наших IT-корпораций, мы тоже можем найти средства, которые помешают им получать в России соответствующие доходы. Например, можно ввести ограничения на рекламу на этих интернет-ресурсах. Кстати, во внесенном законопроекте одна из мер предусматривает возможность запрета на финансовые переводы этим компаниям. Если такой запрет будет введен в силу, откуда Google будет получать свои 75 млрд доходов на территории России? По этой причине им стоит задуматься: а надо ли идти на обострение, ведь это может повлечь ответные меры с нашей стороны», – подытожил Алексей Пушков. Накануне в Госдуму был внесен законопроект о «приземлении» иностранных ИТ-компаний в российской юрисдикции. Как сообщил член думского комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин «мы хотим обязать крупные зарубежные интернет-компании открывать у нас официальные представительства или филиалы». По его словам, в законопроекте учтен зарубежный опыт, и Россия предлагает иностранным ИТ-компаниям технологичный и удобный механизм обмена юридически значимой информацией через личные кабинеты в системе Роскомнадзора. «Я считаю, что подавляющее большинство иностранных платформ, работающих в России, уже готовы к открытию своих настоящих представительств, а не симулякров. И принятие закона о «приземлении» станет для них поводом наконец-то это сделать», – заключил депутат.

В Японии захотели помешать России «приватизировать» Севморпуть 22 мая 2021, 07:30

Фото: MIT Russia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Япония должна помешать действиям России в отношении Северного морского пути, говорится в редакционной статье «Нихон кэйдзай». По словам авторов, нельзя позволить Москве установить выгодные для России правила судоходства в регионе. Японское издание называет поведение России «агрессивным», в статье говорится, что Россия не имеет права «приватизировать» Севморпуть. Токио призывают принять самое активное участие в процессах, происходящих в регионе. Авторы полагают, что миру необходимо установить в Арктике «такое верховенство закона, которое отвечало бы законным интересам» не только «прибрежных государств, лежащих в Северном ледовитом океане», но и «пользователей пролегающих здесь морских путей», передает РИА «Новости». Напомним, немецкое издание Die Welt выпустило материал, посвященный российским территориям в Арктике. Россия, как пишет издание, «намерена установить барьер» для других государств и предостерегает Запад от выдвижения претензий относительно Арктики. США также не исключили появления «театра конфликта» в Арктике. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России создали самостоятельно воюющих боевых роботов 21 мая 2021, 17:51

Фото: Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Текст: Елизавета Булкина

Боевые роботы с искусственным интеллектом, способные воевать самостоятельно, созданы в России, сообщил министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу в рамках марафона «Новое знание». «Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать», – передает его слова РИА «Новости». «Я не могу обойти и то, что называется оружие завтрашнего дня. Здесь тоже идет большая работа», – добавил Шойгу. Говоря о новейших боевых комплексах «Пересвет» Шойгу вспомнил знаменитую киносагу «Звездные воны». «Раньше, вы помните, это была фантастика 20 лет назад – лазерными мечами в фантастических фильмах кто-то с кем-то сражался. Сегодня это действительность, и это комплексы «Пересвет», которые, с одной стороны, уже стоят на вооружении, а с другой – они не прекратили своего движения в развитии. Потому что там очень большое поле деятельности науки», – приводит слова министра ТАСС. В апреле сообщалось, что первое подразделение, оснащенное 20 ударными роботами, будет создано в армии России, в ближайшее время в военном исследовательском центре будут отработаны формы его применения. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему искусственный интеллект имеет для военной области принципиальное значение и какое именно оружие будет оснащено им в первую очередь. США ввели новые санкции против «Северного потока – 2» 21 мая 2021, 23:28

Фото: J.Koehler/imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток – 2», сообщил минфин США. В санкционный список внесены суда «Академик Черский», «Артемис оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч», «Спасатель Карев», «Умка», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев», передает ТАСС. Кроме того, санкции введены против «Морской спасательной службы», «Мортранссервиса», Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда. При этом минфин США разрешил «определенные операции» с «Морспасслужбой», если они не касаются «строительства трубопровода «Северный поток – 2», «Турецкий поток» или других проектов, которые являются их продолжением», передает РИА «Новости». Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Однако в Сенат США был внесен проект закона, который должен привести к введению санкций против Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Под Мурманском погибли два сотрудника Росгвардии 21 мая 2021, 19:30

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

В Мурманской области начата проверка по факту гибели двух сотрудников Росгвардии, их семьям будет оказана необходимая помощь, сообщили в пресс-службе управления регионального ведомства. «Командование и личный состав выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников СОБР управления Росгвардии по Мурманской области. Родственникам погибших будет оказана необходимая помощь», – передает сообщение пресс-службы РИА «Новости». Руководство местного управления службы совместно со следователями начало проверку. Обстоятельств гибели росгвардейцев в сообщении не приводится. Между тем источник агентства в ведомстве сообщил, что «трагедия случилась во время тренировочных занятий». Летом прошлого года сотрудник Росгвардии и полицейский погибли в результате перестрелки в Назрани. Сообщалось, что росгвардеец не участвовал в конфликте и не применял оружие. Песков указал на несоответствие санкций Киева подготовке встречи президентов 22 мая 2021, 00:29

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского продлить санкции против России. Отвечая на вопрос о том, окажет ли действия Украины влияние на процесс согласования встречи лидеров двух стран, Песков заявил, что подобная «практика» Киева лежит «явно не в плоскости подготовки встречи двух президентов», передает ТАСС. Напомним, Зеленский продлил санкций против ряда российских граждан и СМИ, а также глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. На днях Песков подтвердил контакты сторон по подготовке гипотетической встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Леди Гага рассказала о беременности после изнасилования 22 мая 2021, 03:30

Фото: ImagePressAgency/Face to face/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Американская певица Леди Гага рассказала, что забеременела, когда ее изнасиловал продюсер. Певица сообщила, что это произошло, когда ей было 19 лет. Продюсер велел ей раздеться, но она отказалась. Тогда он пригрозил сжечь все ее музыкальные записи. Леди Гага отметила, что после этого долго находилась в депрессии и попала в больницу. «Человек, который меня изнасиловал, бросил меня беременную на пороге дома моих родителей», – приводит ее слова РЕН ТВ. Певица не стала раскрывать имя насильника, объяснив это тем, что больше никогда не хочет видеть этого человека. Об изнасиловании она рассказала в интервью в новой программе британского принца Гарри и телеведущей Опры Уинфри «The me you can't see», передает РИА «Новости». «Леди Гага впервые призналась, что сделала аборт после изнасилования своим продюсером», – пишет ТСН. В программе британский принц Гарри рассказал о своих психологических проблемах и холодных отношениях с другими членами королевской семьи. В январе 2020 года Леди Гага рассказала, что была неоднократно изнасилована в 19 лет, что привело к посттравматическому расстройству. Сербия торжественно попрощалась с МиГ-21 22 мая 2021, 06:35

Фото: mod.gov.rs

Текст: Антон Антонов

На аэродроме в Батайнице минобороны и командование ВВС Сербии торжественно попрощались с советскими истребителями МиГ-21, на смену которым пришли МиГ-29. В мае Сербия получила последние два МиГ-29 из четырех истребителей, переданных Белоруссией. До этого она получила самолеты в дар от России. Вместе с собственными самолетами Сербии это позволило завершить формирование эскадрильи из 14 машин, передает РИА «Новости». Проводы МиГ-21 провели под слоганом «След в бесконечности». В церемонии участвовали глава минобороны страны Небойша Стефанович и командующий ВВС и ПВО генерал Душко Жаркович. На аэродроме торжественно построили личный состав, с МиГ-21 попрощались пилоты-ветераны, а над одним из самолетов дали водяной салют из брандспойтов. Минобороны подчеркнуло, что пилоты «целых 58 лет защищали небо с помощью этого замечательного самолета». Указывается, что с 1962 года по 1986 в СССР приобрели 261 МиГ-21. МВД сообщило о специальном правовом режиме для мигрантов 22 мая 2021, 04:29

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Для мигрантов планируют ввести специальный правовой режим – «Контролируемое пребывание», сообщили в пресс-центре МВД России. Этот режим будет распространяться на тех мигрантов, которые не имеют права находиться в России, но не могут ее покинуть. В частности, речь идет о случаях приостановки исполнения решений о высылке, ограничений выезда в связи с необходимостью исполнения назначенных наказаний или участия в судебном процессе. Кроме того, «рассматривается вопрос об установлении такого режима и в отношении иностранцев, страдающих социально-опасными инфекционными заболеваниями» и отправленных на самоизоляцию, передает ТАСС. Запланированные меры направлены на «повышение эффективности механизма обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере». В рамках нового режима могут ввести ряд ограничений в отношении мигрантов. Напомним, около 1,6 млн мигрантов не выехали из России после окончания срока пребывания в стране из-за ситуации с коронавирусом. Принятые меры позволили урегулировать правовой статус около 400 тыс. человек. В апреле замминистра внутренних дел Александр Горовой поставил ультиматум странам СНГ – те должны провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, находящимися в России, в противном случае Россия будет вынуждена закрыть границы. Дворкович рассказал об уже идущих переговорах с Маском о строительстве завода Tesla 21 мая 2021, 20:47

Фото: Dylan Stewart/Image of Sport/Sipa USA

Текст: Елизавета Булкина

Переговоры с бизнесменом Илоном Маском о строительстве в России завода по производству автомобилей Tesla ведутся уже два года, рассказал председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. «Мы с коллегами Илона Маска уже эту тему обсуждали на протяжении последних двух лет. Я знал, что они рассматривают варианты развития бизнеса в России, анализируют, как у нас растет рынок, как меняются правила игры, какие политические заявления делаются в части развития электромобильного транспорта», – передает его слова РБК. «Мы ожидали, что что-то подобное может произойти», – добавил Дворкович. Ранее в пятницу Маск в ходе российского марафона «Новое знание» заявил, что Тesla рассматривает Россию в качестве возможного места размещения заводов по производству электромобилей. Кроме того, Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ. Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил открыть в этом регионе первый в России завод Tesla. С аналогичным предложением выступил глава Удмуртии Александр Бречалов. Минпромторг пригласил Маска обсудить строительство завода по производству электромобилей Tesla в России. Дачникам разъяснили «запрет» на петрушку 22 мая 2021, 10:43

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Семена петрушки кудрявой включены в СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», однако само растение под запрет не попадает, поэтому его выращивание и употребление абсолютно законно, объяснил правозащитник, председатель коллегии адвокатов «Корчаго и Партнеры» Евгений Корчаго. Корчаго пояснил, что «в список запрещенных растений включены только семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека масло», передает агентство «Прайм». Если будет доказано, что культивация семян происходит для получения наркотического масла, за это полагается ответственность в соответствии со ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» – прим. ВЗГЛЯД). При этом сама петрушка не попадает под запрет – ее выращивание и употребление законно. Ранее в Госдуме опровергли введение штрафов для дачников за сорняки на участке. На Украине заявили о циничном отношении Европы к обидам Зеленского 22 мая 2021, 11:33

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Вера Басилая

Президент Украины Владимир Зеленский обижается на Европу из-за недостаточного уровня поддержки в конфликте с Россией, а европейские политики относятся к нему цинично, считая непрофессионалом, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. «Зеленский рассчитывал на совсем другой уровень поддержки хотя бы времен Петра Порошенко, а этого уровня поддержки нет, и из-за этого он должен быть более осторожным и сдержанным в отношении той же России сегодня. А там, в Европе, его слова воспринимают не эмоционально, а рационально, считают непрофессионализмом в политике. Это очень циничные люди», – приводит РИА «Новости» слова эксперта. Ранее Зеленский заявил, что надеется на увеличение поддержки официального Киева со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Президент Украины также выразил мнение, что отказ США от санкций против проекта «Северный поток – 2» будет проигрышем Соединенных Штатов и лично президента Джо Байдена. Мосгорсуд признал законным взыскание с Абызова 32,5 млрд рублей 21 мая 2021, 17:17 Текст: Вера Басилая

Суд апелляционной инстанции оставил без изменения решение районного суда о взыскании с экс-министра открытого правительства России Михаила Абызова и пяти компаний 32,5 млрд рублей, отклонив жалобы адвокатов на приговор. Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобы на решение Гагаринского суда о взыскании с экс-министра открытого правительства России Михаила Абызова и пяти иностранных компаний 32,5 млрд рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. Жалобы, которые подали как адвокаты Абызова, так и представители кипрских компаний, которых следствие считает подконтрольными бывшему министру, удалось рассмотреть лишь с третьей попытки. Сначала заседание было отложено из-за того, что Абызову во время процесса стало плохо, второй раз из-за проблем с видеосвязью. Ранее Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова и пяти иностранных компаний 32,5 млрд рублей. Деньги должны быть обращены в доход государства. Прокуратура считает, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра. Напомним, в августе Следственный комитет завершил расследование дела в отношении Абызова. В сентябре прокурор в ходе заседания суда сообщил, что Абызов в 2015 году незаконно владел минимум 70 компаниями в Эстонии. Всего соучастниками бывшего министра стали 15 человек. Четверо из них – Владимир Ниязов, Сергей Столяров, Андрей Титоренко и Константин Тян находятся в международном розыске. Суд уже арестовал два дома Абызова, три квартиры и другую недвижимость, а также 437 млн рублей. Захарова упрекнула США в грубой и неуместной риторике 22 мая 2021, 02:54

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Тема Украины присутствует в диалоге Москвы и Вашингтона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Оценивая «публичную сторону» обсуждения, она сказала, что «американская риторика грубая, неуместная», иногда со стороны США присутствуют «элементы фальсификации, причем и в историческом контексте, и на современном этапе», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24». Захарова заявила, что сферы, в которых Москва и Вашингтон «могут взаимодействовать», «давно и хорошо описаны». «Начиная от народов наших стран, которые развивают и гуманитарные связи, и имеют и личные, дружеские контакты, хотят вести бизнес, и заканчивая глобальной мировой повесткой», – сказала она, добавив, что «это и есть суть двухсторонних отношений». Как подчеркнула официальный представитель МИД России, отношения стран «должны быть равноправными, основанными на взаимном уважении и взаимовыгодными». Вопросы, которые поднимались в ходе встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике, пошли на доклад к президентам двух государств, сообщила Захарова. Встреча «проходила в развитие телефонного разговора президентов», который состоялся в апреле. «Соответственно, исходя из тех установок, которые были даны президентами, она и развивалась», – сказала она. В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Госсекретарь США заявил, что целью его встречи было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях. Минпромторг пригласил Маска обсудить строительство завода Tesla в России 21 мая 2021, 20:22

Фото: Dylan Stewart/Image of Sport/Sipa USA/Reuters

Текст: Елизавета Булкина

Минпромторг пригласил бизнесмена и главу компаний SpaceX и Tesla Илона Маска обсудить строительство завода по производству электромобилей Tesla в России. «Дорогой Илон Маск! Мы были рады узнать, что вы думаете о строительстве завода в России. Кстати, в нашей стране действуют государственные меры поддержки для локализованных производителей. Приезжайте, обсудим», – говорится в сообщении в Twitter ведомства. Обращение к Маску написано на английском языке. Ранее в пятницу Маск в ходе российского марафона «Новое знание» заявил, что Тesla рассматривает Россию в качестве возможного места размещения заводов по производству электромобилей. Кроме того, Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ. Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил открыть в этом регионе первый в России завод Tesla. С аналогичным предложением выступил глава Удмуртии Александр Бречалов. Польская PGNiG открестилась от переговоров с Газпромом 22 мая 2021, 05:54

Фото: Jaap Arriens/Zums/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Польская энергетическая компания PGNiG не ведет переговоры о продлении Ямальского соглашения с Газпромом на поставки газа, заявил замглавы PGNiG Пшемыслав Вацлавский. По его словам, «информация СМИ» о том, что такие переговоры ведутся, «удивляет», передает ТАСС со ссылкой на BiznesAlert. Напомним, Польша заявляла, что не собирается продлевать контракт с Газпромом, действие которого заканчивается в 2022 году. Варшава сказала, что заменит российский газ сжиженным природным газом из США и Катара, а также с помощью газопровода Baltic Pipe, который в конце 2022 года должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию.