В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.9 комментариев
Маск назвал власти Калифорнии худшими на фоне пожаров в штате
Маск назвал власти Калифорнии худшими руководителями на фоне пожаров в Лос-Анджелесе
Предприниматель Илон Маск согласился с критикой в адрес властей Калифорнии, которые оказались неспособными эффективно справиться с пожарами в штате, что привело к масштабным разрушениям и гибели людей.
Маск выразил свое мнение о руководстве Калифорнии, согласившись с утверждением пользователя в соцсети Х о том, что власти штата являются худшими руководителями в США. Как сообщает ТАСС, Маск прокомментировал пост, в котором Калифорнию называли местом с лучшей землей и худшими руководителями, добавив: «Правда».
Автор поста обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в провальной политике управления водными и лесными ресурсами, что, по его мнению, стало причиной неконтролируемых пожаров.
Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший, также высказался в отношении губернатора, упомянув о передаче пожарного снаряжения Лос-Анджелесом Украине. Он критиковал действия властей Калифорнии на фоне продолжающихся пожаров в округе Лос-Анджелес, которые охватили почти 11 тыс. гектаров, уничтожив более 1 тыс. строений и унеся жизни как минимум пяти человек. Более 175 тыс. потребителей электроэнергии остаются без света.
Для борьбы с пожарами местные власти запросили помощь у соседних округов и сотрудников экстренных служб из Вашингтона, Орегона и Невады. Однако сильные порывы ветра и низкая влажность усложняют ситуацию, увеличивая количество пожаров до шести. Телекомпания CNN отмечает, что прогнозы AccuWeather предполагают ущерб от этих пожаров в пределах от 52 до 57 млрд долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в округе Лос-Анджелес продолжаются масштабные пожары, уже унесшие жизни пяти человек, а площадь возгорания превысила 10 тыс. гектаров, уничтожив более тысячи строений.
Лесные пожары вынудили власти объявить эвакуацию, затронувшую резиденцию вице-президента США Камалы Харрис, сообщил канал NBC News.
Президент США Джо Байден отменил визит в Италию в связи с лесными пожарами в Калифорнии, которые привели к гибели по меньшей мере пяти человек и вынудили объявить режим чрезвычайного положения в штате.