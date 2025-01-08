То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.20 комментариев
Количество обращений к омбудсмену в России в 2024 году выросло на 33%
Уполномоченный по правам человека в России получил 98,6 тыс. обращений за год
Количество обращений к уполномоченному по правам человека в России в 2024 году увеличилось на 33% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 98,6 тыс. заявлений, половина из которых связана с СВО.
Положительное разрешение было получено по 2528 обращениям, охватывающим 3620 заявителей. В рамках этой работы состоялось множество личных приемов, в том числе в регионах, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.
Особое внимание уделено вопросам, связанным со специальной военной операцией, которые составили 49% от общего числа обращений. Благодаря координации с Минобороны и ФСБ было возвращено 689 военнослужащих из Украины. Также была предоставлена информация о судьбе 2690 военнослужащих, оказана психологическая и медицинская помощь, и произведены соответствующие выплаты.
Кроме того, была оказана помощь в предоставлении психологической помощи семьям (направлено 135 писем в отношении 161 людей). По 81 обращению от участников СВО было оказано содействие в предоставлении медицинской помощи. Осуществлены выплаты по 127 обращениям.
В 2024 году также были проведены три обмена письмами между российскими и украинскими военнослужащими. Через международные правозащитные структуры, такие как Международный Комитет Красного Креста, Уполномоченный направила более 800 заявлений, акцентируя внимание на нарушение прав человека со стороны Украины.
Уполномоченный использовала международные площадки, включая Евразийский Альянс Омбудсменов, для продвижения российской позиции. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев привело к посещению 31 ПВР для эвакуированных.
Помимо работы по обращениям, связанным с СВО, одним из ведущих направлений работы остаются вопросы уголовного судопроизводства. В 2024 году уполномоченный получил более 8 тыс. таких обращений, что на 11% меньше, чем в предыдущем году. В результате было отменено 311 процессуальных решений и возбуждено 27 уголовных дел.
Также аппаратом омбудсмена была оказана поддержка в решении жилищного вопроса 4241 гражданам. В десяти населенных пунктах восстановлена работа жизненно важных инженерных ресурсов. Жилье или меры господдержки получили 24 семьи, два дома признаны аварийными, в двух населенных пунктах произведен перерасчет неправильных начислений за услуги ЖКУ и др.
В сфере исполнения уголовных наказаний положительное решение получили 738 жалоб. К дисциплинарной ответственности привлечено 75 должностных лиц, к административной ответственности – одно должностное лицо, возбуждены четыре уголовных дела.
Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что украинская и российская стороны обсуждают обмен 1,5 тыс. военнопленными, но решение пока не принято.
Также Москалькова отметила, что выполнение задач президента Владимира Путина в рамках СВО стало главной целью для российских властей, она подчеркнула важность соблюдения прав участников спецоперации.