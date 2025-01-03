Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Финляндия возглавила оборонное сотрудничество Северной Европы
Финляндия с начала года стала председателем оборонного сотрудничества стран Северной Европы, ее председательство в NORDEFCO продлится до конца 2025 года, сообщило Министерство обороны Финляндии.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подчеркнул значимость партнерства с северными странами, отметив, что оно основывается на общих ценностях и интересах безопасности, передает «Интерфакс».
«Страны Северной Европы остаются нашими ближайшими международными партнерами», – сказал Хяккянен.
Он также отметил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО создало сильный регион на севере Европы, укрепляющий сдерживание и оборону Североатлантического союза.
В течение срока председательства Финляндия сосредоточится на реализации новых политических концепций оборонного сотрудничества до 2030 года. Основное внимание будет уделено функциональной совместимости, включая аспекты военной мобильности, логистики и надежности поставок. Хяккянен также отметил, что это представляет собой важное изменение для NORDEFCO и сотрудничества между северными странами, позволяющее им осуществлять совместные стратегии и операции НАТО.
Ранее в НАТО решили создать стратегию для противодействия «гибридным атакам» России.
Финская газета Iltalehti сообщила, что Россия якобы отрабатывает нападение на Финляндию и другие страны на восточном фланге НАТО.