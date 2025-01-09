  • Новость часаДания допустила возможность отсоединения Гренландии
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    В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Рождество Христово наделяет историю смыслом

    То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее – рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская культура не принимает только ненависти к России

    Современная русская культура не принимает только одного – ненависти к России. Стремление к верности своей стране, ее государству и ее языку – это не субкультура, это естественное состояние художника здесь и сейчас.

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    9 января 2025, 06:55 • Новости дня

    Байден отменил поездку в Италию из-за пожаров в Калифорнии

    Байден отказался от визита в Италию из-за пожаров, унесших жизни пятерых в Калифорнии

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден отменил визит в Италию в связи с лесными пожарами в Калифорнии, которые привели к гибели по меньшей мере пяти человек и вынудили объявить режим чрезвычайного положения в штате.

    Как сообщает ТАСС, президент США Джо Байден отменил свою поездку в Италию из-за трагических лесных пожаров в Калифорнии. Согласно заявлению пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, в результате пожаров в штате погибло как минимум пять человек.

    Президент вернулся из Лос-Анджелеса, где встретился с местными полицейскими, пожарными и другими сотрудниками экстренных служб, которые активно борются с огнем. Байден также объявил о введении режима бедствия в Калифорнии, чтобы мобилизовать дополнительные ресурсы на борьбу с пожарами.

    Жан-Пьер заявила: «После возвращения сегодня вечером из Лос-Анджелеса, где он ранее сегодня встретился с полицией, пожарными и сотрудниками экстренных служб, которые борются с историческими пожарами, бушующими в этом районе, и после введения режима бедствия в Калифорнии президент Байден принял решение отметить предстоящую поездку в Италию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, церемония объявления номинантов премии SAG Awards в Лос-Анджелесе была отменена из-за мощных лесных пожаров, что привело к эвакуации района Палисейдс, где проживают около 30 тыс. человек, включая вице-президента США. В другом материале сообщалось, что лесные пожары вынудили власти объявить эвакуацию, затрагивающую резиденцию вице-президента США Камалы Харрис, об этом сообщил телеканал NBC News.

    8 января 2025, 13:14 • Новости дня
    Ученый объяснил претензии Трампа на Гренландию и Канаду

    Ученый Боярский: Взяв под контроль Гренландию и Канаду, США получат доступ к Северо-Западному проходу

    Ученый объяснил претензии Трампа на Гренландию и Канаду
    @ Rick Scuteri/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Штаты заинтересованы в том, чтобы получить контроль над Северо-Западным проходом, а также в усилении собственного военного присутствия в Арктике. Так ученый Виктор Боярский в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил желание Дональда Трампа присоединить Канаду и Гренландию к США.

    «У американцев уже есть военная база на севере Гренландии. И в этом смысле Трампу было бы выгодно иметь эти территории в составе своей страны. Это серьезно расширило бы военное присутствие Штатов в Арктике», – сказал Виктор Боярский, полярник, директор Музея Арктики и Антарктики.

    По его словам, там может базироваться авиация, которая позволит США «легче до всего доставать, не прося разрешения у Дании». Немалую роль играет и тот факт, что из всего перечня арктических государств только Россия не является членом НАТО. «Так что в данном случае возможное военное противостояние вполне очевидно», – пояснил аналитик.

    «Кроме того, в перспективе вода станет наиболее востребованным ресурсом. И иметь Гренландию, как второй после Антарктиды запасник воды, было бы неплохо, – рассуждает спикер. – Тем более уже существуют проекты по транспортировке айсбергов в засушливые места. А тут Гренландия будет, что называется, под боком у США, никуда ходить не надо», – продолжает эксперт. Однако он усомнился в том, что Дания «уступит».

    Спикер также обратил внимание на залежи различных ресурсов, которые есть в регионе. Так, он напомнил о претензиях Штатов на Арктический шельф. «И тут речь идет уже о контроле над Канадой», – поясняет специалист.

    Еще один аспект, который объясняет желание Трампа заполучить Гренландию и Канаду, – это логистика. «Речь может пойти о Северо-Западном проходе. Однако важно понимать, что он серьезно уступает нашему Северному морскому пути. Более того, основная загвоздка во всей этой истории – это корабли. Чтобы говорить о некоем присутствии в Арктике, надо иметь соответствующий флот», – подчеркивает полярник.

    И тут у России есть «мощный козырь». «Ни у канадцев, ни у американцев нет атомного ледокольного флота. Есть дизельные корабли, однако они проигрывают атомным. У нас же флот атомных ледоколов пополняется, это единственный в мире флот такого рода. И в отличие от США, наша страна может реально обеспечить транспортное и другое сообщение в этом регионе», – заключил Боярский.

    Ранее Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social карту, на которой Соединенные Штаты и Канада окрашены в один цвет, символизируя объединение стран. Как пишет ТАСС, избранный президент США также утверждает, что канадцы поддерживают его идею о присоединении к Штатам в качестве 51-го штата.

    По мнению Трампа, подобный шаг укрепит экономическую стабильность Канады и защитит ее от внешних угроз, в том числе от России и Китая. Однако канадский премьер-министр Джастин Трюдо категорически отверг такую возможность. Он считает, что оба государства больше выигрывают, оставаясь независимыми и продолжая быть крупнейшими партнерами в сфере торговли и безопасности.

    Между тем до этого Трамп также заявил о необходимости присоединения Гренландии. По его мнению, остров имеет стратегическую важность для национальной безопасности США и защиты «свободного мира», включая противостояние «угрозам» от Китая и России.

    В своей речи, произнесенной в резиденции Мар-а-Лаго, Трамп подчеркнул: «Гренландия необходима нам для целей национальной безопасности. Мне это говорили еще задолго до того, как я баллотировался. На острове всего около 45 тыс. человек, и никто толком не знает, имеет ли Дания законное право на него. Если да, то им следует уступить Гренландию, потому что она нужна нам для защиты свободного мира».

    Трамп также отметил усиление присутствия Китая и России в Арктическом регионе, добавив, что США не допустят доминирования этих стран в этом стратегически важном районе. «Вы даже не нуждаетесь в биноклях, чтобы увидеть китайские и российские корабли повсюду. Мы этого не допустим», – заявил он.

    Напомним, заявления Трампа о возможном присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут оказаться частью стратегии противодействия влиянию России и Китая, об этом писала газета Washington Post. Кроме того, близкие к Трампу источники подтвердили серьезность его намерений приобрести Гренландию и вернуть контроль над Панамским каналом.

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    7 января 2025, 20:54 • Новости дня
    Трамп заявил о фиаско Байдена на Украине

    Трамп обвинил Байдена в фиаско на Украине

    Трамп заявил о фиаско Байдена на Украине
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп обвинил действующего лидера Джо Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

    Трамп заявил, что считает конфликт на Украине результатом «фиаско» Байдена. Как передает РИА «Новости», Трамп отметил, что если бы в Белом доме был президент, который знал, что делает, этого бы никогда не произошло. Он добавил, что из-за действий Байдена теперь гибнут люди и разрушаются города.

    Трамп также сообщил, что осведомлен о готовности российского президента Владимира Путина к переговорам, но такие контакты возможны только после его инаугурации 20 января. Он подчеркнул, что каждый день на Украине погибают люди, в том числе молодые солдаты, и что сотни тысяч солдат с обеих сторон гибнут каждую минуту. Тем не менее, Трамп пока не может назвать приблизительную дату контактов с Путиным.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    9 января 2025, 01:55 • Новости дня
    Дания допустила возможность отсоединения Гренландии

    Глава МИД Дании заявил о возможной независимости Гренландии от королевства после слов Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил мнение о вероятности независимости Гренландии, отметив при этом, что остров вряд ли пожелает стать частью США.

    Как сообщает РИА «Новости», Ларс Лекке Расмуссен, возглавляющий Министерство иностранных дел Дании, высказался о перспективах независимости Гренландии. Он отметил, что у острова есть амбиции, которые могут привести к его обретению статуса независимого государства. «Мы полностью признаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой», – подчеркнул он.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о стратегической важности Гренландии для нации и подчеркнул необходимость ее присоединения к Соединенным Штатам. При этом он отказался обещать, что не применит военную силу для установления контроля над островом. Однако, по словам Расмуссена, маловероятно, что Гренландия пожелает стать частью США.

    Исследовательская компания Megafon провела опрос по заказу телеканала TV2, который показал, что большинство датчан выступают за сохранение Гренландии в составе королевства, несмотря на заявления Трампа. В ответ на его слова премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что Гренландия не продается.

    Исторически, до 1953 года Гренландия была колонией Дании. В 2009 году остров получил автономию, что предоставило ему возможность самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о риске обострения конфронтации США с Россией в случае контроля США над Канадой и Гренландией в борьбе за арктические маршруты; посол России в Дании подчеркнул важность независимого решения гренландцев о будущем острова и недопустимость внешнего вмешательства; канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что европейские лидеры выразили недоумение по поводу заявлений Дональда Трампа о возможности пересмотра границ в отношении Гренландии и Панамского канала.

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    7 января 2025, 16:16 • Новости дня
    Двое осужденных на смертную казнь отказались от помилования Байдена
    Двое осужденных на смертную казнь отказались от помилования Байдена
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шеннон Агофски и Лен Дэвис отказались от замены смертного приговора на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение, посчитав это юридически невыгодным.

    Как передает NBC News, двое заключенных, Шеннон Агофски и Лен Дэвис, отказались принимать решение президента США Джо Байдена о замене их смертных приговоров на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Они подали в федеральный суд просьбу о блокировке этого решения, отмечая, что это ухудшит их юридическое положение в процессе апелляции.

    Агофски и Дэвис считают, что статус смертников предоставляет им дополнительную юридическую защиту в виде более тщательной проверки их дел, которую они могут потерять при изменении приговора. Агофски заявил, что такая комутация создает несправедливые условия для его защиты, тогда как Дэвис указывает, что смертный приговор привлекает внимание к нарушениям в его деле.

    По мнению эксперта по конституционному праву Дэна Кобила, заключенным будет сложно вернуть смертные приговоры, так как президент обладает полномочиями на помилование без согласия осужденных. Кобил отметил, что в истории были случаи, когда заключенные отказывались от помилования в пользу казни, однако решение президента о комутации также основывается на общественном благе.

    Робин Махер, исполнительный директор Death Penalty Information Center, подчеркнула, что большинство федеральных смертников благодарны за решение Байдена, поскольку оно является конституционно обоснованным и окончательным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выразил недовольство решением президента США Джо Байдена о помиловании сына Хантера, считая это подрывом доверия, а американский суд решил прекратить дело против Хантера Байдена, в то время как Дональд Трамп в рождественском поздравлении назвал заключенных, получивших помилование от Джо Байдена, «везучими душами» и пожелал им «катиться в ад».

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    6 января 2025, 21:19 • Новости дня
    Трамп заявил, что Байден усложняет передачу власти

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в усложнении передачи власти из-за новых решений администрации по экологии и нефтедобыче, обещая отменить их после инаугурации.

    Трамп в своей соцсети Truth Social отметил, что решения администрации Байдена, касающиеся экологии и нефтедобычи, создают дополнительные сложности. «Байден делает все возможное, чтобы сделать передачу власти насколько возможно сложной», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, как только он вступит в должность, он намерен отменить указы, принятые Байденом в этих сферах. Этот шаг, по мнению Трампа, необходим для развития энергетической сферы США и улучшения экономической ситуации.

    В понедельник Байден заявил, что считает прежние действия Дональда Трампа угрозой демократии. 28 декабря американский лидер признался в частных беседах, что жалеет о решении не участвовать в президентской гонке 2024 года, считая, что смог бы победить Дональда Трампа.

    В ноябре Джо Байден подтвердил свое обещание о мирной передаче полномочий Дональду Трампу после инаугурации в январе 2025 года, заявив, что это в интересах американского народа.

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    8 января 2025, 04:04 • Новости дня
    Минюст США конфисковал квартиры у российского бизнесмена

    Минюст США конфисковал во Флориде квартиры Виктора Перевалова за 1,8 млн долларов

    Минюст США конфисковал квартиры у российского бизнесмена
    @ Ting Shen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Две квартиры во Флориде, принадлежащие российскому бизнесмену Виктору Перевалову, были конфискованы Министерством юстиции США из-за нарушения санкций, введенных против него в 2018 году.

    Министерство юстиции США добилось конфискации двух квартир в штате Флорида, которые, как указывается, принадлежат российскому бизнесмену Виктору Перевалову. Об этом сообщается в заявлении на сайте ведомства.

    Конфискация стала результатом рассмотрения иска, поданного в феврале 2024 года. Согласно документу, суд вынес заочное решение, позволившее изъять два кондоминиума в Майами. Квартиры содержались, передавались и сдавались в аренду в нарушение санкций США против Перевалова.

    Общая стоимость конфискованного имущества оценивается в 1,8 млн долларов. В заявлении указано, что санкции против Перевалова были введены Минфином США в 2018 году.

    Перевалов и его соучредитель Валерий Абрамов являются акционерами компании «ВАД», участвовавшей в строительстве трассы «Таврида» в Крыму. В январе 2018 года компания «ВАД» была внесена в санкционный список США.

    Напомним, в прошлом году россиянина в США обвинили в попытке вывести из-под санкций яхту предпринимателя Виктора Вексельберга.

    Ранее в Финляндии арестовали более 30 объектов российской недвижимости, принадлежащих Российскому государству, из-за исков компаний Украины.

    Между тем в берлинском отделении оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) по земле заявили, что недвижимое имущество России в германской столице необходимо продать и передать вырученные средства на помощь Украине.

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    8 января 2025, 00:15 • Новости дня
    Трюдо: Черта с два Канада станет частью США
    Трюдо: Черта с два Канада станет частью США
    @ Spencer Colby/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг возможность присоединения страны к США, отметив, что это абсолютно исключено, и подчеркнул важность взаимного партнерства для обеих стран.

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что присоединение Канады к США категорически исключено, передает РИА «Новости». В своем аккаунте в соцсети X он написал: «Черта с два Канада станет частью Соединенных Штатов».

    По его словам, обе страны извлекают значительную выгоду от взаимного сотрудничества в торговле и области безопасности. Это заявление прозвучало в ответ на недавние предложения от избранного президента США Дональда Трампа о возможности присоединения Канады в качестве 51-го штата.

    Трюдо подчеркнул, что работники и сообщества в Канаде и США выигрывают от существующего партнерства, и предложил продолжать укреплять экономические и дипломатические связи между государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о своем намерении покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии, а избранный президент США Дональд Трамп, комментируя это заявление, отметил возможность того, что канадцы могут стать 51-м штатом США. Трамп также заявил, что налоги для канадцев снизятся более чем на 60%, если это произойдет, при этом он назвал Джастина Трюдо губернатором.

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    8 января 2025, 21:01 • Новости дня
    Блинкен допустил участие третьих стран в патрулировании на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о возможности привлечения третьих стран к патрулированию на Украине в случае достижения договоренностей о прекращении огня.

    Блинкен выступил с этим заявлением на пресс-конференции в Париже, где он находился вместе с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро, передает ТАСС.

    Он отметил, что такие договоренности могут включать патрулирование линий разграничения разными странами. Блинкен добавил, что вопрос участия США в этих действиях будет решаться следующей администрацией, избранного президента Дональда Трампа. По его словам, «если до этого дойдет», Соединенные Штаты должны будут определить свою роль в таком процессе.

    Ранее президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности своей страны выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине. В понедельник американский журналист Джексон Хинкл предложил вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине исключительно между США и Россией, исключив участие Украины.

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    8 января 2025, 04:27 • Новости дня
    Трамп показал карту США с присоединенной Канадой

    Трамп заявил о поддержке канадцев объединить их страну с США на карте

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп представил карту, на которой США и Канада объединены в одно государство, утверждая, что многие канадцы поддерживают эту идею.

    Американский политик Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social карту, на которой Соединенные Штаты и Канада окрашены в один цвет, символизируя объединение стран. Как пишет ТАСС, эта карта сопровождается утверждением Трампа о якобы поддержке канадцев в вопросе присоединения к США в качестве 51-го штата.

    По мнению Трампа, подобный шаг укрепит экономическую стабильность Канады и защитит ее от внешних угроз, в том числе от России и Китая. Однако канадский премьер-министр Джастин Трюдо категорически отверг такую возможность. Он заявил, что оба государства больше выигрывают, оставаясь независимыми и продолжая быть крупнейшими партнерами в сфере торговли и безопасности.

    Трюдо отметил, что сотрудничество между двумя странами является прагматичным и выгодным для обоих государств. Он добавил, что нет никаких оснований для изменения текущего статуса, и подчеркнул, что Канада не рассматривает возможность стать частью Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг возможность присоединения страны к США, подчеркнув важность взаимного партнерства для обеих стран.

    Избранный президент США Дональд Трамп заметил, что канадцы могут стать 51-м штатом США, комментируя заявление Трюдо о намерении уйти в отставку. Журналистка The Daily Telegraph Поппи Коберн предложила Великобритании стать 51-м штатом США из-за ущербной экономической политики премьер-министра Кира Стармера.

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    9 января 2025, 00:54 • Новости дня
    Спецпосланник Келлог назвал отказ Байдена от переговоров с Путиным главной ошибкой

    Новый спецпосланник США по Украине назвал ошибкой Байдена отказ от переговоров с Путиным

    Tекст: Денис Тельманов

    Кит Келлог заявил, что решение Джо Байдена не вести переговоры с Владимиром Путиным после 2022 года стало самой большой ошибкой уходящего президента США.

    Спецпосланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что решение президента США Джо Байдена не вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным является самой большой ошибкой действующего американского президента. Об этом сообщает ТАСС.

    В интервью телеканалу Fox News Келлог подчеркнул, что Байден не разговаривал с Путиным более двух лет, что, по его мнению, недопустимо для главы государства.

    «Президент разговаривает как с противниками, так и с союзниками, и он знает, что это непросто, но на самом деле он знает, что нужно разговаривать с людьми, чтобы достичь конечного результата, и именно это он и собирается сделать», – заявил Келлог.

    Келлог выразил уверенность, что новая администрация сможет создать условия для переговоров Трампа с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что решение может быть найдено в ближайшей перспективе, однако отказался указывать конкретные сроки.

    Между тем, бывший президент США Дональд Трамп выразил желание провести переговоры с российским лидером в течение ближайших полугода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обвинял Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

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    7 января 2025, 02:57 • Новости дня
    Вэнс в ответ на вопрос о разговоре Трампа с Путиным предложил «расслабиться»

    Вице-президент США Вэнс не дал однозначного ответа на вопрос о возможности телефонного разговора Трампа с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс уклонился от ответа на вопрос о возможности разговора избранного президента страны Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

    На вопрос о том, планирует ли Трамп поговорить с Путиным, Вэнс с улыбкой ответил: «Расслабьтесь, ребята», – передает ТАСС.

    Этот комментарий прозвучал сразу после совместного заседания Сената и Палаты представителей Конгресса США, где была утверждена победа Трампа на президентских выборах.

    После заседания Вэнс провел время в общении с американскими законодателями. В частности, он сфотографировался с несколькими членами Конгресса, включая Марджори Тейлор-Грин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конгресс США утвердил победу Трампа на выборах.

    Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

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    6 января 2025, 08:27 • Новости дня
    Байден резко ответил журналистам на вопрос о планах республиканцев

    Байден резко высказался о журналистах и обвинил Трампа в влиянии на Конгресс

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден допустил резкое высказывание в адрес журналистов в Белом доме, а также назвал законопроекты республиканцев смехотворными.

    Во время общения с прессой Байдену задали вопрос о планах республиканцев, контролирующих Конгресс США, принять законопроекты по миграционному кризису. Эти инициативы должны позволить избранному президенту Дональду Трампу подписать документы в первый день президентства, сообщает ТАСС.

    Байден назвал такие планы смехотворными и фактически обвинил Трампа в том, что он влияет на своих сторонников в Конгрессе. Он заявил, что это препятствует продвижению согласованного администрацией Байдена с законодателями законопроекта об ужесточении контроля на южной границе США.

    Продолжая обсуждение миграционного кризиса, Байден внезапно прервал речь. «Возможно, я самый старый президент, но я знаю больше мировых лидеров, чем вы встречали за всю свою проклятую жизнь», – заявил Байден, обращаясь к журналистам. Он подчеркнул, что знает, как мыслят лидеры, что, по его словам, «не шутка».

    Ранее Байден резко высказался в адрес журналистки после вопроса о различиях текущей ситуации с Израилем и Ливаном от предыдущих.

    Кроме того, президент США использовал нецензурные выражения в адрес других политических лидеров, включая бывшего президента США Барака Обаму и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также возмутился из-за вопросов о президенте России Владимире Путине от журналиста в ходе встречи с премьер-министром Британии Киром Стармером.

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    6 января 2025, 11:52 • Новости дня
    Американский журналист предложил вести переговоры по Украине только США и России

    Tекст: Александра Юдина

    Американский журналист Джексон Хинкл предложил вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине исключительно между США и Россией, исключив участие Украины.

    Американский журналист выразил мнение, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны вестись только между Россией и США, передает РИА «Новости».

    Он считает, что Украина не должна участвовать в переговорах, учитывая ее зависимость от Запада.

    По его мнению, любой украинский лидер, включая Владимира Зеленского, является марионеткой Запада. Это делает участие украинской стороны в переговорах ненужным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессмен Майкл Маккол заявил, что потеря Украины для США недопустима и подчеркнул необходимость предоставить ей рычаги в переговорах с Москвой. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев вряд ли сможет вернуть территории, вернувшиеся в состав России, но Украине необходимы гарантии безопасности. Бывший посол США в России Майкл Макфол предложил Трампу урегулировать конфликт на Украине через территориальные уступки в обмен на членство в НАТО.

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    6 января 2025, 13:59 • Новости дня
    Байден запретил бурение нефтегазовых скважин на шельфе США

    Байден запретил бурение скважин на шельфе у атлантического и тихоокеанского побережья США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден ввел запрет на бурение нефтяных и газовых скважин на шельфе у атлантического и тихоокеанского побережья страны.

    В своем заявлении, распространенном Белым домом, он подчеркнул важность защиты восточного и западного побережья США, а также восточной части Мексиканского залива и северной части Берингова моря Аляски, передает РИА «Новости».

    Байден заявил: «Я принимаю меры по защите... от бурения нефтяных и газовых скважин и вреда, который оно может нанести... Это не стоит риска».

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что администрация Байдена намерена запретить разработку новых морских месторождений у побережья США, что может затронуть более 2,5 млн кв. км территории.

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    8 января 2025, 00:48 • Новости дня
    США передадут Эстонии 50 млн долларов за помощь в деле Danske Bank

    Министерство юстиции США решило передать Эстонии 50 млн долларов конфискованных активов

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство юстиции США приняло решение о передаче Эстонии 50 млн долларов конфискованных активов в благодарность за помощь в расследовании дела об отмывании средств через Danske Bank в Эстонии.

    Как передает ТАСС, Министерство юстиции США выделило Эстонии 50 млн долларов из конфискованных активов. Эти средства переданы за содействие в расследовании дела об отмывании денег в отношении датского Danske Bank. Власти Эстонии обязались направить полученные средства на борьбу с финансовыми и трансграничными преступлениями и возврат других похищенных активов.

    Danske Bank признал свою вину в декабре 2022 года. Банк согласился на конфискацию 2,06 млрд долларов, признав соучастие в сговоре с клиентами эстонского отделения для обмана американских банков и надзорных органов.

    Согласно расследованию, с 2007 по 2015 год через эстонский филиал Danske Bank прошло около 1,5 трлн крон (230 млрд долларов) от иностранных клиентов. Происхождение основной части этой суммы вызвало подозрения, что привело к началу расследования. В результате генеральный директор банка Томас Борген покинул свой пост, а в 2019 году филиал в Эстонии был закрыт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий Deutsche Bank назвал подозрительной свою собственную сделку, якобы связанную с предпринимателем из России, согласно сообщению The New York Times.

    Миллиардер Борис Ротенберг проиграл в суде дело против четырех скандинавских банков, которые он обвинил в нарушении соглашений об обслуживанию из-за санкций США.

    Правоохранительные органы США начали расследование в отношении крупнейшего банка Дании Danske Bank, который подозревается в отмывании крупных сумм денег «из России и бывших советских республик», сообщили источники Wall Street Journal.

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