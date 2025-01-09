  • Новость часаДания допустила возможность отсоединения Гренландии
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Что ждет Украину в 2025 году

    В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Рождество Христово наделяет историю смыслом

    То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее – рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская культура не принимает только ненависти к России

    Современная русская культура не принимает только одного – ненависти к России. Стремление к верности своей стране, ее государству и ее языку – это не субкультура, это естественное состояние художника здесь и сейчас.

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    9 января 2025, 06:28 • Новости дня

    Пожары в Лос-Анджелесе унесли жизни пяти человек

    Число погибших при пожарах в округе Лос-Анджелес достигло пяти человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В округе Лос-Анджелес продолжаются масштабные пожары, уже унесшие жизни пяти человек, а площадь возгорания превысила 10 тыс. гектаров, уничтожив более тысячи строений.

    Стало известно о том, что в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, число жертв пожаров возросло до пяти человек, сообщает ТАСС. Ранее шериф округа Роберт Луна сообщил телекомпании ABC о двух погибших. Сейчас общая площадь возгорания превышает 10 тыс. гектаров, огонь уничтожил более тысячи строений.

    Свыше 930 тыс. потребителей электроэнергии в округе остаются без света. По прогнозам AccuWeather, ущерб и экономические потери от пожаров могут составить от 52 до 57 млрд долларов. В настоящее время с огнем борются около 1,5 тыс. пожарных, но локализация пожаров пока не представляется возможной.

    Местные власти запросили помощь из соседних округов и штатов Вашингтон, Орегон и Невада. Ситуация осложняется низкой влажностью и сильными ветрами, что способствует распространению огня. Более 70 тыс. жителей были эвакуированы из опасных зон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, церемонию объявления номинантов премии SAG Awards в Лос-Анджелесе отменили из-за мощных лесных пожаров, что привело к эвакуации района Палисейдс, где проживают около 30 тыс. человек, включая вице-президента США. Лесные пожары в Лос-Анджелесе вынудили власти объявить эвакуацию, затрагивающую резиденцию вице-президента США Камалы Харрис.

    8 января 2025, 13:14 • Новости дня
    Ученый объяснил претензии Трампа на Гренландию и Канаду

    Ученый Боярский: Взяв под контроль Гренландию и Канаду, США получат доступ к Северо-Западному проходу

    Ученый объяснил претензии Трампа на Гренландию и Канаду
    @ Rick Scuteri/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Штаты заинтересованы в том, чтобы получить контроль над Северо-Западным проходом, а также в усилении собственного военного присутствия в Арктике. Так ученый Виктор Боярский в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил желание Дональда Трампа присоединить Канаду и Гренландию к США.

    «У американцев уже есть военная база на севере Гренландии. И в этом смысле Трампу было бы выгодно иметь эти территории в составе своей страны. Это серьезно расширило бы военное присутствие Штатов в Арктике», – сказал Виктор Боярский, полярник, директор Музея Арктики и Антарктики.

    По его словам, там может базироваться авиация, которая позволит США «легче до всего доставать, не прося разрешения у Дании». Немалую роль играет и тот факт, что из всего перечня арктических государств только Россия не является членом НАТО. «Так что в данном случае возможное военное противостояние вполне очевидно», – пояснил аналитик.

    «Кроме того, в перспективе вода станет наиболее востребованным ресурсом. И иметь Гренландию, как второй после Антарктиды запасник воды, было бы неплохо, – рассуждает спикер. – Тем более уже существуют проекты по транспортировке айсбергов в засушливые места. А тут Гренландия будет, что называется, под боком у США, никуда ходить не надо», – продолжает эксперт. Однако он усомнился в том, что Дания «уступит».

    Спикер также обратил внимание на залежи различных ресурсов, которые есть в регионе. Так, он напомнил о претензиях Штатов на Арктический шельф. «И тут речь идет уже о контроле над Канадой», – поясняет специалист.

    Еще один аспект, который объясняет желание Трампа заполучить Гренландию и Канаду, – это логистика. «Речь может пойти о Северо-Западном проходе. Однако важно понимать, что он серьезно уступает нашему Северному морскому пути. Более того, основная загвоздка во всей этой истории – это корабли. Чтобы говорить о некоем присутствии в Арктике, надо иметь соответствующий флот», – подчеркивает полярник.

    И тут у России есть «мощный козырь». «Ни у канадцев, ни у американцев нет атомного ледокольного флота. Есть дизельные корабли, однако они проигрывают атомным. У нас же флот атомных ледоколов пополняется, это единственный в мире флот такого рода. И в отличие от США, наша страна может реально обеспечить транспортное и другое сообщение в этом регионе», – заключил Боярский.

    Ранее Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social карту, на которой Соединенные Штаты и Канада окрашены в один цвет, символизируя объединение стран. Как пишет ТАСС, избранный президент США также утверждает, что канадцы поддерживают его идею о присоединении к Штатам в качестве 51-го штата.

    По мнению Трампа, подобный шаг укрепит экономическую стабильность Канады и защитит ее от внешних угроз, в том числе от России и Китая. Однако канадский премьер-министр Джастин Трюдо категорически отверг такую возможность. Он считает, что оба государства больше выигрывают, оставаясь независимыми и продолжая быть крупнейшими партнерами в сфере торговли и безопасности.

    Между тем до этого Трамп также заявил о необходимости присоединения Гренландии. По его мнению, остров имеет стратегическую важность для национальной безопасности США и защиты «свободного мира», включая противостояние «угрозам» от Китая и России.

    В своей речи, произнесенной в резиденции Мар-а-Лаго, Трамп подчеркнул: «Гренландия необходима нам для целей национальной безопасности. Мне это говорили еще задолго до того, как я баллотировался. На острове всего около 45 тыс. человек, и никто толком не знает, имеет ли Дания законное право на него. Если да, то им следует уступить Гренландию, потому что она нужна нам для защиты свободного мира».

    Трамп также отметил усиление присутствия Китая и России в Арктическом регионе, добавив, что США не допустят доминирования этих стран в этом стратегически важном районе. «Вы даже не нуждаетесь в биноклях, чтобы увидеть китайские и российские корабли повсюду. Мы этого не допустим», – заявил он.

    Напомним, заявления Трампа о возможном присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут оказаться частью стратегии противодействия влиянию России и Китая, об этом писала газета Washington Post. Кроме того, близкие к Трампу источники подтвердили серьезность его намерений приобрести Гренландию и вернуть контроль над Панамским каналом.

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    7 января 2025, 20:54 • Новости дня
    Трамп заявил о фиаско Байдена на Украине

    Трамп обвинил Байдена в фиаско на Украине

    Трамп заявил о фиаско Байдена на Украине
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп обвинил действующего лидера Джо Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

    Трамп заявил, что считает конфликт на Украине результатом «фиаско» Байдена. Как передает РИА «Новости», Трамп отметил, что если бы в Белом доме был президент, который знал, что делает, этого бы никогда не произошло. Он добавил, что из-за действий Байдена теперь гибнут люди и разрушаются города.

    Трамп также сообщил, что осведомлен о готовности российского президента Владимира Путина к переговорам, но такие контакты возможны только после его инаугурации 20 января. Он подчеркнул, что каждый день на Украине погибают люди, в том числе молодые солдаты, и что сотни тысяч солдат с обеих сторон гибнут каждую минуту. Тем не менее, Трамп пока не может назвать приблизительную дату контактов с Путиным.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    8 января 2025, 04:04 • Новости дня
    Минюст США конфисковал квартиры у российского бизнесмена

    Минюст США конфисковал во Флориде квартиры Виктора Перевалова за 1,8 млн долларов

    Минюст США конфисковал квартиры у российского бизнесмена
    @ Ting Shen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Две квартиры во Флориде, принадлежащие российскому бизнесмену Виктору Перевалову, были конфискованы Министерством юстиции США из-за нарушения санкций, введенных против него в 2018 году.

    Министерство юстиции США добилось конфискации двух квартир в штате Флорида, которые, как указывается, принадлежат российскому бизнесмену Виктору Перевалову. Об этом сообщается в заявлении на сайте ведомства.

    Конфискация стала результатом рассмотрения иска, поданного в феврале 2024 года. Согласно документу, суд вынес заочное решение, позволившее изъять два кондоминиума в Майами. Квартиры содержались, передавались и сдавались в аренду в нарушение санкций США против Перевалова.

    Общая стоимость конфискованного имущества оценивается в 1,8 млн долларов. В заявлении указано, что санкции против Перевалова были введены Минфином США в 2018 году.

    Перевалов и его соучредитель Валерий Абрамов являются акционерами компании «ВАД», участвовавшей в строительстве трассы «Таврида» в Крыму. В январе 2018 года компания «ВАД» была внесена в санкционный список США.

    Напомним, в прошлом году россиянина в США обвинили в попытке вывести из-под санкций яхту предпринимателя Виктора Вексельберга.

    Ранее в Финляндии арестовали более 30 объектов российской недвижимости, принадлежащих Российскому государству, из-за исков компаний Украины.

    Между тем в берлинском отделении оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) по земле заявили, что недвижимое имущество России в германской столице необходимо продать и передать вырученные средства на помощь Украине.

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    8 января 2025, 00:15 • Новости дня
    Трюдо: Черта с два Канада станет частью США
    Трюдо: Черта с два Канада станет частью США
    @ Spencer Colby/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг возможность присоединения страны к США, отметив, что это абсолютно исключено, и подчеркнул важность взаимного партнерства для обеих стран.

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что присоединение Канады к США категорически исключено, передает РИА «Новости». В своем аккаунте в соцсети X он написал: «Черта с два Канада станет частью Соединенных Штатов».

    По его словам, обе страны извлекают значительную выгоду от взаимного сотрудничества в торговле и области безопасности. Это заявление прозвучало в ответ на недавние предложения от избранного президента США Дональда Трампа о возможности присоединения Канады в качестве 51-го штата.

    Трюдо подчеркнул, что работники и сообщества в Канаде и США выигрывают от существующего партнерства, и предложил продолжать укреплять экономические и дипломатические связи между государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о своем намерении покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии, а избранный президент США Дональд Трамп, комментируя это заявление, отметил возможность того, что канадцы могут стать 51-м штатом США. Трамп также заявил, что налоги для канадцев снизятся более чем на 60%, если это произойдет, при этом он назвал Джастина Трюдо губернатором.

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    9 января 2025, 01:55 • Новости дня
    Дания допустила возможность отсоединения Гренландии

    Глава МИД Дании заявил о возможной независимости Гренландии от королевства после слов Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил мнение о вероятности независимости Гренландии, отметив при этом, что остров вряд ли пожелает стать частью США.

    Как сообщает РИА «Новости», Ларс Лекке Расмуссен, возглавляющий Министерство иностранных дел Дании, высказался о перспективах независимости Гренландии. Он отметил, что у острова есть амбиции, которые могут привести к его обретению статуса независимого государства. «Мы полностью признаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой», – подчеркнул он.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о стратегической важности Гренландии для нации и подчеркнул необходимость ее присоединения к Соединенным Штатам. При этом он отказался обещать, что не применит военную силу для установления контроля над островом. Однако, по словам Расмуссена, маловероятно, что Гренландия пожелает стать частью США.

    Исследовательская компания Megafon провела опрос по заказу телеканала TV2, который показал, что большинство датчан выступают за сохранение Гренландии в составе королевства, несмотря на заявления Трампа. В ответ на его слова премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что Гренландия не продается.

    Исторически, до 1953 года Гренландия была колонией Дании. В 2009 году остров получил автономию, что предоставило ему возможность самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о риске обострения конфронтации США с Россией в случае контроля США над Канадой и Гренландией в борьбе за арктические маршруты; посол России в Дании подчеркнул важность независимого решения гренландцев о будущем острова и недопустимость внешнего вмешательства; канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что европейские лидеры выразили недоумение по поводу заявлений Дональда Трампа о возможности пересмотра границ в отношении Гренландии и Панамского канала.

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    8 января 2025, 21:01 • Новости дня
    Блинкен допустил участие третьих стран в патрулировании на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о возможности привлечения третьих стран к патрулированию на Украине в случае достижения договоренностей о прекращении огня.

    Блинкен выступил с этим заявлением на пресс-конференции в Париже, где он находился вместе с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро, передает ТАСС.

    Он отметил, что такие договоренности могут включать патрулирование линий разграничения разными странами. Блинкен добавил, что вопрос участия США в этих действиях будет решаться следующей администрацией, избранного президента Дональда Трампа. По его словам, «если до этого дойдет», Соединенные Штаты должны будут определить свою роль в таком процессе.

    Ранее президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности своей страны выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине. В понедельник американский журналист Джексон Хинкл предложил вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине исключительно между США и Россией, исключив участие Украины.

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    8 января 2025, 04:27 • Новости дня
    Трамп показал карту США с присоединенной Канадой

    Трамп заявил о поддержке канадцев объединить их страну с США на карте

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп представил карту, на которой США и Канада объединены в одно государство, утверждая, что многие канадцы поддерживают эту идею.

    Американский политик Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social карту, на которой Соединенные Штаты и Канада окрашены в один цвет, символизируя объединение стран. Как пишет ТАСС, эта карта сопровождается утверждением Трампа о якобы поддержке канадцев в вопросе присоединения к США в качестве 51-го штата.

    По мнению Трампа, подобный шаг укрепит экономическую стабильность Канады и защитит ее от внешних угроз, в том числе от России и Китая. Однако канадский премьер-министр Джастин Трюдо категорически отверг такую возможность. Он заявил, что оба государства больше выигрывают, оставаясь независимыми и продолжая быть крупнейшими партнерами в сфере торговли и безопасности.

    Трюдо отметил, что сотрудничество между двумя странами является прагматичным и выгодным для обоих государств. Он добавил, что нет никаких оснований для изменения текущего статуса, и подчеркнул, что Канада не рассматривает возможность стать частью Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг возможность присоединения страны к США, подчеркнув важность взаимного партнерства для обеих стран.

    Избранный президент США Дональд Трамп заметил, что канадцы могут стать 51-м штатом США, комментируя заявление Трюдо о намерении уйти в отставку. Журналистка The Daily Telegraph Поппи Коберн предложила Великобритании стать 51-м штатом США из-за ущербной экономической политики премьер-министра Кира Стармера.

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    9 января 2025, 00:54 • Новости дня
    Спецпосланник Келлог назвал отказ Байдена от переговоров с Путиным главной ошибкой

    Новый спецпосланник США по Украине назвал ошибкой Байдена отказ от переговоров с Путиным

    Tекст: Денис Тельманов

    Кит Келлог заявил, что решение Джо Байдена не вести переговоры с Владимиром Путиным после 2022 года стало самой большой ошибкой уходящего президента США.

    Спецпосланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что решение президента США Джо Байдена не вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным является самой большой ошибкой действующего американского президента. Об этом сообщает ТАСС.

    В интервью телеканалу Fox News Келлог подчеркнул, что Байден не разговаривал с Путиным более двух лет, что, по его мнению, недопустимо для главы государства.

    «Президент разговаривает как с противниками, так и с союзниками, и он знает, что это непросто, но на самом деле он знает, что нужно разговаривать с людьми, чтобы достичь конечного результата, и именно это он и собирается сделать», – заявил Келлог.

    Келлог выразил уверенность, что новая администрация сможет создать условия для переговоров Трампа с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что решение может быть найдено в ближайшей перспективе, однако отказался указывать конкретные сроки.

    Между тем, бывший президент США Дональд Трамп выразил желание провести переговоры с российским лидером в течение ближайших полугода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обвинял Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

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    7 января 2025, 08:36 • Новости дня
    Число жертв землетрясения в Тибете достигло 53 человек

    Tекст: Александра Юдина

    В результате землетрясения в Тибетском автономном районе Китая число погибших достигло 53, пострадавших – 62 человека, сообщает агентство Синьхуа.

    Согласно сведениям оперативного штаба по оказанию помощи, число жертв землетрясения в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая выросло до 53 человек, в то время как количество пострадавших увеличилось до 62, передает РИА «Новости».

    Землетрясение произошло в уезде Тингри городского округа Шигадзе. Спасательные работы продолжаются, власти мобилизовали все необходимые ресурсы для оказания помощи пострадавшим и минимизации последствий катастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате сильного землетрясения магнитудой 6,8 в Тибетском автономном районе Китая на границе с Непалом погибли 36 человек, разрушено много зданий.

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    7 января 2025, 02:57 • Новости дня
    Вэнс в ответ на вопрос о разговоре Трампа с Путиным предложил «расслабиться»

    Вице-президент США Вэнс не дал однозначного ответа на вопрос о возможности телефонного разговора Трампа с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс уклонился от ответа на вопрос о возможности разговора избранного президента страны Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

    На вопрос о том, планирует ли Трамп поговорить с Путиным, Вэнс с улыбкой ответил: «Расслабьтесь, ребята», – передает ТАСС.

    Этот комментарий прозвучал сразу после совместного заседания Сената и Палаты представителей Конгресса США, где была утверждена победа Трампа на президентских выборах.

    После заседания Вэнс провел время в общении с американскими законодателями. В частности, он сфотографировался с несколькими членами Конгресса, включая Марджори Тейлор-Грин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конгресс США утвердил победу Трампа на выборах.

    Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

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    6 января 2025, 11:52 • Новости дня
    Американский журналист предложил вести переговоры по Украине только США и России

    Tекст: Александра Юдина

    Американский журналист Джексон Хинкл предложил вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине исключительно между США и Россией, исключив участие Украины.

    Американский журналист выразил мнение, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны вестись только между Россией и США, передает РИА «Новости».

    Он считает, что Украина не должна участвовать в переговорах, учитывая ее зависимость от Запада.

    По его мнению, любой украинский лидер, включая Владимира Зеленского, является марионеткой Запада. Это делает участие украинской стороны в переговорах ненужным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессмен Майкл Маккол заявил, что потеря Украины для США недопустима и подчеркнул необходимость предоставить ей рычаги в переговорах с Москвой. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев вряд ли сможет вернуть территории, вернувшиеся в состав России, но Украине необходимы гарантии безопасности. Бывший посол США в России Майкл Макфол предложил Трампу урегулировать конфликт на Украине через территориальные уступки в обмен на членство в НАТО.

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    8 января 2025, 00:48 • Новости дня
    США передадут Эстонии 50 млн долларов за помощь в деле Danske Bank

    Министерство юстиции США решило передать Эстонии 50 млн долларов конфискованных активов

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство юстиции США приняло решение о передаче Эстонии 50 млн долларов конфискованных активов в благодарность за помощь в расследовании дела об отмывании средств через Danske Bank в Эстонии.

    Как передает ТАСС, Министерство юстиции США выделило Эстонии 50 млн долларов из конфискованных активов. Эти средства переданы за содействие в расследовании дела об отмывании денег в отношении датского Danske Bank. Власти Эстонии обязались направить полученные средства на борьбу с финансовыми и трансграничными преступлениями и возврат других похищенных активов.

    Danske Bank признал свою вину в декабре 2022 года. Банк согласился на конфискацию 2,06 млрд долларов, признав соучастие в сговоре с клиентами эстонского отделения для обмана американских банков и надзорных органов.

    Согласно расследованию, с 2007 по 2015 год через эстонский филиал Danske Bank прошло около 1,5 трлн крон (230 млрд долларов) от иностранных клиентов. Происхождение основной части этой суммы вызвало подозрения, что привело к началу расследования. В результате генеральный директор банка Томас Борген покинул свой пост, а в 2019 году филиал в Эстонии был закрыт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий Deutsche Bank назвал подозрительной свою собственную сделку, якобы связанную с предпринимателем из России, согласно сообщению The New York Times.

    Миллиардер Борис Ротенберг проиграл в суде дело против четырех скандинавских банков, которые он обвинил в нарушении соглашений об обслуживанию из-за санкций США.

    Правоохранительные органы США начали расследование в отношении крупнейшего банка Дании Danske Bank, который подозревается в отмывании крупных сумм денег «из России и бывших советских республик», сообщили источники Wall Street Journal.

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    7 января 2025, 23:55 • Новости дня
    США сократили персонал ССО из-за нехватки финансирования

    Американские ССО сократили специалистов по психологическим операциям и разведке

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские Силы специальных операций сократили часть своего персонала из-за недофинансирования, включая специалистов по психологическим операциям и гражданским вопросам.

    Американские Силы специальных операций (ССО) столкнулись с необходимостью сократить часть своего персонала из-за нехватки финансирования, сообщает ТАСС.

    Помощник министра обороны США по специальным операциям и конфликтам малой интенсивности Кристофер Майер отметил, что бюджет ССО составляет около 14 млрд долларов. Однако, по его словам, этих средств недостаточно для выполнения всех задач, стоящих перед подразделением.

    Майер подчеркнул, что во время операций ССО часто получают поддержку от других родов войск, таких как ВВС, ВМС и сухопутные силы, что позволяет удерживать бюджет ССО на сравнительно низком уровне.

    Однако из-за нехватки финансирования пришлось отказаться от услуг специалистов по психологическим операциям, гражданским вопросам, а также сократить разведывательный персонал. Эти специалисты, по мнению Майера, играют важную роль в операциях, помогая понимать среду и воздействие на нее.

    Президент США Джо Байден в декабре утвердил оборонный бюджет страны на 2025 финансовый год в размере 895 млрд долларов. Тем не менее, бюджет ССО остался недостаточным для выполнения всех поставленных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские эксперты восхитились российской атомной подлодкой «Ясень-М», которая способна поражать цели на суше, воде и под водой благодаря своему ультра-тихому оснащению и вооружению, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон».

    Тысячи протестующих на Окинаве, включая губернатора, потребовали извинений и компенсаций от США за изнасилование 15-летней девушки американским военным в декабре прошлого года. Дональд Трамп в интервью Paris Match заявил о приоритетности урегулирования конфликта на Украине, отметив сложность ситуации по сравнению с другими кризисами в мире.


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    8 января 2025, 07:06 • Новости дня
    Эксперт предсказал поражение Украины без помощи США

    Без помощи США Украина потерпит поражение за 12-18 месяцев, считает эксперт

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский политолог Роберт Каган заявил, что без поддержки США Украина может проиграть в течение полутора лет, что представит серьезную проблему для новой администрации Дональда Трампа.

    Как пишет ТАСС, американский политолог Роберт Каган в статье для The Atlantic выразил мнение, что без дополнительной помощи США Украина может потерпеть поражение в течение 12-18 месяцев. По его словам, падение Украины было бы воспринято как провал США и их президента.

    Каган подчеркнул, что избранный вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс однажды выразил безразличие к судьбе Украины, и теперь американский народ должен решить, разделяет ли его мнение. Без значительных вливаний помощи Украина, по мнению Кагана, скорее всего, потерпит поражение в войне.

    Эксперт также отметил, что Украина столкнется с полным поражением и потерей суверенитета, что станет серьезной проблемой для избранного президента Дональда Трампа. Трамп обещал быстро завершить войну, но теперь стоит перед сложным выбором между признанием стратегического поражения и увеличением поддержки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны назначат ответственных за поставки для Украины по восьми военным направлениям, включая ВВС и артиллерию, с координацией внутри каждой коалиции из стран НАТО.

    Администрация Дональда Трампа не изменит международную военную помощь Украине, как заявил Пентагон. Избранный президент США Дональд Трамп выразил поддержку позиции России, выступающей против вступления Украины в НАТО, во время выступления в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

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    8 января 2025, 22:52 • Новости дня
    Макгрегор предсказал конфронтацию США с Россией из-за Арктики

    Контроль США над Канадой и Гренландией угрожает конфликтом с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о риске конфронтации США с Россией в случае контроля США над Канадой и Гренландией, что может обострить борьбу за арктические маршруты.

    Бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор выразил мнение, что установление контроля США над Канадой и Гренландией приведет к прямой конфронтации с Россией, передает ТАСС. Макгрегор подчеркнул, что такое развитие событий поставит США в конфликт с Россией, которая активно борется за господство над арктическими морскими путями.

    Макгрегор также высказал мнение, что наилучшим решением вопроса контроля в Арктике стало бы заключение договора, позволяющего свободный проход судов всех заинтересованных сторон. Он подчеркнул, что дипломатический путь может снять напряжение в регионе и предотвратить эскалацию конфликта между державами.

    Избранный президент США Дональд Трамп в рамках своих предвыборных заявлений неоднократно говорил о возможности превращения Канады в 51-й штат США. На этой неделе, выступая перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго, он отказался дать гарантии, что не прибегнет к силовым методам или экономическому принуждению для решения вопросов, связанных с Панамским каналом и Гренландией. Ранее Трамп выражал намерение вернуть контроль над Панамским каналом и заявлял о возможности присоединения Гренландии, которая является датской автономией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Дании подчеркнул важность независимого решения гренландцев о будущем острова и отметил недопустимость вмешательства извне в этот процесс.

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что европейские лидеры выразили недоумение по поводу заявлений Дональда Трампа о возможности пересмотра границ в отношении Гренландии.

    Дональд Трамп не оставляет идею присоединения Гренландии к США, несмотря на категоричный отказ со стороны Копенгагена.

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    • Сергей Миркин Сергей Миркин
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