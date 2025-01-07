Байден решил посетить инаугурацию Трампа

Представитель Белого дома Жан-Пьер сообщила о намерении Байдена посетить инаугурацию Трампа

Tекст: Антон Антонов

Жан-Пьер привела слова Байдена: «Я пригласил приходящего президента утром 20 января в Белый дом и я буду на его инаугурации позже тем днем». Она подчеркнула, что Байден хочет «руководить своим примером», передает РИА «Новости».

В 2021 году Трамп не присутствовал на инаугурации Байдена, заявляя, что выборы прошли с нарушениями. Он покинул Белый дом рано утром 20 января и отправился во Флориду.

Белый дом отрицает сложности при передаче власти Трампу. Согласно заявлению Жан-Пьер, передача власти между администрациями проходит эффективно. Она добавила, что Байден верит в демократию и мирную передачу власти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обвинил действующего американского лидера в усложнении передачи власти. В понедельник Байден заявил, что считает прежние действия Трампа угрозой демократии. В ноябре Байден подтвердил свое обещание о мирной передаче полномочий Трампу.



