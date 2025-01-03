Финляндия возглавила оборонное сотрудничество Северной Европы

Tекст: Вера Басилая

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подчеркнул значимость партнерства с северными странами, отметив, что оно основывается на общих ценностях и интересах безопасности, передает «Интерфакс».

«Страны Северной Европы остаются нашими ближайшими международными партнерами», – сказал Хяккянен.

Он также отметил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО создало сильный регион на севере Европы, укрепляющий сдерживание и оборону Североатлантического союза.

В течение срока председательства Финляндия сосредоточится на реализации новых политических концепций оборонного сотрудничества до 2030 года. Основное внимание будет уделено функциональной совместимости, включая аспекты военной мобильности, логистики и надежности поставок. Хяккянен также отметил, что это представляет собой важное изменение для NORDEFCO и сотрудничества между северными странами, позволяющее им осуществлять совместные стратегии и операции НАТО.

Ранее в НАТО решили создать стратегию для противодействия «гибридным атакам» России.

Финская газета Iltalehti сообщила, что Россия якобы отрабатывает нападение на Финляндию и другие страны на восточном фланге НАТО.