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Байден решил посетить инаугурацию Трампа
Представитель Белого дома Жан-Пьер сообщила о намерении Байдена посетить инаугурацию Трампа
Президент США Джо Байден пригласил избранного главу американского государства Дональда Трампа в Белый дом утром 20 января, Байден намерен посетить инаугурацию, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер привела слова Байдена: «Я пригласил приходящего президента утром 20 января в Белый дом и я буду на его инаугурации позже тем днем». Она подчеркнула, что Байден хочет «руководить своим примером», передает РИА «Новости».
В 2021 году Трамп не присутствовал на инаугурации Байдена, заявляя, что выборы прошли с нарушениями. Он покинул Белый дом рано утром 20 января и отправился во Флориду.
Белый дом отрицает сложности при передаче власти Трампу. Согласно заявлению Жан-Пьер, передача власти между администрациями проходит эффективно. Она добавила, что Байден верит в демократию и мирную передачу власти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обвинил действующего американского лидера в усложнении передачи власти. В понедельник Байден заявил, что считает прежние действия Трампа угрозой демократии. В ноябре Байден подтвердил свое обещание о мирной передаче полномочий Трампу.