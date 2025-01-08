То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.20 комментариев
Financial Times: Западным странам не стоит преувеличивать конфликт на Украине
Financial Times: Конфликт на Украине не стоит считать определяющим мировой порядок
Западным странам стоит избегать восприятия конфликта на Украине как решающего фактора для мирового порядка, пишет Financial Times.
В материале издания отмечается, что не имеет значения, какой будет потенциальная мирная сделка, или на какие уступки согласится Киев, передает РИА «Новости».
Важно понимать, что этот конфликт не стоит рассматривать как столкновение глобального масштаба, способное изменить международный порядок. Автор статьи также отметил, что США и Европа должны сосредоточиться на достижении выгодной для Украины мирной сделки в пределах разумного. При этом журналист советует избегать излишней шумихи вокруг боевых действий.
«Украина – не центр вселенной», – резюмировал обозреватель, подчеркивая необходимость адекватного восприятия ситуации.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил необходимость реалистичных обсуждений территориальных вопросов Украиной в рамках текущего конфликта, а госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Киев вряд ли сможет «вернуть» территории, которые вошли в состав России после референдумов, но Украине необходимы гарантии безопасности.