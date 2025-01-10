Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.5 комментариев
Украина отложила рассмотрение закона о демобилизации из-за нехватки военных
В Минобороны Украины заявили о невозможности демобилизации из-за нехватки личного состава
Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что министерство обороны пока не может передать в Верховную раду законопроект о демобилизации военнослужащих, призванных с февраля 2022 года.
По его словам, это связано с необходимостью разработки механизмов замены большого количества военных. Гаврилюк отметил, что законопроект уже готов и может быть передан через кабинет министров. Однако для этого министерству нужно еще три месяца на разработку соответствующих механизмов, передает ТАСС со ссылкой на РБК-Украина.
Напомним, в среду в Киеве прошел митинг родственников украинских военных, требующих установить четкие сроки службы и обеспечить демобилизацию, начавшийся у здания Генштаба и продолжившийся у Верховной рады.
В ноябре Зеленский утвердил продление всеобщей мобилизации и военного положения на Украине на 90 дней. Депутат Рады Федор Вениславский заявил, что украинцев обманули обещаниями о сроках демобилизации. Издание The Economist писало, что моральное состояние украинских бойцов ухудшается из-за отсутствия перспектив ротации или демобилизации и систематической слабости Украины.