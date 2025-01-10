Украина отложила рассмотрение закона о демобилизации из-за нехватки военных

В Минобороны Украины заявили о невозможности демобилизации из-за нехватки личного состава

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, это связано с необходимостью разработки механизмов замены большого количества военных. Гаврилюк отметил, что законопроект уже готов и может быть передан через кабинет министров. Однако для этого министерству нужно еще три месяца на разработку соответствующих механизмов, передает ТАСС со ссылкой на РБК-Украина.

Напомним, в среду в Киеве прошел митинг родственников украинских военных, требующих установить четкие сроки службы и обеспечить демобилизацию, начавшийся у здания Генштаба и продолжившийся у Верховной рады.

В ноябре Зеленский утвердил продление всеобщей мобилизации и военного положения на Украине на 90 дней. Депутат Рады Федор Вениславский заявил, что украинцев обманули обещаниями о сроках демобилизации. Издание The Economist писало, что моральное состояние украинских бойцов ухудшается из-за отсутствия перспектив ротации или демобилизации и систематической слабости Украины.