Составлен рейтинг популярности жен российских губернаторов в Instagram В Госдуму внесен законопроект о «приземлении» иностранных ИТ-компаний в российской юрисдикции 21 мая 2021, 12:41 Текст: Алина Назарова

Проект закона, обязывающий владельцев крупных иностранных интернет-ресурсов открывать официальные представительства в России, внесен на рассмотрение Госдумы, сообщил член комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. «В Государственную думу внесен один из самых важных законопроектов этой сессии – о «приземлении» иностранных ИТ-компаний в России. Проще говоря, мы хотим обязать крупные зарубежные интернет-компании открывать у нас официальные представительства или филиалы», – сообщил Горелкин в Telegram. Он указал, что не раз сталкивался со сложностями при взаимодействии с технологическими гигантами. «Мои запросы переадресовывались в Ирландию, в Калифорнию, в какие-то юридические службы. По тому же маршруту отправляли и представителей других официальных структур и ведомств, и это блокировало попытку выстроить внятный диалог и прозрачные отношения. Теперь, с появлением необходимой нормативной базы, взаимодействие должно наладиться», – отметил депутат. По его словам, в законопроекте учтен опыт других стран, и Россия предлагает иностранным ИТ-компаниям технологичный и удобный механизм обмена юридически значимой информацией через личные кабинеты в системе Роскомнадзора, который снимет и глобальные вопросы вроде объема денежных средств, которые они здесь зарабатывают, и даст ключ к решению частных проблем российских пользователей зарубежных сервисов, чьи права часто бывают нарушены. Позднее компании смогут объединить свои личные кабинеты в системе Роскомнадзора с кабинетами налогоплательщика, указал Горелкин. «Я считаю, что подавляющее большинство иностранных платформ, работающих в России, уже готовы к открытию своих настоящих представительств, а не симулякров. И принятие закона о «приземлении» станет для них поводом наконец-то это сделать», – заключил депутат. Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн указал, что крупные зарубежные IT-компании для полноценной работы в России должны будут выполнить два условия – открыть в стране представительство и создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

Дуров назвал пользователей iPhone «цифровыми рабами» Apple 19 мая 2021, 22:47 Текст: Антон Никитин

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал пользователей смартфонов iPhone «цифровыми рабами» американской компании Apple. «Apple очень эффективно реализует свою бизнес-модель, основанную на продаже устаревшего оборудования по завышенным ценам клиентам, запертым в их экосистеме. Владение iPhone делает вас цифровым рабом [американской компании] Apple – вам разрешено использовать только те приложения, которые Apple позволяет устанавливать через свой магазин приложений, и вы можете использовать только iCloud Apple для резервного копирования ваших данных», – написал Дуров в своем Telegram-канале. «Каждый раз, когда мне приходится использовать iPhone для тестирования нашего приложения iOS, я чувствую, что меня отбрасывает в Средневековье. Дисплеи iPhone с частотой 60 Гц не могут конкурировать с дисплеями 120 Гц современных телефонов Android, которые поддерживают гораздо более плавную анимацию», – написал Дуров. Напомним, Дуров неоднократно предупреждал владельцев смартфонов об опасности использования приложения WhatsApp, призывая пользователей удалить со своих устройств принадлежащий Facebook мессенджер из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности. Депутат Лысаков объяснил жалобу на ЛГБТ-пропаганду в эфире «Матч-ТВ» 20 мая 2021, 09:03 Текст: Алина Назарова

Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Вячеслав Лысаков прокомментировал свое обращение в Генпрокуратуру, в котором он обвинил телеканал «Матч-ТВ» в пропаганде ЛГБТ во время трансляции соревнований. В обращении, которое законодатель отправил генеральному прокурору России Игорю Краснову, он призывал надзорное ведомство проверить факт появления ЛГБТ-символики на экране во время трансляции федеральным спортивным каналом одной из игр чемпионата Франции по футболу – ведь соревнования могли смотреть и несовершеннолетние. Между тем, в комментарии «Ридусу» Лысаков сообщил, что это обращение – не его инициатива. «Это не моя инициатива была по большому счету. Мои коллеги по Telegram-сообществу – движение «Сорок сороков» и ИА «Телестрим» – обратили внимание на этот факт. Я ответил им, что желающие могут обратиться в прокуратуру, и если кто-то пришлет мне ссылки, то я могу сделать депутатский запрос по этой теме», – рассказал депутат. Лысаков добавил, что теперь будет дожидаться результатов проверки, и если «пропаганда нетрадиционных отношений» будет выявлена, рассчитывает, что канал «Матч-ТВ» привлекут к административной ответственности. «У нас есть федеральные законы, которые надо исполнять всем, в том числе статья КоАП РФ, которая предусматривает штрафы разной величины в том случае, если они позволяют себе – умышленно, неумышленно – рекламу гомосексуальных отношений среди несовершеннолетних», – заявил Лысаков. Депутат предложил СМИ для профилактики подобных эпизодов «иметь в штате грамотного юриста, который предупредит компанию, что участие в этой рекламе чревато определенной ответственностью». «Хотя, конечно, те деньги, которые получает телеканал, с лихвой покроют возможные штрафы», – предположил депутат. Хакеры потребовали 20 млн долларов у системы здравоохранения Ирландии 19 мая 2021, 17:34

Фото: Annette Riedl/dpa|Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Система здравоохранения Ирландии подверглась атаке хакеров, они потребовали выкуп, но страна отказалась платить, сообщают СМИ. Злоумышленники опубликовали в сети личные данные первых 12 пациентов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. Хакеры затребовали у страны 20 млн долларов. Файлы опубликовала хакерская группа ContiLocker Team, всего было опубликовано 27 документов, в которых содержатся сведения о 12 больных, пишет Insider Voice. Злоумышленники сообщили, что было украдено 700 гигабайт данных: адреса, номера телефонов пациентов, трудовые договоры с персоналом, данные о зарплатах и финансовые отчеты. Ранее компания Colonial Pipeline ранее заплатила хакерам DarkSide выкуп в размере 5 млн долларов, чтобы возобновить поставки топлива на Восточное побережье США. Позже стало известно, что жертвами группы хакеров DarkSide, взломавшей системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline, за последние девять месяцев стали по меньшей мере 47 компаний, заплативших вымогателям в качестве выкупа по меньшей мере 90 млн долларов. Госдума приняла закон о денонсации Договора по открытому небу 19 мая 2021, 10:57

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Депутаты Государственной думы на заседании в среду единогласно поддержали внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Как указано в пояснительных материалах, причиной для денонсации ДОН послужило решение США выйти из этого многостороннего договора, который предоставляет право его участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью, передает ТАСС. Днем ранее комитет Госдумы по международным делам рекомендовал денонсировать Договор по открытому небу. В то же время председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Совет Федерации не будет рассматривать 19 мая законопроект о денонсации Договора по открытому небу, это произойдет чуть позже. В мае президент Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о денонсации Россией Договора по открытому небу. Также Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации этого Договора. Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес. Ирландия заподозрила в кибератаке российских хакеров 20 мая 2021, 23:30

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

За атакой на исполнительную службу по вопросам здравоохранения (HSE) Ирландии может стоять хакерская группировка из России, заявили в национальном центре кибербезопасности (NCSC) Ирландии. В NCSC полагают, что за атакой стоят хакеры Wizard Spider, группировка, предположительно, базируется в Санкт-Петербурге. Ирландские чиновники уже связались с российскими властями. Посол России Юрий Филатов осудил кибератаку и предложил правительству помощь в расследовании дела, передает РИА «Новости» со ссылкой на RTE. Телеканал рассказал, что хакеры предоставили ключи дешифрования, хотя сотрудникам службы по вопросам здравоохранения хакеры пригрозили опубликовать или продать украденные личные данные. RTE предполагает, что на хакеров могли надавить власти страны (или стран), где злоумышленники базируются. IT-компания, нанятая HSE, проверяет ключи. До окончания проверки, для которой, вероятно, потребуется несколько дней, использовать их не будут. Напомним, система здравоохранения Ирландии подверглась атаке хакеров, они потребовали выкуп, но страна отказалась платить. Злоумышленники опубликовали в сети личные данные первых 12 пациентов. Хакеры затребовали у страны 20 млн долларов. Прежде сообщалось, что файлы опубликовала хакерская группа ContiLocker Team. Стали известны санкции против IT-компаний за отказ открыть представительство в России 18 мая 2021, 19:14 Текст: Елизавета Булкина

Крупным IT-компаниям в случае отказа создавать свои представительства в России запретят размещать рекламу российских рекламодателей, а также передавать персональные данные россиян за рубеж, заявил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. Он пояснил, что эти меры предусмотрены в итоговой версии нового законопроекта, который обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в России от 500 тыс. человек открывать официальные представительства в России, передает РИА «Новости». По словам Хинштейна, закон планируется принять до конца весенний сессии. «Поручение президента было, чтобы как можно скорее его принять, поэтому другого пути нет. Четыре недели у нас еще осталось, не считая текущей», – пояснил он.



Предполагается, что проект закона будет внесен на рассмотрение нижней палаты до конца этой недели. Последнее пленарное заседание Госдумы в рамках весенней сессии запланировано на 18 июня, передает ТАСС. Ранее стало известно, что власти намерены ограничить размещение рекламы на интернет-платформах, нарушающих законодательство России. До этого член Общественной палаты Александр Малькевич заявил газете ВЗГЛЯД, что Google и другие зарубежные интернет-компании должны прекратить «вытирать ноги» об российских пользователей, подвергая цензуре или запрету их публикации по своим критериям. Взломавшие Colonial Pipeline хакеры получили 90 млн долларов от 47 компаний 19 мая 2021, 00:54 Текст: Антон Никитин

Жертвами группы хакеров DarkSide, взломавшей, по версии властей США, системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline, за последние девять месяцев стали по меньшей мере 47 компаний, заплативших вымогателям в качестве выкупа по меньшей мере 90 млн долларов, сообщил телеканал CNBC. По имеющимся у телеканала сведениям, за последние девять месяцев по меньшей мере 47 компаний стали жертвами вымогателей, средняя сумма выкупа за восстановление доступа к системам составляла порядка 1,9 млн долларов, которые перечислялись злоумышленникам посредством криптовалюты Bitcoin. При этом цифру в 90 млн долларов можно считать нижним порогом той суммы, которую хакеры смогли получить от использования вирусов-вымогателей, так как некоторые транзакции на счета DarkSide могли быть не замечены, передает ТАСС. Накануне Colonial Pipeline после выплаты требуемой суммы хакерам вновь сообщила о проблемах. В прошлый в четверг стало известно, что Colonial Pipeline заплатила хакерам 5 млн долларов выкупа, чтобы возобновить поставки топлива на Восточное побережье США. После этого власти США призвали американские компании готовиться к новым кибератакам. В прошлый вторник старший директор по кибербезопасности в Совете нацбезопасности США при Белом доме Майкл Салмейер ушел в отставку на фоне участившихся кибератак по ведомствам и организациям в США. После этого президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о защите сетей федерального правительства США от кибератак. Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива на восток США, подверглась атаке вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации. В атаке на Colonial Pipeline заподозрили группировку хакеров DarkSide. По версии Bloomberg, DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide. Президент США Джо Байден признал отсутствие данных о причастности России к кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. При этом он выступил с утверждением, что вирус-вымогатель якобы находится в России, и на российской стороне «лежит определенная ответственность за то, чтобы разобраться с этим». Посольство России в Вашингтоне категорически отвергло обвинения американских СМИ о причастности к ситуации с Colonial Pipeline. В Кремле заявили о непричастности России к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline, при этом выразили сожаление об отсутствии сотрудничества с США в борьбе с киберугрозами. В Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) опровергли причастность России к атаке на Colonial Pipeline. Президент компании Info Watch Наталья Касперская не исключила участия хакеров из ЦРУ в атаке на Colonial Pipeline. Директор СВР Сергей Нарышкин предположил причастность ко взлому Британии и США. Депутат Рашкин заболел коронавирусом 18 мая 2021, 17:43 Депутат Государственной думы фракции КПРФ, председатель московского горкома партии Валерий Рашкин заболел коронавирусной инфекцией. «Да, есть положительный тест. Вчера вечером узнал. Мы ж в Государственной думе сдаем каждый понедельник. Вот утром сдал, вечером мне сказали. Сейчас дома. Состояние нормальное, температурка 37,2, а так все хорошо», – заявил Рашкин «Открытым медиа». Напомним, Рашкин разделял взгляды людей, которые считали опасность коронавируса сильно преувеличенной, и сравнивал пандемию с шоу. Один из роликов на его YouTube-канале носит название «Пандемия коронавируса. Зачем власть нас обманывает?». В нем он привел данные по смертям от ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и онкологии в 2019 году, и заявил, что «власти не паникуют» от этих показателей. «С начала так называемой пандемии все средства массовой информации, ну буквально все мусолят эту тему, – сказал он. – Новая инфекция есть, этого никто не оспаривает. И она распространяется, тоже нет спору. Но паника-то распространяется куда шире, чем эта инфекция». По его словам, «миллионы людей в этой ситуации стали источником дохода для крупных корпораций». Напомним, за минувшие сутки в России выявили 8183 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания. 17 мая число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составляло 9328. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1145. Володин: После выхода США участниками ДОН остались сателлиты Вашингтона 19 мая 2021, 11:27 Текст: Алина Назарова

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы в ходе обсуждения вопроса Договора по открытому небу выразил мнение, что после выхода США из ДОН участниками соглашения остались сателлиты Вашингтона. «Америка вышла. Кто остался? Сателлиты Америки, страны НАТО. Конечно, сейчас они говорят: пускай Россия не выходит. Почему? Им хочется облеты делать, проводить разведывательные операции, а потом все это передавать тем же Соединенным Штатам Америки. А кто остался? Там облет невозможно сделать – самолет тормозить начинает, уже перелетает на другую страну», – сказал Володин, передает ТАСС. Председатель нижней палаты призвал выстраивать отношения в рамках международных соглашений только на равноправной основе. «Сами вышли, (я) про США – значит, они что считают: Россию они будут мониторить и дальше? Надо выходить и, более того, дальше говорить: коллеги, только на основе отношений, которые будут строиться не в рамках двойных стандартов, как сейчас, а на равноправной (основе). Давайте поддержим нашего президента, давайте еще раз осознаем, что Россия стала страной, которая принимает самостоятельные решения», – сказал Володин, передает РИА «Новости». Ранее в среду депутаты Государственной думы единогласно поддержали внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу. В МИД заявили, что Россия выйдет из ДОН примерно в декабре, согласно процедурным нормам. Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес. Российские видеосервисы пожаловались в Роскомнадзор на Netflix 19 мая 2021, 09:55 Текст: Алина Назарова

Ассоциация «Интернет-видео» (АИВ) (представляет интересы ivi, OKKO, MEGOGO, Amediateka и других онлайн-кинотеатров) обратилась в Роскомнадзор с просьбой включить Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов, чтобы условия работы для него были теми же, что и для российских сервисов. Закон о правовом статусе онлайн-кинотеатров действует с июля 1 июля 2017 года. В соответствии с ним сервисы с суточной аудиторией более 100 тыс. человек включаются в реестр аудиовизуальных сервисов, который ведет Роскомнадзор. Включенные в реестр сервисы должны, в частности, выполнять требования законодательства о порядке распространения массовой информации; осуществлять возрастную маркировку контента. Владельцем видеосервиса может выступать только российское юрлицо, а иностранцы могут владеть в нем не более 20% (большую долю должна согласовывать правительственная комиссия). Как отмечает АИВ, эти правила в 2017 году ввели прежде всего, чтобы урегулировать деятельность иностранных видеосервисов в России. На практике же иностранные сервисы присутствуют на российском рынке, но сих пор отсутствуют в российском правовом поле, подчеркивают авторы обращения, передает «Интерфакс». Судя по сведениям, раскрытым в официальной отчётности ООО «Развлекательный онлайн-сервис» (осуществляющего в интересах Netflix сбор платежей российских подписчиков сервиса), информационный ресурс Netflix.com по состоянию на четвертый квартал 2020 года уже соответствовал критериям для включения в реестр аудиовизуальных сервисов, говорится в письме. «Мы просим Роскомнадзор, согласно утвержденной методике, провести проверку указанного информационного ресурса на соответствие критериям аудиовизуального сервиса и в случае положительных результатов такой проверки включить Netflix.com в реестр аудиовизуальных сервисов, а также обеспечить исполнение его владельцем всех установленных законом требований к его владельцу», – говорится в письме. В нем отмечается, что «существующее положение вещей отражает неравенство участников одного и того же рынка перед законом, причем дискриминации подвергаются именно добросовестные российские компании, соблюдающие установленные ограничения и несущие административные и финансовые издержки, связанные с исполнением законодательства». Netflix – американский видеосервис с десятками тысяч фильмов, сериалов и ТВ-шоу. В России он стал доступен в начале 2016 года, но с интерфейсом на английском языке и оплатой подписки в евро. В сентябре 2020 года стало известно, что оператором Netflix стала Национальная медиа группа (НМГ) и началась работа по локализации компании в России. В Госдуме поддержали идею об увековечивании в Москве памяти Юрия Лужкова 18 мая 2021, 17:55 Текст: Елена Лексина

«В новейшей истории России, наверное, не так легко найти человека, который бы столько сделал для нашей столицы», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Евгений Ревенко. комментируя инициативу о присвоении имени покойного мэра Москвы Юрия Лужкова одной из улиц столицы. «На время работы Юрия Михайловича на посту мэра выпал один из тяжелейших периодов нашей истории. Страна переживала экономический кризис. Cтолица не имела тех доходов, которыми она располагает сейчас. Поэтому Лужкову все приходилось делать с колес. Недостаток бюджета Юрий Михайлович компенсировал невероятной энергией, с которой он работал. Москве очень повезло, что в те непростые годы у нее оказался именно такой мэр», – считает замсекретаря Генсовета «Единой России», ответственный секретарь партии по этике, депутат Госдумы Евгений Ревенко. «Мы просто обязаны увековечить память этого достойного человека, одного из самых ярких и выдающихся политиков нашей новейшей истории», – заключил Ревенко. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что группа из более чем 30 деятелей культуры и искусства направила ходатайство президенту Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину о присвоении одной из улиц или площадей в центре столицы имени Лужкова, скончавшегося в конце 2019 года. По мнению депутата, москвичи сами должны определить место для увековечивания имени Лужкова. «Оптимально, если оно будет безымянным и без жилой застройки», – отметил парламентарий. Хинштейн напомнил, что ранее с аналогичным обращением в адрес Собянина выступила и большая группа депутатов Госдумы, включая руководителей фракций «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ. В Госдуму внесли проект закона о создании единого измерителя аудитории интернет-ресурсов 19 мая 2021, 19:47 Текст: Дарья Григоренко

В Госдуму внесен законопроект о создании единого измерителя аудитории интернет-ресурсов, который будет обязательным и для иностранных IT-платформ, работающих в России, сообшил член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. «Сегодня я внес законопроект о создании единого измерителя аудитории интернет-ресурсов (о внесении изменений в ФЗ «О СМИ» и в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»)», – сообщил в своем Telegram-канале Горелкин. По его словам, в России отчетность об аудитории интернет-площадок доступна из сильно разных источников, данные которых проверить невозможно, из-за чего нельзя составить адекватное представление об аудитории того или иного события.



«Это вредит бизнесу – как рекламодателям, так и производителям контента. Государство тоже не видит, что происходит в этой сфере. С этим во многом связана проблема пиратского контента, который по-прежнему занимает значительную долю в медиапотреблении россиян», – пояснил Горелкин. Он уточнил, что законопроект будет обязательным и для иностранных IT-платформ «Иначе было бы нечестно по отношению к российским компаниям. Правила должны быть едиными для всех участников рынка. Сотрудничество в области измерения аудитории будет одним из критериев «приземления» зарубежных IT-компаний на нашу российскую почву», – добавил депутат. Горелкин также сообщил, что Роскомнадзор до 1 августа 2021 года должен провести отбор уполномоченной организации по исследованию объема аудитории. При этом перечень данных, необходимых для проведения анализа, и порядок их предоставления владельцами информационных ресурсов устанавливаются правительством России.



Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин, прокомментировал будущий закон о «приземлении» IT-компаний в российской юрисдикции, что все иностранные интернет-компании с аудиторией более полумиллиона пользователей в России обязаны будут открыть свои виртуальные офисы на единой сетевой платформе для юридических контактов с госорганами. Напомним, что власти намерены ограничить размещение рекламы на интернет-платформах, нарушающих законодательство России. До этого член Общественной палаты Александр Малькевич заявил что Google и другие зарубежные интернет-компании должны прекратить «вытирать ноги» об российских пользователей, подвергая цензуре или запрету их публикации по своим критериям. Согласно законопроекту, Роскомнадзор запустит единую цифровую платформу для обмена юридически значимой информацией с зарубежными интернет-компаниями, ведущими бизнес в нашей стране, пояснил Горелкин. «Закон обяжет каждую компанию, соответствующую набору определенных критериев, зарегистрироваться на платформе и открыть там «личный кабинет» (виртуальный офис). Будем стремиться организовать взаимодействие иностранных компаний с госорганами в режиме одного окна. Поэтому личный кабинет платформы взаимодействия будет интегрирован с личным кабинетом налогоплательщика. На мой взгляд, это оптимальный технологический способ администрирования иностранных IT-компаний», – пояснил депутат. Госдума одобрила запрет на избрание депутатами причастных к экстремистским организациям 18 мая 2021, 16:08 Текст: Елизавета Булкина

В первом чтении Госдумой одобрен законопроект о запрете гражданам, которые причастны к деятельности экстремистских или террористических организаций, избираться депутатами Госдумы. Авторами инициативы стала группа депутатов, среди которых председатель комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»). Согласно проекту закона, лицам причастным к деятельности общественного или религиозного объединения, а также организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, запрещено избираться депутатом Госдумы. Соответствующие поправки предлагается внести в статью 4 федерального закона о выборах депутатов Госдумы, передает ТАСС.



Запрет будет распространяться на «учредителей, членов коллегиального руководящего органа, руководителей и заместителей руководителей экстремистских и террористических организаций, руководителей их структурных подразделений и их заместителей, членов, участников, работников и иных лиц, причастных к деятельности таких организаций». Отмечается, что положения законопроекта учитывают различный статус данных лиц в деятельности экстремистских и террористических организаций, поэтому «предусматривают дифференциацию сроков ограничения пассивного избирательного права». Напомним, законопроект о запрете избираться в Госдуму гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, 4 мая был внесен в нижнюю палату парламента. В работе YouTube произошел сбой 19 мая 2021, 05:56 Текст: Антон Никитин

Пользователи из ряда стран мира пожаловались на проблемы в работе онлайн-видеохостинга YouTube, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов. Накануне глобальный сбой произошел в работе соцсети Instagram. В понедельник сбой зафиксировали в работе сервисов Mail.ru. В прошлую пятницу пользователи из разных стран пожаловались на сбои в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Днем ранее масштабный сбой выявили в работе Twitter. В прошлую среду свыше 83% пользователей TikTok в ряде стран пожаловались на сбои в работе соцсети. Госдума одобрила законопроект о запрете избираться причастным к экстремизму 18 мая 2021, 13:17 Текст: Алексей Дегтярев

В Госдуме в первом чтении рассмотрели проект закона, запрещающий участвовать в выборах в парламент лицам, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений. Согласно проекту, в выборах в Госдуму не имеет права участвовать лицо, причастное к деятельности организаций, признанных экстремистскими или террористическими, передает РИА «Новости». «Данное ограничение распространяется на лиц, являвшихся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, руководителем структурного подразделения, заместителем руководителя структурного подразделения, членом, участником, работником экстремистской или террористической организации или иным лицом, причастным к деятельности таких организаций (предоставлявшим денежные средства, имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь в целях осуществления соответствующей деятельности)», – говорится в пояснительной записке к проекту.