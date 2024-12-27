Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.4 комментария
Росавиация заявила о сложной обстановке в Грозном во время авиакатастрофы в Казахстане
Обстановка в районе Грозного в момент крушения самолета у Актау была крайне сложной из-за атак украинских дронов, что вынудило объявить план «Ковер» в аэропорту чеченской столицы, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
Ядров заявил, что обстановка в районе Грозного в момент авиакатастрофы у казахстанского города Актау была крайне сложной, передает ТАСС.
В этот период украинские беспилотники совершали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в столице Чечни и во Владикавказе, сообщил глава Росавиации. В связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим «Ковер», который предусматривает немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства, пояснил он.
Командир разбившегося самолета предпринял две попытки посадить его в Грозном, однако обе оказались безуспешными. Глава Росавиации сообщил, что командиру предлагались альтернативные аэропорты для посадки, но он выбрал курс на Актау в Казахстане.
Россия незамедлительно проинформировала Казахстан и Азербайджан о своей готовности содействовать в расследовании трагедии, сообщил Ядров. Он подчеркнул, что необходимо тщательно выяснить все обстоятельства происшествия.
В среду пассажирский самолет, выполнявший регулярный рейс из Грозного в Баку, разбился в Казахстане. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек. Глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев сообщил, что экипаж самолета Embraer 190, потерпевшего крушение в Казахстане, столкнулся с отказом ряда систем управления, что лишило его возможности устойчиво удерживать курс и высоту.