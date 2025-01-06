IIHF заявила, что хочет возвращения сборной России по хоккею к соревнованиям

Президент IIHF Тардиф выразил желание увидеть скорейшее возвращение сборной России по хоккею к международным соревнованиям

Tекст: Антон Антонов

Тардиф заявил, что организация считает важным скорейшее возвращение сборных России и Белоруссии, так как это будет означать, «что военные действия закончились». Однако, как заявил Тардиф, федерация не будет рисковать «ни соревнованиями, ни игроками». Он призвал «оценить, что произойдет в ближайшие два месяца».

Он добавил, что решение по участию сборных России и Белоруссии должно быть принято в феврале, чтобы организаторы могли составить расписание игр и начать планирование, передает РИА «Новости».

Тардиф подчеркнул, что основным приоритетом остается безопасность игроков, и Международный олимпийский комитет также должен будет принять соответствующее решение. «Мы не будем рисковать», – подчеркнул президент IIHF.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году совет IIHF отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований в связи с ситуацией на Украине. Позднее IIHF решила продлить отстранение российских и белорусских хоккеистов. В 2025 году запланировано обсуждение вопроса реинтеграции сборных на сезон-2025/26, который станет олимпийским.